,,TUN” de un milion de lei dat Spitalului Municipal Făgăraş

Investiţia propusă pentru Spitalul Municipal Făgăraş a fost realizată de doi manageri din spital numiţi de fostul primar la Făgăraşului, Constantin Mânduc Fostul manager Laurean Gheţea a făcut licitaţiile, iar managerul dr. Adina Ursu a plătit facturile Două firme au vîndut Spitalului din Făgăraş aparatură medicală cu 250% mai scumpă decît preţul real Auditorii Camerei de Conturi Braşov au descoperit furtul şi au cerut ca prejudiciul de aproape un milion de lei să fie recuperat

Că sistemul medical din România este unul bolnav nu mai încape îndoială. Că spitalele produc victime este un lucru, de asemenea, real. Că personalul medical din spitale este insuficient ca de altfel şi dotările sau medicamentele, nu mai poate nimeni să nege. Că medicii pleacă din ţară pentru lefuri şi condiţii mai bune este o certitudine. Că nu se face nimic pentru a schimba ceva este la fel de adevărat. Un exemplu pentru modul în care se fură banii din sistemul medical românesc este Spitalul Municipal Făgăraş. Dintr-un condei s-a furat din bugetul unei investiţii utile spitalului din municipiu nu mai puţin de un milion de lei, adică 60% din valoarea totală a investiţiei. Printr-o suveică de firme, aparatura medicală a ajuns la spitalul făgărăşean cu adaosuri comerciale şi de 250%. Este lesne de înţeles că persoanele care au parafat achiziţiile au ştiut încă de la început că investiţia se va transforma într-o ,,afacere”, poate chiar cu iz penal.

Investiţie bănoasă, dar nu pentru spital

Mult trîmbiţata investiţie de la Spitalul Municipal Făgăraş, utilă de altfel, în valoare de 1.571.900 lei şi finanţată de Ministerul Sănătăţii în proporţie de 90%, respectiv 1.429.000 lei, şi Primăria Făgăraş cu 10%, respectiv 142.900 lei, a fost transformată de cei implicaţi într-o afacere care a prejudiciat bugetul investiţiei cu aproape 1.000.000 de lei. Gaura în bugetul alocat spitalului de la Făgăraş a fost descoperită de auditorii Camerei de Conturi Braşov care au efectuat o amplă verificare la Primăria Făgăraş în perioada 21 martie 2016-5 mai 2016. Investiţia a fost realizată defectuos sub oblăduirea primarului Făgăraşului din acea perioadă, liberalul Sorin Constantin Mânduc şi a directorului economic de atunci din Primăria Făgăraş, Victoria Prescure. Investiţia a fost contractată de fostul manager al Spitalului Municipal Făgăraş Laurean Gheţea şi plătită de directorul economic Cristina Florea cu acordul şi semnătura managerului dr. Adina Ursu. Puşi în faţa faptelor de către auditorii financiari ai Curţii de Conturi, cei responsabili şi-au recunoscut vinovăţia. Astfel de fapte nu păreau a fi noutăţi la Primăria Făgăraş şi la unităţile subordonate. Ultimul control efectuat de Camera de Conturi Braşov arată modul în care se derulau la Făgăraş ,,afacerile” cu bani publici.

,,Tunul” demarat de Gheţea

,,Plăţi nejustificate efectuate de Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraş către SC Acuvix Image SRL şi SC IPS Management Solutions SRL pentru achiziţia unor echipamente medicale la preţuri semnificativ mai mari faţă de cele plătite de către furnizori subcontractanţi” stipulează Raportul Curţii de Conturi (C.C.) întocmit la data de 5 mai 2016 la finalizarea verificărilor de la Primăria Făgăraş. Investiţia luată la puricat de auditorii CC a însemnat achiziţia următoarelor dotări: masă de operaţie, lampă operaţie, aparat anestezie înaltă performanţă, aparat anestezie medie perfornanţă şi RX mobil C-Arm care au fost cuprinse în programul de investiţii al unităţii spitaliceşti din anul 2013 cînd la cîrma acesteia era manager Laurean Gheţea. Reamintim că Laurean Gheţea, economist, a fost numit manager la spital de primarul Mânduc ţinănd cont de vechile lor relaţii de colegialitate. Aceleaşi relaţii i-au asigurat lui Gheţea un post călduţ, (la SPAS Făgăraş, unitate subordonată primăriei) după demiterea din funcţie. Investiţia a fost demarată în baza referatul de necesitate nr. 7026/10.09.2013 întocmit de reprezentanţii spitalului. ,,Finanţarea investiţiei a fost asigurată de la bugetul de stat, în baza Notei de fundamentare nr. 8041/30.09.2015 întocmită conform anexei nr. 5 la OMS nr. 512/2014” se mai arată în respectivul Raport. A fost semnat Contractul nr. 4572/19.octombrie 2015 şi care a fost înregistrat la DSP sub nr. 234B/20 octombrie 2015 prin care s-a alocat prin transfer de la Ministerul Sănătăţii către Primăria Făgăraş cu destinaţia investiţii la spital suma de 1.429.000 lei. Obligaţia Primăriei Făgăraş era să aloce de la buget suma de 142.900 lei pentru această investiţie ca parte în contract.

Suveica de firme acceptată de spital, dar ignorată la evaluarea dosarelor de achiziţie

Spitalul Municipal Făgăraş a organizat o licitaţie deschisă, on line, care s-a concretizat prin procesele verbale de evaluare nr. 10149/13 decembrie 2013 şi nr. 10.201/16 decembrie 2013 urmate de încheierea unor ,,acorduri cadru de furnizare”echipamente. Astfel, prin documentul nr. 57/7 ianuarie 2014 SC Acuvix Image SRL furniza spitalului următoarele echipamente: masa de operaţie, lampa de operaţie, aparat anestezie înaltă performanţă, aparat anestezie medie performanţă. Prin acordul de furnizare nr. 58/7 ianuarie 2014, SC IPS Management Solutions SRL furniza aparatul RX mobil-C-Arm. Numai că echipamentele au fost furnizate de alte două firme şi nu de firmele desemnate prin licitaţie. Şi asta pentru că au încheiat acorduri de subcontractare. Concret, SC Acuvix Image SRL încheiase acordul de subcontractare cu SC Neomed SRL nr. 150/14 noiembrie 2013 pentru masa de operaţie şi lămpile de operaţie, iar SC IPS Management Solutions SRL cu SC Tehno Electro Medical Company SRL pentru RX mobil C-Arm. De asemenea, SC Acuvix Image SRL a mai încheiat un acord de asociere cu SC Adion SRL, nr. FN/14 noiembrie 2013, pentru aparatele de anestezie. Auditorii spun că acest ultim acord era de fapt tot o subcontractare concretizat printr-un ,,contrat de vînzare cumpărare nr. 80/22 octombrie 2015 la preţuri mai mici faţă de cele ofertate în cadrul licitaţiei de Acuvix Image SRL. Procedurile de licitaţie au fost realizate de Spitalul Municipal Făgăraş şi coordonate de managerul Laurean Gheţea. Auditorii CC au criticat modul defectuos de evaluare a licitaţiei întrucît au fost ignorate documentele existente în dosarul achiziţiei precum acordurile de subcontractare şi anexele acestora care stipulau preţurile produselor. În cursul controlului, respectiv luna aprilie 2016, firmele implicate în furnizarea echipamentelor medicale pentru spitalul din Făgăraş au răspuns solicitărilor auditorilor CC.

Plăţi de decembrie

Chiar dacă lucrurile nu s-au petrecut cu respectarea prevederilor legale, aşa cum au constatat auditorii Camerei de Conturi Braşov, Spitalul Municipal Făgăraş a achitat, în ultimele zile ale lunii decembrie 2015, facturile emise de firme pentru echipamentele medicale.

- SC Acuvix Image SRL a emis Factura nr. 1509/11 decembrie 2015 în valoare de 1.031.777 lei care a fost achitată de spital cu OP nr. 2777/29.12.2015 în valoare de 278.876 lei, OP nr. 2779/30.12.2015 în valoare de 390.000 lei, OP nr. 2780/30.12.2015 în valoare de 197.842 lei, OP nr. 2781/30.12.2015 în valoare de 164.486 lei

- SC IPS Management Solitions SRL a emis Factura nr. 151030/7.12.2015 în valoare de 557.861 lei şi a fost achitatăde spital cu OP nr. 2776/29.12.2015.

Ce au constatat auditorii?

În urma verificării operaţiunilor legate de cheltuielile de capital efectuate de Spitalul Municipal Făgăraş s-a constatat că achiziţiile de echipamente de la SC Acuvix Image SRL s-au făcut la ,,preţuri semnificativ mai mari faţă de cele plătite subcontractanţilor”.

Concret:

- Acuvix Image SRL a cumpărat echipamentele (masa de operaţie şi lămpile de operaţie) de la SC Necomed SRL cu 265.870 lei inclusiv TVA şi le-a vîndut Spitalului din Făgăraş la preţul de 669.449 lei, cu un adaos comercial de 252%, respectiv cu un profit de 403.579 lei.

- În cazul aparatelor de anestezie (2 bucăţi), Acuvix Image SRL le-a cumpărat de la SC Adion SRL cu 173.500 lei inclusiv TVA, preţ în care erau incluse livrarea, transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului medical din spital, şi au fost vîndute către Spitalul din Făgăraş la preţul de 362.328 lei inclusiv TVA, cu un adaos comercial de 209%, obţinînd un profit de 188.828 lei.

- În cazul aparatului RX mobil C-Arm, SC IPS Management Solitions SRL l-a cumpărat de la SC Tehno Medical Company SRL cu 235.336 lei inclusiv TVA, preţ ce includea transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului medical utilizator din spital, şi a fost vîndut Spitalului din Făgăraş cu 557.861 lei, cu 322.525 lei mai mult, respectiv cu un adaos de 137%.

Prejudiciu de 960.679 lei

Auditorii menţionează în Raport că reprezentanţii spitalului implicaţi în investiţie au încălcat prevederile HG nr. 925/19.07.2006, OUG nr. 34/2006, Legea 273/2006, OMFP nr. 1792/2002, OG nr. 119/1999, Legea nr. 500/2002. ,,Valoarea prejudiciului constatat: este în sumă de 960.679 lei (peste 200.000 de euro) din care plăţi nejustificare în valoare de 914.932 lei şi beneficii nerealizate pentru perioada ianuarie-mai 2016, în valoare de 45.747 lei

Prejudiciu trebuie recuperat

Echipa de audit a discutat cu conducerea Spitalului Municipal Făgăraş, ca ordonator terţiar de credite, Nota de constatare nr. 3535/5 mai 2016 şi cu conducerea Primăriei Făgăraş în calitate de ordonator principal de credite, Nota de conciliere nr. 14070/5.05.2016, ambele însuşindu-şi abaterile. ,,Ordonatorul de credite va lua măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului local şi bugetului de stat, evidenţierea în contabilitate a prejudiciului stabilit şi recuperarea acestuia”. Cu alte cuvinte suma de aproape un milion de lei trebuie să se întoarcă la buget de la cei care şi-au însuşit-o ilegal. Cine sînt vinovaţii, cine patronează aceste firme şi cum au ajuns la Făgăraş, în ediţia următoare. Va urma. (Lucia BAKI)