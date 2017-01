Copiii internaţi la Pediatria de la Spitalul Municipal Făgăraş stau îmbrăcaţi în saloane Cadrele medicale sînt nevoite să facă tratamente la 15 grade Pediatria, cea mai sinistră secţie din unitatea spitalicească de la Făgăraş Managerii care s-au perindat la spital s-au lăudat cu proiecte, dar n-au făcut nimic

O fetiţă de 5 anişori sta înfofolită într-un pat al Secţiei de Pediatrie. Abia i se vedeau ochii mari şi speriaţi. Era învelită într-un halat uzat şi decolorat, iar pe cap avea înfăşurat un material care nici pe departe nu semăna a fular sau căciulă. Avea mînuţele îngheţate şi te privea insistent să o salvezi. A coborît din patul de spital, dar picioruşele îngheţate şi ele îi înotau în saboţii vechi şi mari din lemn. Abia putea să-i tîrască pe cimentul rece al salonului mult prea înalt faţă de înălţimea micului pacient. N-a reuşit să scoată vreun sunet, iar la întrebările noastre a rămas mută vreme îndelungată. Asistenta medicală de la Pediatrie a încercat să salveze aparenţele şi să dea o explicaţie la starea de fapt de la pediatrie. Chiar dacă ambientul spunea totul. Clădirea arată dezolant, cu saloane şli holuri înalte şi reci. Paturile în care trebuie să doarmă copiii bolnavi sînt din fier, iar saltelele şi lenjeriile sînt atît de uzate încît abia mai asigură pacienţilor vreun confort. Peste toate acestea se lasă un frig greu de suportat de copiii bolnavi, de însoţitorii acestora, dar deopotrivă de medici, de asistentele medicale şi de infirmierele.



Activitate la 15 grade



De la intrarea în Secţia de Pediatrie te loveşte un aer rece. Diferenţe de temperatură există de la un etaj la altul şi din holuri în saloane. Caloriferele de pe holuri sînt reci. În unele saloanele de la etajul clădirii mămicile îşi ţin copiii bolnavi strîns la piept lîngă caloriferele aproape reci. Totuşi femeile nu se plîng şi spun că sînt obişnuite cu aceste condiţii din secţie pe care le cunosc de mulţi ani. Mobilierul, saltelele, lenjeriile de pat, pijamale, halatele, toate acestea sînt uzate, cîrpite şi chiar rupte. ,,Saltelele, lenjeriile, pijamalele sînt vechi, de mult nu s-au mai achiziţionat. Copiilor nu avem să le dăm papuci de casă, halate. Pentru a-i proteja de frig îi îmbrăcăm cu ce avem pe aici" au spus asistentele medicale. Şi sala de mese este sărăcăcioasă şi rece, iar vesela în care copiii primesc hrana lasă de dorit. ,,De multe ori copiii internaţi în această secţie mănîncă în saloane pentru că la sala de mese este frig" au spus asitentele. Băile de pe holuri destinate copiilor şi personalului sînt reci şi greu de acceptat. Faianţa, gresia, lavoarele, wc-urile şi duşurile sînt vechi şi uzate. ,,Cum putem să facem baie la copiii noştri în astfel de condiţii. Vom pleca acasă cu ei mai bolnavi decît i-am adus" a spus o mămică. În vestiarele personalului temperatura nu depăşeşte 15 grade. ,,Acestea sînt condiţiile în care noi trebuie să ne schimbăm cînd ajungem la servici şi cînd plecăm. Cum putem face, noi, duş aşa cum impun normele sanitare? De ani de zile avem aceste probleme, dar nu s-a rezolvat nimic" au mai spus cadrele medicale.



Căldură cu radiatoare

Săptămîna trecută erau internaţi la Pediatrie 15 copii, majoritatea cu viroze respiratorii, pneumoni şi bronşite. Această secţie este singura care funcţionează în Ţara Făgăraşului. ,,În zilele geroase am pornit radiatoarele în saloanele 5 şi 6 de la etaj, dar şi la parterul clădirii unde unele saloane sînt friguroase. Nu avem ce face, clădirea este veche, geamurile sînt vechi, iar căldura nu se păstrează. Săptămîna trecută managerul a adus un specialist cu un aparat care arăta pierderile de căldură. Nu este o noutate, acestea sînt condiţiile din secţie. Aşteptăm de cîteva luni să ne mutăm în clădirea mare a spitalului, dar nu ştim dacă acest lucru se va întîmpla" au spus asistentele medicale de la Pediatrie. ,,Clădirea este veche de 100 de ani şi nu se merită să fie renovată întrucît costurile sînt foarte mari. Această secţie este improprie şi totuşi funcţionează în secolul XXI. Aici ar trebui totul nou, iar compartimentarea nu e adecvată conform normelor din Uniunea Europeană. Am rămas surprins să văd la Victoria, la Clinica Paltin, o adevărată secţia de pediatrie. Compartimentare, dotări, mobilier, lenjerii, condiţiile de cazare aşa cum trebuie să fie. În fiecare salon sînt două paturi plus grup social. La Pediatria din Făgăraş trebuie schimbat totul, condiţiile să fie europene pentru că trăim într-o ţară europeană" a spus medicul pediatru Ion Mehedinţu. Căldura este asigurată în spital de Ecoterm, iar factura ajunge lunar la 100.000 de lei.



Proiect imaginar

De mai mulţi ani, managerii spitalului s-au lăudat cu un proiect ce viza Secţia de Pediatrie, dar nici astăzi acesta n-a fost implementat. ,,Am cerut conducerii spitalului să ne pună la dispoziţie acest proiect care prevede mutarea secţiei în pavilionul central. Nu l-au prezentat şi nici nu l-au pus în practică. A preluat situaţia primăria" a spus primarul Gheorghe Sucaciu. Conform reprezentanţilor unităţii spitaliceşti, proiectul în cauză ar fi fost realizat de o firmă din Bucureşti care însă n-a predat documentaţia spitalului.