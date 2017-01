Oamenii străzii au ajuns în adăpostul oferit de Primăria Făgăraş unde primesc o masă caldă şi ceai, dar au nevoie de îmbrăcăminte şi încălţăminte



Democraţia post-decembristă ne-a dat printre multe rele şi o categorie social nouă. A creat condiţiile pentru apariţia oamenilor străzii. Acei oameni, care din diverse motive au pierdut tot, casă, familie, loc de muncă, şi mai grav, speranţa. Îi vedem., de ani de zile, peste tot, speriaţi, murdari şi trişti. Doar atunci cînd sînt condiţii vitrege, ger, inundaţii sau vreun caz şocant, oamenii străzii sînt băgaţi în seamă de semenii lor sau de fundaţii. Însă pe tot parcursul anului, oamenii fără adăpost suferă de foame, de frig, dar şi pentru că sînt ignoraţi şi marginalizaţi de toată lumea. Cînd vedem un astfel de semen al nostru întoarcem instictiv privirea în altă parte şi, în gînd, îl catalogăm ca parazit al societăţii. Dar nu toţi oamenii străzii sînt leneşi, fiecare dintre ei are o poveste tristă, iar unii chiar îşi duc viaţa cu un strop de demnitate. Se crede de cele mai multe ori că pentru aceşti amărîţi autorităţile nu prea au ce să facă, iar fundaţiile se limitează la o masă caldă şi cîteva haine, susţinînd că nu vor să se integreze în societate. Adevărul este că mulţi dintre oamenii străzii îşi doresc o casă, un loc de muncă şi o viaţă mai bună. Numai că au nevoie de ajutor, de o mînă întinsă de care să se prindă pentru a fi scoşi din deznădejdea în care au căzut. Pentru mulţi dintre ei însă nu se găseşte acel sprijin şi rămîn pentru totdeauna pe străzi unde-şi găsesc sfîrşitul.

Primăria Făgăraş le-aoferit un adăpost

În municipiul Făgăraş au fost identificaţi 15 oameni ai străzii, localnici de diferite vîrste care nu au un acoperiş deasupra capului, iar fie ger sau soare ei umblă bezmetici pe străzi şi dorm pe unde apucă. Deseori i-am găsit în culcuşurile amenajate în cimitir cu haine murdare şi vechi, în canalele părăsite ale societăţii de canalizare de la lacul Cetăţii sau de pe străzi lăturalnice, în scări de bloc, în gară, la groapa de gunoi sau în clădiri dezafectate sau pe şantiere părăsite. Foamea, spun ei, nu-i chinuie atît de mult ca şi frigul. ,,Vara este uşor, ne descurcăm, dar iarna este foarte greu. Cînd vine gerul ne gîndim care dintre noi va mai trăi pînă în primăvara următoare. În fiecare iarnă mai pier cîte 2-3 dintre noi pentru că nu rezistă la gerul cumplit" spun cu sfială oamenii străzii. Pe lîngă lupta cu viaţa, ei duc şi o luptă între ei pentru supravieţuire. Unii chiar refuză să meargă în adăpost pentru a nu-şi pierde culcuşul dobîndit cu greu.

În ultimii ani, oamenii străzii au fost cazaţi în hotelul din Piaţa Agroalimentară după ce acesta a fost abandonat. Anul trecut, încă din luna octombrie, Primăria Făgăraş a amenajat o cameră în clădirea fostului Centru pentru victimele violenţei în familie din cartierul Combinat. Încăperea, destul de mare, a fost amenajată cu paturi, saltele, lenjerie, pentru a asigura un minim confort pentru oamenii fără adăpost. La început au venit puţini dintre ei, dar odată cu lăsarea gerului numărul lor a ajuns la 15. Şi Poliţia locală a mai adus persoanele pe care le-a identificat pe străzi, în ger. ,,În această perioadă au fost ajutaţi toţi oamenii străzii, chiar dacă unii din ei nu sînt făgărăşeni. Toţi beneficiază de o masă caldă zilnic de la cantina de ajutor social şi de ceai cald. Unii refuză acest ajutor şi spun că locuiesc pe la prieteni. Aici, în adăpost, au căldură, iar la sfîrşit de săptămînă facem dezinfecţie, iar ei fac baie. Le-am adus saltele noi, cearceafuri, pături, dar se murdăresc. De la cantina de ajutor le aducem zilnic porţiile de mîncare caldă, la prînz, două feluri, iar pentru cină le dăm conserve. Am avut 15 persoane, unii din Făgăraş, dar de la spital ne-au trimis 3 persoane care nu erau din municipiu. Normal, i-am primit, dar am luat legătura cu primăriile localităţilor de unde proveneau pentru a-i prelua la serviciul social al lor. Unul era de la Victoria, iar ceilalţi doi erau de la Agnita. Au fost preluaţi. Cred că toţi ar trebui să ne sensibilizăm în cazul lor, sînt semeni de-ai noştri şi au nevoie de ajutor. Nici ei n-au vrut să ajungă în stradă" a spus Gheorghe Harabagiu, consilier la Serviciul Public de Asistenţă Socială Făgăraş.

Poveşti pline de deznădejde

Fiecare persoană care a ajuns la adăpostul Primăriei Făgăraş are o poveste tristă. Reporterii ,,Monitorul de Făgăraş” le-a ascultat of-ul şi îl face cunoscut făgărăşenilor care, poate, se implică. Aceşti oameni au nevoie de ajutor. În primul rind au nevoie de îmbrăcăminte şi încălţăminte, au nevoie de alimente. Cei care sînt apţi de muncă spun că-şi doresc un loc de muncă pentru a reuşi să iasă din această situaţie, care spun ei, este ruşinoasă. Făgărăşenii care pot să realizeze ceva pentru aceşti oameni din adăpostul primăriei, îi pot vizita şi ajuta.

- ,,M-am despărţit de soţia cu care am trăit 32 de ani. Ea şi-agăsit alt bărbat şi l-a adus la ea. Aşa am trămas pe drumuri. Împreună avem un băiat care are acum 23 de ani, este la casa lui şi are 4 copii. M-am mai culcat la el că are două paturi, dar nu vreau să-l deranjez. Am ajutor social şi fac zile de muncă pentru primărie” a spus Vădeanu Virgil, 47 ani.



- ,,Sînt pe stradă din cauza fratelui meu care m-a dat afară din locuinţa lui din blocul 12. . Am fost pe la oi, la Felmer, am adus bani, iar cînd s-au terminat banii m-ascos. Stau pe unde apuc. Am handicap gradul II, problem cu capul, din naştere. Aici, în acest adăpost, am venit la Crăciun cînd eram pe stradă şi era ger. Noaptea pe la 2.00 am bătut la uşă şi m-au primit. Am 8 clase pe care le-am făcut pe cînd eram la casa de copii din Victoria. Acolo am crescut de la 5 ani pînă la 18 ani cînd a trebuit să părăsesc casa. Mama a murit şi tata este la azil în Făgăraş. Mai am doi fraţi şi o soră dar nu mă primesc la ei” a spus un alt bărbat.



- ,,Am locuit în colonie, în Combinat unde am avut o baracă. Nu aveam curent şi am folosit o lumînare. Dar pentru că eram foarte oboist după două nopţi în care am stat la priveghi la sora mea, am adormit. Aşa a luat foc baraca. Noroc că am scăpat cu viaţă, dar baraca a ars toată. S-a întîmplat de 5 săptămîni. Acum nu mai am unde să stau, nu am families au copii. Am ajutor social de 140 lei şi merg să prestez zile de muncă. Mi-a ars tot, acte, haine, tot ce aveam în baracă” a spus Cercea Ion de 58 de ani, din Ticuşul Vechi.



- ,,Am lucrat în Combinat şi am avut un accident în 1993. S-a prăbuşit o placă de beton peste mine, aşa am rămas invalid, la picior şi la ochi. Bolnav fiind şi neputincios, soţia m-a părăsit. Am avut şi o fetiţă, dar care a murit. Acum nu mai am pe nimeni şi nici casă. Nu am nici o pensie sau vreun ajutor pentru că nu am acte. Caut prin containere ca să mănînc. Este foarte greu, dar nu am ce să fac” a spus Tudor Ştefan de 61 de ani.



- ,,Am rămas pe drumuri de anul trecut. Am stat pe strada Cîmpului cu o femeie, dar m-a dat fară. Am lucrat la şantierul TRCL ca instalator, dar şantierul s-a desfiinţat. Am o vechime de 25 de ani, dar nu am pensie. Nu sînt bolnav, dar n-am mai avut unde să stau, n-am avut de lucru. Am dormit în scări d ebloc pînă am ajuns aici, la adăpost. . Mi-e ruşine de situaţia asta. Nu beau, vreau să lupt să-mi revin, dar e greu. Îmi caut de lucru, nu sînt bolnav şi pot munci” a spus Bârgu Gheorghe de 59 de ani.

- ,,Sînt din Văleni şi nu am pe nimeni. Am fost la oi, nu m-au plătit ciobanii şi m-au şi bătut. Am venit în Făgăraş înainte de sărbători. M-a găsit poliţia căzut pe stradă, în ger, şi m-a adus aici. Nu am pe nimeni, părinţii mi-au murit, şi fraţii mei, că provin din tripleţi, au murit şi ei. Nu mai am casă în Văleni că a fost luată de sora mea care a murit. Încerc să-mi caut de lucru, pe la ciobani. Am 7 clase făcute la Văleni” a spus Neagoş Ioan, 67 ani

Are studii în Drept, dar a ajuns pe stradă

,,Sînt din Făgăraş. Nu mai am familie, sînt singur. Am avut 2 soţii cu acte de care m-am despărţit şi a treia, fără acte, mi-a murit în braţe, avea cancer. Am făcut profesionala, apoi seral şi 3 ani de Drept la Bucureşti. În 1994 am avut o firmă, produceam ambalaje din carton şi mi-a mers bine. Eram cu familia în Râmnicu Sărat Şase ani am stat împreună şi am avut 2 copii. Am trecut printr-o situaţie delicată, murise mama, comenzile la firmă s-au interupt, am ţinut angajaţii pe banii mei vreo 4 luni pînă s-au terminat banii şi am dat faliment. Atunci m-am despărţit de soţie, iar copiii au rămas la ea. Mi-am luat izoterma de 4 tone şi am plecat. M-am dus la Mediaş unde am cunoscut-o pe a doua soţie. Ea avea restaurant şi eu am redeschis firma şi mergea. Am stat cu ea alţi 6 ani, dar n-am avut copii. De aici am plecat la Ploieşti, iar soţia în Germania. Am stat la Ploieşti vreo doi ani, după care am revenit acasă, la Făgăraş. În 2005, am cunoscut-o pe femeia asta şi am stat cu ea 7 ani. În 2011 s-a stins în braţele mele, avea cancer. Silvia Labu era nepoata de-a lui Şenchea şi am stat în casa ei din centru. Nu m-am căsătorit legal cu ea. Eram acum miliardar, a redobîndit pămînturile ei, 10 ha numai în Parc. Aşa am ajuns pe drumuri. Am avut o firmă de construcţii, făceam intermedieri, lucrau alţii pe firma mea şi eu luam comisioane. După ce a murit n-am mai avut casă, fiica ei a preluat tot. De atunci am stat la un prieten şi lucram ocazional. Apoi m-am dus la Arpaşul de Jos, la un ţigan, şi am lucrat la vaci, dar am luat ţeapă după 6 luni. Apoi m-am dus la vaci la Cobor. După 18 ani de şcoală am ajuns la vaci. Am rămas şi fără permis din cauza alcoolului. Dar n-a fost vina mea, ţiganii m-au făcut să conduc deşi seara băusem. M-am dus, dar m-au prins şi am luat 10 luni cu suspendare şi 2 ani perioadă de probaţiune. Mi-am făcut dosarul, am luat sala şi urmează oraşul. Îmi este ruşine de lume, de prieteni care mă ajută. Poate dacă scrieţi mă ajută cineva cu un loc de muncă. Am diplomă de zugrav şi tîmplar, dar nu am practicat. Mi-e ruşine de situaţia asta” a spus Morariu Mihai Dan, 49 de ani

.

Viaţa Melaniei Caian a fost marcată de neputinţă, frig şi foame



Pentru că de mai mulţi ani lumea o ocoleşte şi o priveşte cu nepăsare, s-a retras şi trăieşte speriată, pe unde apucă. Melania Caian are acum 50 de ani şi spune că niciodată n-a avut vreun sprijin. N-a avut un acoperiş deasupra capului de cîţiva ani, dar s-a ferit de frigul nopţii şi de gerurile iernii în scări de bloc.

Din luna iulie 2015 a locuit în scara blocului nr. 4 de pe strada Luncii. ,,Nimeni nu m-a mai băgat în seamă, pe nimeni nu interesează viaţa mea. Am avut o viaţă de cîine. Părinţii mei m-au abandonat şi am trăit în casa de copii de la Turnul Roşu. Pe tata l-a călcat trenul, iar mama a murit. După ce am gătat şcoala am venit la Făgăraş unde am avut grijă de un bătrîn bolnav. Ani de zile am locuit la familia respectivă, iar după ce a decedat bătrînul am plecat în Italia. Şi aici am muncit mulţi ani, dar am ajuns în Făgăraş din nou, fără bani. Nu vreau să-mi amintesc ce viaţă am avut şi în Italia. Doamne, ce greu este să nu ai o locuinţă, să nu ai părinţi. În ultimile luni am trăit ca un animal fără stăpîn, nu am avut ce mînca, nu m-am spălat şi am îndurat mult frig. Au fost seri cînd am adormit plîngînd pentru că nu îmi mai simţem mîinile şi picioarele, îmi erau degerate. Am crezut că mor de frig. Am avut noroc cu cîteva persoane care mi-au dat două pături şi o pernă. Mă ghemuiam să mă încălzesc, dar frigul pătrundea prin pături şi tremuram pînă adormeam. Poliţia locală s-a şocat cînd m-a găsit. Nu le venea să creadă poliţiştilor unde dormeam. În iarna trecută m-au primit la hotelul din Piaţă unde ne-au băgat pe toţi cei fără adăpost. Hotelul din piaţă se deschidea pentru noi seara la ora 20.00 şi se închidea dimineaţa la ora 8.00. Toată ziua mă plimbam prin oraş să nu îngheţ, iar seara mă retrăgeam la căldură, în cameră, să dorm. E greu, foarte greu, nu m-am gîndit niciodată că voi ajunge pe străzi. În această iarnă am suferit mult de frig. Am venit aici, în adăpost, la căldură, că altfel mă găseau îngheţată pe undeva. Aici stăm şi ziua şi noaptea. Este cald, primim ceai, o masă caldă, iar pentru seară conservă. Nu mai sîntem ca şi cîinii pe străzi, goniţi de toată lumea" a spus Melania Caian de 50 de ani.



Salvaţi oamenii străzii!

- Persoanele care doresc să-i ajute pe oamenii străzii din Făgăraş pot să depună la Cantina de ajutor social de pe strada I.C. Drăguşanu alimente, pîine, îmbrăcăminte groasă, şosete, pantaloni, geci, încălţăminte care vor fi predate acestora

- Firmele şi fermierii care au nevoie de angajaţi calificaţi sau necalificaţi pot vizita adăpostul pentru a-şi căuta forţă de muncă.



Ajutaţi-l pe Zaharie Dragoş!

Zaharie Dragoş este un bărbat de 65 de ani din Făgăraş care îşi duce viaţa în sărăcie şi deznădeşde într-o căsuţă de pe strada Salcîmilor. Monitorul de Făgăraş a relatat povestea făgărăşeanului rămas fără ambele picioare. Bărbatul nu are pe nimeni şi trăieşte din mila vecinilor. Sînt zile în care stă în frig şi rabdă de foame. Persoanele care doresc să-l ajute pe bărbatul infirm pot suna la telefonul 0755/399.149