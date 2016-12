- Spune Claudiu Motrescu, primar al comunei Beclean, într-un interviu acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăraş"



Cetăţenii din comua Beclean au cerut, de ani buni, apă curentă şi canalizare, transparenţă în primărie, iar aleşii locali să lucreze pentru ei.

La fiecare scrutin electoral au dat votul de încredere candidaţilor care au promis aceste lucruri de bun simţ, dar s-au înşelat. Luţenii, de exemplu, au cerut de peste două decenii să le fie reparat drumul de acces în sat, iar boholţenii au cerut apă curentă şi o situaţia clară a fondului agricol. Cetăţenii din Hurez, ca de altfel şi cei din Beclean au cerut canalizare. La alegerile locale din iunie 2016, comuna Beclean a încredinţat funcţia de primar lui Claudiu Motrescu de la PNL care le-a promis că va face tot ce poate pentru a schimba faţa comunei în interesul cetăţenilor. După 6 luni de mandat, am stat de vorbă cu primarul comunei Beclean Claudiu Modrescu despre modul în care îşi duce la îndeplinire promisiunile ce l-au plasat în funcţia de edil şef al comunei.



Reporter: La final de an este bine să facem un bilanţ al faptelor noastre. În cazul dumneavoastră, bilanţul va fi unul personal, dar şi al celor 6 luni de mandat la Primăria Beclean. Ce ne puteţi spune? Claudiu Motrescu: Da, aşa este. M-aş referi la primăria Beclean pentru că funcţia pe care o ocup de 6 luni înseamnă responsabilitate în faţa cetăţenilor. Nu este uşor să conduci o comunitate mai ales că moştenirea lăsată de vechea conducere a fost una neplăcută. Dar totuşi lăsăm trecutul şi privim înainte pentru că sînt multe de făcut. Am reorganizat activitatea în cadrul Primăriei în aşa fel încît să fie benefică pentru cetăţeni. Am ţinut cont în primul rînd de o mai bună accesibilitate, dar şi de transparenţă. Pentru o activitate optimă am considerat că este oportun să modificăm organigrama pe care am completat-o angajînd prin concurs personal la birourile contabilitate, taxe şi impozite, agricol, achiziţii publice şi un tractorist. Am realizat lucrări de întreţinere şi reparaţii (pietruire) la drumurile comunale şi la cele de exploataţie agricolă. Prin Cosiliul Judeţean Braşov au fost reabilitate DJ 104, Făgăraş-Calbor- Boholţ şi DJ 109 Beclean- Luţa. Am reluat activitatea societăţii Consiliului Local care o bună perioadă de timp n-a funcţionat. Astfel s-au făcut lucrări de zugrăvire la şcolile din comună, lucrări de izolare termică la Caminul Cultural Luţa, reabilitare remiza PSI din satul Hurez, dotarea Căminului Cultural Luţa cu mese şi bănci etc. Folosind firma CL Beclean am reuşit să facem economii la buget. A fost demarat, prin intermediul ADI Sibiu unde sîntem membri, proiectul de aducţiune apă potabilă pentru Calbor şi Boholţ şi vom folosi conducta de apă potabilă Cincu. De asemenea, vom înlocui conductele de apă din toate celelalte sate ale comunei. Aceste lucrări vor fi finalizate în 2-3 ani.

R.: Ce proiecte aveţi pentru anul 2017?

C.M.: Vom continua proiectul de canalizare de la Beclean care a fost abandonat de mulţi ani. Vom face decolmatare şi inspecţie video la conducte aşa cum s-a stabilit în CL Beclean în luna noiembrie. Este o metodă care ne poate arăta ce avem de făcut la fosta reţea de canalizare din satul Beclean pentru a putea fi dată în folosinţă. Canalizarea din Hurez va fi dată în funcţiune, de asemenea. Vrem să accesăm fonduri europene pentru lucrările de reabilitare la căminele culturale din Calbor şi Beclean inclusiv pentru amenajarea curţilor interioare. Drumul comunal Beclean-Hurez vrem să-l reabilităm tot cu fonduri europene. În anul 2017 vom organiza împreună cu Asociaţia Pro Boholţ aniversarea a 700 de ani de atestare documentară a satului Boholţ. Prin MDRAP vrem să demarăm un proiect de modernizare a Căminului Cultural Hurez. La Luţa ne-am propus să amenajăm un teren de sport. Biserica din Calbor este monument istoric şi ne propunem să găsim fonduri pentru restaurare. Un proiect deosebit de important este cadastrarea terenurilor din satele comunei, dar şi rezolvarea graniţelor cu toate comunele învecinate.



,,Sîntem în slujba cetăţenilor"



R.: Cum vedeţi comunitatea locală din fotoliu de primar ţinînd cont de problemele pe care le-aţi găsit în primărie?

C.M.: Am găsit o comunitate locală un pic dezbinată şi măcinată de unele scandaluri pricinuite de fosta conducere a primăriei. Împreună cu viceprimarul, funcţionarii publici şi cu consilierii locali vrem să determinăm cetăţenii să aibă încredere în noi şi să ştie că uşa primăriei le este mereu deschisă. Oamenii trebuie să ştie că noi sîntem în serviciul lor şi nu invers, pentru că noi am înţeles acest lucru. De aceea mă aflu mereu în mijlocul oamenilor, le ascult problemele şi dacă ţin de primprie le rezolvăm. O bună colaborare cu cetăţenii înseamnă succes şi asta ne dorim cu toţii.

R.: Vă implicaţi în activitatea culturală a comunei şi sînteţi un promotor al tradiţiilor şi obiceiurilor străvechi. Care vor fi acţiunile pe care le veţi promova şi organiza şi în anul 2017?



Corul şi Junii Becleanului