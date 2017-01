Pentru că n-au fost închise din 2009, amenzile urcă la 1,5 milioane de euro lunar Judeţul Braşov este campion la nereguli Primarul Făgăraşului îi consideră vinovaţi pe şefii de la Judeţ din 2009 pînă în prezent

Neînchiderea gropilor de gunoi atrage amenzi din partea UE de 1,5 milioane de euro pe lună pentru România. Campion la această deficienţă este judeţul Braşov care din 2009 avea obligaţia să închidă cele 7 depozite de deşeuri menajere neconforme. Deşi ştia acest lucru, conducerea CJ Braşov, singura responsabilă de acest demers, n-a făcut nimic. Astfel s-a ajuns la momentul scadenţei cînd amenzile considerabile ca sume vor curge şi trebuie plătite. Reprezentanţii CJ Braşov care nu şi-au îndeplinit atribuţiile de Mediu nu consideră însă o prioritate a judeţului închiderea acestor depozite neconforme şi continuă să marşeze pe aceleaşi proiecte eşuate, dar care au înghiţit, din 2000 pînă în prezent, multe milioane de euro, vezi aeroportul. Edilii judeţeni pasează responsabilitatea către primarii în raza cărora există aceste gropi neconforme, Făgăraş, Victoria, Săcele, Codlea, Râşnov sau Rupea. La nivel naţional sînt 20 de gropi neconforme, iar amenda pentru fiecare ar ajunge la 750.000 de euro lunar. Conducerea CJ Braşov pare liniştită şi pentru că amenzile vor figura pe numele primarilor şi nu al şefilor de la judeţ.



Pe primarul din Victoria nu-l interesează proiectele de Mediu

Pe tema închiderii gropilor de gunoi neconforme a avut loc o şedinţă la Ministerul Dezvoltării joi, 19 ianuarie a.c., la care au participat reprezentanţii ministerelor implicate, consilierii pe Mediu ai premierului, primarii şi reprezentanţii consiliilor judeţene. S-a încercat găsirea unor soluţii urgente care să salveze entităţile locale de amenzi, dar implicit să ducă la închiderea gropilor în cauză. ,,O soluţie a fost ca primăriile şi CJ să împrumute bani din Trezorerie pentru a implementa proiectele de închidere a gropilor. O altă soluţie a venit de la Ministerul fondurilor europene care a susţinut că deşi este de durată se pot face proiecte ample pe Mediu care să includă şi închiderea depozitelor neconforme, Entităţiile locale să facă invetiţiile, iar banii vor fi recuperaţi de la UE. Numai că închiderea acestor gropi este în sarcina consiliilor judeţene. Am încercat să expun preşedintelui CJ Braşov, Adrian Veştea, situaţia, dar n-am ajuns la nicio soluţie comună” a spus primarul Făgăraşului Gheorghe Sucaciu.



Costuri artificial vehiculate de edili

Problemele judeţului Braşov au fost pe ordinea de zi a unei întîlniri ce a avut loc la sediul CJ Braşov sîmbăţă, 21 ianuarie 2017. Temele de discuţie au fost bugetul de stat pe 2017 și definirea strategiilor investiționale pe care Guvernul României, prin ministerele de resort, le are în atenție pe parcursul acestui an. Au fost prezenţi şefii CJ Braşov, parlamentarii judeţului şi primarii de municipii şi oraşe. Dacă primarul Făgăraşului Gheorghe Sucaciu a participat, primarul de la Victoria, Gheorghe Cristian n-a fost prezent. Deşi era un proiect prioritar închiderea gropilor de gunoi neconforme, şefii judeţului n-au intenţionat să-l expună. Dar au rezervat un timp preţios disputelor politice care n-au adus nimic constructiv pentru cetăţeni. Un exemplu este discuţia aprinsă între deputatul Zamfir şi primarul Făgăraşului, primul rămînînd încă marcat de pierderea alegerilor din Făgăraş şi odată cu ele ,,afacerile” oneroase pe bani publici, aşa cum spune primarul Sucaciu. În privinţa gropilor de gunoi neconforme, şeful judeţului Adrian Veştea a spus că închiderea uneia costă un million de euro, sumă pe care n-a justificat-o însă cu documente. Şi asta pentru că la nivelul CJ Braşov nu există vreun proiect de acest fel ci doar o strategie actualizată şi reactualizată pe bani grei din 2000 încoace fără să se concretureze investiţiile. ,,S-au vehiculat nişte sume care n-au acoperire. Ne-am săturat de vorbe şi oamenii aşteaptă de la noi fapte. Noi am închis groapa de pe dealul Galaţiului şi am avut un proiect care a costat vreo 5000 de euro. Urmează să îndeplinim şi aspectele tehnice şi juridice impuse de o astfel de procedură. Consider că pentru toate cele 7 gropi de pe raza judeţului costurile totale nu vor depăşi 2 milioane de euro. Trebuie implicare, iar răspunderea este a CJ Braşov. Conform programelor UE doar CJ poate accesa fonduri pentru aceste scopuri” a adăugat primarul Sucaciu.