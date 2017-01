,,N-am luat comision” spune ex-managerul spitalului Laurean Gheţea Prejudiciul de aproape un milion de lei nu şi-l asumă nimeni, iar Primăria Făgăraş a dat în judecată firmele

La o investiţie bugetată la 1,5 milioane de lei, frauda a fost de un milion. Curtea de Conturi care a identificat neregula de la Spitalul Municipal Făgăraş cere imperativ ca prejudiciul să fie recuperat. Respinsabili de situaţia revoltătoare sînt managerii de la spital şi directorii economici pe de o parte şi primarul Făgăraşului, cel care a parafat investiţia în sanul 2013. Curtea de conturi a stabilit în urma verificărilor un prejudiciu adus bugetului în valoare de 960.679 lei care trebuie recuperat. Primăria Făgăraş a dat recent în judecată firmele desemnate cîştigătoare ale licitaţiei pentru a recupera prejudiciul, procesul derulîndu-se la Tribunalul Braşov. ,,Am cerut spitalului să recupereze prejudiciul pe cale amiabilă sau să se îndrepte împotriva firmelor prin instanţă. Şi pentru că s-a tărăgănat acest lucru sau nu s-a vrut, primăria era obligată să ia măsuri” a spus primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu. Trebuie spus că această tranzacţie păguboasă pentru spital a fost demarată de ex-managerul Laurean Gheţea şi finalizată de managerul Adina Ursu, economist fiind Cristina Florea.

Doi manageri şi o licitaţie

Au fost desemnate cîştigătoare la licitaţia organizată de Spitalul Municipal Făgăraş două societăţi comerciale care au sediile sociale la Bucureşti. Licitaţia s-a desfăşurat on line avînd la bază programul de investiţii propus de spital şi care s-a concretizat prin referatul de necesitate nr. 7026/10 septembrie 2013 şi care stipula achiziţia următoarelor aparate medicale: masă de operaţie, lampă operaţie, aparat de anestezie de înaltă performanţă şi de medie performanţă şi RX mobil C-Arm. Investiţiile au fost programate cînd la conducerea unităţii era ec. Corneliu Gheţea, manager numit de primarul Făgăraşului, pe atunci Constantin Mănduc. Finanţarea investiţiei de peste 1.500.000 de lei urma să fie asigurată de Ministerul Sănătăţii şi de Primăria Făgăraş, în proporţie de 90% prima şi de 10% a doua, respectiv 1.429.000 lei şi de 142.900 lei primăria. S-a constatat că 60% din bani s-au evaporat între participanţii la investiţie, valoarea reală a achiziţiilor rezumîndu-se la doar puţin peste 600.000 de lei.

Cifra de afaceri cît contractul cu spitalul de la Făgăraş

SC IPS Management Solutions SRL este una dintre firme şi a fost înfiinţată la data de 18 februarie 2013, în anul în care conducerea spitalul de la Făgăraş a conturat programul de investiţii. Conform Registrului Comerţului , societatea are sediul social în Bucureşti, într-o cameră a unui apartament de la etajul 1 al bl 11 de pe Drumul Pădurea Neagră din sectorului 1, în baza unui contract de comodat semnat de asociaţii Sloată Fănică şi Sloată Florentina cu domiciliul în Brăila. Sloată Fănică (născut în 1980) este administratorul socităţii şi deţine funcţiile de preşedinte şi director general. Principalul obiect de activitate al acestei firme, conform RC, este consultanţă pentru afaceri şi management, iar ca activităţi secundare figurează comerţul în toate domeniile printre care ,,comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice”. Situaţia financiară a acestei societăţii nu excelează în perioada 2013-2015. În primul an de activitate, 2013, a înregistrat o cifră de afaceri de 62.074 lei, n-a avut niciun angajat, n-a plătit niciun leu impozit , dar a avut profit în valoare de 754 lei. În anul financiar 2014, a avut un angajat, o cifră de afaceri de 88.708 lei, valoarea patrimoniului zero lei, iar profitul de 1.104 lei. În anul 2015, anul în care Spitalul Municipal Făgăraş i-a achitat facturile pentru aparatura medicală, cifra de afaceri a atins valoarea de 562.143 lei, iar profitul înregistrat a fost de 199.229 lei. Firma a avut tot un singur angajat, iar la buget n-a plătit niciun leu impozit. Trebuie spus că factura emisă spitalului pentru aparatul RX mobil C-Arm a avut valoarea de 557.861 lei şi a fost eliberată la data de 7 decembrie 2015, iar spitalul a plătit-o cu OP 2776/29 decembrie 2015. O scurtă privire peste cifra de afaceri a SC IPS Management Solutions SRL din anul 2015 şi valoarea facturii plătită de spitalul din Făgăraş se poate lesne constata că singura acţiune economico-financiară a acestei firme este doar contractul încheiat cu spitalul.

Acovix, firma cu un angajat

SC Acovix SRL este societatea care a fost desemnată la licitaţie de către Spitalul Municipal Făgăraş şi care trebuia să livreze aparatură medicală şi să instruiască personalul de la spital în vederea folosirii aparaturii. Această societate a fost înfiinţată, conform informaţiilor Registrului Comerţului, în data de 2 februarie 2010 şi are sediul social în Bucureşti într-un apartament de la etajul 3 al blocului 32 din strada Al. Posada al sectorului 5. Societatea are un singur asociat, pe Arvat Florentina Valentina din Bucureşti care a fost numită administrator în 30 octombrie 2013. Principalul obiect de activitate al societăţii este, conform RC, consultanţă pentru afaceri şi management, iar secundar tot felul de activităţi comerciale de la maşini, mobilă, textile pînă la calculatoare, jocuri şi articole farmaceutice şi medicale ortopedice în magazine specializate. În anul 2013, Acovix SRL nu avea niciun angajat, n-a plătit niciun leu impozte la buget, n-a avut profit, iar cifra de afaceri a fost ZERO. În anul următor figurează în documentele financiar contabile un angajat, o cifră de afaceri de 1.000.163 lei, fără patrimoniu, un profit de 159.033 lei, dar niciun leu impozit achitat la buget. În anul 2015, Acovix SRL avea tot un angajat, nu s-a înregistrat cu impozite plătite, dar a avut o cifră de afaceri de 10.078.408 lei şi profit în valoare de 2.495.642 lei. Trebuie spus că valoarea facturii emisă către Spitalul Municipal Făgăraş nr. 1509/11 decembrie 2015 a fost de 1.031.777 lei şi a fost achitată cu 4 ordine de plată emise în datele de 29 şi 30 decembrie 2015 de către spital.

Prejudiciul, doar în instanţă

Numai că aparatura medicală a fost furnizată spitalului de la Făgăraş de alte trei firme pe care comisia de licitaţie a spitalului nu le-a luat în calcul nici măcar din punct de vedere al preţurilor pentru fiecare aparat în parte. Aşa se face că spitalul a plătit preţuri cu adaosuri şi de 250% mai mari. Masa de operaţie şi lămpile de operaţie au fost achiziţionate de la SC Necomed SRL de către Acovix cu suma de 265.870 lei, iar spitalul a plătit pentru ele 669.449 lei. Dintr-o singură tranzacţie, Acovix a cîştigat 403.579 lei. Aparatele de anestezie au fost cumpărate de Acovix SRL de la Adion SRL cu suma de 173.500 lei şi le-a vîndut spitalului cu 362.328 lei. Această tranzacţie a adus pentru Acovix un profit de 188.828 lei. În cazul aparatului RX mobil C-Arm, IPS Management Solutions SRL l-a cumpărat de la SC Tehno Electro Medical Company SRL cu 235.336 lei şi l-a vîndut spitalului din Făgăraş cu 557.861 lei. A înregistrat astfel un profit de 322.525 lei dintr-o singură tranzacţie.



Cum justifică situaţia ex-managerul Gheţea

Reporter: Cum explicaţi situaţia de la spital legată de investiţia în aparatură medicală?

Laurean Gheţea: Licitaţia a fost on-line, dar nu a impus, la acea vreme, o implicare a spitalului fiind vorba despre un contract cadru care putea fi finanţat sau nu. Au fost singurele firme care s-au înscris la licitaţie, iar licitaţia a fost înscrisă în Jurnalul de licitaţii UE. Nu ştiu ce s-a întîmplat după ce mi-am dat demisia. Au fost acceptate firmele care au îndeplinit condiţiile tehnice şi economice impuse la licitaţie.

R.: Deci şi preţurile. Cum explicaţi diferenţele de sume identificate de Curtea de Conturi?

L.G.: Repet nu ştiu ce s-a întîmplat după ce am plecat eu. Noi am estimat nişte valori, iar aceste firme au fost singurele care s-au înscris la licitaţie.

R.: Diferenţele sînt foarte mari, de aproape un milion de lei. Ce reprezintă această diferenţă, comisioanele?

R.: Estimările s-au făcut în 2013, iar la acel moment nu era nicio perspectivă să obţinem banii ăştia de la Minister. Eu n-am sesizat diferenţa, iar dacă cineva se sesiza putea să participe la licitaţie. Acel contract cadru a fost doar o promisiune ce se putea întîmpla sau nu. Cît am fost eu manager nu s-a întîmplat.

R.: Se vorbeşte despre implicarea parlamentarului Zamfir şi a ex-primarului Făgăraşului. Cît adevăr există?

L.G.: Nu ştiu nimic despre aceste lucruri.

R.: Ce comision aţi luat din acest contract? Ştiţi că se practică astfel de comisioane la contractele pe bani publici.

L.G.: Nu am luat niciun comision. Şi dacă verificaţi la spital există două hîrtii prin care am cerut să anulăm acele contracte din lipsă de finanţare. Le-am depus înainte de a-mi da demisia, la sfîrşitul lui 2014 şi începutul anului 2015. Plăţile s-au făcut cînd eu nu mai lucram la spital. (Lucia Baki)