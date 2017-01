l La Rucãr fetele de mãritat se duc la rãci, la Ucea de Sus feciorii încing hora în rãu dezbrãcati, iar la Beclean se duce crucea de gheatã la rîu



De Boboteazã în toate bisericile se sfintesc apele si preotii obtin Aghiazma Mare care trebuie sã fie nelipsitã din orice casã. ,,La Boboteazã, apa se sfinteste printr-o dublã invocare a Duhului Sfânt, motiv pentru care se numeste „Agheasmã Mare“, iar în restul anului, când apa se sfinteste doar printr-o unicã invocare a Duhului Sfânt, adicã „Agheasmã micã“. În Tara Fãgãrasului s-au pãstrat vechi obiceiuri de Boboteazã si se practicã si astãzi, mai ales cã în mai toate satele se formeazã Cete de feciori. Cel mai impresionant obicei s-a pãstrat la Ucea de Sus. De peste 100 de ani feciorii din Ceatã se scaldã în apa rece a rîului. La Rucãr, dupã jocul din rãspîntia de drumuri, fetele se duc ,,la rãci”, un ritual premergãtor petitului fetei. La Beclean sau la Grid, este obiceiul ,,crucii din gheatã” care este dusã la rîul ce trece prin sat si unde preotul sfinteste apele. În alte zone din tarã însã tinerii se aruncã în apã pentru a prinde crucea aruncatã de preot. Tinerii curajosi cred cu tãrie cã aceasta îi va ocroti tot anul. „Aruncatul în apã dupã cele trei cruci simbolizeazã teologic trei virtuti: credinta, nãdejdea si dragostea. Tinerii înfruntã conditiile neprielnice ale apei din aceastã perioadã, asemenea crestinului care înfruntã necazurile vietii, în încercarea de a se desãvârsi. Trebuie sã întelegem bine acest sens spiritual si sã nu transformãm aceastã traditie într-o superstitie. Practicarea celor trei virtuti aduce în viata noastrã binecuvântarea lui Dumnezeu, care rodeste cele bune. Asa cîstigãm binele autentic în viata noastrã. Dacã nu avem virtutile, restul e fariseism“, spun preotii cu har. Fiecare casã este sfintitã de preot în Ajunul Bobotezei, iar în ziua sãrbãtorii primeste Aghiazma Mare pe care o duce acasã pentru a o folosi pe tot parcursul anului în cele mai încercate momente ale sale.



Jocul din rîu si parada cailor la Ucea de Sus



În fiecare an de Boboteazã în satul Ucea de Sus se practicã un vechi si unic obicei. Comunitatea asteaptã cu nerãbdare spectacolul pe care feciorii din ceatã îl dau la rîu si care animeazã comunitatea. Aici slujba de Boboteazã a început la ora 4.00 dupã care preotul paroh Alexandru Stanciu a sfintit apa. Apoi sãtenii s-au îndreptat spre rîu Feciorii din ceatã pleacã de la gazdã dezbrãcati în slip, strãbat ulitele satului pînã la rîu, iar acolo se aruncã în apa rece. Atmosfera este întretinutã de formatia de muzicã. În acest an,

Ceata de feciori este formată din 12 feciori şi este găzduită la nr. 255, la familia Ghindea. Judele este Bogdan Chelariu, viţi-jude este Ghindea Marian, crîşmar este Bârsan Alexandru, iar ceilalţi cetaşi: Florea Cristian, Morariu Raul, Silea Daniel, Fuciu Sebastian, Hoajă Alexandru, Sarsamă Nicolae, Alexandru Costea, Radu Vlad şi Radu Grovu.

- ,,Singurul obicei cu scăldatul în rîu de Bobotează este la Ucea de Sus. Se practică din 1922 cînd s-a format prima ceată de feciori la noi în sat. La numărul de casă 253 s-a formast gazda primei cete din sat. De atunci şi pînă azi s-a păstrat acest obicei. Prima gazdă a cetei de feciori a scris pe casă anul în care i-a găzduit pe feciorii satului şi se vede şi astăzi. Casa am primit-o cadou cînd proprietarii care îmi sînt neamuri au plecat în SUA” a spus Boncea Luţu de 65 de ani, actualul proprietar al respectivei case.

- ,,În anii 1970-1975 aveam alte obiceiuri. Toţi feciorii ne scăldam dezbrăcaţi, iar preotul satului nu participa la acest obicei. Însă de la biserică veneau cu căldarea cu apă sfinţită şi de pe pod o vărsau peste noi în rîu. Adică ne boteza cu aghiazmă. Jocul de după scăldat se făcea în faţa căldării de rachiu de lîngă rîu. Pe acele vremuri era ger mare, gerul Bobotezei” a spus Eugen Pintea, un sătean.

- ,,Din prima duminică din post, ne-am ales membrii cetei. În Ajunul Crăciunului am colindat tot satul, casă de casă. În zilele de sărbătoare am făcut joc la căminul cultural unde au venit foarte mulţi săteni să ne vadă. De Bobotează mai avem obiceiul, pe care-l facem, de a ieşi cu caii pe uliţele satului. Este o paradă foarte frumoasă şi aşteptată de săteni. Apoi facem joc la cămin. Şi fetele păstrează o tradiţie, se îmbracă în costumul popular specific Bobotezei, şi anume ie cu mîneca albastră şi şurţ în loc de crătinţe. Unii feciori din ceată au deja vechime şi de 4 ani, alţii însă sînt începători. Acum că am ieşit din rîu sîntem ,,anesteziaţi” de ger şi de apa foarte rece” a spus judele Bogdan Chelariu, la ieşirea din apă.

- ,,Sărbătorile de iarnă se încheie cu jocul de Sf. Ion. Am participat la festivalul Cetelor de feciori de la Făgăraş unde am colindat cele două colinde specifice satului: Colinda de la uşă şi Colinda-i lungă. Am organizat în perioada sărbătorilor joc în satul nostru şi la Ucea de Jos şi revelion la căminul cultural de la Ucea de Jos” a spus viceprimarul comunei Ucea, Adrian Grovu.

- ,,Este o plăcere deosebită să fii alături de aceşti tineri. Cînd i-am văzut în rîu îmi venea să mă duc lîngă ei. Mi-am amintit de anii tinereţii cînd noi făceam acest spectacol în văzul satului. Nu toţi feciorii din ceată au curajul să intre în apa rece ca gheaţa, dar cei care au intrat în rîu au dat dovadă de curaj şi bărbăţie, dar au reuşit să ducă tradiţia mai departe. 45 de minute au stat dezbrăcaţi, iar noi cu muzicanţii i-am susţinut prin ritm şi strigături. Eu sînt toboşar şi am continuat tradiţia familiei mele de muzicanţi. Tata a fost toboşar, bunicul meu la fel, şi străbunicul a fost toboşarul satului. Şi fiul meu bate bine la tobe şi aşa tradiţia familiei merge mai departe” a spus toboşarul formaţiei, Ghindea Vasile de 58 de ani, din Ucea de Sus.



La Rucãr, se face joc în rãspîntia de drumuri



În Ajunul Bobotezei parohul satulu, Silviu Goga, merge din casă în casă pentru a binecuvînta şi sfinţi gospodăriile enoriaşilor. În trecut, nu mai departe de cinci decenii, în satul Rucăr, preotul era răsplătit cu bucate. În fiecare casă era aşteptat cu o farfurie de grîu, cu trei coaste şi un cîrnaţ şi cu un vas cu apă pe care preotul o sfinţea. Apa respectivă era folosită pentru a stropi animalele din gospodărie. ,,Îmi aduc aminte că mai de mult atunci cînd făceam fuiorul alegea mama cel mai bun şi frumos fuior pentru a-l pune la Bobotează preotului. Se punea pe masă grîu, coaste şi fuior. În timp s-a pierdut din datină. Fuior nici nu mai facem şi normal că nu mai dăm preotului. Atunci ne făceam haine din fuiorul tors şi ţesut, acum hainele le cumpărăm de la oraş" a spus Livia Popa de 83 de ani din Rucăr. În acest an, la Rucăr, slujba de Bobotează a început la ora 7.00, iar nu mai tîrziu de 9.00 întreg satul s-a adunat în ,,Gura Părăului", răspîntia de uliţe de unde se urcă spre biserică. Aici preotul paroh Silviu Goga a continuat slujba religioasă şi a sfinţit Aghiazma Mare. După ce preotul Silviu Goga a încheiat ritualul religios i-a botezat pe enoriaşi care şi-au luat aghiazma mare în ulcioare. La sfîrşitul slujbei, Ceata de feciori a dat drumul la joc. Tinerii îmbrăcaţi în frumoasele costume populare de Rucăr, cu cioareci ţesuţi, cămăşi plisate la spate, cu pieptare cusute în culori domneşti şi cu căciulile de astrahan ornate cu vîstre s-au prins în feciorească. Un spectacol încîntător pe care doar de Bobotează îl poţi vedea în aer liber. Au urmat învîrtita şi haţegana la care feciorii şi-au invitat fetele îmbrăcate şi ele în port popular, ie cu şinoare, poale încreţite şi crătinţe negre brodate. În trecut, de Bobotează, sătenii aflau ce nunţi urmează în anul ce abia începea, pentru că feciorii îşi alegeau miresele atunci cînd le invitau la masă, obicei numit ,,la răci”.



Crucea de gheaţă de la Beclean