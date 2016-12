Duminică, 25 Decembrie

Naşterea Domnului. Crăciunul

Este cea dintîi sărbătoare specific creştină legată de viaţa Mîntuitorului Iisus Hristos. ,,În mentalitatea creştină primitivă, moştenită de la lumea veche, accentul se punea pe ziua morţii şi a învierii divinităţilor adorate, şi nu pe ziua naşterii lor. De asemenea, calendarele creştine menţionează în amintirea posterităţii, nu datele naşterii mucenicilor şi ale Sfinţilor, ci datele morţii lor. Această sărbătoare este menţionată documentar de istoricul bizantin Nichifor Calist, încă de la sfîrşitul secolului al III-lea d.Hr. Conform acestui istoric, în timpul prigoanei creştinilor din vremea lui Diocleţian şi Maximilian, o mare mulţime de creştini au pierit arşi de vii, într-o biserică din Nicomidia, în care se adunaseră să prăznuiască ziua Naşterii Domnului“ (Ioan Ţoca, Sărbători Religioase, Datini şi Credinţe Populare, Editura Alfa, Bucureşti, 2004, p. 61). Cu privire la data sărbătoririi Crăciunului au existat la început deosebiri între creştinii din Răsărit şi din Apus. În Apus Naşterea Domnului se sărbătoreşte pe 25 Decembrie începînd din sec. al III-lea. Sfîntul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin ne vorbesc şi ei despre acest adevăr documentat istoric. În Răsărit Naşterea Domnului se prăznuia în aceeaşi zi cu Botezul Domnului, pe data de 6 ianuarie. ,,Această dublă sărbătoare era numită în general Sărbătoarea Arătării Domnului“ (ibidem). În jurul anului 375 d.Hr., Naşterea Domnului este sărbătorită pentru prima dată în Antiohia. În anul 379 evenimentul se repetă la Constantinopol, cînd Sfîntul Grigore de Nazians ţine celebra sa predică festivă care va servi mai tîrziu ca izvor de inspiraţie imnografului Cosma de Maiuma, la compunerea canonului Naşterii Domnului. Constituţiile Apostolice, redactate către sfîrşitul secolului al IV-lea d.Hr. Naşterea Domnului e numărată ca cea dintîi dintre sărbători şi se recomanda serbarea ei la 26 Decembrie. Biserica Armeană prăznuieşte Naşterea Domnului la data de 6 ianuarie, ca în vechime, odată cu Botezul. Termenul de Crăciun derivă din latinescul ,,creatione“- ,,naştere“, ,,creatio-creationis, creare“, întemeiere, început de viaţă nouă. Cuvîntul ,,Crăciun“ mai este apropiat totodată şi de cuvîntul rusesc Korocium care desemna solstiţiul de iarnă precum şi o veche divinitate a vieţii şi a morţii.



Luni, 26 Decembrie

Soborul Maicii Domnului

A doua zi de Crăciun Maica Domnului mai este încă o dată pomenită în calendarul Bisericii arătînd în mod vădit importanţa ei în cult dar şi în viaţa creştinilor.

Marţi, 27 Decembrie

Sfîntul Apostol, întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Sf. Arhidiacon Ştefan este, în mod oficial, primul martir al credinţei creştine. Arhidiacon înseamnă ,,cel dintîi diacon“. El era iudeu originar din Ierusalim, socotit a fi unul din cei şaptezeci de Apostoli care au organizat Biserica primară. În această calitate el avea misiunea de a-i ajuta pe episcopi şi pe preoţi la serviciul divin dar avea şi alte atribuţii adiacente precum ajutorarea văduvelor şi a celor săraci. Sf. Ignatie, ucenic direct al Sfinţilor Apostoli, spunea despre rolul diaconilor: ,,Serviciul lor nu constă în a împărţi mîncarea şi băutura, ci a împlini serviciile sfinte în Biserica lui Dumnezeu“. Despre viaţa şi activitatea Sf. Ştefan aflăm din Faptele Apostolilor: ,,Şi cuvîntul lui Dumnezeu creştea şi se înmulţeau foarte numărul ucenicilor din Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei. Iar Ştefan, plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor. Şi s-au ridicat unii din sinagoga ce se zice a libertinilor şi a cirenienilor şi a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia, sfădindu-se cu Ştefan“ (Fapte 6, 7-9). Ştefan a fost acuzat de hulă împotriva lui Moise şi a Legii lui. A fost adus în faţa Sinedriului şi judecat, context în care el a făcut o admirabilă prezentare a istoriei lui Israel. Cînd Ştefan, printre altele, a spus: ,,Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stînd de-a dreapta lui Dumnezeu“ (Fapte, 7,56) aceste cuvinte au fost socotite a fi suprema blasfemie, astfel că el a fost tîrît la marginea oraşului şi ucis cu pietre. După unii comentatori, anul morţii lui Ştefan a fost 33 d. Hr., deci la puţin timp după moartea şi Învierea Domnului. Sub ploaia de pietre care se năpustea asupra lui, el a avut puterea să-şi ierte ucigaşii: ,,Doamne, nu le lua în seamă acest păcat“. Moaştele Sfîntului Ştefan au fost descoperite în anul 415 d.Hr. O parte din acestea au fost duse în insula Minorca (Baleare) de către Paul de Orosiu. Entuziasmul locuitorilor a fost atît de mare încît, uitînd lecţia de iubire a lui Ştefan, i-au trecut prin sabie pe toţi evreii ce se aflau pe insulă.



Duminică, 1 ianuarie 2017

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului. Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Emilia. (Anul Nou)

Odată cu începutul Anului Nou civil, sărbătorim Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos şi pe Sf. Vasile cel Mare. Iisus Hristos, născut în contextul istoric al tradiţiei iudaice, în sînul poporului evreu, s-a supus tuturor datinilor ,,poporului ales“. ,,Tăierea împrejur este tăierea ,,circulară a părţii superioare a mădularului bărbătesc“. Ea avea loc în cazul fiecărui copil de parte bărbătească, pentru că fusese stabilită încă de la începuturi, printr-o poruncă dată de Dumnezeu lui Avraam“ (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici la Marile Sărbători, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2004, p. 49). Sf. Vasile cel Mare a trăit între anii 330-379, în perioada de domnie a lui Constantin cel Mare şi Valens. Era originar din Cesareea Capadociei şi s-a născut într-o familie de creştini înstăriţi. Tatăl său, care se numea tot Vasile, era unul dintre retorii vestiţi ai oraşului. Din cei zece copii, patru au fost dăruiţi Bisericii: Macrina devine călugăriţă, Vasile, Grigore de Nisa şi Petru de Sebaste vor deveni episcopi. Sf. Vasile îşi completează studiile la Cesareea, Constantinopol şi Atena. În anul 370 este numit Arhiepiscop al Cesareei Capadociei. El a apărat prin scris dogma Sfintei Treimi, a transformat monahismul la nevoile personale de mîntuire ale monahilor şi s-a ocupat de întemeierea de azile, spitale şi aşezăminte pentru nevoiaşi. A trecut la Domnul în data de 1 ianuarie 379.



Vineri, 6 ianuarie 2017

Botezul Domnului în Iordan

Prăznuim Botezul Domnului în Iordan sau Boboteaza, unul din evenimentele importante ale Istoriei Mîntuirii. ,,De asemenea, Boboteaza se mai numeşte şi sărbătoarea Luminilor, după cum spune Sfîntul Grigorie Teologul, datorită iluminării cateheţilor şi a luminii care s-a dat prin Botez. Cuvîntul teofanie (arătarea lui Dumnezeu) provine din fragmentul apostolic ,,Dumnezeu s-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă“ (I Timotei 3, 16) şi are legătură mai mult cu Naşterea lui Hristos. Cuvîntul Epifanie (arătare) provine din fragmentul apostolic ,,harul mîntuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor“ (Tit 2, 11) şi se referă mai ales la Botezul lui Hristos, pentru că atunci, oamenii au cunoscut harul Dumnezeirii. Cert este că în ziua Botezului lui Hristos, arătarea Sfintei treimi şi cuvintele Cinstitului Înaintemergător au constituit mărturia oficială că Fiul lui Dumnezeu este Cel ,,din Treime“, Care S-a întrupat pentru izbăvirea neamului omenesc de păcat, de Diavol şi de moarte“ (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici la Marile Sărbători, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2004, p. 83). Iisus a fost botezat în Iordan de către vărul său, Ioan Botezătorul. ,,În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicînd: ,,Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzînd, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar botezîndu-se Iisus, cînd ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorîndu-se ca un porumbel şi venind către El. Şi iată, glas din ceruri zicînd: ,,Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit“ (Matei 3, 13-17). Sfînta Treime a fost prezentă la acest eveniment: Dumnezeu Tatăl prin glasul din ceruri, Dumnezeu Fiul prin Iisus Hristos care s-a botezat şi Sfîntul Duh în chip de porumbel. În ajunul Bobotezei, preoţii merg şi sfinţesc casele credincioşilor. ,,În tradiţia patristică, Botezul lui Hristos în rîul Iordan este corelat cu trecerea minunată a Mării Roşii de către israeliteni. Aşa cum odinioară, prin harul făcător de minuni al Cuvîntului neîntrupat ce a lucrat asupra lui Moise, egiptenii au fost înecaţi iar evreii au fost eliberaţi, la fel şi acum, prin puterea Cuvîntului întrupat, omul stricat şi decăzut este plămădit, iar demonii sînt striviţi, adică îşi pierd puterea“ (ibidem, p. 87).



Sîmbătă, 7 ianuarie 2017

Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Încă o dată se vede importanţa pe care Biserica i-o acordă Sfîntului Ioan Botezătorul. Chiar după Bobotează eveniment în cadrul căruia Sfîntul Ioan ocupă un rol important, avem Soborul Sfîntului Ioan Botezătorul care vine ca o încununare a misiunii ultimului profet al Vechiului Testament şi a celui care face legătura în mod direct cu Noul Testament. La data de 24 iunie îi prăznuim Naşterea, la 29 august ne amintim de curajosul său martiriu, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul iar la începutul anului avem Boboteaza şi Soborul Sf. Ioan Botezătorul. ,,Multe sînt atributele care îl caracterizează pe Ioan Înaintemergătorul. Cuvîntul Ioan înseamnă darul lui Dumnezeu, iar Prodrom (Înaintemergător) înseamnă ,,cel care deschide calea“, adică ,,cel care anunţă venirea lui Mesia“ (ibidem, p. 84). Soborul Sfîntului Ioan Botezătorul încheie ciclul sărbătorilor de iarnă care încep cu Sf. Ier. Nicolae. (Ştefan BOTORAN)