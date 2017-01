Afaceri romîneşti cu bani europeni

,,Un offshore”din Cipru a administrat Fondul de Pescuit Ministerul Agriculturii prin Direcţia Generală de Pescuit aîncredinţat fondurile POP 2007-2013 la două societăţi, una din Bucureşti şi alta din Cipru printr-un contract în valoare de 2.673.382,96 lei întins pe 12 luni FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” a depistat neregula şi a cerut Direcţiei Antifraudă să cerceteze abuzul Ministerul Agriculturii e bun de plată, suma imputată fiind de 731.331,17 lei ,,Vom sesiza Comisia europeană, debitul să fie plătit de cei ce au greşit nu din banii publici” spune Gabriel Vâju

Două milioane de euro trebuia să ajungă În Ţara Făgăraşului prin Asociaţia ,,Păstrăvarii Făgăraşului” în 2014, dar două treimi din fonduri s-au pierdut pe drum. Managerul FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului”, Gabriel Vâju, demonstrează că o parte din banii destinaţi Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013 au ajuns la un ,,offshore” din Cipru angajat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze ,,servicii de consultanţă în management pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale şi administrative a DG-AMPOP”. Trebuie spus că fondurile europene pentru acest program au fost distribuite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală de Pescuit- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (DGP-AM POP), condus de directorul general Ciceronis Cumpănăşoiu şi de secretarul de stat George Turtoi. Gabriel Vâju este de părere că modul de lucru al ministerului a creat suspiciuni în momentul în care proiectele selectate de asociaţia de la Făgăraş au fost respinse la nivel de minister şi DGP-AMPOP.

De la o simplă suspiciune la abuz în serviciu

,,În 2014 am semnalat la nivel de DGP situaţia şi am purtat cu Direcţia corespondenţă cerîndu-le informaţii şi explicaţii despre ceea ce nouă ni se părea în neregulă. Nu am primit însă informaţiile şi documentele cerute astfel că am sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF). Suspiciunea noastră a venit şi datorită gradului redus de absorbţie al fondurilor prin POE 2007-2013, de 54,44% la Axa 4. De asemenea, a creat suspiciuni modificarea abuzivă adusă de DGP -AMPOP la procedurile de lucru pentru implementarea Axei 4 în Manualul de Procedură (MO7-13 rev2). Prin această modificare au introdus noţiunea de experţi externi care puteau verifica cererile de finanţare selectate de FLAG-uri şi propuse spre finanţare. Numai că modificarea era numai on-line şi nu mai avea semnăturile necesare precum era modelul manualului iniţial, la data de 17.09.2014. Din corespondenţa cu AM POP am constatat că această modificare abuzivă s-a efectuat pentru a permite unei firme, Deloitte Audit SRL, să presteze servicii finanţate atît din fonduri naţionale cît şi fgonduri europene, bani publici. ,,Prestarea” acestor servicii s-a realizat doar pe final de program, 2014 şi 2015” a explicat Gabriel Vâju.

Au schimbat condiţiile pentru a intra în rol un ,,offshore”

Nu doar FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” s-au lovit de astfel de probleme în cazul proiectelor depuse pe POP 2017-2013. Gabriel Vâju a solicitat DGP- AMPOP să facă public Contractului nr. 1/17.03.2014 încheiat cu firma privată, dar răspunsul primit de la DGP-AMPOP semnat de directorul Ciceronis Cumpănăşoiu invoca o clauză de confidenţialitate care nu ar permite publicarea lui. ,,Aşa s-a născut suspiciunea de neregulă. De ce s-a externalizat acest serviciu? De ce s-a încheiat un contract care nu avea acoperire legală la data semnării lui? De ce s-a acceptat condiţia partenerului de confidenţialitate cînd plata se face din bani publici, chiar ai UE? De ce AMPOP a refuzat să facă public contractual? De ce nu s-a verificat condiţia de srl a lui Deliotte Audit care de fapt este un ,,offshore” cu sediul în Cipru conform Certificatului constatator? De asemenea, întăreşte suspiciunea noastră faptul că DGCAI spune că DGP AMPOP ar fi debitor, fapt interzis în gestionarea fondurilor europene şi un posibil caz de abuz în serviciu al personalului de la DGP AMPOP” explică Gabriel Vâju.

Au finanţat o biserică din judeţul Tulcea din banii POP 2007-2013

Experţii de la firma din Cipru au aprobat cu acordul DGP AMPOP un proiect de reabilitare a unei biserici din Fondul European pentru Pescuit. Dar au fost respinse proiectele depuse în domeniul pescuitului. De exemplu, de la FLAG ,,Păstrăvarii Făgăraşului” au fost respinse 8 proiecte care vizau înfiinţarea de pensiuni, un han pescăresc şi o fabrică de procesare păstrăv, suma toală fiind de 1,2 milioane de euro. Experţii externi au aprobat însă cererea de finanţare înregistrată sub nr. 278/7 august 2014 a Parohiei Sf. Gheorghe pentru ,,Reabilitare interior Biserica din localitatea Sf. Gheorghe, jud. Tulcea”, valoarea proiectului fiind de 963.645,73 lei.



Ce spune DLAF

Abia în aprilie 2016, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, DLAF, răspunde la solicitarea FLAG prin adresa nr. 2373/13.04.2016. Directorul general Mihail Huzuneanu face referire la suspiciunea că Asocierea dintre DGP AMPOP şi Deloitte Audit SRL ,,să fie debitor”, dar în acest caz Ministerul de Finanţe are atribuţii de verificare prin direcţiile sale. ,,Sesizarea dvs va fi transmisă către această instituţie” se mai arată în răspunsul DLAF. În octombrie 2016, FLAG Făgăraş a primit răspunsul de la Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară (DGIEF) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin care ,,se confirmă suspiciunea de neregulă privind evaluarea cererilor de finanţare de către experţii asocierii formate din SC Deloitte Audit şi WIG International LTD, aplicînd o corecţie financiară de 25% din valoarea finală a contractului, plus suma corespunzătoare reducerii obiectului contractului”. Prin urmare Ministerul Agriculturii, DGP-AMPOP , are de plătit 731.331,17 lei. ,,Această sumă trebuie să fie plătită de cei care au făcut neregula, nu din banii publici. Vom continua demersurile în acest sens. Am sesizat şi Comisia europeană despre aceste lucruri” a mai spus Gabriel Vâju.

Contractul cu ,,offshore-ul” din Cipru

Contractul nr. 1 /17.03.2014 care a fost ascuns opiniei publice pe motiv de confidenţialitate, a fost încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- DGP-AMPOP pe de o parte ca Achizitor şi Asocierea dintre SC Diloitte Audit SRL şi SC WIG International Ltd, prima cu sediul în Bucureşti, iar a doua în Cipru, reprezentate de Madelina Alexander, ca Prestator. Obiectul contractului sună cam aşa (Art 4) ,,dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale a DGP-AMPOP în vederea implementării POP 2007-2013 pe perioada de derulare a contractului”. Preţul contractului este de 2.155.954 lei fără TVA, valoarea totală fiind de 2.673.382,96 lei. Durata contractului era de 12 luni, respective pînă la data de 17 martie 2015. Contractul a fost semnat de Madelina Alexander din partea prestatorului şi de 7 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii. (Lucia BAKI)



Asociaţia ,,Păstrăvarii Făgăraşului” a pierdut 1,2 milioane de euro din fondurile aprobate în 2014 prin Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013, Axa 5, mãsura 5.2. Este vorba de „Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare localã integratã a zonelor pescãreşti“. Şi nu din vina ei ci a intereselor la nivel de Minister.