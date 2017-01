Spune primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu, într-un interviu acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăraş”

,,Concept nou”, ,,oameni noi”, oportunitate”, ,,interesul cetăţeanului”, ,,proiecte”, ,,investiţii”, ,,microregiunea Ţara Făgăraşului” sînt cîteva din expresiile pe care primarul Făgăraşului Gheorghe Sucaciu le-a repetat în interviul acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăraş” şi cu care se va prezenta, în 2017, în faţa cetăţenilor care i-au acordat votul în iunie 2016. Gheorghe Sucaciu vorbeşte din fotoliul de primar al municipiului despre proiectele pe care le va aplica în anul 2017 după ce în primele 6 luni de mandat a preluat pulsul activităţiilor şi mentalităţilor găsite în administraţia publică locală. Cu un ochi critic, dar şi cu dorinţa de a lucra în interesul cetăţeanului, Sucaciu vrea să schimbe faţa urbei. Infrastructura, Cetatea, investitori şi credite de dezvoltare care să completeze finanţările europene se află în atenţia primarului şi a subordonaţilor săi. Pe termen lung însă îşi doreşte transformarea Ţării Făgăraşului într-o microregiune care să aibă autonomie locală. Dar pînă atunci, sînt aşteptate rapoartele desprinse din auditurile comandate pentru toate serviciile şi societăţiile publice.



Reporter: Au trecut aproape 6 luni de la preluarea mandatului de primar al Făgăraşului obţinut în urma votului cetăţenilor. S-a încheiat un an, iar fiecare dintre noi şi-a făcut bilanţul faptelor şi acţiunilor , dar şi-a stabilit şi proiectele pentru noul an. Cum a fost 2016 pentru Gheorghe Sucaciu? Ce aţi găsit în Primăria Făgăraş, ce v-aţi propus şi care dintre obiectivele propuse le-aţi realizat?

Gheorghe Sucaciu: Da, au trecut aproape 6 luni de cînd mă aflu la Primăria Făgăraş. Pot spune că mi-am atins obiectivele propuse pentru această perioadă. Mi-am propus să iau contact cu colectivul primăriei şi să ajung să-l fac să lucreze ca un colectiv şi nu pe grupuri sau individual. Mai este loc însă de mai bine. Am preluat proiectele începute în mandatul anterior pentru că s-au cheltuit bani pe studii şi proiecte şi era normal să le ducem mai departe şi să căutăm finanţări.

Studiii de fezabilitate plătite scump, dar abandonate

R: Se ştie că foarte mulţi bani s-au dus pe studii de fezabilitate, pe documentaţii de tot felul, dar s-a dovedit că n-au fost decît bani ce au ajuns în buzunarele celor care le-au comandat. Era o practică a primarilor şi politicienilor. Ce aţi găsit, în acest sens, la Primăra Făgăraş? Cîţi bani s-au chetuit pe astfel de studii care după ani au fost abandonate?

G.S.: Sînt studii făcute dar care au rămas nefolosite. Noi le-am preluat, le-am actualizat pentru a nu mai folosi alţi bani pentru a le realiza. S-au cheltuit sume destul de mari pentru că proiectanţii sînt scumpi. Au fost abandonate pentru că, probabil, s-a pierdut linia de finanţare sau poate n-a mai fost oportunitate.

R.: Puteţi să daţi nişte exemple?

G.S.: Proiectul legat Centrul vechi al Făgăraşului. S-a făcut studiul de fezabilitate, s-a găsit finanţarea, dar din punct de vedere juridic nu se putea depune proiectul pentru că terenul nu era intabulat. Noi lucrăm acum la intabularea terenurilor din Centrul vechi. Folosim acel studiu, iar actualizarea lui, probabil, nu va costa foarte mult.

Iţe încurcate între mandate

R.: Vă ocupaţi doar de descîlcirea iţelor încurcate de vechea conducere sau aveţi în lucru şi proiecte noi?

G.S.: Ne-am ocupat şi de licitaţiile aflate în curs, dar am dat şi noi drumul la alte licitaţii de lucrări. Ne-am ocupat şi de obţinerea avizelor pentru a putea începe unele lucrări. La unele dintre lucrări nu s-a putut da ordin de începere a lucrărilor pentru că a venit iarna şi nu vroiam să avem şantiere deschise. Le vom deschide în primăvară.

R.: Despre ce licitaţii şi despre ce lucrări este vorba? Intră în discuţie şi celebrul proiect PNDL de 25.000.000 lei care a fost tărăgănat de peste 3 ani?

G.S.: Sînt lucrări de infrastructură finanţate din bugetul local. Pentru strada Negoiu s-a terminat licitaţia şi vom încee lucrările în primăvară. Celebrul proiect PNDL este şi el în lucru. Au fost refăcute toate cantităţile, diferenţiat pentru fiecare stradă, pentru a nu avea probleme la implementare. De aceea am suspendat licitaţia, iar din ianuarie vom da drumul la proceduri cu toate cantităţile refăcute de proiectant. Banii nu se vor pierde pentru că avem contractul semnat cu ministerul. Avem depuse încă două proiecte noi pentru drumuri şi pentru canalizare. Am lucrat şi la alte proiecte pe fonduri europene în valoare totală de 15 milioane de euro. Din această iarnă s-au deschis noi linii de finanţare şi am aplicat noi proiecte la care am lucrat de 5 luni.

Noi investiţii la Cetatea Făgăraşului

R.: Aveţi în vedere şi noi lucrări la Cetatea Făgăraşului?

G.S.: Am depus de două ori proiectul legat de Cetatea Făgăraşului din cauza unui aviz de la Ministerul Culturii. Am mers la minister împreună cu directorul muzeului, cu arhitectul oraşului şi alţi angajaţi din primărie şi am susţinut proiectul care are valoarea de 5 milioane de euro. Proiectul a fost avizat şi aşteptăm acum evaluarea tehnică. Prin acest proiect se vor reabilita zidurile exterioare, dar vor fi executate şi lucrări la interior.

R.: Ce noutăţi aţi adus în Primăria Făgăraş faţă de vechea conducere?

G.S.: În primul rind mi-am propus să schimb mentalităţile. Nu sînt adeptul şedinţelor lungi şi fără rezultate sau cu prea puţine rezultate. Oricine trebuie să înţeleagă că munca lui e importantă şi că trebuie să o facă bine. Apoi, mi-am propus să aduc idei noi şi bineînţeles oameni noi în funcţii. Am reuşit să duc la capăt unele dintre aceste idei, dar mai sînt încă de schimbat.

Valul directorilor tineri

R.: Aţi schimbat majoritatea directorilor de la societăţile primăriei şi din serviciile publice din Făgăraş. De ce? Ce aşteptări aveţi de la ei?

G.S.: Da, sînt adeptul conceptelor noi care pot fi puse în practică de oameni noi. La Salco Serv SA de exemplu, director este un tînăr, specialist. Se impunea schimbarea. Nu poţi avea un concept nou dacă tu, ca firmă a primăriei, nu eşti conştientă că trebuie să ai curăţenie în oraş. Şi ca să ai curăţenie trebuie să depui anumite eforturi. Am găsit un director nou, cu un concept nou care caută soluţii pentru a menţine curăţenia în oraş şi care să aibă unde să ducă gunoiul. Ştim cu toţii că a fost o problem în acest sens. Momentan a fost închiriată o suprafaţă la fostul crematoriu din oraş, iar pe acea platformă se depozitează gunoiul de unde se transportă la depozitele de la Rupea şi de la Săcele. Desigur nu va creşte preţul la serviciile de salubritate, dar pentru aceasta sîntem obligaţi să lucrăm la infrastructură. Noul director se ocupă de astfel de proiecte pe care să le implementăm. De aceea era necesară schimbarea pentru că vechea conducere, 20 de ani, nu s-a ocupat de aceste aspecte şi a preferat să ceară o majorare de tarife. Era mult mai simplu, nu? O schimbare am făcut la Spitalul Municipal Făgăraş. Managerul numit prin dispoziţie este un medic italian care are o viziune nouă şi care vrea să facă treabă. M-a impresionat conceptul lui despre managementul unui spital şi m-am decis să-l aduc la Făgăraş. Vreau să vă spun că atitudinea, comportamentul pleacă de la conducător care trebuie să dea un exemplu, să fie în slujba cetăţeanului. Urmează şi alte schimbări, la alte societăţi şi servicii, în prima parte a anului 2017. Unii dintre funcţionarii publici s-au hotărît să plece singuri pentru că nu s-au adaptat noilor reguli.

R.: Aţi renunţat la ocolitoarea Făgăraşului? De unde veţi avea finanţare?

G.S.: Nu, vrem să o realizăm şi vom reuşi. Am găsit documentaţiile tehnice în primărie şi le-am pus la dispoziţia societăţii Hidroelectrica pentru obţinerea avizului care a întîrziat foarte mult din diverse motive. Aşteptăm şi avizele de la Ape şi de la Mediu, dar şi o hotărîre de Guvern. Primăria va prelua acel drum şi vom obţine noi avizele. Va fi o investiţie care poate avea trei surse de finanţare: Banca Mondială, BRD sau credit furnizor. Cu astfel de finanţări, credite, lucrează şi ministerele pentru proiectele lor.

Credit de dezvoltare pentru Făgăraş

R.: Vreţi să spuneţi că Primăria se va împrumuta din nou în bănci?

G.S.: Sînt credite de dezvoltare. Este ca şi cum am face investiţia din bugetul local şi aşteptăm veniturile să se acumuleze din taxe şi impozite, numai că obţinem banii grămadă şi din încasările la buget plătim investiţia.

R.: Este un credit similar celui cu care s-au cumpărat stadionul şi ştrandul care au fost lăsate în paragină, dar se plăteşte vreme de 20 de ani din banii cetăţenilor?

G.S.: Cu stadionul a fost altceva. A fost luat un credit de la CEC cu dobîndă foarte mare şi, din punctul meu de vedere, n-a avut oportunitate acea investiţie. Acel credit nu se justifica, dar plătim în continuare pentru că este vorba despre un contract. Un primar care nu vrea să facă un lucru dă vina pe un credit, că nu are bani, orice. Eu nu vrrau să fac aşa, am fost ales aici ca să descurc acele treburi. Revenind la ocolitoare, investiţia se justifică şi din punct de vedere economic şi al confortului. Punînd în balanţă cheltuiala cu întreţinerea bulevardului, a străzilor Trandafirilor, Uniunii, Gării cu cea a realizării ocolitoarei, creditul se va justifica. Să adaugăm şi confortul cetăţenilor, atunci pe termen lung investiţia se justifică.

,,Avem forţă de muncă suficientă în Ţara Făgăraşului”

R.: Ce v-aţi propus pentru 2017? Ce vom avea spectaculos în Făgăraş?

G.S.: Spectaculoasă trebuie să fie modernizarea infrastructurii şi eliminarea disconfortului cetăţeanului. De asemenea, prezenţa investitorilor care vor crea locuri de muncă este un obiectiv pe care vrem să-l realizăm. Am lansat un chestionar legat de forţa de muncă din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului la care au răspuns atît cetăţenii, dar şi patronatul. În zonă avem forţă de muncă suficientă, este un atuu al nostru din acest punct de vedere faţă de alte oraşe. Dacă patronatul nu conştientizează că trebuie să ne ţinem forţa de muncă acasă, nu va fi bine. Odată plecată forţa de muncă din zonă, va fi readusă foarte greu. În acest caz nu vom putea face un parteneriat benefic pentru Ţara Făgăraşului. După data de 7 ianuarie am stabilit o întîlnire cu patronatul pentru a stabili o strategie la nivel local.

Microregiunea Ţara Făgăraşului

R.: Aţi vorbit cu Diaspora încă din vară şi v-aţi exprimat dorinţa de a readuce făgărăşenii acasă. Care este situaţia azi?

G.S.: Am spus de mult şi îmi menţin idea de a constitui Ţara Făgăraşului într-o microregiune. Şi asta pentru că nu poţi gestiona foarte bine resursele dacă nu eşti tu factorul de decizie. Acum se merge după legile, codul fiscal, date la nivel naţional, iar noi, ca autonomnie locală, avem prea puţine pîrghii. Pe termen mediu şi lung, eu asta o văd ca soluţie. Microregiunea este un fel de fostul judeţ Făgăraş, o primă cărămidă pusă la regionalizarea României. Consider că ministere precum Apărare, Externe, Interne să fie gestionate de la Bucureşti, dar deciziile pe care le vom lua noi, aici, să fie pentru autonomia locală pentru că noi sîntem cel mai aproape de cetăţeni. Nu trebuie să aplici aceeaşi legislaţie în Făgăraş şi în Moldova pentru că fiecare zonă este aparte. Este foarte important să ştii ce vrea cetăţeanul. Tu ştii ce ai de făcut, îţi iei specialişti cu mastere, cu diplome, dar cetăţeanul ştie cel mai bine ce vrea şi de ce are nevoie. Noi sîntem aici pentru a fi în slujba oamenilor pentru că ei ne dau banii şi noi trebuie să-i întoarcem lor. Trebuie să le facem facilităţile de care au nevoie, iar acest lucru e diferit în Transilvania faţă de Moldova sau faţă de Dibrogea. Dacă se fac regiuni şi microregiuni, noi ne vom raporta conceptului acelei regiuni. Microregiunea Ţara Făgăraşului va avea graniţele fostului judeţ Făgăraş, iar dacă vor să vină şi alţii lîngă noi, va fi foarte bine.

R.: Ce buget veţi avea în 2017 şi cum îl veţi cheltui?

G.S.: Acum lucrăm la buget şi-l vom repartiza după nevoi şi în funcţie de proiecte. În plus, vor intra bani în buget din sumele impuse a fi recuperate de către Curtea de Conturi aflată în control la Făgăraş. Sumele nu sînt de loc mici. Dar despre acest subiect vom vorbi la timpul potrivit. Ştiu că oamenii s-au săturat să aştepte pentru că de 26 de ani n-au primit nimic în schimbul taxelor plătite la buget, dar le cer încă un pic de răbdare. Vreau ca Primăria să aibă uşa deschisă pentru toţi cetăţenii, iar funcţionarii publici să-şi facă treaba la locul de muncă. Atunci toată lumea va fi mulţumită. (Lucia BAKI)