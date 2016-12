- Un post de consilier judeţean a costat cel mult 300.000 de lei

- Din bugetul judeţului s-a sustras suma de 600.000 de lei pentru campania electorală de la alegerile locale din 2012 prin intermediul a 13 primării locale



Un număr de 13 primari PNL, majoritate din Ţara Făgăraşului, au susţinut corupţia la nivelul judeţului Braşov. Procurorii DNA au fost cei care au scos la iveală modul de operare al baronilor locali pentru a obţine funcţii publice folosind banul public ca pe propria lor avere. Aristotel Căncescu, fostul preşedinte al CJ Braşov în perioada 2000-2014 şi preşedinte al PNL Braşov, a fost cel care a condus caracatiţa corupţiei folosindu-se de primari, funcţionari publici, firme de casă şi consilieri judeţeni. În prezent, Căncescu se află în arest, iar pe numele lui a fost deschis al treilea dosar penal în care este judecat pentru luare de mită şi fapte de corupţie. În campania electorală pentru alegerile locale din 2012, partidul patronat de Căncescu a ,,vîndut" funcţiile din CJ, iar din banii publici repartizaţi din fondul de rezervă unor primării a împînzit judeţul cu materiale electorale şi ziare pentru a manipula electoratul. Reamintim că la alegerile din 2012, PNL a cîştigat detaşat în faţa altor formaţiuni politice. Procurorii DNA prezintă în rechizitoriul trimis în instanţă la 15 decembrie 2016 modul de operare coordonat de Aristotel Căncescu. Conform DNA pentru un post în CJ Braşov s-a pretins pînă la 300.000 de lei, iar sub pretextul achiziţiei de softuri educaţionale s-a folosit din bugetul judeţului suma de 600.0000 de lei în campania electorală din 2012 prin intermediul primăriilor locale.

Căncescu judecat în stare de arest

Procurorii din cadrul DNA– Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Căncescu Aristotel Adrian, la data faptelor preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi preşedinte al filialei judeţene a unui partid politic, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: luare de mită (3 fapte), abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată. Sub control judiciar a fost trimis în judecată inculpatul Claudiu Coman, la data faptelor consilier judeţean şi vicepreşedinte al filialei judeţene a unui partid politic pentru săvîrşirea infracţiunilor de complicitate la luare de mită, complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, folosirea influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. În stare de libertate au fost trimişi în instanţă inculpaţii:

- Cirică Emil, la data faptei director al Direcţiei investiţii din CJ Braşov pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu

- Ispas Radu Petru, la data faptei administrator public al judeţului Braşov, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată,

- Popescu Aurelia, la data faptei director economic executiv în cadrul CJ Braşov, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată,

- Iosif Răzvan, administrator al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.



Filmul corupţiei

Rechizitoriul procurorilor DNA arată modul de operare aal inculpaţiilor.

,,În contextul campaniei electorale din anul 2012, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de preşedinte al filialei judeţene a unui partid politic, a pretins de la trei persoane bani şi alte foloase, constând în suma totală de 105.000 lei şi angajarea unor anumite persoane în cadrul Agenţiei Judeţene de Dezvoltare Durabilă Braşov, pentru ca în schimb să îi pună pe cei trei pe poziţii sigur eligibile pe lista de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Braşov. Una dintre cele trei persoane este şi inculpatul Coman Claudiu care, la acea vreme, era şef de campanie electorală şi consilier judeţean. În această calitate, inculpatul Coman Claudiu a primit de la unul dintre viitorii candidaţi la funcţia de consilier judeţean, în biroul său din cadrul CJ Braşov, suma de 50.000 lei. Banii respectivi au fost predaţi casieriei partidului, fără documente, fiind utilizaţi pentru materiale electorale, consecinţa fiind alegerea celor trei persoane în funcţia de consilier judeţean. După alegerea persoanelor respective în funcţia de consilier, în perioada 2013-2014, au fost angajate în cadrul Agenţiei Judeţene de Dezvoltare Durabilă Braşov un număr de 22 persoane cărora li s-a plătit salariu pentru program normal de muncă deşi, în realitate, au lucrat în tot sau în parte pentru trustul de presă controlat de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian" se arată în rechizitoriul DNA.



13 primari care au sprijinit corupţia din judeţ

,,În aceleaşi circumstanţe, în perioada 2012-2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de preşedinte al CJ Braşov, cu încălcarea prevederilor legale şi la cererea inculpatului Coman Claudiu, a dat dispoziţii pentru întocmirea formală a cinci referate pe care ulterior le-a aprobat, prin intermediul cărora inculpatul a justificat trei dispoziţii pe care le-a dat ulterior şi iniţierea şi adoptarea unor hotărâri pentru alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă al consiliului. Referatele respective au fost semnate în prealabil şi de inculpaţii Cirică Cristian Emil, Popescu Aurelia şi Ispas Radu Petru. Prin aceste demersuri, sub pretextul achiziţiei de softuri educaţionale/servicii, a fost aprobată suma de 595.000 lei. În continuare, având acceptul şi promisiunea preşedintelui Consiliului Judeţean Braşv că va aloca banii respectivi, dar şi pentru a realiza o aparenţă de legalitate, inculpatul Coman Claudiu şi-a folosit influenţa şi a cerut unui număr de 13 primari din judeţ (de aceeaşi orientare politică) să formuleze cereri prin care să solicite alocarea de sume de bani din fondul de rezervă pentru achiziţia de softuri educaţionale, lucru pe care aceştia din urmă l-au şi făcut.

După formularea acestor cereri, între societatea administrată în fapt de inculpatul Iosif Razvan şi primăriile respective sau direct cu şcolile din aceste localităţi, au fost încheiate contracte pentru furnizarea de cursuri, în speţă tutoriale Windows, Word, Excel, Power Point, navigare internet, sub forma unor pachete cu CD-uri, a căror valoare a totalizat suma de 595.000 lei. În unele cazuri au fost încheiate contracte fără ca unităţile de învăţămînt sau primările să deţină calculatoare şi, în plus, softurile vîndute nu erau licenţiate sau avizate de Ministerul Educaţiei ca fiind corespunzătoare programei de învăţămînt pentru ciclul gimnazial. Ulterior, societatea furnizoare a softurilor, după scăderea cheltuielilor făcute (aproximativ 10.000 lei pentru fiecare contract, plus diverse comisioane) a retras restul de bani în numerar sau prin alte firme, remiţîndu-i în parte lui Coman Claudiu, pe măsura achitării obligaţiilor contractuale de către primării. CJ Braşov a comunicat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 675.000 lei reprezentînd prejudiciu produs bugetului local al judeţului ca urmare a alocării unor sume din fondul de rezervă bugetară.

În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Căncescu Aristotel Adrian, Coman Claudiu, Popescu Aurelia, Ispas Radu şi Cirica Cristian Emil. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză. Căncescu Aristotel Adrian a mai fost trimis în judecată în alte două cauze pentru infracţiuni similare" se arată în rechizitoriul DNA. (Lucia BAKI)