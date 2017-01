Pacienţii aşteaptă peste o oră să le fie acordat primul ajutor la secţia de Urgenţe de la Spitalul Municipal Făgăraş Florian Halmaghi de 54 de ani din Dejani gemea de durere pe holul de la UPU, dar a fost primit după o oră La UPU Făgăraş nu se face trierea pacienţilor în funcţie de gravitatea afecţiunii ci după ,,primul venit, primul sevit” Din 26 de decese înregistrate la Făgăraş în prima parte a lunii ianuarie 2017, jumătate au avut ca şi cauze afecţiunile pulmonare şi au fost înregistarte la Spitalul Municipal Făgăraş

Secţia ,,Urgenţe” din Spitalul Municipal Făgăraş a fost luată cu asalt de pacienţi în ultimele zile. Sălile de consultaţie şi holul secţiei au fost arhipline. Dar a fost şi mult haos. Atmosfera de la Urgenţe din prima parte a zilei de marţi, 25 ianuarie, a fost una similară cu a unui film de groază. Pe holul secţiei erau foarte mulţi pacienţi şi însoţitori ai lor care aşteptau să ajungă în faţa medicilor pentru a primi mult aşteptatul ajutor medical. Unul dintre ei, livid la faţă, era pe un scaun cu rotile şi se văita de durere. Timp de o oră n-a încetat din gemete, dar în acest răstimp niciun cadru medical n-a poposit la scaunul lui. Lîngă el era instalată targa de la Ambulanţă pe care aştepta un alt pacient. Doi asistenţi medicali aşteptau şi ei cu fişa medicală a celui pe care-l adusese din Recea să-l predea medicilor. Trecuse cel puţin 40 de minute şi nimeni nu preluase cazul. Un alt pacient sta pe un alt scaun cu rotile şi aştepta lîngă uşa de la Radiologie. Îl abandonase o infirmieră care constatase că nu trebuia să fie în rîndul celor care aşteptau primul ajutor. Bărbatul avea o mască pe gură, nu avea însoţitor şi sta de vreo oră. ,,Aştept o radiografie şi au spus că mă internează dar să stau la uşa aceasta. Nu mai pot” zicea bărbatul. Un alt pacient îşi pierduse răbdarea şi spunea că nu mai rezistă pe scaun în timp ce fiica lui îl liniştea: ,,mai e puţin şi ne cheamă”. Doi bărbaţi din Făgăraş aşteptau veşti din sala de consultaţii despre mama lor care intrase în comă diabetică. Erau revoltaţi pentru că, spuneau ei, de o oră nu era băgată în seamă deşi era înăuntru. ,,Am fost aseară cu mama aici, la Urgenţe, intrase în comă diabetică. Noi credeam că o internează, dar după un timp ne-au dat-o acasă. Azi i s-a făcut rău din nou şi am adus-o la Urgenţe. Nu i se face nimic, stă acolo de o oră şi nu se uită nimeni la ea. Dacă nu le dai, nu te bagă în seamă” a spus Ilie Boeriu, unul dintre fiii Mariei Dobrin de 81 de ani din Făgăraş. Şi alţi pacienţi aşteptau pe băncile reci lipite de pereţii holului de la Urgenţe sau pe scaunele cu rotile. În încăperea pe uşa căreia scria ,,Camera de observaţie” erau alţi trei pacienţi veniţi din satele făgărăşene care aşteptau să fie internaţi. Dacă aceştia au fost consulţaţi de medici şi aşteptau formalităţiile de internare, alţii nici măcar n-au fost înregistraţi. Şi asta pentru că la Urgenţe nu există o sală de triere a pacienţilor. Vacarmul din secţie era completat şi de angajaţii spitalului care intrau şi ieşeau din camerele de Urgenţă fără măcar să se uite spre pacienţii care aşteptau. La un moment dat se deschisese uşa de la sala de prim majutor, iar o voce striga numele următorului pacient. Precum un apel de prezenţă: Kovaci Ştefan....După cîteva secunde, i-au răspuns cei care aşteptau pe hol: nu este. Dar într-un timp apăruse pacientul, pe picioare, şi a intrat la apelul de prezenţă. Însoţitorii pacienţilor încercau să-i abordeze pe angajaţii spitalului care intrau şi ieşeau din sala de prim ajutor, dar nu erau băgaţi în seamă. Oricum nu se ştia cine intră şi iese pentru că persoanele în halate nu aveau ecusoane. Chiar şi aşa pacienţii priveau neputincioşi la personalul medical ce se plimba sperînd la ajutor. În sala de intervenţie era personal medical care lucra. Dar era prea puţin numeros faţă de numărul mare de pacienţi. Dar pe de altă parte, erau angajaţi care doar se plimbau şi în plus erau deranjaţi de prezenţa presei pe holul UPU. ,,Cei de la ziar i-au pus pe pacienţi să se vaite!” i-a spus revoltată o asistentă medicală managerului italian sosit la Urgenţe. Auzind remarca pacientul care gemea în continuu, a început să o apostrofeze pe asistenta medicală spunîndu-i că nu mai poate de durere. Am stat de vorbă, în linişte, cu unii dintre pacienţi şi cu însoţitorii lor, dar acţiunea noastră a deranjat personalul medical de la spital care ne-a apostrofat: ,,aveţi aviz?”, de parcă eram o marfă. Mai mult au cerut să fim daţi afară din incinta UPU de agenţii de pază. Managerul actual al spitalului, Erik Conchetti, spune că va reorganiza în întregime secţia pentrtu că vrea ca spitalul de la Făgăraş să fie la fel ca unul din ţările europene. ,,Sînt probleme, la fel ca în orice spital din România, dar aici lucrurile se vor schimba în bine în următoarea perioadă” a spus managerul Erik Cochetti.

Pacirenţii au cerut ajutor

În ultima perioadă, temperaturile foarte scăzute au dus la creşterea numărului de pacienţi cu afecţiuni pulmonare. Conform registrului de decese de la Evidenţa Persoanei Făgăraş, în prima parte a lunii ianuarie 2017, au fost înregistrate 26 de decese dintre care jumătate au avut ca şi cauze afecţiunile pulmonare şi au fost înregistrate la Spitalul Municipal Făgăraş.

- ,, Am sunat la 112 şi am venit cu SMURD-ul. Am mari probleme cu inima, plămînii şi cu astm-ul. Mă vor interna, aşa mi-au spus” a spus Ursaru Radu, 66 an, din Făgăraş ce se afla în Camera de observaţii.

- ,,Am venit cu maşina şi este prima dată cînd ajungem la spitalul din Făgăraş. Are astm şi a răcit, i-a fost foarte rău şi am venit la spital. Pot să spun că ne-au tratat foarte bine aici, sîntem mulţumiţi. Acum îl internează” a spus soţia lui Gheorghe Lazăr din Jibert



- ,,Am plătit o maşină să ne aducă de la Dejani la spital. De o oră aşteptăm şi nu ne-au chemat înăuntru. Tuşesc tare şi nu mă mai ţin picioarele. Am fost operat în Italia de două ori. În 2011 m-a operat la inimă, iar acum, de Crăciun, la plămîni. Am încercat să intru, dar mi-au zis să aştept. Eu nu cred că mai apuc să intru la medic pentru că nu mai pot. Am ajuns, înainte de Crăciun, la o clinică în Pescara, la Chetti, unde m-au operat şi mi-au scos un plămîn. Acum am răcit cred şi tuşesc cu sînge. Am ajuns la clinica din Italia prin patronul la care am lucrat şi la care lucrează copiii mei. Am făcut şi 3 preinfarcturi. N-am plătit niciun ban la spitalul din Italia. După operaţie, timp de două săptămîni mi-a fost bine, dar acum îmi este mereu rău. În 2011 am ajuns prima dată la clinica din Italia şi am avut o operaţie la inimă. Înainte de acea operaţie am fost internat la spitalul din Făgăraş, la secţia de cardiologie. M-a ţinut internat vreo 12 zile cu medicamente care nu m-au ajutat de loc. Cînd am ajuns în clinica din Italia mi-au zis că dacă mai stam 6 zile muream. Într-o stare gravă m-a luat familia din spital şi m-a dus cu avionul pînă în Italia. Am riscat mult, dar oricum la Făgăraş muream dacă mai stam. Acolo sînt doctori buni. Să ştiţi că sînt şi aici, dar nu ştiu de ce nu vor să facă treabă. Nu am dat nimic la medici, dar nici nu voi da vreodată pentru că nu este normal să dai şpagă” a spus Halmaghi Florian de 54 de ani din Dejani.

- ,,Înăuntru e plin. Aşteptăm să se elibereze ca să intrăm cu pacientul pe care l-am adus din Recea. Are tensiune mare şi nu mai poate merge.” au spus asitenţii de la Ambulanţă care aşteptau de 40 de minute cu pacientul adus, Tămaşu Gheorghe de 75 de ani, din Recea.



- ,,Am a dus-o aseară pe mama, comă diabetică, dar ne-au dat-o acasă. N-au internat-o. I s-a făcut rău şi am adus-o azi din nou la Urgenţe. A intrat iar în comă diabetică. Este înăuntru de o oră, dar nimeni nu se uită la ea. Dacă nu le dai nu te bagă în seamă. La spitalul de aici este mare haos. Nu este o sală de aşteptare în care bolnavii să fie triaţi şi repartizaţi pe afecţiuni. Dacă s-ar organiza ca în Italia nu ar exista nemulţumiri şi pacienţii n-ar aştepta cu orele să fie consultaţi” a spus Ilie Boeriu, fiul unei paciente.

(M.F.)