Sintagma „Spitalul Morţii“ trebuie să dispară

- Spune managerul Spitalului Municipal Făgăraş, italianul Erik Cocchetti

De 26 de ani, în Spitalul Municipal Făgăraş pacientul n-a fost tratat cu respect, iar bolnavii au murit pe capete. Au fost motivele pentru care a fost numit ,,Spitalul morţii”. S-au schimbat managerii, şefii de secţii, dar activitatea spitalicească nu s-a schimbat, pacientul a rămas mai mereu cobai pentru personalul medical. Sănătatea pacientului a fost pusă la schimb pentru bani. Plicurile negre au intrat fără oprire în buzunarele albe ale medicilor sau asistentelor. Chiar dacă au existat persoanae care au respectat jurămîntul lui Hipocrate, acestea n-au putut stăvili mita cerută la patul bolnavului. În ultima zi a anului 2016, s-a făcut încă o încercare de a schimba ceva în spitalul din Făgăraş, s-a adus un manager străin. Medicul italian Erik Cocchetti vrea să schimbe total spitalul şi să-l redea pacienţilor. Noul manager a răspuns întrebărilor ziarului ,,Monitorul de Făgăraş” cînd şi-a prezentat proiectul şi viziunea lui pentru organizarea unităţii spitaliceşti din Făgăraş care deserveşte toată Ţara Făgăraşului.



Reporter: Sînteţi medic şi familia dumneavoastră are o clinică medicală în nordul Italiei. Cunoaşteţi, prin urmare, modul în care funcţionează o unitate medicală spitalicească. În România sînteţi de aproape 3 ani şi, am înţeles, că aţi analizat activitatea unor spitale. De cînd cunoaşteţi Spitalul Municipal Făgăraş?

Erik Cocchetti: Într-un spital intru ca pacient, de obicei, mă uit şi analizez. La spitalul din Făgăraş am ajuns în urmă cu 2 ani ca însoţitor al unui pacient. La Medgidia, de exemplu, am fost ca pacient. Am cunoscut activitatea din mai multe spitale din România, cei de la Bucureşti m-au poreclit ,,Cuza”. La Făgăraş este mare nevoie de ajutor. Pacienţii au nevoie de ajutor, dar şi medicii şi asitententele medicale. Nu pot să admit că un medic cere bani pacienţilor, că profită de starea lor. Am văzut la spitalul din Făgăraş acest lucru şi am filmări cu astfel de lucruri.

Internări fictive la spital, doar pentru bani

R.: Aveţi informaţii despre activitatea din spitalul din Făgăraş care v-au şocat. De ce aţi acceptat să manageriaţi unitatea?

E.C.: Vreau să schimb total modalitatea de lucru de aici. M-a şocat şi terorizat totodată faptul că toată lumea numeşte spitalul din Făgăraş ,,spitalul morţii”. E un lucru foarte grav! Recent am aflat că un pacient cu fractură de bazin a fost trimis acasă în loc să fie ajutat. Este incredibil! Verificăm acest caz. Oricum, indiferent de motiv, nu laşi acasă pacientul. Trebuie să fie ultimul caz de acest gen. Eu sînt format în altă ţară şi văd lucrurile altfel. Pentru mine nu sînt lucruri normale acestea. Dar am aflat şi explicaţia. CASA plăteşte în funcţie de numărul de internări şi nu este normal. Spitalul va lua banii pentru pacienţi mulţi şi nu pentru a-i ajuta pe pacienţi. Pacientul nu este în siguranţă, e internat pentru bani şi nu pentru boală. De azi, pacienţii internaţi la Făgăraş vor fi reali şi nu fictivi, pentru bani.

Surse noi de finanţare

R.: Cum vedeţi, atunci, sursele de bani pentru spital?

E.C.: Sînt multe modalităţi de a aduce venituri spitalului. În primul rind să nu furi. Se fură prea mult în acest spital şi cred că în toate spitalele din România. Vă relatez un fapt. Fostul manager, un bărbat, nu-l cunosc, avea rude care cultivau cartofi, şi a cumpărat cartofii pe banii spitalului la preţuri mult mai mari decît cele de pe piaţă. Nu se face aşa ceva! Vreau să reduc la minim cheltuielile spitalului şi să măresc veniturile. Vorbesc de cheltuielile inutile. Voi verifica toate achiziţiile şi toate jocurile existente în acest spital pe care le voi elimina. Un joc este cel al medicamentelor prescrise de medici pacienţilor internaţi. Casele farmaceutice au un preţ al medicamentelor, iar pentru a fi vîndute la preţurile lor de 10 ori mai mari plătesc medicii care le prescriu pe reţete. Trebuie să se ştie că nu plătim numele medicamentelor ci substanţa activă. Medicii prescriu reţete pe commision, pentru bani! Voi impune medicilor să nu mai scrie pe reţete numele medicamentului ci substanţa activă. Voi verifica zilnic, prin sondaj, cartela clinică, în secţii şi compartimente. Nu voi mai permite ca pacientul să plătească mult.

,,Mi-e scîrbă de cei care iau mită de la bolnavi”

R.: Cum veţi eradica mita?

E.C.: Prin dialog deschis cu medicii şi personalul medical. Cei care nu vor recunoaşte, le voi arăta pozele şi filmarea pentru că acestea există. Nu voi rezolva aceste probleme cu răutate ci cu înţelegere. Trebuie să spun că persoanele care cer bani de la un bolnav au o problemă şi au nevoie de ajutor. Le vom oferi condiţii şi salarii astfel încît să nu mai ceară bani. Cred că în 2,5 ani-3 ani această problemă va dispărea. Mi-e scîrbă de cei care iau mită de la bolnavi. O persoană care profită de un om bolnav este o persoană scîrboasă. Dacă pacientul este mulţumit de serviciile din spital, şi aşa trebuie să fie, vom pune o cutie de donaţii în care acesta poate să pună bani. Cu acei bani vom cumpăra aparatură. Dar în mod normal, pacientul nu trebuie să dea nimic şi trebuie tratat cu respect.

R.: Cum veţi mări salariile mediciilor şi personalului medical?

E.C.: Se pot mări cu siguranţă. În primul rind trebuie să completăm codul CAEN al spitalului. Vă dau un exemplu, bucătăria spitalului. Am vizitat-o, este un spaţiu mare care nu e folosit, un monstru, o gaură în care se aruncă banii. I-am întrebat pe cei de acolo dacă sînt conştienţi de situaţie. Le-am spus că bucătăria poate fi o sursă de venituri pentru spital. Voi încheia acorduri cu şcolile, grădiniţele, firme şi la spital vom face un mic restaurant în care să se pregătească meniuri pentru exterior, catering, dar şi pentru însoţitorii bolnavilor. Vom face bani în acest mod. Orice secţie nu trebuie să fie o gaură ci o sursă de venit.

,,Mentalitatea din spitalul din Făgăraş este din anii ‘50, ca şi clădirea”

R.: Aţi spus că inima spitalului sînt Urgenţele. Cum aţi găsit această secţie?

E.C.: Este dezorganizată. Nimeni nu ştie cine este medic, cine asistent sau informieră. Am fost în secţie şi nimeni nu mă cunoştea. Am pus întrebarea pe ce criterii alegeţi pacientul care intră primul. Mi-au spus că pacientul adus de Ambulanţă. Nu este corect pentru că poate fi grav un pacient care stă 2 ore pe hol. Nimeni nu evaluează starea pacientului şi poate este mai grav unul care aşteaptă decît cel adus cu Ambulanţa. Am un proiect pentru Urgenţe care trebuie pus în aplicare. Va fi o recepţie unde o asistentă cu pregătire va primi pacienţii care intră în secţie. Ea îi va distribui pe două intrări unde vor fi aşteptaţi de medicii de Urgenţă. Vom lucra cu coduri, pe culori: alb înseamnă mai puţin grav , apoi verde şi galben,vor fi cazurile care mai pot aştepta, iar portocaliu şi roşu, cazuri grave şi foarte grave. La fiecare linie vom avea camere video. Sala de aşteptare va fi cu paturi şi cu asistent permanent. Spitalul e mare şi poate fi compartimentat să asigure aceste lucruri. Pot să spun că spitalul este din anii ’50 şi mentalitatea personalului a rămas la fel. Acum trebuie să lucrăm cu protocoale, cu concepte noi. Nu mai trebuie să existe persoane care să dicteze, spitalul nu trebuie să mai depindă de anumite persoane pentru că atunci acestea ajung să ceară bani, să dicteze. Trebuie să avem un spital modern în care pacientul trebuie să fie respectat. Vin cu alt exemplu. Am înţeles că vine un medic urolog şi se va deschide secţia pentru el. Păi ce face spitalul, dă un servici unui medic? Să deschizi secţia înseamnă cheltuieli mari, iar cînd medicul intră în concediu sau se îmbolnăveşte, secţia se închide şi se redechide cînd revine medicul? Nu e normal. În acest caz noi putem să-i oferim medicului un spaţiu pe care să-l plătească şi în care să-şi desfăşoare activitatea. Îi oferim un servici, nu? Am aflat că în spital chiriile sînt mici comparativ cu piaţa din municipiu. Nu e normal. Chiriile trebuie să fie duble pentru că spitalul este o sursă de pacienţi.

R.: Aţi vizitat secţia de chirurgie, ce aţi găsit acolo?

E.C.: Aici este o mare problemă. Nu se face sterilizare. Se foloseşte o tehnică de sterilizare veche prin care ustensilele nu sînt sigure, iar această modalitate trebuie schimbată. Este o diferenţă între sterilizare şi dezinfectare. Mai concret, instrumentele trebuie sigilate ceea ce nu se face la acest spital.

R.: Vă place aspectul spitalului?

E.C.: Nu, este sinistru. Pentru a crea un loc primitor, relaxant pentru personal şi pentru pacienţi trebuie să-l colorăm, să-l facem atractiv. Vom lucra şi la acest aspect. Personalul medical va trebui să poarte o ţinută colorată distinct în funcţie de secţia la care lucrează. Dacă vezi o persoană cu halat verde vei ştii că este de la chirurgie, de exemplu. Asta înseamnă ordine şi o bună organizare.

,,Un medic obosit, nu poate fi atent, te poate omorî”

R. Există suficient parsonal medical în spital?

E.C.: S-a constatat că un medic rezervă unui pacient 6,5 minute pe zi. Enorm de puţin pentru că în acest timp pacientul abia se dezbracă. Medicii sînt obosiţi, au prea mulţi pacienţi. Am constatat că un medic lucrează continuu 33 ore, cu gărzi cu tot. Un astfel de medic nu poate fi atent, te poate omorî. Medicul trebuie să lucreze mai puţin. Aici intervin Urgenţele unde se va face evaluarea pacientului. Din 100 de pacienţi care ajung la Urgenţe, 70 pot fi trataţi la medicul de familie. Vor fi primiţi la Urgenţe, dar dacă au codul alb, şi totuşi vor să primească tratamentul de la Urgenţe vor plăti o taxă, dacă nu, vor merge la medicul de familie care este plătit pentru aşa ceva. Trebuie să descurajăm această practică, o dublă plată pe pacient. Cu banii încasaţi vom mai plăti un medic de Urgenţe. Vreau să aplic la spitalul din Făgăraş un proiect nou. Voi organiza cursuri cu elevii din şcoli pentru educaţie medicală, prevenţie, igienă. Sînt necesare aceste cursuri pentru a forma viitorul pacient, dar şi pentru a forma medici din Făgăraş. Proiectul este pe termen lung. De asemenea, voi aplica o tehnică americană denumită Pech Adams, care a început să fie implementată şi în Europa. Spitalul din Făgăraş va fi primul. Tehnica aceasta constă în joc, pacienţii vor fi ajutaţi să se simtă ca într-o familie.prima acţiune de acest tip va fi organizată pe m9 ianuarie la Pediatrie şi la Interne. Pacienţii au nevoie de iubire, atunci hai să le dăm iubire. Dar iubirea nu se comandă, ea există sau nu. Am găsit două doctoriţe din spital deschise la o astfel de tehnică. Cu siguranţă le voi avea ca aliate.

R.: Ce va oferit Primăria Făgăraş?

E.C.: N-am cerut nimic decît susţinerea proiectului meu. Voi locui non stop în spital şi voi supraveghea activitatea. Vreau calitate şi respect pentru pacient. Denumirea de spital al morţii trebuie să dispară. V-am vorbit de veniturile suplimentare. O altă sursă va proveni dintr- o activitate complet nouă. Deţin 3 brevete de invenţie, iar pe unul îl voi pune pe masă pentru a aduce bani la spital. Este vorba despre implanturi care să completeze părţile corpului care au dispărut din diferite motive. De exemplu, am pus unui pacient un deget. Nu este proteză ci un implant, un deget real. Această invenţie a mea este apicată în toată lumea. Vor veni la Făgăraş pacienţi din toată lumea pentru a beneficia de implanturi. Spitalul din Făgăraş va fi astfel unic. (Lucia BAKI)