Spune într-un interziu acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăra” Elena Băjenaru, directorul Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”

Cetatea Făgărașului reprezintă de departe cel mai puternic brand

al Țării Făgărașului care, din fericire, în ultima vreme a ieșit din raza locală fiind cunoscută ca unul dintre cele mai importante castele pe plan european. Elena Băjenaru, directorul Muzeului Țării Făgărașului ,,Valeriu Literat“ a vorbit într-un interviu acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăraș” despre investiţiile din castel, dar și de proiectele de viitor mai ales cele privind promovarea monumentului pe plan național și internațional.



Reporter: Investiţiile din castel au dus la creşterea numărului de vizitatori. Ne puteţi prezenta o statistică în acest sens?

Elena Băjenaru: În anul 2016 am avut 104.000 de vizitatori dintre care aproximativ 10.000 străini. În anul 2015 numărul vizitatorilor a fost de 75.000, așadar putem spune că am avut un ascendent de aproape 30.000 de vizitatori. În această ordine de idei au crescut și încasările. Dacă în anul 2015 am avut încasări de 820.000 de lei, în anul 2016 ne-am apropiat la peste 1.000.000 de lei. În anul 2016 am avut 586 de grupuri față de 2015 cînd s-au înregistrat 428 de grupuri, iar în 2014 au fost 328“.



Piese de patrimoniu achiziţionate de la bătrînii Ţării Făgăraşului



R: Ce investiţii/achiziţii a avut muzeul pe care-l conduceţi în ultimii ani?

E.B: Ca și administrator nu am făcut investiții, singurele investiții au fost achizițiile de piese de patrimoniu pe care le-am efectuat din venituri proprii. În anul 2016 am cheltuit 30.000 de lei pentru mobilier de epocă, piese de port popular, țesături populare și un pian. Au fost și donații precum piese de port popular și icoane pe sticlă. Pot spune că în ultimii ani au fost cheltuiți 100.000 de lei pentru îmbogățirea patrimoniului. Este important să ne creștem patrimoniul cu atît mai mult cu cît în teren se găsesc din ce în ce mai puține piese. În ultimul timp ne-am axat pe mobilier urban și artă decorativă din sec. XVIII-XX pînă în anii 1930-1940. Și acestea sînt foarte rare ținînd cont de faptul că mai ales femeile de la țară care le-au purtat au avut dorința să fie înmormîntate cu ele conform tradiției la români. Am achiziționat piese și din mediul săsesc, în special țesătorie dar și acestea au devenit rare întrucît numărul sașilor a devenit destul de restrîns.



Alte investiţii în castel



R: Împreună cu Primăria Făgăraş aţi lucrat la un nou proiect pentru castel. Despre ce este vorba?

E.B: Este vorba despre un proiect care s-a depus pentru cetatea bastională ce include zidurile de apărare și șanțul. Proiectul a fost depus de către municipalitate în decembrie 2016 și vizează o mai bună punere în valoare a părții exterioare din ansamblul arhitectural.



R: Proiectele ce vizează cetatea în 2017 vor avea nevoie de un buget. Pe ce sume vă veţi baza în acest an?

E.B: Nu am schițat încă previziunile pentru bugetul din 2017 ci am stabilit doar calendarul manifestărilor culturale. Nu am făcut încă previziunile întrucît nu a fost schițat bugetul la nivel național. Noi facem o listă de priorități și ne canalizăm unde spre domeniile noastre importante. Am stabilit programul de cercetare și evidența patrimoniului, restaurarea a 4 piese care constituie pictură-icoane pe lemn. Am cerut în acest sens și un deviz ofertă de la un specialist din Sibiu și se va continua astfel conservarea patrimoniului.



Castelul va avea şi Dormitorul Principelui



R: Ce lucrări de restaurare sau de punerea în valoare v-aţi propus pentru castel?

E.B: Din punct de vedere al conservării, castelul stă bine şi nu ar mai trebui făcute intervenții majore, dar am dori însă punerea în circuitul turistic a Turnului Roșu cu etajele 2, 3 și 4 care este amplasat în partea de Sud-Vest și latura de Vest cu etajul 2. Vreau să menționez că în Turnul Roșu a fost dormitorul Principelui și este cel mai vechi turn din cele cinci cîte are cetatea. Vrem să punem astfel în circuitul turistic dormitorul Principelui și casele de vară, inclusiv turnulețul orologiului. Gabriel Bethlen, unul din principii Transilvaniei, a montat în anul 1617 un orologiu pe turnuleț care a fost adus de la Cluj. A fost demontat în anul 1757 și nu s-a mai păstrat decît în formație documentară.



Locuinţele trabanţilor în vizorul municipalităţii



R: O pată neagră pentru castel este hotelul care a fost închis cu ani în urmă. Făgărăşenii cunosc povestea acestui obiectiv şi l-au apreciat atunci cînd era funcţional. Ce ne puteți acum despre fostul hotel?

E.B: Hotelul a rămas așa cum s-a dezafectat în anul 1994. Pentru Făgăraș și pentru Cetate ar fi foarte bine dacă s-ar reface fostul hotel în primul rînd pentru promovare pentru că foarte mulți turiști și-ar dori să petreacă măcar o noapte într-o cetate medievală. Sînt convinsă că municipalitatea ar avea în vedere refacerea acestei părți din corpul de gardă. Acolo erau pe timpuri locuințele trabanților, soldații mercenari care apărau cetatea. Aceștia erau nemți și unguri. Vreau să vă spun pe această cale că echipamentul gărzii cetății de acum este adaptat conform datelor avute din documentele medievale, adică după cel vechi. Să nu uităm faptul că Cetatea Făgărașului avea o capacitate militară similară cu cea de la Oradea. În secolul XVI atelierul de tunuri a fost mutat la Alba Iulia. Cetatea mai dispunea pe laturile de Nord şi de Sud și în lac de o casă de pulbere pentru a evita incidentele întrucît la Oradea a avut loc un asemenea dezastru. Casa de pulbere din lac era construită pe niște piloni de lemn. Tot pe lac se afla și un chioșc de ,,facere a dreptății“. În urma cercetărilor noi am descoperit faptul că aici era un stîlp pentru suplicii care era însă doar pentru personalul indisciplinat al cetății. În cetate erau puși în arest doar cei care făceau parte din personalul cetății și aveau o conduită neregulamentară. În acest sens există instrucțiuni clare date de către prințese și acestea erau foarte aspre. Soldatul care era prins beat era închis și pedepsit“.



Calendar bogat de manifestări



R: Vorbeaţi de calendarul manifestărilor din acest an stabilit pentru muzeu. Ce veţi oferi publicului iubitor de istorie în 2017?

E.B: Am prevăzut expoziții interesante cu muzee naționale din țară și care cuprind domenii variate. Acestea sînt expuse în programul nostru.



R: Ce acțiune organizată de dumneavoastră în 2016 a atras cel mai mare număr de vizitatori?

E.B: În perioada Zilelor Cetății am avut cei mai mulți vizitatori pentru că în 2016 au venit și turiști străini interesați de evenimentul în sine. Un alt eveniment cu impact major pentru noi l-a constituit ,,Noaptea Muzeelor“ în care muzeul și cetatea au fost vizitate de 2000 de turiști care nu erau doar din Făgăraș. Am avut vizitatori din Făgăraș, București, Brașov și Cluj, ceea ce înseamnă că am devenit cunoscuți și în afara zonei de Sud a Transilvaniei și a Țării Făgărașului. Pe de altă parte se poate observa și profesionalitatea colegilor mei fără de care nu am avea succes. Marea majoritate a vizitatorilor apreciază modul în care sînt întîmpinați, tratați, cum este realizat circuitul expozițional, curățenia de pe spații, din curțile interioare și exterioare. Ne apreciază dar în același timp spun că nu sîntem încă foarte promovați. În ultimii doi ani însă s-a făcut promovare, de exemplu Tîrgul European al Castelelor. Încet-încet am început să devenim cunoscuți. Anul trecut am participat la cele două Tîrguri de Turism ale României care s-au ținut în februarie și noiembrie la București, în mai am fost prezenți la Tîrgul European al Muzeelor care s-a ținut la Hunedoara.



Posturi vacante



R: Angajaţii instituţiei într-adevăr se implică şi respectă turiştii. Cîți angajați aveţi la muzeu? Se impune o creştere a numărului de posturi şi implicit de angajaţi?

E.B: Pe organigramă sînt trecute 34 de posturi dar noi avem ocupate 28. În decursul timpului ne-am acoperit toate sectoarele de activitate începînd de la muzeograf, conservator, restaurator, custoz, personal administrativ etc. Anul acesta ne dorim foarte mult ca numărul de vizitatori să fie mai mare prin proiectele culturale și promovarea pe care ne-am propus s-o facem în toate mediile. Sîntem activi și în mediul virtual prin site-uri și pagina de facebook.



Însemnările turiştilor