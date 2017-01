Localnicii din Ţara Făgăraşului sînt revoltaţi pe aleşii locali şi pe conducerea composesoratelor care i-au lăsat, în această iarnă, fără lemne de foc La Recea şi la Hârseni primarii explică întîrzierea

O mare problemă a sătenilor din Ţara Făgăraşului este legată de lemnele de foc necesare încălzirii locuinţelor. Oamenii se plîng că n-au primit lemne de foc deşi maşinile încărcate cu buşteni părăsesc zona în toate direcţiile. Ei îi acuză în primul rînd pe edilii locali care se ocupă de pădurea locală, dar, în unele cazuri, şi pe şefii de la composesoratele care administrează pădurile oamenilor. În comunele Recea şi Hârseni, localnicii sînt revoltaţi pe conducerea primăriilor care, spun ei, n-au onorat cererile pentru repartizarea lemnelor de foc. Primăria Recea administrează pădurea comunală care are o suprafaţă de 2000 ha aflate pe văile Dejani, Breaza pînă la Sebeş. ,,S-au făcut tabele cu sătenii care au solicitat lemne de foc. S-au stabilit în CL Recea criteriile în baza cărora vom onora cererile. S-a mai stabilit ca fiecare familie să primească 1,25 m.c de lemn de foc (0,5 stînjeni), iar preţul este de 320 lei/stînjen. Astfel că vor primi lemn de foc persoanele care primesc ajutor social, persoanele cu handicap şi însoţitor şi cei care nu sînt membri în composesorate" a spus viceprimarul de la Recea. Mioara Biţiu. Pădurea comunală de la Recea este dată în administrare Ocolului Silvic ,,Pădurile Făgăraşului" de la Voila. ,,Primăria Recea a încasat de la acest ocol o redevenţă de 216.000 lei în contul anului 2016, iar în anul 2015 suma de 84.000 lei. Din totalul cererilor depuse la primărie care au format tabelul pentru lemne de foc am onorat cam 80%" a spus primarul comunei, Gheorghe Lazea.

O situaţia mai grea se află în comuna Hârseni unde sînt familii care n-au primit lemne de foc de la primărie. Mihai Oltean, primarul comunei, spune că se lucrează la repartizarea cantităţilor. ,,Avem la Copăcel 77 de persoane, pe Valea Sebeşului 22 cabane, la Sebeş 236 de case, la Hârseni 79 de case la care trebuie să le dăm lene de foc. La Mărgineni nu vom da pentru că acolo există Comuna politică şi composesorate. Pădurea comunală are 1800 ha de pădure. S-a întîrziat livrarea, dar se vor da lemnele de foc. Pînă acum s-a dat lemn la Sebeş, iar la Copăcel şi Hârsen i nu s-a dat nimic în această iarnă, dar oamenii au primit în primăvară. Se plăteşte 100 lei pentru 2,5 mc de lemn, atît cît se repartizează pentru fiecare fum de casă" a spus primarul de la Hârseni. Am stat de vorbă cu sătenii care au spus că nu cunosc motivul pentru care au fost lăsaţi fără lemne de foc, dar că la baza acestei situaţii ar sta afacerile celor care se ocupă de pădure. Dacă primăriile vînd lemnul de foc oamenilor, la majoritatea composesoratelor acesta se livrează gratuit. Există însă şi composesorate care pretind nejustificat bani proprietarilor de pădure pentru lemnul de foc. Monitorul de Făgăraş va publica situaţiile din alte sate făgărăşene.



Ce spun oamenii?

,,Cei care sîntem membri în composesoratul ,,Baba Hârtop" am primit lemne de foc. În funcţie de dreptul pe care-l avem de pădure, am primit şi cantitatea de lemne. Eu am luat 8 metri steri, dreptul meu şi al unei mătuşi, pentru că avem 6 ha de pădure. Composesoratul Are vreo 600 de hectare şi cuprinde satul Săsciori şi satul Berivoi. Lemnele se dau gratuit tăiate la metru, iar noi le ridicăm de la Recea unde le aduce firma de exploatare. Avem o problemă noi, proprietarii d epădure. Ne vom împotrivi înfiinţării Parcului Naţional Munţii Făgăraşului aşa cum vor cei de la Bucureşti. Nu vom renunţa la păduri aşa cum s-a întîmplat în Banat. Cu noi nu le va merge" a spus Gheorghe Motoc, 60 de ani, de la nr. 126 din Săsciori.



,,De doi ani nu am primit lemne de foc de la Primărie şi ne descurcăm cum putem. În urmă cu doi ani, viceprimarul ne-a anunţat că sîntem programaţi să ne luăm lemnele şi ne-am dus la rampă. Surpriza a fost că nu era nimeni la locul stabilit. Am aşteptat cîteva ore, dar degeaba, şi aşa am rămas fără lemne. De doi ani cumpărăm deşeuri de lemn de la gater. Încălzirea locuinţei a devenit un lux pentru familia noastră. Lemnele pentru anul 2016 nu le-am primit, dar avem promisiuni că în perioada următoare se vor împărţi. Nici nu vreau să mă gîndesc cîte luni de iarnă mai sînt, iar noi nu avem lemne. Perioada următoare va fi foarte grea pentru că nu sînt bani, nu sînt lemne, iar afară sînt multe grade cu minus" a spus Constantin Năftălăilă de 35 de ani din Copăcel nr. 125.



,,În Copăcel, nimeni nu a primit lemne de la Primărie. În luna septembrie 2016 am discutat acest subiect în şedinţa ordinară de Consililui Local, iar primarul a vrut să dea o partidă prin încredinţare directă unei firme. Majoritatea consilierilor locali nu au fost de acord cu propunerea primarului şi a cerut să scoată la licitaţie parcela. Lemnele sînt marcate de anul trecut, dar nu avem firmă de exploatare. La sfîrşitul anului trecut, Primăria Hârseni a dat lemn în localitatea Sebeş pentru perioada 2014 - 2015. Lemnele au fost împărţite în perioada campaniei electorale pentru Parlament" a spus consilierul local de la PER din Copăcel.



,,Ar trebui să primim un metru ster de lemn, dar la noi în sat nu s-a împărţit. Noi avem noroc că în urmă cu cîţva ani am montat convectoare pe gaz şi aşa avem căldură în casă. Nu ştim cît ne va veni factura de gaz pentru că în ultima perioadă a fost ger. Acum cîteva zile povesteam cu soţul meu şi ne făceam unele calcule dacă pensia va acoperi factura de gaz, dar nu avem altă soluţie, trebuie să ne încălzim pînă Primăria împarte lemnele. În luna decembrie 2016 am vorbit cu viceprimarul şi mi-a spus că în perioada următoare vom primi lemnele, iar acum nu avem ce face decît să aşteptăm. Am auzit că în acest an vom plăti mai mult pentru un metru ster de lemne comparativ cu anii trecuţi. Nu ştiu ce s-a întîmplat de au întîrziat cu lemnele" a spus o pensionară.



,,Noi am primit lemne gratuit de la Composesoratul ,,Orban şi soţii". 6 mc am primit, adică o porţie pentru cele 6 hectare de pădure. Împărţirea s-a început de la nr. 1 de casă pînă la nr. 270. Pentru a nu se isca discuţii, anul următor lemnele se vor împărţi de la nr. 270 de casă pînă la nr.1. Composesoratul ne-a adus lemnele la poartă în funcţie de cantitatea pe care o avem fiecare. Lemnele de la Primărie nu s-au împărţit la noi în sat pentru că Primăria nu a găsit o firmă de exploatare" a spus Ilie Grecu de la nr. 172.