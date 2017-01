Zaharie Dragoş de 65 de ani a rămas fără ambele picioare, iar şocul l-a dus la decizii extreme O vecină l-a găsit cu ştreangul de gît salvîndu-l în ultima clipă Bărbatul refuză să fie internat la azil



,,Am intrat în spital întreg şi am ieşit fără picoare. Am avut un şoc!" spune cu lacrimi în ochi Zaharie Dragoş, un bărbat de 65 de ani din Făgăraş care îşi duce viaţa în sărăcie şi deznădeşde într-o căsuţă de pe strada Salcîmilor. Bîrbatul avea probleme cu circulaţia sîngelui, iar în vara trecută a ajuns la spital. Medicii au considerat că trebuie amputate ambele picioare, lucru pe care l-au şi făcut. Bărbatul spune că a avut un şoc atunci cînd s-a trezit fără picioare. Zaharie Dragoş îşi spune povestea lăsînd să se înţeleagă că-i puteau fi salvate picioarele de la amputare. Infirmul nu are pe nimeni lîngă el să-l ajute pentru că de familia lui nu mai ştie nimic. I-a inspirat milă unei vecine care i-a promis că-l va îngriji. Cu ajutorul Magdonei Greeraş a obţinut şi o indemnizaţie de handicap care-l ajută să supravieţuiască.



Vecina milostivă



,,Am noroc cu această femeie care are grijă de mine. Cu ajutorul ei am obţinut o idemnizaţie de handicap de 900 lei/lună şi aşa am un venit lunar. Este foarte greu să fii imobilizat. Am fost şocat cînd am ieşit din spital fără picioare, nu vă imaginaţi ce traumă este! Am crezut că o să-mi pierd minţile. Acum nu mai pot locui singur. Trebuie să tai lemne, să fac foc, gaz nu am, curent nu am, iar fără picioare nu mă pot descurca. De cîteva luni am împrumutat un scaun cu rotile, dar nu pot intra în casă pentru că îmi trebuie o rampă. Viaţa mea s-a complicat cu totul de cînd sînt infirm. Căsuţa mea este sărăcăcioasă şi necesită multe reparaţii, iar în nopţile geroase dorm la familia Greeruş. Această familie m-a ajutat şi mă ajută mult" a spus Zaharie Dragoş.





,,L-am găsit cu funia de gît"



,,Nea Zaharia pentru mine este ca un tată şi am grijă de el. Tatăl meu a murit după ce i-a amputat un picior şi ştiu prin ce a treczt. De aceea vreau să-l ajut cît pot. După ce a fost externat din spital era într-o stare depresivă. Mă duceam la el cu mîncare şi mai povesteam. În perioada respectivă i-am propus să-i fac actele pentru azil, dar a refuzat. Crezînd că-l voi convinge, i-am făcut dosarul pentru internare în azil gîndindu-mă la ce este mai bine pentru el. La azil are căldură, medici, asistente, îngrijitoare şi tot ce are nevoie. Într-o zi m-a şocat. Stătea pe marginea patului cu funia de gît legată de o grindă. L-am salvat în ultimul moment. A început să plîngă şi m-a rugat să am grijă de el. Atunci i-am promis că-l voi ajuta" a spus Magdona Greeraş.



Nu vrea la azil pentru că nu-şi părăseşte cîinii



Bărbatul nici nu concepe să-şi părăsească locuinţa deşi condiţiile sînt foarte dure, iar el este neputincios. ,,Nu vreau să plec din casa mea, indiferent în ce condiţii locuiesc. Nu-mi abandonez cîinii, pentru că ei fac parte din viaţa mea. Niciunul nu m-a părăsit şi nici eu nu-i voi părăsi. În ultimii ani nu am prea muncit pentru că sănătatea nu mi-a permis. Am dormit în ger multe nopţi, nu aveam lemne pentru că nu aveam bani să-mi cumpăr, nu aveam niciun venit. Nu mă duc la azil pentru că un prieten de-al meu nu a stat decît o lună şi a plecat. Vreau să mor în căsuţa mea. Din primăvară trebuie să repar căsuţa să nu mai deranjez această familie. Şi ei sînt mulţi, cînd dorm la ei, unii dorm pe saltele pentru că nu este staţiu. În primul rînd trebuie să mă achit de datoriile acumulate din perioada de vară, perioadă cît am fost internat şi apoi o să mă ocup de reparaţii la căsuţă" a mai spus Zaharie Dragoş.



Povestea bărbatului