,,Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dînsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie“.



De mai bine de două mii de ani omenirea ascultă povestea comorii coborîte din cer, un prunc de mărimea unui grăunte de muştar pus într-o iesle şi care a crescut într-un an precum alţii în zece. Este cel care a luminat lumea de la un capăt la altul, aşteptat de către toţi înţelepţii universului. Prinţul coborît din cer care va aduce pacea în sufletul oamenilor şi le va arăta calea de urmat. Orientul, leagănul tuturor civilizaţiilor, este locul de unde a plecat prima poveste a omenirii, arhetipul. Iar înţelepţii cărora li se vestise prin poveştile auzite din bătrîni că vor găsi o comoară, în anul în care stihiile vor grăi iar cerul se va pogorî pe pămînt, aşteptau semnul.



Gaspar, Melchior şi Baltazar



Cei trei prinţi ai deşertului şedeau cu picioarele încrucişate sub ei şi pufăiau din narghilelele scumpe, făcute din pietre preţioase de rubin, iar fumul ieşea pe fereastra larg deschisă prin care se vedea întreaga constelaţie. Era o noapte liniştită, cu cerul senin şi un vînt căldicel adia uşor mîngîindu-le frunţile. Gundophar, prinţul persan, cunoscut şi ca Windafarnah, tîlcuit ca cel ,,care are splendoare“ deschise sulul de papirus şi citi: ,,Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti cel mai mic dintre neamurile lui Iuda, însă din tine va ieşi stăpînitor peste Israil, a cărui obîrşie este dintru început, din veşnicie...“. Ridică apoi privirea către prietenii săi şi spuse: ,,Aici, în acest regat neînsemnat, trebuie să căutăm Arborele despre care ne-au spus strămoşii noştri. Este Arborele Vieţii, care are nemurirea dar, dacă tîlcuim bine, acest Arbore va trebui să fie un prinţ născut dintr-o stirpe nobilă“. Melchior, arabul, a spus: ,,Kong zi, înţeleptul din Shang, spune: China aşteaptă pe Kiunt-se, regele păstor, marele doctor al popoarelor, Sfîntul care va veni din cer ca să cîrmuiască lumea. Am auzit vorbindu-se că în părţile occidentale se va ridica un Om Sfînt, care va produce un ocean de fapte de merit. El va veni din cer şi va avea toată puterea pe pămînt“. Baltazar, caldeul, a spus: ,,Zarathustra, înţeleptul, ne-a lăsat prin cărţile strămoşilor noştri că trebuie să intrăm în acel regat. Am fost în Peştera comorilor, unde au poposit Adam şi Eva, cei care au fost alungaţi din rai, şi am găsit smirna, aurul şi tămîia ascunsă de ei acolo. Ce mai aşteptăm ca să pornim la drum fraţilor?“ Gundophar, căruia îi spunem Gaspar în colindele noastre strămoşeşti, a spus: ,,Glasul cerului! Asta aşteptăm“. Dintr-o dată, un tunet asurzitor se auzi de parcă cerul căzuse pe pămînt. O lumină strălucitoare, strecurată prin fereastră, îi orbi pe toţi. Tunetul se pierdu în depărtare şi, ca prin ceaţă, au început să vadă şi să distingă lucrurile din jurul lor. O stea neasemuită în splendoarea ei stătea în faţa lor iar o rază ce intrase pe fereastră lumină un text al papirusului: ,,În ziua aceea, voi aduna laolaltă pe cei care şchioapătă şi voi strînge pe cei risipiţi şi pe cei pe care i-am pedepsit rău. Şi din cei şchiopi voi face o rămăşiţă şi din cei osteniţi un neam puternic, şi Domnul va împărăţi peste ei, în numele Sionului, de acum şi pînă în veac!“. Cerul le-a grăit iar călăuza era chiar în faţa lor. ,,Tata mi-a spus că Cel necuprins de ani va trimite din cer o călăuză care ne va conduce spre Arborele Vieţii. Pregătiţi robii, armele şi merindea căci trebuie să pornim“ a spus Gundophar. Întreaga curte deveni un iarmaroc în care se auzeau strigăte şi porunci date robilor şi soldaţilor. În acea noapte luminată de o stea misterioasă apărută din răsărit un convoi porni la drum. Cărţile cele vechi spun că au trecut prin multe primejdii şi au trebuit să înfrunte tîlhari la drumul mare, soldaţi plecaţi după pradă, fiare sălbatice, arşiţa zilei şi frigul nopţii. Cu jumătate din oameni dispăruţi sau ucişi pe drum, au ajuns pe dealurile lui Iuda, nu departe de Mediterana şi încolo, spre Vest, era capătul de Nord al Mării Moarte. Valea Siloam, Chedron, Wadi al Rababi şi o alta străjuiau vestitul Ierusalim, oraşul înţelepţilor. Se opriră să facă popas în valea Tyropeon, zisă şi a Făcătorilor de brînză.





Doi prinţi scăpătaţi



,,În zilele acelea, ieşit-a poruncă de la Cezarul August ca să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut mai înainte decît aceea făcută pe cînd Quirinius era ocîrmuitorul Siriei. Deci, toţi mergeau să se înscrie, fiecare în cetatea sa de obîrşie“ spune Cartea Vieţii. Un bărbat între două vîrste, pe a cărei faţă se putea citi vigoarea, frumuseţea înţelepciunii şi un aer de profunzime de parcă era mereu într-o meditaţie profundă mergea alături de o tînără neasemuit de frumoasă, prin a cărei ochi albaştri şi limpezi se putea vedea cerul. Parcă şi talazurile mării se ascundeau în ochii săi. Era Myriam, fecioara, podoaba Nazaretului iar lîngă ea păşea logodnicul ei, Iosif. Doi logodnici care se iubeau, doi prinţi scăpătaţi pentru că Myriam se trăgea dintr-un neam vestit. Ioachim, tatăl ei, era din seminţia patriarhului Iuda, fiul lui Iacob, cel numit Israel după lupta cu un înger, şi din seminţia împăratului David. Ana, mama lui Myriam, a fost fiica preotului Mathan din stirpea arhiereului Aaron, fratele lui Moise, viteazul care i-a eliberat pe evrei din robia Egiptului. Mathan, slujitorul lui Dumnezeu, a luat de soţie pe Maria din Betleem care i-a dăruit trei vlăstare: pe Maria, Sovia şi Ana. Maria a născut-o pe Salomeea, Sovi pe Elisabeta, care a devenit nevasta preotului Zaharia iar Ana l-a luat pe Ioachim cel drept. Iosif, logodnicul lui Myriam se trăgea şi el din neamul împărătesc al marelui David, cel care l-a învins pe Goliat în luptă dreaptă şi a devenit împărat prin ungerea lui Samuel proorocul. Aşadar Iosif era din stirpea crăiască a lui David şi a lui Solomon, fiul lui David. Iosif era nepotul lui Matat şi strănepotul lui Eleazar, feciorul lui Iacob după fire şi al lui Ili după lege. Muierea lui Matat, mama lui Iacob, a fost luată de Melhie din neamul lui Natan fiul lui David, şi a născut pe Ili. Acest Ili a luat-o de muiere dar a murit fără copii. Apoi Iacob, fratele lui după mumă, a luat pe femeia fratelui său căci aşa spunea legea şi a născut pe Iosif logodnicul lui Myriam. Preafrumoasa fată născută din rude mari, împărăteşti, ducea însă o viaţă modestă la Nazaretul din Galileea, ca şi Iosif. Cu alte cuvinte, doi prinţi scăpătaţi. ,,Atunci, spune cartea, s-a suit şi Iosif din Galileia, din oraşul Nazaret, în Iudeia, la oraşul lui David, care se numeşte Betleem, pentru că era din casa şi neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită lui, şi care era grea“. Era o lume numită ,,Pax Romana“, sub privirea atentă a legiunilor romane care pîndeau cel mai mic semn de revoltă chiar şi în cel mai îndepărtat teritoriu. Palestina, locul poveştii noastre, se întindea pe o suprafaţă de 20.000 de kilometri pătraţi, la frontiera orientală a unor mari posesiuni romane, care aveau o populaţie de un milion de evrei deveniţi supuşi Romei din anul 63 î.Hr., de cînd Pompei a cucerit Ierusalimul. Evreii erau doar nişte simpli contribuabili într-unul din cele mai întinse sisteme fiscale ale istoriei omenirii, organizat eficace prin colectarea taxelor de la toate popoarele cucerite. În această lume, o femeie însărcinată a înfruntat greutăţile unei călătorii de cinci zile ca să ajungă din micuţul sat Nazaret, aflat în Galileea Inferioară, la Betleem, locul de baştină al stirpei lui Iosif, la marginea deşertului Iudeii. S-au înscris Iosif şi Myriam în catastifele romane iar apoi au purces spre o casă de popas dar toate erau pline cu oaspeţi şi nu mai aveau unde să găzduiască. Cărţile cele vechzi spun: ,,Puse dar şaua pe spinarea măgăriţei şi o aşeză deasupra pe Maria. Unul din feciorii lui ţinea frîul, iar Iosif mergea pe-alături. Cînd ajunseră la vreo trei mii de paşi de Betleem Iosif întoarse capul şi văzu că Maria suferea. Îşi zise în gînd: ,,Tare o mai chinuie pruncul din ea!“ Mai întoarse o dată capul şi o văzu rîzînd. Atunci îi zise: Ce-i cu tine, Maria, ba eşti veselă peste nopate, ba întristată? Iar Maria răspunse: ,,Văd două popoare înaintea ochilor: unul plînge şi se zbuciumă, altul se bucură şi se veseleşte. La jumătatea drumului Maria grăi către Iosif: ,,Dă-mă jos de pe măgăriţă căci pruncul din mine vrea să-l scot la lumină. El făcu întocmai şi o întrebă: ,,Unde să te duc, ca să te feresc de ochii lumii? Prin preajmă nu se află nicio casă“.



Betleemul



Înseamnă tălmăcit ,,casa pîinii“ şi este faimoasa cetate a împăratului David. Este aşezat la 9 km Sud de Ierusalim iar numele vechi a fost Efrata. În apropiere se află mormîntul Rahelei, soţia lui Iacob patriarhul. Aici, la Betleem, au trăit strămoşii împăratului David. Oraşul a fost numit Betleem Efrata sau Betleemul lui Iuda, spre a fi deosebit de un alt Betleem aşezat în hotarele lui Zabulon, la 11 Km NV de Nazaret.



Peştera luminoasă...



Au găsit însă o grotă prin împrejurimi, care adăpostea animalele. Iacob cel Mic, fratele Domnului, a spus povestea Peşterii Luminoase. ,,Iosif intră, o lăsă pe Maria în grija fiilor săi, iar el plecă să caute o moaşă evreică prin ţinutul Betleemului. Eu, Iosif, mergeam fără să înaintez niciun pas. Am privit aerul şi l-am văzut încremenit de uimire. Am privit bolta cerului şi am văzut-o nemişcată. Păsările îşi încetară zborul. Am privit pe pămînt şi am văzut cîţiva oameni aşezaţi în jurul unui blid, gata să mănînce. Dar mestecînd nu mestecau, luînd dumicatul nu-l luau şi ducîndu-l la gură nu-l duceau. Toţi stăteau cu ochii spre cer. Era şi o turmă de oi la păscut, care însă nu se mişca din loc. Păstorul ridicase toiagul, dar mîna îi încremenise deasupra capului. Am privit spre rîu şi am văzut cum stăteau iezii cu boturile aplecate, dar fără să bea. Apoi dintr-o dată toate-şi reluară mersul lor firesc. Şi, iată, o femeie care cobora de la munte se opri şi mă întrebă: Încotro, omule? Eu răspund: ,,Merg să caut o moaşă evreică“. Ea mă întrebă iar: ,,Eşti din Israel?“. ,,Da“, răspund eu. Ea din nou către mine: ,,dar cine-i femeia care naşte în peşteră?“. ,,Logodnica mea“, zic eu. Ea mai departe: ,,Aşadar nu ţi-e nevastă?!“. Atunci îi vorbesc aşa: ,,Fata se numeşte Maria, a crescut în Templul Domnului şi, cu toate că trebuia să-mi fie soţie, nu-mi este. A rămas grea de la Duhul Sfînt“. Atunci moaşa îl întrebă: ,,E-adevărat ce-mi spui?“ Iosif îi răspunse: ,,Vino şi vezi!“. Şi au plecat împreună. Cînd au ajuns au văzut că peştera era umbrită de un nor luminos. Atunci moaşa strigă: ,,Azi s-a înălţat sufletul meu, căci ochii mei văzură lucruri neobişnuite! S-a născut mîntuire pentru Israel! Apoi norul a început să se ridice. Înăuntrul peşterii străluci o lumină atît de puternică, încît n-am putut-o suporta. Apoi se ridică şi lumina, iar din ea apăru noul născut care-şi întindea gura după sînul maicii sale. Moaşa strigă iar: ,,Mare a fost pentru mine ziua de azi, căci am văzut minune nouă!“. Acolo erau nişte boi iar princul a fost pus chiar între iesle, pe paie. Moaşa l-a pus pe Iosif să aducă apă ca să spele copilul apoi l-a frecat pe corp cu sare ca să-l apere de infecţii. Pruncul a fost înfăşat cum e obiceiul la toate popoarele lumii pentru ca braţele şi picioarele micuţului să crească drepte şi puternice. Scutecele i se scoteau pruncului în fiecare zi pentru a fi spălat, uns cu ulei de măsline, pudrat cu praf de smirnă, după care era iar înfăşat. Aşa au fost primele zile ale lui Yoshuah, sau Iisus, împăratul nostru. Această metodă mai este însă aplicată şi în ziua de azi în unele regiuni din Orientul Apropiat. Boii, cu nările lor, au încălzit mărgăritarul coborît de-a dreptul din cer. Scrie în Cartea Vieţii: ,,Şi a născut pe fiul ei cel întîi născut şi l-a înfăşat, şi l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc, pentru ei, în casa de popas“.



Solii cerului



Vestitorii coborîţi din cer pentru a le vesti oamenilor calea cea dreaptă, aceste solii ale divinităţii despre care vorbesc toţi înţelepţii lumii, s-au coborît la Betleem într-o seară feerică în care cerul s-a aşetrnut pe pămînt. ,,Iar în partea locului erau păstori, care, mîind pe cîmp, ţineau strajă, noaptea, lîngă turmele lor. Şi iată că îngerul Domnului a stătut lîngă ei şi mărirea Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că, în oraşul lui David, astăzi vouă s-a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul. Şi acesta este semnul ce vă dau: veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a făcut împreună cu îngerul mulţime de oaste cerească, lăudînd pe Dumnezeu şi zicînd: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni binevoire! Iar după ce îngerii s-au depărtat, păstorii vorbiră unii către alţii: Să mergem dar, pînă la Betleem, să vedem lucrul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ne-a dat să-l cunoaştem. Şi grăbindu-se au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe prunc, culcat în iesle. Iar după ce l-au văzut, au destăinuit cuvîntul grăit lor despre acest copil. Şi toţi cîţi auzeau se mirau de întîmplarea pe care le-o spuneau păstorii. Ci Maria păstra toate aceste lucruri şi le cumpănea în inima ei“ spun Cronicile sfinte.



Irod şi cei trei prinţi



Matei, cel pe care Iisus l-a luat de la vamă să-l facă ucenic, povesteşte: ,,Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebînd: ,,Unde este împăratul Iudeilor cel ce s-a născut? căci am venit să ne închinăm lui“. Ierusalimul era tulburat iar iscoadele lui Irod au dat iama în palat. Irod cel Mare, licheaua fără scrupule, fiul lui Antipater, cel care fusese numit procurator al Iudeii chiar de către Iulius Caesar. Antipater şi-a numit fiul, pe Irod, prefect militar al Galileii. Perfid, viclean dar bun ca strateg, acesta a stîrpit repede tîlhăria la drumul mare în regiune, fapt care l-a impresionat chiar pe guvernatorul roman al Siriei făcîndu-l să-l ridice la rangul de prefect militar al provinciei Coele-Siria. După asasinarea lui Caesar şi războiul civil ce a urmat, Irod s-a bucurat de simpatia lui Antoniu care, împreună cu Octavian, a înduplecat senatul roman să-i acorde titlul de ,,rege al iudeilor“. Irod a guvernat Iudeea vreme de 33 de ani. Şi-a luat-o de soţie pe Mariamne, nepoata fostului mare preot Hyrcanus II dar a ucis-o, şi împreună cu ea pe toţi hasmoneii. Mare constuctor a refăcut Samaria şi i-a schimbat numele în Sebaste, în cinstea împăratului, a reconstruit turnul lui Strato de pe coasta Mediteranei, l-a înzestrat cu un port artificial splendid şi a numit cetatea Cezareea, tot în cinstea împăratului. Dar supuşii nu l-au iubit, nici măcar pentru cheltuielile generoase pe care le-a făcut pentru Templul pe care l-a reconstruit. Deşi era evreu prin religie, originea lui era edomită. A ridicat însă temple pentru alte zeităţi păgîne în alte localităţi. I-a ucis pe cei doi fii ai săi pe carei avea de la Mariamne, Alexandru şi Aristobul, la intrigile fratelui lor vitreg Antipater, fiul cel mai mare al său. Trei ani mai tîrziu Antipater a căzut şi el victimă suspiciunii bolnave a tatălui său. Suspiciunea sa a ajuns în scurt timp la demenţă fiind cunoscut mai mult prin actele sale criminale decît pentru construcţiile grandioase. Irod stătea pe tronul său iar ochii priveau fără ţintă cînd iscoadele au intrat în sala cea mare: ,,Luminăţia ta, au intrat în cetate trei prinţi ciudaţi, care par după port de prin deşerturile Asiei, şi întreabă de un rege care s-a născut de curînd în regatul nostru!“. Irod stătea cu pocalul de vin în mînă, îşi întoarse faţa uscăţivă şi tremurîndă, în care i se numărau cîteva fire de barbă. Îl privi fix pe slujitorul din faţa lui cîteva momente, apoi îi aruncă cupa în cap: ,,Idiotule, îndrăzneşti să-mi strici liniştea cu prostii din astea?!“ Sluga se retrase cu capul spart, făcînd plecăciuni pînă la uşă. Irod tremura din tot trupul iar pe şira spinării îl luase cu sudori reci. Dinţii îi clănţăneau cînd în sala tronului apărură ciudaţii oaspeţi. Mirajul Orientului se citea în ochii lor. ,,Luminate Rege, am venit călăuziţi de o stea pînă aici, din îndepărtata Asie, ca să aflăm naşterea unui mare erou al omenirii, care, din poveştile strămoşilor noştri, ne va duce la Arborele Vieţii“. Apoi lăsară în faţa tiranului cîteva lăzi pline cu aur. ,,Nu ştiu nimic despre naşterea acestui prinţ şi nu am auzit despre acest lucru dar, dacă aveţi cunoştinţă, vă aştept să-mi daţi de ştire“ le-a spus Irod prin tălmaci zîmbind şiret. ,,Strîngeţi preoţii!“ răcni vulpea prefăcută în lup după ce plecară acei prinţi străini atît după vorbă cît şi după port. ,,În Betleemul Iudeii va trebui să se nască, căci aşa este scris de profetul: Şi tu, Betleeme, pămîntul Iudei, nu eşti deloc mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi povăţuitorul care va paşte pe poporul meu Israil“.



Pruncii



Cătanele lui Irod se dezlănţuiră asupra Betleemului. Mamele erau trase de păr şi tîrîte pe străzile oraşului iar pruncii erau tăiaţi fără milă sau izbiţi de pietre. ,,Iar cînd Irod văzu că a fost amăgit de magi, s-a mîniat foarte şi trimiţînd călăi ucise pe toţi pruncii, ce erau în Betleem şi în tot cuprinsul lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care-l lămurise de la magi. Atunci s-a împlinit cuvîntul spus de Ieremia proorocul: Glas în Rama s-a auzit, plîngere şi tînguire multă; Rahil plîngea pe fiii săi şi nu voia să se mîngîie, fiindcă nu mai sînt“ spune Cartea Sfîntă a lumii. Primăvara este vestită prin sămînţa ce stă sub zăpadă iar Lumina prin sîngele neprihănit al mieilor jertfiţi nevinovaţi. Pruncii au apărat prin jertfa lor secretul locului unde era depus Graalul. Sînt primii mucenici necunoscuţi ai istoriei noastre.



Arborele Vieţii



Craii noştri urmau steaua cea luminoasă dar, în apropierea unui oraş, aceasta explodă în faţa lor în mii şi mii de culori incandescente. Gaspar întrebă un locuitor ,,Ce oraş se vede în zare?“ Acesta spuse ceva într-o limbă necunoscută, dar un slujitor îi tîlcui: ,,Este Betleemul, prinţe. Locul de care acel Irod la care am fost se teme atît de mult!“. Melchior se întoarse către el spunînd: ,,Trebuie să căutăm în locul în care a dispărut steaua“. Merseră după dîrele de lumină lăsate de stea ce abia mai pîlpîiau şi ajunseră la o grotă. Peştera era luminată de o sclipire incandescentă, misterioasă şi profundă. Prinţii descălecară şi intrară înăuntru. Nu mare le fu mirarea cînd dădură peste un prunc înfăşat într-o iesle, un bărbat iudeu şi o femeie de o frumuseţe nemaivăzută. ,,Acest prunc, spuse Baltazar, este prinţul despre care am auzit din poveştile strămoşilor noştri! Acesta ne va duce la Arborele Vieţii. Tînăra, cu o distincţie nobilă în gesturi şi purtări, îşi ridică surîzînd ochii şi le grăi în limba lor arătînd spre prunc: ,,Acesta este Arborele Vieţii! El le va arăta oamenilor calea spre nemurirea atît de mult visată de părinţii voştri şi oamenii de la toate marginile pămîntului“. Tustrei îngenuncheară iar Melchior, ridicîndu-şi privirea din pământ, întrebă: ,,Cum te numeşti, prinţesă?“. Tînăra îl privi în ochi şi îi spuse: ,,Numele meu este Myriam, acesta este Iosif, logodnicul meu, iar în iesle se află ceea ce caută înţelepţii de atîtea veacuri: Fiul lui Dumnezeu!“ Primul se ridică din genunchi Gundophar, scoase de la piept o cutiuţă din sidef, îngenunche lîngă ieslea unde era pus pruncul, lăsă cutiuţa în iesle şi spuse: ,,Primeşte, o Rege al lumii, simbolul regal, aurul, pe care ţi-l dau în semn de recunoştinţă şi demnitatea pe care o porţi!“. Baltazar îngenunche şi el lîngă ieslea pruncului, puse o cutiuţă de jad şi spuse: ,,Îţi ofer, o Rege şi preot al întregii omeniri tămîia, simbolul slujirii!“. Melchior aşeză în iesle o cutiuţă din lemn de palmier şi spuse: ,,Îţi ofer, o, Regele meu, smirna simbolul morţii şi al jertfei!“ Cei trei se ridicară apoi, îl îmbrăţişară pe Iosif, îl sărutară şi se întoarse spre Myriam. ,,Părinţii noştri te-au căutat în toate misterele şi religiile lumii, Stăpînă, iar nouă ne-a fost dat să te găsim!“ Apoi făcură o plecăciune şi se făcură nevăzuţi în noapte, cu tot alaiul, hainele lor ciudate împodobite cu aur şi slujitorii lor nemaivăzuţi pînă atunci în acele ţinuturi sterpe şi sărăcăcioase.



Visul lui Iosif



Iosif stătea cu mîinile împreunate a rugă şi se gîndea profund. Toate evenimentele care s-au petrecut pînă acum îl epuizaseră. Simţea oboseala în toate oasele dar şi un fior înlăuntrul său care nu-i dădea pace. Aţipi în genunchi dar, prin somn, auzi un fîlfîit precum aripile unei păsări, iar o voce de tunet îl trezi cu totul: ,,Scoală-te, ia pruncul şi pe muma lui şi fugi în Egipt şi stai acolo pînă ce-ţi voi spune: fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l omoare“.



,,Din Egipt am chemat pe fiul meu!“



O familie de iudei călătoreau prin nisipurile fierbinţi ale deşertului îndreptîndu-se spre ţărmurile Mediteranei, spre vest, şi mergînd spre drumul de coastă spre Egipt. Erau Iosif, Myriam purtînd pruncul în braţe călare pe o măgăriţă, şi ceilalţi fraţi vitregi ai pruncului, fiii şi fiicele lui Iosif dintr-o altă căsătorie, a căror mamă murise cu mulţi ani în urmă. Iosif era văduv, între două vîrste dar în putere. Tenul măsliniu şi barba doar în parte albită de ani îi trădau puterea morală şi fizică. În sfîrşit în faţă li se deschidea Egiptul, locul în care mii de evrei plecaseră de-a lungul timpului în vremuri de foamete şi de restrişte. Un milion de evrei trăiau în Alexandria şi prin împrejurimi. Viaţa lor pe acest tărîm este adîncită într-o tăcere mistică şi metafizică, un nor de lumină planează asupra acestor ani. Dumnezeu a grăit prin glasul proorocului: ,,Din Egipt am chemat pe fiul meu!“. Aerul nopţii era sufocant, o linişte apăsătoare domnea în casă şi împrejurimi, de afară răzbătea doar cîntecul greierilor. Iosif dormea greu şi ceva îi tot frămînta somnul. Aceleaşi aripi ca de pasăre se auziră prin odaie şi aceeaşi voce puternică dar profundă îl trezi din somn: ,,Scoală-te, ia pruncul şi pe muma lui şi mergi în pămîntul lui Israil, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului“. Era anul 14 al erei noastre.



