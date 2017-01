Dosarul ,,Nitroparc” pe masa procurorilor DNA si de la Parchetul Fãgãras Un TIR mie, zece la terti, este povestea valorificãrii fostei fabrici de nitrocelulozã preluatã de Primãria Fãgãras de la UPS cu 9 miliarde de lei vechi Abuz în serviciu este infractiunea pentru care reprezentantii UAT Fãgãras vor rãspunde penal

Cînd s-a petrecut fãrãdelegea la SC Nitroparc SRL, societate a Primãriei Fãgãras, asa cum o numesc inspectorii Curtii de Conturi Brasov, toatã lumea a tãcut, de la angajat la lider sindical si director si de la cetãteni pînã la primar, viceprimar si consilieri locali. Ca de pe o tarla fãrã stãpîn au tãiat fãrã milã si au valorificat la fier vechi instalatii, rezervoare din otel si inox, motoare electrice, vase, pompe, ventilatoare, toate întregind cîndva liniile de productie de la fabrica ,,Nitrocelulozã" a fostului Combinat Chimic. Materialele obtinute din dezmembrare au luat drumul REMAT-ului, tirurile si cãrutele pãrãsind fãrã-numãr platforma chimicã chiar pe poarta ,,bine pãzitã” de la UPS. Un transport oficial, adicã înregistrat legal cu aviz de expediere si facturã, iar pentru alte zece ,,s-au închis ochii”. Cît priveste banii obtinuti din valorificarea materialelor, acestia n-au ajuns în conturile primãriei asa cum era legal ci în altele, strãine cu totul fatã de Municipalitate. Cam asa s-au petrecut lucrurile în cazul materialelor feroase valorificate din instalatii. Nimeni n-a fost interesat de furtul fabricii la care au lucrat sute de fãgãrãseni. Nici UPS-ul si mai apoi nici Primãria Fãgãras, cea care a tinut orbeste sã steargã dintr-un condei o datorie de 9 miliarde de lei vechi a UPS preluînd, pe bani publici, un activ ,,mort". Activul ,,Nitrocelulozã” a fost predat spre administrare de cãtre administratia public localã a municipiului Fãgãras societãtii proprii, SC Nitroparc SRL. Inspectorii Camerei de Conturi Brasov au luat la puricat activitatea de la Nitroparc SRL abia în 2014 si au verificat punct cu punct ce s-a întîmplat în srl-ul primãriei de la înfiintare, în 2006, si pînã în 2014, dar mai ales perioada 2010-2011 cînd a fost devalizat patrimoniul plãtit scump din banii publici. S-au constatat o serie de ilegalitãti de care sînt rãspunzãtori, conform raportului de control, Nitroparc SRL, societatea legislativului fãgãrãsean si conducerea primãriei. Monitorul de Fãgãras a intrat în posesia Raportului Curtii de Conturi si a titrat în paginile sale multe dintre concluziile verificãrilor care s-au încheiat cu adrese depuse la Parchetul de pe lîngã Judecãtoria Fãgãras si la DNA Brasov. Este vorba despre Procesul verbal de constatatre nr. 1434/30.06.2014 si Adresa nr. 16/22 ianuarie 2015 înaintate la Parchetul de la Fãgãras si Adresa nr. 41262/3 februarie 2015 înaintat la DNA Serviciul Brasov. Toate au ca acuzatie infractiunea de abuz în serviciu si cer cercetarea penalã a celor vinovati. Si de bunã seamã recuperarea prejudiciului. Redactia a cerut un punct de vedere în privinta cercetãrilor penale care se deruleazã la Nitroparc, dar rãspunsul a fost de forma ,,se continuã cercetãrile”.



Camera de Conturi impune hotului sã spunã cît a furat



Camera de Conturi Brasov aterizatã si în ograda Nitroparc SRL Fãgãras dupã 9 ani de cînd aceasta s-a înfiintat a vrut sã facã luminã între itele afacerilor ascunse sub denumirea de parc industrial patronat de administratia publicã localã. Raportul întocmit de autoritatea de control a statului la finele controlului (Decizia nr. 26 din 26.05.2015) pune pe tapet o serie de ilegalitãti fãrã sã stipuleze însã o valoare a prejudiciului adus de societatea Nitroparc prin angajatii sãi la bugetul municipiului. Acelasi document face referire la fosta sectie a Combinatului Chimic Fãgãras 431 (ALN) denumitã ,,Nitrocelulozã" care a fost preluatã de Primãria Fãgãras de la Uzina de Produse Speciale, unitate desprinsã din CCh. Fãgãras, în contul datoriilor neplãtite de-a lungul anilor. Raportul Camerei de Conturi nu prezintã însã niciun inventar distinct al activelor si bunurilor pe care Nitroparc le-a primit în administrare, legal sau nu, de la UPS prin intermediul Primãriei Fãgãras. Este evidentiatã în raport o listã a masinilor încãrcate cu deseuri din inox, fier sau aluminiu provenite din tãierea bunurilor din sectia ,,Nitrocelulozã" care au pãrãsit pparta Fabricii de Pulberi, însotite de acte doveditoare dar si fãrã vreo înregistrare legalã si care au luat drumul REMAT-ului, dar aceasta nu poate întregi firul jafului de la fosta sectie ALN . Inspectorii Camerei de Conturi Brasov au impus conducerii de la Nitroparc ca pînã la data de 4 septembrie 2015 sã ,,stabileascã întinderea eventualului prejudiciu produs bugetului local al municipiului Fãgãras prin neevidentierea materialelor recuperate si valorificate fãrã emiterea de documente, recuperarea si virarea la bugetul local". Acest lucru nu s-a întîmplat încã. Inspectorii Curtii de Conturi Brasov au arãtat cã Nitroparc SRL a valorificat 36,9 tone de fier, 4,6 tone de inox, 2 tone de aluminiu si 1,7 tone motoare electrice, înregistrînd venituri de 561.983 lei în perioada 2010-2011. Banii au intrat în contul Nitroparc SRL în loc sã ajungã la bugetul local, adicã în contul Primãriei Fãgãras, proprietarul de drept al activelor. ,,În fapt aceste venituri nu se cuveneau Nitroparc deoarece valorificarea activului ,,Nitrocelulozã" constituia integral venituri la bugetul local al municipiului Fãgãras" se aratã în raport. Acelasi document mai stipuleazã faptul cã multe dintre materialele feroase valorificate nu au fost înregistrate în evidentele contabile ale societãtii si au fost vîndute de terti care si-au întregit conturile.



Povestea ,,mortului" numit ,,Nitrocelulozã"



Primãria s-a pricopsit cu activele fostei fabrici de Nitrocelulozã ce au aprtinut Uzinei de Produse Speciale încã din 2009. Si cum Primãria Fãgãras s-a dovedit a fi campioanã la plãti pentru active supraevaluate si fãrã perspectivã, vezi stadionul si strandul pentru care s-au plãtit 3,250 milioane de euro, si în cazul Nitrocelulozei si-a asumat plata sumei de 9 milirade de lei vechi, respectiv 300.000 de euro. La prima vedere au fost bani aruncati pe apa Sîmbetei dacã ne gîndim la interesul comunitãtii, dar dacã privim spre grupuri de interese organizate pe lîngã UAT Fãgãras, achizitiile mai sus amintite au fost cu sigurantã profitabile. Primãria Fãgãras a plãtit 9 miliarde de lei pentru niste clãdiri în paraginã si pentru niste instalatii si bunuri uzate fizic si moral. Povestea aceasta începe de la UPS care nu s-a sinchisit sã-si plãteascã dãrile cãtre bugetul local acestea ajungînd la fabuloasa sumã de 50 miliarde de lei vechi. Si cum serviciile din Primãria Fãgãras n-au fãcut nimic penstru a recupera datoria, rezumîndu-se la simple notificãri si înfiintarea de comisii neproductive, datoria nu s-a stins vreme de cîtiva ani. În contul respectivei datorii s-a preluat Nitroceluloza de la lichidatorul desemnat pentru Nitramonia, SC Info Dip Insolvency SPRL Brasov. Tranzactia a avut loc la 24 noiembrie 2009, iar pãrtile si-au predat scriptic bunurile. Ulterior, CL Fãgãras a predat prin HCL activele cãtre SC Nitroparc SRL, care sã le administreze. La acea vreme directorul numit din 2006 la NItroparc de legislativ, Corneliu Sglimbea, spunea cã va prelua activele numai dupã o inventariere si abia apoi va semna un proces verbal de primire. Numai cã din 2009, de la preluare, primãria n-a asigurat paza si bunurile de aici au luat drumul REMAT-ului iar banii încasati din valorificarea lor n-au ajuns în contul Primãriei, proprietarul de drept al alor. La acea vreme, liderul de sindicat care era si consilier local arãta cu degetul amenintãror spre conducerea primãriei (primar si viceprimar), care spunea el, nu era strãinã de aceste actiuni pãguboase pentru primãrie si convenabile pentru ei.



Ce a plãtit de fapt Primãria Fãgãras?

Pentru 9 miliarde de lei vechi (900.000 ron), Primãria Fãgãras a achizitionat 34.280 mp teren, 7 ateliere cu utilajele si instalatiile aferente si un numãr de 122 mijloace fixe reprezentînd rezervoare din otel, inox, vase, pompe, ventilatoare, reactoare. Dacã aruncãm o privire peste raportul care însotea proiectul de hotãrîre de consiliu privind preluarea Nitrocelulozei în contul datoriei, ai convingerea cã tranzactia ar fi una foarte profitabilã. ,,Nitroparc are experienta necesarã punerii în valoare a activelor provenind de pe platforma industrialã a fostului Combinat Chimic, a rezolvãrii situatiei juridice, a colaborãrii cu cadrele tehnice de pe platformã, strict necesarã pentru identificarea vechilor circuite, a retelelor de utilitãti aferente constructilor existente astfel încît acestea sã poatã fi puse în valoare la costuri minime..." O atare justificare i-a înduplecat pe consilierii locali de la acea vreme sã voteze preluarea activului si stergerea datoriei UPS, iar în viitor reluarea productiei. O justificare similarã a fost prezentatã legislativului si în cazul stadionului si strandului care au fost cumpãrate cu banii fãgãrãsenilor de la bucuresteanul Iulian Capeti de conducerea liberalã a Fãgãrasului. În ambele cazuri însã s-a dovedit contrariul, banii publici cheltuiti fãrã eficientã.



Un tir mie, zece la terti



Nitroceluloza era amplasatã în S-V platformei industriale. A fost pusã în functiune în anul 1975, instalatia producea nitrocelulozã pentru liniile de fabricatie de pulberi si explozivi din cadrul UPS. Din anul 2000, aici s-a întrerupt total activitatea din lipsã de celulozã albitã care se fabrica la Zãrnesti si care constituia materie primã. De atunci instalatiile au trecut, scriptic, în conservare. Dupã alti 10 ani, fabrica de nitrocelulozã si UPS au ajuns doar o amintire, prima a fost tãiatã si valorificatã la fier vechi, iar uzina a intrat în faliment. Dupã preluare, activele au fost lãsate de izbeliste, iar timp de 7 luni cu voia conducerii primãriei, rezervoarele de otel si de inox luau drumul REMAT-ului. Abia în iunie 2010 cînd cele mai amri cantitãti au fost furate, Primãria Fãgãras a semnat un contract de pazã cu firma Royal pentru obiectivul Nitrocelulozã. Abia de atunci s-a tinut o evidentã a materialelor feroase care plecau pe poarta fabricii. Din acel moment s-au încasat pe hîrtie 5,6 miliarde de lei cu mult sub valoarea plãtitã din bani publici lichidatorului, respectiv 9 miliarde de lei. Restul banilor încasati din materialele feroase valorificate au intrat în conturile la terti.



Sanctiunile Curtii de Conturi



Curtea de Conturi a impus conducerii Nitroparc SRL, director Corneliu Sglimbea, ca pînã la 4 septembrie 2015 sã plãteascã prejudiciul adus municipalitãtii. ,,Conducerea executivã va lua mãsuri pentru stabilirea realã a tranzactiilor efectuate în perioada 2010-2011 cu privire la materialele recuperabile rezultate din dezmembrarea activului ,,Nitrocelulozã", stabilirea întinderii eventualului prejudiciu produs bugetului local al municipiului Fãgãras prin neevidentierea materialelor recuperate si valorificate fãrã emiterea de documente, dar pentru care s-au întocmit bonuri de poartã semnate de administratorul societãtii, pentru evidentierea în contabilitate, recuperarea si virarea la bugetul local a municipiului Fãgãras" se aratã în decizia Curtii de Conturi nr. 26/26.05.2015. Nici pînã la aceastã datã prejudicial nu a ajuns în contul primãriei.



Declaratii din iunie 2010



În timp ce furtul era în plinã desfãsurare, nu lipseau declaratii publice ale celor care priveau senini spre desfãsurarea de forte de la Nitrocelulozã.

- ,,Am informatii cã la Nitrocelulozã se taie în draci. Noi nu avem la dispozitie o listã clarã a obiectivelor preluate, nimeni nu le-a predat fizic si o sã ne trezim cã ne-am compensat pe 9 miliarde de lei pentru niste clãdiri si cã instalatiile au fost tãiate si valorificate de altii" declara liderul de sindicat de pe platforma chimicã si consilier local.

- ,,Lista de inventar o are dl Malene (n.r. juristul primãriei la acea datã). În acest moment nu pot sã confirm cã s-a furat. Respectivul obiectiv se aflã lîngã noi si din ce am discutat cu dl. Micu (n.r. Nicoale Micu- directorul de la Fabrica de Pulberi) acele vase care acum se taie nu se aflã în inventarul pe care l-am primit de la lichidator. În momentul în care o sã primesc, prin HCL aceastã instalatie, o sã fac o inventariere" a spus directorul Nitroparc Corneliu Sglimbea.

- ,,Nu este problema noastrã provenienta deseurilor care se predau la REMAT" spunea Gheorghe Cîrje, directorul REMAT Fãgãras



Un fel de inventar



Conform raportului Camerei de Conturi, ,,activul Nitrocelulozã" a fost preluat de la UPS de cãtre Primãria Fãgãras prin HCL 54/2010 în contul datoriei. Au fost astfel incluse în listele de inventariere întocmite pentru anii 2011-2013 urmatoarele: teren 34.280 mp ; constructii, 7 ateliere cu utilajele existente în acestea, valoarea totalã: 910.998 lei. În documentatia de la acea datã se recunoaste faptul cã o parte din bunuri au fost dezmembrate si valorificate. Clãdirile stipulate în asa-zisul inventar erau:

- Sala comanda depozit NGL-1004 ( 134,8 mp, 22.887,15 lei)

- Depozit NGL-1005: 81.6 mp, 9.640,23 lei.

- Atelier preparare pastã 1006: 860,50 mp, 59.772.82 lei

- Atelier preparare pastã 1007: 1.214,8 mp, 66.203,72 lei

- Magazie omogenizare lotizare 1008: 366 mp, 24.216 lei

- Atelier omogenizare mecanicã 1009: 445 mp, 21. 971 lei

- Magazie omogenizare lotizare 1010: 366 mp, 23.867 lei

- Magazie omogenizare lotizare 1011: 366 mp, 25.104 lei

- Magazie omogenizare lotizare 1012: 366 mp, 26.146 lei

- Atelier prelucrare deseu 1013: 211,6 mp, 8.511 lei

Atelier formare- 205: 754 mp, 52.291 lei.

Total: 5.167,1 mp, 340.613,79 lei.



Miliarde din valorificarea activelor

Acelasi raport mai stipuleazã cã SC Nitroparc SRL a valorificat, asa cum aratã documentele primare:

- 369.500 kg deseuri de fier

- 46.380 kg de inox

- 1900 kg de deseuri Al

- 1700 kg deseuri motoare electrice

încasînd venituri de 561.983 lei (în 2010 suma de 463.707 lei si în 2011 suma de 98.276 lei)

Firmele care au dezmembrat: Silnef MG SRL , SC Sorvas Impex SRL Galati, (Soare Vasile), SC Comet Cola SRL Prahova (Muscalu Dorel).



Devãlmãsia dintre Nitroparc, Primãrie si firmele de fier vechi



Camera de Conturi a constatat cã pentru activul Nitrocelulozã nu a fost obtinut titlul de parc industrial si prin urmare nu putea fi dat în administrare cãtre Nitroparc de cãtre Primãria Fãgãras. Cu toate acestea, Nitroparc a trecut la dezmembrarea si valorificarea echipamentelor, veniturile încasate intrînd în bugetul Nitroparc si nu al Municipalitãtii asa cum era legal. În baza HCL nr. 54/31.05.2010, Municipiul Fãgãras a hotãrît ca SC Nitroparc sã efectueze ,,igienizarea terenului si a constructiilor, îndepãrtînd eventualele materiale nefolositoare, valorificã eventualele materiale susceptibile de valorificare". În fapt, instalatia de nitrocelulozã a fost dezmembratã integral, iar conform procesului de muncã aprobat de administratorul societãtii dezmembrarea instalatiei de nitrocelulozã a constat în dezafectarea instalatiei respectiv: obiectivele 601-darac, 602- acid uzat ASN, 604-Fierbere, 605- Mãruntire, 606-lotizare, 607- turn absorbtie gaze si igienizarea terenului si a constructiilor. Aceastã actiune de dezmembrare n-a avut la bazã vreun caiet de sarcini, n-a fost organizatã vreo licitatie, n-a avut autorizatie de Mediu, administratorul rezumîndu-se a solicita niste oferte de pret de la cîteva firme: Silnef SRL Brasov, SC Pologlot Grup SRL Târnãveni, SC Sorvas Impex SRL Galati. Si vînzarea materialelor obtinute din dezmembrare a avut loc în aceiasi termeni, în majoritate fãrã documente legale si justificative. Prin urmare nu existã nicio evidentã exactã a cantitãtilor reale care au fost vîndute si care sînt veniturile reale încasate din actiunea ,,Nitrocelulozã si REMAT". Oricum, veniturile declarate din dezmembrare acoperã o micã parte din valoarea datoriei UPS cãtre bugetul local stinsã prin preluarea activului ,,Nitrocelulozã" de cãtre Primãria Fãgãras. Cu alte cuvinte, hotul neprins este un penal cinstit. (Lucia Baki)



Sectia 431- ALN pînã la dezmembrare



Ca sã avem o imagine asupra ,,Afacerii Nitroceluloza”, vom prezenta istoria Sectiei 431-ALN si cum arãta aceasta la punerea în functiune. Ing. Teodor Suteu, fostul director general al Combinatul Chimic Fãgãras pînã în 1990 ne-a descris respectiva sectie.

Sectia 431- ALN avea urmãtoarele instalatii productive :

- Nitroceluloza

- Douã instalatii de nitroglicerinã cu tehnologie Gytorp, care nu au functionat niciodatã cãci foloseam nitrglicerina din Sectia 5.

- Depozit de nitroglicerinã

- Distrugerea termicã a urmelor de nitrocelulozã din acizii uzati la nitrare

- Formarea gelatinei din nitrocelulozã si nitroglicerinã

- Pastilarea continuã a gelatinei pentru PRTF

- Plastifierea prin vãltuire continuã si granularea continuã a gelatinei pentru PRTF

- Extruderea continuã a PRTF

- Bancul pentru probe statice a motoarelor de rachete

- Poligonul dinamic Dejani, pentru artilierie si rachete

Mai existau o sumedenie de clãdiri mari, pentru protejarea vaselor imense în care se formau loturile de nitrocelulozã ori pasta pentru PRTF, prelucrãri mecanice, lotizãri, ambalare si alte operatii.

,,Distrugerea acestor instalatii prin demontarea principalelor utilaje productive a început dupã spargerea Combinatului Chimic Fãgãras în Nitramonia si Uzina de Produse Speciale din initiativa directã a fostului prim-ministru de atunci al României, Cãlin Popescu Tãriceanu. De atunci, gasca generalilor si coloneilor din fostul M.Ap.Nationale, sprijinitã de slugarnicii lor aghiotanti din fosta comisie militarã de receptie finalã a PRTF, a distrus definitiv zestrea tehnicã a Sectiei 431-ALN. Colaboratorii lor activi au fost si noii directori, Dan Vasile, Rãdulet, Porancea, Labu, Stoenescu si altii care si-au însusit dintr-un condei 20 de milioane de coroane suedeze" relateazã fostul director general al Combinatului Chimic Nitramonia, ing. Teodor Suteu.



Valoarea patrimoniului sectiei ALN



Pentru construirea si punerea în functiune a Sectiei 431-ALN, s-au cheltuit :

-330 milioane de lei (an 1975) plãtite la T.M.U.C. Bucuresti pentru montajul utilajelor si legãturilor tehnologice.

-550 mililoane lei pentru utilajele construite în România.

-35 milioane de franci elvetieni pentru importul din R.P.China.

-55 milioane de dolari pentru importul de complectare din Austria, Olanda, Suedia.

-10 milioane de dolari pentru dotarea celor douã laboratoare de analize fizico chimice si structurale a combustibililor reactivi, de artilierie si explozivi de mare putere, importate din USA, Olanda, RFG.

-15 milioane de dolari pentru dotarea bancului de probe statice, import RFG.

-15 milioane de dolari pentru dotarea poligonului Dejani, import prin Centrul Spatial European.

-650 milioane de lei plãtite catre T.C.I Bucuresti, pentru lucrãrile de constructii.

-330 milioane de lei plãtite la M.Ap.N pentru cei 1000 militari detasati la Combinatul Chimic Fãgãras timp de trei ani.