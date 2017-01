Doar 60 lei/imobil plăteşte ANCPI pentru cadastrare, restul revine primăriilor Primăriile făgărăşene nu se grăbesc să se înscrie în program pentru că nu au parcurs procedurile aferente cadastrării Comunele Voila şi Hârseni vor intra în PNCCF

Primarii din Ţara Făgăraşului vor să profite de Programul naţional de cadastrare gratuită (PNCCF 2015-2023) şi să intabuleze terenurile agricole din extravilan din comunele pe care le conduc. Unii dintre ei au semnat déjà contractele pentru aceste servicii cu Oficiul Judeţean de Cadastru Braşov (OCPI), iar alţii spun că vor semna contractele în perioada următoare. Lucrările de cadastrare gratuită a terenurilor şi clădirilor au început spre finele anului2015, iar la nivel naţional s-au aplicat în 142 de localităţi, iar în anul 2016 în alte 200. Până în anul 2023 trebuie să fie înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară toate imobilele. Comuna Hârseni a încheiat contractual cu OCPI Braşov în luna octombrie 2016 şi se referă la toate satele comunei. ,,Vom începe lucrările în această lună pentru terenurile agricole din extravilan. Prin acest program se plăteşte 60 lei pentru fiecare imobil (parcela unui proprietar), iar restul se va suporta din buget. Este impropriu spus gratuit pentru că nicio firmă de cadastru nu va face, de exemplu, măsurători pentru 60 de lei la o parcelă de 6 ha. Vm obţine în urma acestui program titlurile de proprietate cu carte funciară şi cu încheierile judecătoreşti de intabulare” a spus primarul comunei Hârseni, Mihai Oltean. Comuna Voila va semna contractual cu OCPI în perioada următoare. Primarul comunei Voila, Gheorghe Osalciuc, spune că pînă la sfîrşitul anului 2017 speră să finalizeze lucrările de cadastru. ,,Contractul cu OCPI va fi pentru anul 2017. Nu am putut semna mai devreme pentru că nu erau finalizate măsurătorile din teren şi nu erau gata procesele verbale de punere în posesie, condiţii clare pentru a intra în acest program de cadastrare gratuită. Am organizat adunări generale în fiecare sat pentru a lămuri oamenii să accepte terenurile în parcele mai mari. N-am acceptat parcele mai mici de 50 ari la o persoană. La Voivodeni am organizat 10 şedinţe pînă oamenii au înţeles. Am avut trei firme care au făcut măsurători pentru a finaliza mai repede. Am început cu grăniţuirea şi obţinerea solelor, apoi am făcut ţăruşare şi abia apoi urmează punerea în posesie şi semnarea proceselor verbale. Am făcut hărţi cu terenurile şi am explicat oamenilor situaţia reală. Cel mai bine stăm la Ludişor unde 95% din lucrare este finalizată. Cel mai greu a fost la Voivodeni, dar am reuşit să finalizăm cam 80% din suprafaţă. La Sâmbăta de Jos lucrăm în continuare, dar am ajuns la 30%. Pentru satele Dridif, Cincşor şi Voila a fost necesară o nouă măsurătoare cu rectificare de suprafaţă. Sperăm ca pînă la sfîrşitul anului să încheiem lucrările legate de terenurile agricole” a spus primarul comunei Voila, Gheorghe Osalciuc. Comunele Recea şi Şinca Veche au lucrat la cadastrare în cadrul programului CEZAR începînd cu anul 2014.



Doar 21,83% dintre imobile sînt cadastrate la nivel naţional

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) a fost instituit prin intermediul Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ulterior a fost aprobat prin HG 294/2015. Lucrările din cadrul acestuia sînt desfăşurate de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi sînt finanţate din veniturile sale proprii, dar şi din bani europeni sau ai autorităţilor locale. Scopul programului este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din ţară, până în anul 2023, în sistemul de cadastru şi carte funciară. Lucrările de cadastrare se fac la nivel de localitate, nu individual .,,În cadrul PNCCF, proprietarul/ posesorul/ deţinătorul imobilului este beneficiarul, dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică/juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deţine, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul (unitatea administrativ-teritorială) pe raza căruia se află imobilul/imobilele. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale", explică reprezentanţii Agenţiei. Proprietarii de terenuri au următoarele obligaţii: să permită accesul specialiştilor să execute măsurătorile; să prezinte actele juridice referitoare la imobile; să identifice limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate; să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale. În situaţia în care cetăţenii nu pot sau nu vor să coopereze cu autorităţile, identificarea limitelor imobilelor se face în lipsa acestora. Reprezentanţii ANCPI precizează că, în principal, în funcţie de mărimea unei localităţi, lucrările de înregistrare a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară durează în jur de 12-18 luni. În acelaşi timp, autorităţile se ocupă şi de digitalizarea cărţilor funciare şi a planurilor cadastrale deja existente. Conform datelor ANCPI, în prezent în România doar 21,83% dintre imobile sînt cadastrate.(Lucia Baki)