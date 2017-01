Deşi termenul a expirat, majoritatea primăriilor din Ţara Făgăraşului n-au eliberat titlurile de proprietate Sînt ţinute sub preş pădurile, păşunile şi fîneţele Singura comună în care s-a respectat legislaţia este Drăguş

S-a sfîrşit şi termenul la care legislaţia funciară impunea soliţionarea tuturor cererilor de restituire, de a elibera titlurile de proprietate şi a pune în posesie pe proprietarii de terenuri. La 1 ianuarie 2017 comisiile judeţene şi locale aveau obşigaţia să finalizeze toate procedurile şi documentaţiile ce-i priveau pe proprietarii de terenuri. Şi deopotrivă să-şi încheie activitatea după cei 27 de ani de muncă în domeniul funciar. Cu toate acestea lucrurile nu s-au petrecut aşa, dar nici pe departe nu se apropie de aplicarea prevederilor legale. În localităţile din Ţara Făgăraşului situaţia este cenuşie şi nemulţumeşte cetăţenii care bat în continuare la uşile primăriei pentru a-şi intra în drepturi. Oamenii au ajuns la capătul răbdărilor şi arată acuzator spre primarii care nu şi-au făcut treaba în comunitate, dar au devenit cei mai mari latifundiari. Am stat de vorbă cu primarii din Ţara Făgăraşului şi aceştia ridică din umeri dînd vina pe ,,vechea moştenire”. Asta în condiţiile în care unii dintre ei păstoresc o comunitate de peste 2 sau 3 legislaturi, adică vreo 12 ani.



Nu se poate respecta termenul

Prefectul judeţului Braşov, Ciprian Băncilă, spune că în Ţara Făgăraşului nu s-au eliberat prea multe titluri de proprietate, iar termenul impus de legislaţie, cel de 1 ianuarie 2017, nu se poate, prin urmare, respecta. ,,S-a înregistrat o creştere a numărului de titluri de proprietate eliberate la nivelul judeţului Braşov, dar nu acoperă toate suprafeţele de teren ce trebuiau să fie restituite proprietarilor. Dacă în septembrie 2016 au fost emise 970 de titluri, la începutul lunii ianuarie cifra acestora a ajuns la 1.878. În acest context, s-a solicitat Unităţilor Administrativ Teritoriale ca documentaţiile tehnice, care îndeplinesc condiţiile de legalitate, impuse de legile fondului funciar, să fie transmise în regim de urgenţă la O.C.P.I Braşov (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) în vederea redactării titlurilor de proprietate. Am participat şi susţinut, împreună cu subprefectul Georgeta Diana Borş, şedinţele de instruire desfăşurate în parteneriat cu reprezentanţii O.C.P.I / Comisiile locale de fond funciar, în vederea rezolvării tuturor cererilor de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate. Am făcut demersuri în sensul contractării de lucrări topografice de către localităţile din judeţ, în vederea demarării procedurilor privind introducerea cadastrului sistematic conform Legii 7/1996. De asemenea, am insistat pe lângă comisiile locale de fond funciar să soluţioneze toate cererile de retrocedare în conformitate cu art.8 din legea 165/2013. Am acordat îndrumări metodologice, în ceea ce priveşte întocmirea dosarului de despăgubiri, privind acordarea de măsuri compensatorii pentru persoanele îndreptăţite. Am depus diligenţe astfel încât toate titlurile executorii privind legile de reparaţie să fie puse în aplicare de îndată de către comisiile locale”, a declarat prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă. În decursul anului 2016, până la numirea subprefectului, în luna septembrie, Comisia Judeţeană a continuat activitatea avînd întâlniri săptămânale, prilej cu care au fost adoptate 17 hotărâri, avînd ca obiect punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti, atribuirea de terenuri aferente construcţiei în proprietatea deţinătorilor de drept a acestora, dar şi rectificări de titluri de proprietate.



Dezastru în Ţara Făgăraşului

O situaţie a fondului funciar aplicat în comunele din Ţara Făgăraşului arată dezastruos. Sînt primării locale care n-au eliberat anul trecut niciun tiltlu de proprietate. La polul opus, comuna Drăguş dovedeşte că legislaţia putea fi respectată dacă erau respectaţi şi cetăţenii. Primăria Drăguş a eliberat toate titlurile de proprietate pentru proprietarii de drept şi moştenitorii acestora. Conform datelor prezentate de Prefectura Braşov, în anul 2016 au fost eliberate în Ţara Făgăraşului următoarele titluri de proprietate:



- Comunele Şinca Veche şi Mândra: zero titluri de proprietate

- Comuna Cincu un titlu de proprietate

- Comuna Şercaia: 1 titlu de proprietate

- Comuna Părău: 1 titlu de proprietate

- Comuna Şinca Nouă: 2 titluri de proprietate

- Comuna Voila: 4 titluri de proprietate

- Făgăraş: 2 titluri de proprietate

- Comuna Lisa: 4 titluri de proprietate

- Comuna Beclean: 7 titluri de proprietate

- Comuna Ucea: 33 titluri de proprietate

- Comuna Recea 125 titluri de proprietate

- Comuna Sâmbăta de Sus: 189 titluri de proprietate

- Comuna Hârseni: 234 titluri de proprietate

- Comuna Viştea: 301 titluri de proprietate (Lucia Baki)