Drăguşul a fost duminică, 22 ianuarie a.c., gazda unui frumos eveniment cultural dedicat tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă intitulat ,,Sufletul Satului". Festivalul dedicat în special copiilor, a început în jurul orei 13.30 la Muzeul sătesc ,,Dimitrie Gusti" unde s-au strîns invitaţii şi sătenii. Apoi, alaiul a străbătut uliţele satului şi s-a oprit la căminul cultural unde pe scenă s-a dat startul manifestării ajunse la cea de-a VI-a ediţie. Au evoluat în faţa unei numeroase audienţe ansamblurile folclorice de copii din Ţara Făgăraşului, printre care cele din Drăguş, Prejmer, Lisa, Sîmbăta, Victoria şi Fagaraş. Iniţiatorul proiectului este director ul CN ,,Radu Negru" din Făgăraş, prof. Maria Racu.



,,Ediţie unică şi emoţionantă"

,,Vă spus bine aţi venit la a VI-a ediţie a Festivalului ,,Sufletul Satului", festival care şi-a atins scopul iniţial şi anume acela de a crea punţi de legătură între comunităţi. Totodată această manifestare demonstrează faptul că o idee, născută în anul 2012 a devenit o tradiţie, a consolidat o echipă chiar dacă prezentul a adus unele schimbări. Iată că sufletul s-a creat şi continuă să dăinuie pînă azi şi sperăm că va continua. Mulţumesc celor doi primari Gheorghe Sucaciu cu care am început proiectul şi Cornel Greavu cel cu care vom continua proiectul. Ediţia din acest an este unică şi emoţionantă deoarece are ca nucleu şi verbul a mulţumi. Noi, drăguşenii, ştim să arătăm respect faţă de cei care pun suflet în ceea ce fac şi este momentul să aducem mulţumiri pentru efortul depus în păstrarea tradiţiile locale şi transmiterea lor pînă în rîndul tinerilor. Astăzi îi mulţumim doamnei profesor Lavinia Rogozea pentru toată activitatea sa, menită a menţine Drăguşul pe cele mai înalte culmi" a spus iniţiatorul proiectului dir. Maria Racu.



Cetăţean de onoare

În cadrul evenimentului, prof. Lavinia Rogozea a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Drăguş, titlu conferit de către Primăria şi Consiliul Local Drăguş. ,,Mă bucur că de la an la an manifestarea vine cu ceva nou. La această ediţie Primăria Drăguş a acordat titlul de onoare pentru prof. Lavinia Rogozea. A fost o surpriză, doamna Lavinia s-a implicat în multe proiecte şi merită acest titlu. În semn de recunoştinţă fiecare grup de elevi care a participat la festival a primit diplomă de participare" au spus drăguşenii. ,,Pe scenă au evoluat peste 200 de elevi de la şcolile din Ţara Făgăraşului şi vreau să mulţumesc dascălilor că s-au implicat în acest proiect. Fiecare grup de elevi a primit diplomă de participare. Am avut un public numeros din Ţara Făgăraşului, dar în sînul comunităţii drăguşene s-au aflat şi oaspeţi de seamă cum ar fi: Violeta Beclea Szekely, multiplă campioană europeană, vicecampioană mondială şi olimpică la atletism, actualmente director de marketing al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, dar şi Adrian Szekely, multiplu campion naţional şi balcanic la Judo" a spus primarul Cornel Greavu.



Festival de nota zece

- ,,Nu puteam lipsi de la acest evenimet cultural care a devenit o tradiţie. M-am născut în Drăguş, dar locuiesc în Viştea, însă de cîte ori am ocazia vin cu drag la Drăguş. În tinereţe am fost dansator şi am urcat pe scenă la multe festivaluri. Mă bucur că tineretul de astăzi se implică în astfel de activităţi şi duce mai departe obiceiurile şi tradiţiile. Fiecare grup de elevi din Ţara Făgăraşului care a urcat pe scenă a transmis emoţie şi bucurie. Programul artistic a fost deosebit şi îi felicit pe organizatori şi pe iniţiatorul proiectului" a spus Hariton Fogoroş de 74 de ani din Viştea.

- ,,Am pregătit elevii din luna decembrie 2016 pentru acest eveniment. 12 perechi cu vîrste cuprinse de la 12 la 14 ani au urcat pe scenă şi au încîntat publicul cu dansuri populare. Elevii au fost aplaudaţi şi pozaţi ca nişte artişti adevăraţi. Aceşti elevi au reuşit să transmită bucurie. Au evoluat pe scenă cu cîteva dansurile populare preluate din Ţara Făgăraşului" a spus maestrul colegraf, Gheorghe Ştefan.

- ,,Acest eveniment păstraeză tradiţia şi obiceiurile locale. Programul manifestării a fost deosebit, specific satului Drăguş. Am venit din Făgăraş să petrec cîteva ore alături de această comunitate. La finalul programului şi-a făcut apariţia pe scenă, Vlăduţa Lupău care a încîntat publicul prin prezenţa sa, dar şi prin repertoriul de cîntece populare" a spus Ioan Ionuţ din Făgăraş.

- ,,Nu lipsesc de la evenimentele organizate în această comună. De cîţiva ani sînt prezent aici în mijclocul satului, în sufletul acestui sat. Festivalul ,,Suflerul satului"a fost de nota zece urmărindu-se autenticitatea tradiţiilor, jocul şi cîntecul popular. Aici am observat implicarea dascălilor care au reuşit să organizeze un astfel de eveniment cultural" a spus Nistor Vlad din Victoria.



Micii artişti

Grupul de elevi de la Şcoala Gimnazială ,,IC Drăguşanu" din această comună a certificat faptul că Drăguşul poate fi caracterizat prin respectul tradiţiei şi implicit pentru portul popular. Grupul a fost format din eleve, cadre didactice şi femei sau borese drăguşene care au constituit un tablou uman şi au transmis într-o formă de artă vizuală frumuseţea păsturii, frumuseţea şorţului popular.

Cei de 22 de elevi din Prejmer, sînt din clasa a III-a A de la Şcoala Gimnazială şi fac parte din Ansamblul ,,Românaşul". Acest grup de copii se află pe scena de la Drăguş a doua oară. şi sînt coordonaţi de învăţătoarea Cristina Mirică. Pentru prima dată pe scena de la Drăguş şi-a făcut apariţia corul de la CN ,,Radu Negru" format din 50 de elevi coordonaţi de Marius Lupu interpretînd cîntece patriotice Foaie verde foi de cimbru, Cîntă cucul bată-l vina şi Hora Unirii. Guşeilă Dragoş este elev în clasa a IV-a la şcoala din Drăgul şi a fost şlefuit cu migală şi interes de învăţătoarea Sucaciu Mariana şi de familie. Acest elev a amintit cît de frumoasă este zona noastră, a Transilvaniei prin cîntecul patriotic ,,Transilvania Frumoasă". Micul artist a fost acompaniat de colegii săi de clasă.

Şi grupul de elevi din Lisa îndrumat de învăţătoarele Liliana Ivaşcu şi Haşu Cristina a fost la înălţime, iar în frumosul port popular lisean, cu ie, androc şi cheptăriţă a rememorat scena Irozilor.

Grupul ,,Trandafiraşii" de la ,,IC Drăguşanu" Victoria coordonat de prof. Mariana Tătaru este nelipsit de la acest festival, la această ediţie prezentîmd o interpretare originală a cîntecelor Galbenă gutuie, Trandafir de pe cetate şi Ană Lugojană. Grupul ,,Fiii Brîncovenilor" de la Şcoala Gimnazială Sîmbăta de Sus coordonat d eprof. Adina Moldovan a încîntat publicul cu următoarele cîntece: Frunzuliţă verde de stejar şi Doamne, ocroteşte-i pe români. Îndrumătorii grupului ,,Purtătorii tradiţiei" de la Viştea de Jos sînt: dir. Cîrje Alina, prof. Popa Ana-Maria şi prof. Grama Iuliana care au adus în prim plan tocmai esenţa acestui festival prin contopirea istoricului cu tradiţia populară. Grupul a prezentat şi o scenetă cu tematică istorică şi cîteva cîntece patriotice şi populare. Ansamblul ,,Mugurii Drăguşului" coordonat de Gheorghe Ştefan a încheiat programul festivalului printr-un purpuriu de dansuri populare. (Carla Tatu)