Localnicii din satele făgărăşene s-au săturat să bată la uşile primăriilor locale pentru a-şi primi pămînturile pe care le deţin. De 25 de ani cer să fie puşi în posesie şi să le fie eliberate titlurile de proprietate, dar primarii şi comisiile locale de fond funciar par surzi şi muţi. Sînt situaţii în care chiar dacă au fost eliberate aceste documente de fond funciar, acestea au fost greşite, iar proprietarii au ajuns în instanţă. Pe rolul Judecătoriei Făgăraş sînt disputate foarte multe cauze de fond funciar, iar oamenii, fără vină, cheltuiesc şi bruma de bani pe care o au pentru a-şi face dreptate. Ce este strigător la cer, spun oamenii, că în satele lor cei mai mari latifundiari ar fi ajuns chiar primarii sau reprezentanţii comisiilor de fond funciar care au încasat subvenţii foarte mari. Aşa se explică întîrzierea cu care se aplică legile de fond funciar în Ţara Făgăraşului. Pe de altă parte, topometriştii vin cu explicaţii pentru întîrzierile comisiilor locale de fond funciar.

- ,,În perioada 2013 - septembrie 2014 în judeţul Braşov nu s-au putut emite titluri de proprietate. Aceeaşi situaţie s-a repetat şi în perioada noiembrie 2015 - iunie 2016 cînd nu am avut subprefect . Cu alte cuvinte în ultimii 4 ani, doar timp de un an şi jumătate s-au putut emite titluri de proprietate. Normele de întocmire a lucrărilor de planuri parcelare şi de recepţie tehnică şi juridică a acestor documentaţii au suferit modificări, în medie, de 2 ori pe an, conform ordonanţelor emise de ANCPI. Dacă în luna octombrie 2015 am depus documentaţia la Braşov pentru toată localitatea Feldioara, adică 420 de hectare restituire teren către cetăţeni şi 600 hectare restituire islaz comunal către Primăria Ucea, pînă la ora actuală nu s-a avizat încă documentaţia, dar nici vorbă să se emită titluri. Din anul 2014, Primăria Ucea a emis un număr de 36 de titluri de proprietate şi sînt pregătite de un an şi jumătate alte 120. Reprezentativ nu este numărul de titluri de proprietate ci suprafaţa hectarelor acoperite de acestea. Cele 36 de titluri de proprietate acoperă 100 de hectare, iar celealte 120 acoperă 140 de hectare. Anexele la legile fondului funciar conţin greşeli de nume (iniţialele tatălui), suprafaţa ca şi cantitate avizată, inclusiv greşeli de adunare în tabelele care nu au fost corectate în urmă cu 20 de ani. Exigenţele normelor tehnice actuale şi mai ales cele legate de responsabilităţile emitentului, primar, secretar, fac ca verificările şi corecturile la documente (comisie locală, comisie judeţeană) şi OCPI să consume mult timp şi să-şi asume răspunderea emiterii unui document. Perioada următoare pînă la definitivarea legilor fondurilor, respectiv terminarea tuturor restituirilor de terenuri validate de Anexă devine laborioasă şi datorită obligativităţii instituţilor de a asigura prin verificare închiderea pe zero a drepturilor create cu privire la terenurile solicitate ca fiind egale cu actele de restituire întocmite. Deoarece orice suprafaţă restituită în plus este imputabilă penal primarului începînd de la un ar şi de asemenea orice petent care nu a primit integral pămîntul restituit, oricînd în anii următori prin instanţă obligă primăria să finalizeze complet şi corect restituirea. Din 2013 am întîmpinat dificultăţi la Legea 165 din lipsa unor evidenţe sintetice cu privire la circulaţia imobilelor din registrul cadastaral (care a făcut obiectul restituirii) şi din anexele validate la legile fondului funciar"a spus Ioani Şomordolea, expert cadastal angajat pentru Comuna Ucea.

- ,,La noi în comună încă nu s-au emis toate titlurile de proprietate. Primarul comunei ne-a promis în campania electorală că va rezolva această problemă. Am fost de cîteva la sediul Primăriei şi mi-au spus că legile fondului finciar au suferit modoficări şi se lucrează la documentaţia respectivă. Avem o suprafaţă de 4, 35 de hectare teren din care doar pentru 2,68 am primit titlul de proprietate. De peste 25 de ani aşteptăm aceste titluri şi sperăm ca în acest an să se rezolve. Pentru că nu avem titluri nu ne putem rezolva unele probleme de familie" a spus Constantin Drăgan de 70 de ani din localitatea Ucea de Jos de la numărul 24 A.

- ,,De cîţiva ani aşteptăm titlurile de proprietate, dar încă se lucrează la ele. Ne putem declara norocoşi că la Primăria Ucea lucrurile se fac ca la carte pentru că avem un expert cadastral care de cîţiva ani se ocupă de rezolvarea problemelor întîmpinate. La noi în comună de cîţiva ani nu a fost cazul să se emită titluri şi apoi să fie anulate. Cu puţină răbdare mai aşteptăm cîteva luni şi vom obţine aceste titluri de proprietate mult aşteptate" a spus F. V. de 55 de ani din localitatea Ucea de Sus.



- ,,În urmă cu 4 - 5 ani am primit titluri de proprietate pentru o suprafaţă de 4,5 hectare, dar eu deţin 10 hectare. Ar trebui eliberate aceste titluri de proprietate pentru că noi plătim impozite pe teren, dar titluri nu avem. Am înţeles că sînt probleme şi sper să se facă o rînduială în sat să gătăm cu discuţiile şi măgăriile. Sînt oameni în sat care nu au primit niciun titlu de proprietate" a spus Ermil Stermin de 80 de ani, din localitatea Viştea de Sus, de la numărul 274.

- ,,Sînt foarte nemulţumită de această situaţie şi refuz să mai merg la primărie să aud justificările acestora. De peste 20 de ani se lucrează la aceste documente şi nu s-a rezolvat nimic. Am 7 hectare de teren şi nu am titluri, doar promisiuni. Sînt bolnavă, bătrînă şi vreau să las casa şi terenul unui copil, dar din cauza titlurilor nu pot rezolva această problemă. S-au schimbat cîţiva primari însă situaţia nu s-a schimbat" a spus Ileana Grecu Stănilă de 64 de ani de la nr. 335. i, din localitatea Viştea de Sus, de la numărul 274.



- ,,Noi sîntem un caz fericit, am comasat terenul şi am obţinut titlul de proprietate încă din luna martie 2016" a spus Stanciu Olimpiu de 68 de ani din localitatea Viştea de Jos, de la numărul 207.

- ,,Miercuri, 18 ianuarie a.c., am depus la Braşov ultimele 350 de procese verbale de punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi înscrierea în cartea funciară" a spus primarul Cornel Greavu.



- ,,În perioada 2003 - 2008 au fost eliberate 290 de titluri de proprietate pentru 270 de hectare, în perioada 2008 - 2015 au fost eliberate alte 899 de titluri de proprietate pentru 450 hectare, iar în perioada 2015 - 2016 au fost depuse la OCPI 310 procese verbale pentu 620 de hectare. În data de 3 ianuarie am depus la Braşov 196 de procese verbale pentru suprafaţa de 200 hectare. Comnuna Sîmbăta a emis pînă în prezent peste 45% din titlurile de proprietate " a spus inginerul topometrist Eugen Paler din Primăria Sîmbăta.



- ,,Sînt foarte supărat, de 5 ani am depus cerere la Primărie pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Ne amînă din primăvară în toamnă şi tot aşa anii au trecut şi noi nu avem titluri. Deţin 12 hectare de teren şi am obţinut titluri doar pentru o parcelă de 5 ari. De zeci de ori am fost în primărie şi mi-au spus să aştept şi să am răbdare. Comuna noastră cred că este codaşă ţinînd cont de titlurile de proprietate eliberate pînă în prezent. De cînd s-a stricat colectivul s-a făcut o ţigănie şi o porcărie în tot satul. Într-o şedinţă s-a discutat să se împartă terenul comasat, însă nu s-a întîmplat acest lucru. Am multe parcele de teren de 5 şi 7 ari şi abia le pot lucra. 90% din localnici am semnat comasarea, dar pentru cîteva persoane din sat nu s-au putut elibera aceste titluri. Am 13 parcele de teren în mai multe locuri. Anul trecut am reuşit să plantăm cartofi, într-un loc 7 rînduri de cartofi, în alt loc am avut 9 rînduri şi tot aşa. Am două tractoare în curte şi nu le pot folosi pentru că terenul este îngust. Am plătit an de an impozitul şi nu am primit titlurile de proprietate. Sînt foarte nemulţumit de această situaţie. Dacă mai întrebaţi lumea în sat o să vedeţi că subiectul zilei este eliberarea titlurilor de proprietate" a spus Ion Dobrea de 80 de ani, pensionar din Sîmbăta de Sus, de la numărul de casă 488.

- ,,I-am acţionat în judecată pentru pămînt şi nu voi renunţa. Vreau pămîntul acolo unde l-a avut mama şi tata, nu vreau în alt loc. Nu am mult teren, doar 4 hectare însă vreau să-l primesc pe vechiul amplasament" a spus Sasu Ioan de 50 de ani, din localitatea Sîmbăta de Sus.



- ,,În Comuna Lisa cele mai multe titluri de proprietate s-au emis în 2002, pentru 60% din terenul arabil s-au eliberat titluri. Suprafaţa totală de teren agricol este de 5.313 hectare, din care păşune 2.834 şi 2.479 este teren arabil şi fineaţă. Pentru păşunat nu s-au emis titluri, dar pentu terenul arabil şi fîneaţă au fost eliberate 569 titluri pentru suprafaţa de 691 hectare. În decursul anilor am întîmpinat multe greşeli de nume şi zeci de titluri au fost anulate" au spus angajaţii primăriei.