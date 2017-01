Le-a spus directorul de la Salco Serv SA, Dragoş Bârsă, angajaţilor convocaţi în şedinţă de îndată Salco Serv SA are, la 31 decembrie 2016, debite neîncasate în valoare de 670.230 lei Dispecerat Salco Serv: telefonul 0758/232222

Societatea de salubritate din Făgăraş este campioană la neîncasarea banilor de la abonaţi, fie ei agenţi economici, asociaţii de proprietari sau de la populaţie. La data de 31 decembrie 2016, Salco Serv SA înregistra restanţe neîncasate în valoare de 670.203,57 lei. Cele mai mari sume neîncasate provin de la agenţii economici din municipiu care au acumulat la finele anului trecut 380.000 lei. Pe lista neagră se află şi firme care au dat faliment, iar recuperarea debitelor este nulă. Din această categorie fac parte Nitroporos de pe platforma chimică, F-Metal, Sezar Forest sau Lemn Invest, societăţi înfiinţate de cetăţenii turci care prelucrează lemn în fabricile lor din zona Fagarasului. Asociaţiile de proprietari nu s-au grăbit nici ele să plătească transportul şi ridicarea gunoiului menajer de la blocuri şi au afectat bugetul Salco cu 150.000 de lei. Campioane la datorii sînt următoarele asociaţii de proprietari: AP 13 Decembrie 14B (2.351 lei), AP 51 Râu (3.049 lei), AP 4A-13 Decembrie (3.766 lei), AP Eminescu Bl B (2.964 lei), AP Negoiu 20 (2.702 lei), AP Perla (1.681 lei), AP Teiului nr. 22 (16.626 lei). Nici făgărăşenii care locuiesc la case nu şi-au achitat la zi facurile de salubritate şi au acumulat o datorie de 104.000 lei. ,,Sînt datorii mari care n-au fost încasate. Am întrebat şi eu de ce n-au fost încasate, dar n-am primit un răspuns. Săptămîna aceasta auditorii Curţii de Conturi au început controlul la Salco Serv. Era normal să cer un audit/control pentru că sînt situaţii care trebuie lămurite” a spus directorul interimar Dragoş Bârsă. Dispecerat pentru cetăţeni

Noul director mai spune că se ocupă de problemele curente ale societăţii, iar în paralel caută soluţii tehnice şi financiare pentru a îmbunătăţii activitatea societăţii şi pentru depozitarea deşeurilor menajere în condiţii legale şi economice. Pe primul plan, spune directorul, este deszăpezirea în municipiu care a fost încredinţată societăţii Salco, de mai mulţi ani, prin contract de Primăria Făgăraş. ,,Este o problemă legată de acest contract, care trebuie modificat şi vom face propuneri în acest sens. Sînt articole care introduc deszăpezirea în locul curăţeniei din oraş. Oricum executăm ambele activităţi în sezonul rece, dar problema este legată de deconturi” a spus directorul Dragoş Bârsă. Deszăpezirea din această perioadă a dat de furcă angajaţilor Salco. Pe de o parte din cauza utilajelor insuficiente şi uzate, dar şi din cauza populaţiei care a împiedicat ridicarea zăpezii de pe trotuare şi carosabil. ,,Utilajele pe care le avem sînt vechi şi puţine. Avem, 3 utilaje cu lamă mare din care două au sărăriţă şi unul este o maşină de gunoi la care s-a montat o lamă. Avem două utilaje multicar pentru spaţii înguste, trotuare. Mai folosim un tractor cu lamă şi sărăriţă, un buldo-excavator şi un tractor cu remorcă. Avem aceleaşi utilaje şi pentru gunoi şi pentru deszăpezire. Avem de eliberat zăpadă de pe 50 km de drumuri şi trotuare de pe raza oraşului. În primele zile cu zăpadă abundentă s-a lucrat non stop, am folosit sare şi soluţie de clorură de sodiu. Avem stocuri de 100 tone de sare şi 3 tone de clorură. Am avut multe solicitări şi reclamaţii de la cetăţeni pe care am încercat să le rezolvăm. Chiar am avut o şedinţă cu toţi angajaţii şi le-am dat termen să cureţe tot oraşul pentru că în caz contrar, să plece” a spus Dragoş Bârsă. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Salco Serv a înfiinţat un Dispecerat la care oamenii pot cere ajutor folosind telefonul 0758/232222.

GPS pentru maşini

Prima investiţie pe care directorul de la Salco Serv vrea s-o realizeze este dotarea maşinilor de salubritate cu GPS-uri. ,,Este absolut necesară această investiţie, care nu e mare, atît pentru controlul intern, dar şi pentru a demonstra abonaţilor cînd le-a fost ridicat gunoiul. Dacă un abonat spune că nu i-a fost ridicată pubela, îi putem dovedi că maşina a fost la adresă. Vom avea un control asupra maşinilor, a calendarului de ridicare a gunoiului şi a combustibilului consumat” a spus Bârsă.

Colectarea selectivă

Un proiect foarte important, spune directorul, este colectarea selectivă a deşeurilor şi informarea cetăţenilor asupra acestui proiect. ,,Vom achiziţiona o bandă de selectare şi vom selecta manual materialele reciclabile, plastic, metal, carton şi hîrtie pe care le vom valorifica. Cu o presă care există vom balota cartonul pe care-l vom vinde la tonă. Veniturile realizate din valorificarea acestor deşeuri selectate vor acoperi o parte din cheltuielile de transport pînă la depozitele de la Rupea şi Săcele. Am pregătit pentru abonaţi saci de plastic pe culori diferite pentru colectarea selectivă pe care îi vom distribui gratuit. Am stabilit un program pentru colectarea selectivă pe zile, străzi şi pe tipul de deşeuri reciclabile. Vom împărţi la populaţie pliante pentru o bună informare asupra colectării selective a gunoiului menajer” a explicat directorul Dragoş Bârsă. În prezent tarifele la salubritate, stabilite prin HCL, sînt: agenţi economici 70 lei/mc, populaţie 6 lei/persoană plus TVA.

Pachete de Crăciun

Angajaţii de la Salco Serv SA au primit, în baza contractului colectiv de muncă, pachete la sfîrşit de an. ,,Fiecare a primit 3 kg de carne de porc şi alte alimente în valoare de 300 lei. S-au dat şi tichete cadou. În fiecare an angajaţii au primit astfel de stimulente” a spus directorul interimar. Reamintim că în urmă cu cîţiva ani, mai precis începînd cu anul 2011, directorul societăţii încasa primă de sfîrşit de an în bani. A bătut recordul în anul 2011 cînd, directorul Victor Marian a încasat o primă de un miliard de lei, primă aprobată de primarul de atunci. ,,În ultima parte, directorul a încasat prima lunar şi nu la sfîrşit de an. În cazul meu nu se va vorbi de primă pentru merite aşa cum se obişnuia la Salco” a explicat Bârsă.

De 2 luni, altă conducere la Salco

De la 1 noiembrie 2016, conducerea de la Salco Serv SA a fost schimbată de către adunarea generală, decizie însuşită şi de CL Făgăraş. Noul consiliu de administraţie este format din 5 membri: Voinescu Stoenică Ciprian este din Braşov şi este director la hotelul ARO Palace, Dan Vasile Bogdan este din Braşov şi deţine funcţia de director la Aro Palace, Ilie Bardaşuc este din Făgăraş, director la Asgard SRL pînă în 2010, Cristian Iosif Vlad este din Făgăraş şi lucrează la SC Vladcris Consult SRL şi Comaniţă Mihai, din Grid, manager la o societate comercială. CA l-a numit director interimar pe Dragoş Bârsă care a preluat funcţia începînd cu data de 11 noiembrie 2016. (Lucia Baki)