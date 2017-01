Cetaşii din satele făgărăşene au participat şi în acest an la Festivalul Cetelor de feciori organizat de Primăria Făgăraş şi Mitropolia Sibiului de sărbătoarea Sf. Ioan, din 7 ianuarie. 33 de cete de feciori au ajuns la catedrala ortodoxă din centrul Făgăraşului pentru a-şi etala frumuseţea costumelor populare şi pentru a prezenta colindele specifice satelor din care provin. După slujba religioasă dedicată Sf. Ioan oficiată de IPS Laurenţiu Streza însoţit de protopopii celor două protopopiate din Făgăraş, pr. Marius Corlean şi pr. Ion Tărcuţă şi de preoţii parohi din Ţara Făgăraşului, cetaşii au colindat rînd pe rînd audienţa. A urmat apoi parada cetelor pe traseul catedrală- bulevard- piaţa centrală unde a fost amplasată o scenă pe care au fost prezentate dansurile şi obiceiurile tradiţionale. Organizatorii au premiat cetele şi comunităţiile locale prezente la festival cu diplome care au fost înmînate primarilor. A impresionat obiceiul de la Lisa, ,,Datul în strai" prin care flăcăii satului aruncă în aer băieţi şi fete care sînt prinşi pe straiul popular confecţionat în războiul de ţesut. Jocurile făgărăşene, fecioreasca şi învărtita, i-au ţinut localnici pînă la sfîrşitul spectacolului deşi temperaturile erau foarte scăzute. ,,Este o mare bucurie pe care ne-o exprimăm prin acest festival. Ştiu că vătafii trebuie să-şi facă o rînduială, aşa spune tradiţia, că altfel nu mai au ce căuta în ceată anul viitor. Preţuire şi mulţumire organizatorilor şi ne bucurăm că lucrurile continuă" a spus IPS Laurenţiu Streza în faţa cetaşilor. ,,Fără dumneavoastră această paradă nu se putea organiza. Avem în sînge păstrarea tradiţiilor şi a portului popular. Nu avem cum să le pierdem pentru că le avem în sînge şi în suflet. Trebuie să le transmitem mai departe pentru că noi, aici, avem nevoie de identitate făgărăşeană, să ţinem la Ţara Făgăraşului, iar dacă noi credem, şi eu cred acest lucru, se va întîmpla. Să fim uniţi" a spus primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu.

- ,,Sîntem onoraţi să fim la acest festival. La Ludişor avem trei colinde, dar la festival am cîntat doar două pentru a putea colinda fiecare ceată. ,,Sculaţi, sculaţi" şi ,,Coborît-a". În fieacre an avem ceată şi vom duce tradiţia mai departe. Sîntem 6 feciori în ceată, iar fete avem mai multe" a spus Emil Sinea, vătaful de la Ludişor.

- ,,Este al 6-lea an în care onorăm invitaţia la acest festival. Ceata de la Dacia are 18 persoane, 9 feciori şi nouă fete. La toţi ne-a făcut plăcere să participăm la paradă şi să reprezentăm satul nostru cu mîndrie. Am avut parte în acest an de o promovare frumoasă la Braşov, pe televiziuni. Costumul de fecior este format din cămaşă, cioareci, şerpar, vîstră, cîrpă cu ciucuri, frunzuliţe, cizme şi clicin. La noi este o tradiţie ca o persoană să fie jude o singură dată. Dacă atunci cînd i vine rîndul nu poate onora funcţia îşi pierde locul şi nu va mai fi altădată" a spus cetaşul Alexandru Bucur. Costumul de fată este impresionant: ,,Noi purtăm ie, curea, cheptar, şurţ, rochie, rochir, jupă, ghete, mărgele, iar iarna cîrpă cu franjuri" explică Flavia Bucur.

- ,,Participăm cu multă plăcere la festivalul de la Făgăraş şi ne reprezentăm satul cu onoare. Acest festival este o importantă adunare pentru că aici ne întîlnim toate cetele din Ţara Făgăraşului şi ne arătăm valorile tradiţionale" a spus Ionuţ Stan , vătaful de la Toderiţa.

- ,,Acest festival este deja o tradiţie pe care noi o respectăm. Este un lucru deosebit că reuşim să ne strîngem cu toţii pentru a vesti Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos" a spus Marian Halmagiu, vătaful de la Ucea de Jos.