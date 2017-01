Eugenia Petrişor, sora luptătorului anticommunist Ion Gavrilă Ogoranu, a fost hăituită de Securitate de la 9 ani Şapte decenii de chin pentru sora luptătorului care a purtat Securitatea pe urmele lui timp de 3 decenii ,,Suferinţa şi durerea ne-a unit mai mult şi asta i-a durut pe securişti”



Motto:

,,Bate vîntul peste ape/ Trece timpul greu/ Noi mereu te plîngem frate/ Iar tu dormi mereu”

(Imnul luptătorului căzut: Simion Lefter)



Am găsit-o pe Eugenia Petrişor, sora lui Ion Gavrilă Ogoranu, aplecată asupra unei cărţi de rugăciuni. La frumoasa vîrstă de 80 de ani pe care o va atinge pe 18 martie, încearcă să-şi găsească liniştea pe care n-a avut-o toată viaţa. Un destin aspru i-a fost scris la naştere, o viaţă plină de chin pe care a dus-o privind spre cer, de unde a primit sprijin necondiţionat şi forţa cu care să-şi înfrunte soarta-i crudă. Familia Gavrilă din Netotu, ai Ogoranului cum li se spunea în sat, a scris istorie cu singe lor. Ion Gavrilă a fost luptătorul anticommunist care a reuşit să poarte pe urmele lui Securitatea comunistă fără să fie capturat vreme de trei decenii. A condus şi organizat grupul de partizani din Munţii Făgăraşului care a demonstrat românilor că demnitatea şi credinţa pot salva neamul românesc. Dar a mai demonstrat ceva, că nu toţi românii sînt la fel, că sînt oameni şi lichele care, pentru un punm de bani sau o funcţie, îşi vînd semenul fără să clipească. Toţi ai Ogoranului, părinţi şi copii deopotrivă, au definit prin faptele şi atitudinea lor în faţa suferinţei şi a morţii familia făgărăşeană. ,,Durerea şi suferinţa ne-a unit şi mai mult. Asta i-a deranjat pe comunişti. I-am urmărit pe cei care ne-au persecutat. S-a ales praful de familiile lor. Noi, ne bucurăm şi ne mîndrim cu copiii şi nepoţii noştri. La unii le-am şi spus că îi urmăresc faptele lor” a explicat Eugenia Petrişor. Eugeniei îi face o plăcere deosebită să spună lumii despre nepoţii săi pe care-i iubeşte foarte mult. De la fiul ei, Ioan, are două nepoate, pe Adriana şi Maria. Fetele au studiat la CN ,,Radu Negru” şi au fost premiante, iar acum sînt studente la Timişoara unde au rezultate la fel de bune. ,,Am ştiut ce să le cer şi le-am ajutat să aibă un destin frumos. Le-am dus de mici la biserică, le-am pus cartea în mînă pentru că fără carte nu eşti nimic în ziua de azi. Sînt mîndră de ele, iar azi îmi mulţumesc” spune Eugenia. De la sora ei, Ileana, care a avut 3 copii, pe Gheorghe, Ion şi Maria, are cinci nepoţi pe care-i iubeşte la fel de mult. Povestea Eugeniei începe unde va în 1947, cînd Securitatea comunistă a început arestările, iar pe lista ei figura fratele său, Ion Gavrilă. De atunci pînă la evenimentele din Decembrie 1989 viaţa ei s-a derulat ca-ntr-un film, doar cu durere şi suferinţă. Şi-a văzut tatăl ucis în bătaie, şi-a îngrijit mama bătută cu bestialitate de securişti, şi-a mîngîiat sora pusă la magnetoul electric, şi-a îngrijit soţul venit acasă după 7 ani de temniţă, şi-a văzut fratele hăituit de securişti după trei decenii. Şi-a plîns amarul în taină fără să se plîngă lumii. Astăzi îşi găseşte încă resursele să zîmbească şi să-şi îmbărbăteze semenii aflaţi la nevoie. Spune cu convingere că suferinţa a întărit-o. Dar mai spune ceva, că Securitatea a fost cea care a crescut-o, de la 9 ani trăind între casă şi sediul Securităţii. În fiecare an merge la comemorarea de la Crucea de la Mănăstirea Brâncoveanu pentru a-i pomeni pe cei care au fost ucişi de regimul communist şi n-au un mormînt.



Chemat de rege



,,Ion, fratele meu, era elev la Liceul ,,Radu Negru” şi învăţa foarte bine. Cu greutate l-au ţinut părinţii la Făgăraş să înveţe carte. Sta în gazdă şi ştiu că trebuia să-i ducă pachet cu haine şi lemne. Nu era ca acum să se găsească de toate. Nu erau haine domneşti. Cînd a terminat liceul a avut cea mai mare medie pe şcoală. A fost primul împreună cu Gheorghe Micu din Săvăstreni. Ţin minte că au fost chemaţi la Bucureşti amîndoi de rege să le ofere posibilitatea de a studia în altă ţară. S-au dus amîndoi la rege. Era mare lucru pe vremea aceea să ai audienţă la rege. Ion şi-a ales Elveţia,dar nu mai ştiu ce meserie, iar Micu a vrut să se facă dentist în Germania. Atunci, tata i-a spus fratelui meu: eu nu te-am dat la şcoală ca să pleci în altă ţară. Poţi să înveţi şi aici şi să fii folositor. Şi n-a mai plecat, dar Micu a plecat şi s-a făcut dentist în Germania. Cred că dacă pleca atunci, toţi aveam alt destin şi nu mai sufeream chinurile ce au venit peste noi” îşi aminteşte Eugenia Petrişor, sora cea mică a luptătorului Ion Gavrilă Ogoranu.





Pimele ascunzători, la Hurez şi la Netotu



,,Ion a gătat liceul şi a dat examen la Cluj, la Agronomie şi a intrat. Dar a mai dat examen şi la Braşov şi a intrat şi acolo. A învăţat la amîndouă facultăţile. A terminat la Cluj, dar n-amai putut să dea ultimul examen, statul parcă aşa se numeşte. Să vă povestesc cum a fost. L-au dat în practică undeva pe Ardeal. Mama s-a dus pe la el să vadă cum stă băiatul. L-a găsit în gazdă la nişte saşi, iar ziua mergea în practică. Într-o zi l-au căutat la gazdă nişte miliţeni care vroiau să-l aresteze. Ion şi-a dat seama ce urmează şi a plecat. A venit acasă, în Ţara Făgăraşului. S-a oprit la nişte neamuri din Hurez, nu a venit acasă unde putea fi arestat. Apoi a plecat de la Hurez, iar într-o iarnă l-a ţinut un frate al mamei, Vasile Lazea, în Netotu. Noi, surorile, nici nu am ştiut că stă acolo pentru că părinţii nu ne-au spus nimic pentru a ne proteja în faţa securiştilor. Dar n-a trecut mult şi au început controalele la noi acasă. Au ocolit satul, au umblat din casă în casă, din şop în şop, din şură în şură. Nimic n-a rămas nerăscolit în Netotu. Ion era déjà împreună cu Laurean Haşu, cu cei doi Haşu din Pojorta şi cu cei din Berivoi. Pe toţi îi ştiu. S-au urcat în munţi. A durat apoi ani de zile” povesteşte Eugenia Petrişor.



Lăsau semne pentru luptătorii din munţi



Cînd a dezlegat tolba coşmarului trăit decenii întregi, amintirile îi veneau una după alta. Toate erau pline de suferinţă,de chin şi durere. Cu lacrimi în ochi a povestit fiecare detaliu de parcă s-ar fi petrecut ieri. ,,Îmi aduc aminte că făceam fîn în tănăroage. Acolo le lăsam semen băieţilor. Semnele le schimbat mereu pentru a nu da de bănuit securiştilor care erau pe urmele noastre. De exemplu, la al cincelea purcoi de fîn făcut le puneam mîncare, iar ei veneau şi luau pachetul de sub fîn. Eu cunoşteam foarte bine toate locurile din jurul satului. Mama avea mare încredere în mine şi în sora mea. Îmi băga pită şi slănină în traistă şi mă scotea prin grădină să mă duc le las pentru ei. Dar să ştiţi că n-am vorbit niciodată cu ei, nu i-am întîlnit. Lăsam mîncarea unde îmi spunea mama şi mă întorceam acasă. Odată m-am dus cu un bilet pe care trebuia să-l pun la o fîntînă ce era în cîmp. Mama mi-a dat biletul, dar eu nici nu l-am deschis şi nu ştiu ce scria în el. Altădată cînd m-am dus la sapă în cîmp cu mama, trebuia să ducem un bilet pentru Tori din Pojorta, sora lui Andrei şi a lui Ghiţă Haşu. Mama m-a trimis pe mine cu biletul. A făcut un joc să nu se prindă vecinii care erau şi ei la sapă şi mi-a zis cu voce tare să mă duc să aduc apă pentru toţi de la o fîntînă din graniţa cu Pojorta. M-am dus, am luat apă şi m-am întors. Aşa i-am lăsat biletul lui Tori. Iar dacă nu o găseam pe Tori lăsam biletul la omul ei care era şi el trup şi suflet cu băieţii. Aveau şi ei necazuri cu Securitatea pentru că nu le primeau copiii la şcoală” povesteşte Eugenia.



Cârnu, securistul care a terorizat familia Gavrilă



Satul Netotu, azi Gura Văii, a fost în vizorul Securităţii încă din 1947. Era cea mai verificată localitate din Ţara Făgăraşului, iar toţi care purtau numele Gavrilă sau erau rude cu ai Ogoranului erau urmăriţi şi persecutaţi. ,,Într-o iarnă au venit peste noi foarte mulţi, cîtă frunză erau. Au ocolit iar toată curtea. Au răscolit tot fînul, casa toată. O luase pe sora mea în faţă, iar securiştii cu arma în urma ei. Atunci au bătut-o rău pe mama. Au lovit-o cu mătura, cu bîta, ce au găsit prin curte, pînă au lăsat-o lată. Hoţul de Cârnu, focul să-l arză! Era un om mare, masiv şi bătea rău. O bătea pe mama pînă o lăsa moartă, dar nici nu-i păsa. Îi cerea să spună despre Ion. De frica bătăilor care erau groaznice, mama purta şi vara un cheptar care să mai atenueze loviturile. Eu n-am mai ştiut nimic de fratele meu, dar tot m-au bătut. Nici nu ştiam cînd vin să ne ia la bătaie şi la anchetă” relatează cu privirea în gol Eugenia.



Legată de un copac şi bătută pînă la leşin



,,Nu mai reţin anii, dar îmi amintesc că într-un an, în timpul secerii, au venit şi au luat-o pe mama. Au dus-o în afara satului, pe un drum şi au legat-o de un pom. Atunci au bătut-o s-o omoare şi au abandonat-o acolo mai mult moartă decît vie. Biata de ea cum s-o fi dezlegat de copac? Cum o fi mers? Cît o fi stat în nesimţire? A avut noroc cu nişte oameni care vindeau păcură şi au trecut pe acolo. I-a rugat s-o ia în car şi să o ducă pînă unde or putea. Au adus-o oamenii aceia pînă la poartă. Era vînătă toată, nu aveai unde pune degetul. Dar să ştiţi că nu spunea la nimeni nimic. Suferea în taină” a fost una dintre cele mai crîncene bătăi suportate de mama luptătorului.



Bătută de la 9 ani



,,De cite ori veneam de la şcoală mă uitam spre primărie să văd dacă este maşina Securităţii acolo. Odată mă pomenesc cu trei securişti că intră în curtei. Nu aveam mai mult de 9 ani. Atunci ne-au luat toate tablourile, pozele din casă. Aveam un loc, o cămară, pe care au podit-o părinţii şi au lăsat o gaură. Era acolo o uşă pe care o ridicam şi puneam acolo lucruri. Atît de tare m-au bătut în ziua aceea cu palmele, cu picioarele şi m-au băgat în gaura aceea. Altă dată cînd au venit eram tot singură acasă. M-au dus în şură, iar ei în spatele meu cu arma. Vroiau să le arăt unde sînt ascunşi. M-au bătut iarăşi. Am prins aşa o mare frică de ei că n-am vrut să mai stau acasă. Nu mai vroiam să vin acasă din cîmp. Îmi spunea mama: lasă copilă că dacă au fost ieri, poate azi nu mai vin” povesteşte Eugenia chinurile care au început pe cînd avea doar 9 ani.



Tatăl lor a murit din cauza bătăilor



,,Tata, Gheorghe Gavrilă, a fost şi el bătut şi chinuit. N-a mai trăit mult mai ales după ,,un tratament” al Securităţii din 1949. S-a necăjit aşa de tare cînd a văzut ce se întîmplă cu Ion. N-a mai putut suporta şi s-a dus, săracul. Cînd a fost mort, în 1949, Ion nu s-a putut apropia de casă pentru că era securitate şi miliţie peste tot. Am aflat mult după aceea că totuşi a venit în apropierea cimitirului, la o casă şi s-a uitat la înmormîntare prin ţiglă. Tata făcuse războiul, iar după ce a venit acasă l-au tot chemat. Îmi amintesc că era bătrîn şi-l chemau la şanţuri. Mama rămînea mereu singură cu toată treaba de acasă şi cu noi, copiii, care eram mici. Nu s-a ţinut cont de nimic, ne-au chinuit mai tare decît pe animale” relatează Eugenia Petrişor.



Două copile singure şi o gospodărie plină cu animale



,,Cînd am avut 12 ani şi sora mea era de 16 ani au venit în curte cîtă frunză şi iarbă. Ne-au dus prin şură, prin grajd, ne-au ameninţat că ne împuşcă, au răscolit tot. Cînd au plecat şi ne-am dezmeticit amîndouă pe mama n-am mai văzut-o. Au luat-o şi dusă a fost. Am rămas singure, două copile neputincioase. Au dus-o la primărie. Ne uitam prin geam să vedem dacă- i dă drumul. Au suit-o în maşină şi n-am mai văzut-o. Am rămas doi copii amărîţi în curte. Aveam 5 bivoli, oi, porci. Era 15 martie. Am stat şi am lucrat. Am umblat şi desculţe, am purtat şi opinci. Nu aveam bani să ne cumpărăm păpuci. Se dusese odată sora în Făgăraş şi a vîndut nişte porci. S-a întors acasă cu păpuci. I-a pus sub pat şi mi-a zis: cînd vin să ne ia, ne încălţăm cu păpucii. Iarnă sau vară, noi luăm păpucii de sub pat, măcar să fim încălţate. Doi ani am stat singure, fără mama, iar al treilea an, mama a stat între închisori” îşi aminteşte Eugenia.

Balaban pe urmele lui Ion Gavrilă şi după 1989

Gîndurile Eugeniei Petrişor erau undeva departe în timp, iar privirea aţintită pe fotografia în care era împreună cu sora ei, Ileana. ,,Şi eu am luat multă bătaie de nu ştiu cum am rezistat. N-am spus la nimeni. Am rămas amîndouă în chin şi vai. Era unul care ne păzea, unul Balaban, un om urît şi negru. Şi era o învăţătoare în sat care se plăcea cu el. Aia venea la noi să-i dăm lapte şi afle de la noi cîte ceva pentru a putea spune mai departe. Balaban umbla prin sat şi ne supraveghea. L-am revăzut pe acel Balaban după mulţi ani. Locuia într-un apartament chiar în blocul unde a stat bolnav fratele meu, în Alba Iulia, la un nepot al lui. Avea apartamentul chiar sub al fratelui. Cînd l-am văzut, am încremenit. Chiar i-am spus surorii mele: Pînă moare îl urmăresc hoţii ăştia. Nici atunci nu-l slăbesc. Era în 2006” relatează Eugenia.



Bătaia nu lipsea din viaţa surorilor Gavrilă



devenise o ăi pînă la,,A fost foarte greu pentru noi, dar Securitatea nu ne slăbea. De frică ne-am zis amîndouă că plecăm în lume şi lăsăm casa goală. Ne-am şi dus în cîmp şi am stat pînă s-a înoptat. Dar ne-am zis că ne rîde lumea că lăsăm animalele de izbelişte. Atunci am plecat spre casă. Într-un an toată lumea a semănat cînepă. Am pus şi noi. Eu m-am dus cu carul la baltă cu cînepa. Sora mea a mers la îmblătit la cineva în sat pentru a veni şi oamenii aceia la noi să ne ajute. Aşa se făcea atunci, oamenii se ajutau unii pe alţii. Cînd am venit spre casă, în curte erau iarăşi mulţi securişti. Ne-a fost frică şi ne-am întors în cîmp. Cînd s-a însărat am venit acasă crezînd că au plecat. Pleca maşina lor din sat cînd am trecut podul. A băgat sora vitele în şură, nu în grajd cum obişnuia, şi m-a trimis pe mine să le bag mîncare. Nu era atunci electricitate, pe întuneric am umblat. Numai că era lună şi prin două găuri de la ţiglă a pătruns o rază şi am văzut cinci inşi cu capele. Erau ascunşi în şop. Nu i-am spus Ilenei. Am venit în casă şi mi-a pornit sîngele pe nas. Sărăcuţa sora mea mi-a pus apă rece, oţet, ce s-a priceput şi ea. O auzeam cum zice: soră linişteşte-te, să nu mori, să nu mă laşi singură. Găsise atunci în sobă o scrisoare pusă de securişti prin care vroiau să ne chinuie mai mult. Atunci a făcut focul în sobă ca să ardă. Eu stam pe prag bolnavă. O auzeam cu spunea mereu: soră, nu muri! În ziua următoare, mi-a pus o perină în car şi mi-a spus că eu măduc în cîmp şi să zac acolo că ea trebuie să meargă la îmblătit. Aşa am făcut. Am mers în cîmp, am dezlegat animalele şi m-am pus pe pernă şi am zăcut. Eram tare bolnavă. Aşa mi s-a oprit sîngerarea pe nas. Ne-a fost foarte greu. Eram mici, singure şi trebuia să ne descurcăm. Ne făceam pită să avem ce mînca pentru că nu se găsea de cumpărat, ca acum. Şi nouă nu ne da nimeni, nimic. Ce să vă spun, că la 12 ani coseam în cîmp în opinci. M-am dus odată să cosesc în tîrnoage. M-a văzut un vecin şi i s-a făcut milă. Trăgea o brazdă la el şi una la noi. Şi alţi vecini făceau la fel, dar să nu vadă lumea să-i pîrască. Noaptea se duceau băieţii din sat şi ne cosau tînăroagele să putem trăi şi noi. Nici nu ştiam cine ne cosea, dar ne bucuram. Erau dări şi cote pe care trebuia să le dăm. Vindeam cîte o drigană şi plăteam cotele. Odată sora mea a vîndut o drigană în Cincu. Era vară şi omul ăla a ţinut-o pînă a murit şi n-a mai apucat s-o ducă la Şercaia. Atunci ne-am trezit cu el la noi acasă că ne cere banii înapoi. Venise cu el un om din Cincu. Omul acela, cumsecade, i-azis: dacă vrei să iei de la copiii ăştia banii, aşa să faci. I s-a făcut milă de noi şi a plecat” relatează femeia cu lacrimi în ochi.



Erau duse pe strada Inului, la Securitate



,,Aveam vreo 14-15 ani. Îmi aduc aminte că mă duceam cu porcii. A venit maşina Securităţii şi m-au băgat în maşină şi m-au dus în Făgăraş, pe strada Inului. Ştiu sediul acela cu ochii închişi. Aveau nişte uşi că nici nu scîrţiau. O femeie din sat a văzut şi i-a spus mamei. De multe ori mă duceau. M-a luat şi cu sora şi cu mama, cu toţii.Ne cereau să le spunem unde e fratele. Ion n-a mai venit acasă de cînd am rămas singure. Dar veneau oameni şi ne spuneau că avem o datorie de două măsuri de porumb, sau alte produse. Noi ştiam rosturile şi le dam. Ajungeau la băieţi, în munte. Pe Inului era foarte dur. Nu îmi dădeau să beau apă, nimic. Mă băteau, iar din scroafă, curvă, nu mă scoteau. Mă puneau să scriu. Ce să scriu dacă nu ştiu, le spuneam. Mă ţineau aşa bătută şi flămîndă pînă seara şi îmi dădeau drumul acasă. Eu nu aveam bani să mă întorc acasă. Odată n-am avut ce face şi am plecat pe jos, spre Netotu. Pe la fabrica de fulgi am auzit nişte fete din Iaşi care fusese la lucru în oraş. Rîdeau, glumeau, dar mie nu-mi venea să rîd. Nu era un rîu să beau un pic de apă. Una dintre ele, Melania, mi-a zis să stau la ea pînă dimineaţa. Dar m-am gîndit să nu le fac necaz şi am plecat pe jos. Mergînd aşa pe drum, am văzut o maşină care ieşea din Iaşi. Am sărit valea şi m-am pus în şanţ să nu mă vadă. Au oprit, s-au uitat, dar am scăpat. Au plecat spre Netotu. Am călcat bine spre sat, pe cîmp. Cînd a apărut iară maşina, m-am trîntit la pămînt. Am ajuns în Netotu, noaptea la 1.30. Am intrat prin grădină. Eu ştiam tot cîmpul şi căile. Cînd m-a văzut mama, săraca...I-am cerut o cană cu lapte şi pită să mănînc. A doua zi mi-a zis mama să stau acasă să zac şi să nu mai merg în cîmp. Mi-a fost frică şi am mers în cîmp” spune Eugenia despre relele tratamente de la sediul Securităţii din Făgăraş.



Aparatul de ascultare a stat în casa lor pînă după Revoluţie



De parcă nu erau suficiente anchetele, urmăririle, percheziţiile, bătăile, securiştii au montat în casa surorilor aparate de ascultare. Mai mult de atît au vrut să le dea afară din casă şi să instaleze acolo o informatoare a lor. ,,Cînd era mama închisă, au venit să ne pună un telefon în casă ca să ne asculte. Eu mereu le spuneam că fără sora mea nu plec nicăieri. Am fost împreună mereu, toată viaţa, pînă s-a stins săraca. Ne-au luat odată pe amîndouă. Ei i-au dat drumul mai repede, iar pe mine m-au ţinut pînă pe la , în Recea. Era un părău prin sat, iar cînd mi-au dat drumul m-am spălat şi am băut un pic de apă. Cînd ne vedeau oamenii din sat ziceau: iar le-a luat pe copilele astea, le omoară într-o zi. Cînd m-a văzut o femeie pe uliţă, a venit cu o bucată de pită cu slănină în şurţ şi mi le-a dat. Am apucat să mănînc un pic, dar cînd am văzut maşina Securităţii le-am aruncat în holdă ca să nu-i fac rău femeii. Cînd am ajuns acasă, sora m-a întrebat: tu vezi ce e în casă? Au tras canapeaua, patul, au ciorsăit tot. Au tras fire prin pămînt. Ce se întîmplase. Era o beţivă din sat care vroia casa noastră, O ticăloasă cu copiii ei, beţivi toţi. Au tăiat în colţul patului, şi au pus un aparat. Cred că n-au pus bine firele că după 3 zile ne-au luat iară. Mînau pe toţi ticăloşii să ne spună că l-au văzut pe fratele. Era unul Vulcu din Breaza care venea mai des. Erau şi ticăloşi destui, dar în general oamenii ne iubeau şi ne ajutau pe furiş. Au ţinut aparatul ăla la noi pînă la revoluţie, nu l-a luat nimeni de frică. Dar sora îmi spunea să nu vorbim nimic în casă, doar despre pisici şi cîini”.



Calvarul de la Mislea



Ana, mama luptătorului a fost condamnată la 3 ani de închisoare şi a fost încarcerată la Mislea. ,,Mama a fost închisă la Mislea doi ani. Nu i-au dat pace de loc. O ţineau o lună, o ridicau, iar o cercetau, iar o duceau în altă parte. Am fost la Mislea şi am văzut unde a fost chinuită mama. Am vătut patul, carcera, tot. A avut o condamnare de 3 ani. Cît a fost închisă a venit o carte poştală să trimitem pachet, dar pachetul a venit înapoi. A fost cu Elisabeta Rizea închisă, dar cînd şi-au dat seama le-au despărţit. A îngrijit 3 fetiţe în închisoare. O miliţeancă a luat o fetiţă într-o geantă şi a dus-o să o boteze. Tot ea a dus-o pe mama la gară cînd au eliberat-o şi i-a dat 5 lei de drum. Am căutat-o pe miliţeancă după Revoluţie şi am găsit-o. Îşi amintea de mama şi s-a bucurat cînd ne-a văzut. Cînd făcea percheziţie, dacă vedea un ac se făcea că nu-l vede. La baie îi spunea mamei să stea mai mult, pe răspunderea ei. A fost un suflet mai bun. Mama ne-a povestit cît a suferit prin închisori. La Braşov, o băgase singură şi sub patul ei curgea apă. O luau frigurile. Ziua sta numai în picioare şi nu avea voie să stea pe pat. Nici noaptea nu o lăsau să doarmă. Săraca mama, numai în chin şi vai a fost. A suferit cît a trăit. Am stat cu ea cît a fost bolnavă, iar după 2 săptămîni s-a stins” a relatat fiica Anei Gavrilă.



Anchetele au continuat şi după ce s-a măritat la Recea



Eugenia Gavrilă a sperat că dacă se va mărita şi va pleca din casa părintească vor înceta bătăile şi anchetele Securităţii. Dar n-a fost aşa. ,,După ce m-am măritat, am zis că voi scăpa de Securitate. Dar ce să poţi trăi! Mă chemau în toată săptămîna la Securitate. Mi-au spus să mă divorţez ca fiind acasă poate vine Ion şi îl pot prinde. Şi soţul meu a fost condamnat şi a făcut 7 ani de temniţă. Şi socrul, toţi. Am fost urmăriţi şi după Revoluţie. Era unul Faur, securist aici în sat, care ne urmărea non stop. Şi după ce a scăpat fratele se întîlnea cu soţul şi îl întreba de el. Cu curaj, soţul îi spunea, întreabă-l pe el că eu am făcut 7 ani puşcărie. Nu pot să uit un fapt. Cînd fratele s-a îmbolnăvit, în 2006, ne-am dus amîndouă surorile la el, la Alba Sta la bloc, la nepot. Era un gang lung şi ne-a condus cînd am plecat. I-am spus că mai venim la 1 mai, că e liber. Cînd am ieşit am dat nas în nas cu securistul Balaban, care ne urmărea pe noi în sat. Locuia chiar sub Ion. I-am spus surorii: Ştii unde e hoţul ăla! Nu-i dă pace pînă moare. Cînd ne-am despărţit, fratele ne-a cerut iertare şi ne-a spus să venim la înmormîntare, pe 1 mai. Aşa a fost. O viaţă chinuită a avut şi el şi noi” spune Eugenia cu lacrimi în ochi.



Povestea lui Micu din Săvăstreni



Elevii eminenţi remarcat de rege, Ion gavrilă şi Gheorghe Micu, au avut un destin crîncen. Ion Gavrilă a fost hăituit toată viaţa de Securitate în ţară, iar Micu în Occident. ,,Să vă spun de Micu din Săvăstreni. S-a dus în Germania la şcoală, a învăţat, şi a vrut să-şi deschidă un cabinet. Dar l-au băgat în închisoare ani de zile. N-a fost judecat, n-a fost împuşcat. Văzînd că nu poate să scape, a rugat pe o femeie de serviciu din închisoare să-l scoată că se va însura cu ea. S-au cununat în puşcărie şi au avut o fetiţă. A trecut în SUA cu soţia şi fetiţa. A mai venit cîte odată acasă să-şi vadă părinţii. A venit şi cu copila cînd ne-a povestt necazurile lui. Apoi nu l-am mai văzut” a spus Eugenia.



Întîlnirea cu fratele ei, după trei decenii



De cînd a fugit în Munţii Făgăraşului, fraţii Gavrilă nu s-au mai întîlnit. I-au unit însă suferinţa şi durerea. Reîntîlnirea lor a avut loc abia în toamna lui 1976. ,,Era prin octombrie 1976, cînd băiatul meu avea vreo 5 ani. A trimis vorbă sora mea să merg s-o ajut la otavă, dar să iau şi copilul. M-am dus. Mi s-a părut că sora are ceva şi nu spunea. Venise fratele acasă. Nu ştiam nimic de el, nici că e mort, nici că e viu. Mama care era acasă mi-a zis să intru în casă să-l văd. Cîte emoţii! Am plîns, ne-am pupat. Îl ştiam înalt şi subţirel, iar acum era bătrîn, mai gras A stat acasă pînă a doua zi. Mama nu l-a cunoscut cînd a venit. Abia cînd i-a arătat un neg ce-l avea pe piept l-a recunoscut. Ce frică o fi fost şi pe mama, dar pe el. Vedeam maşinile de la Securitate că umblă, hoţii ne pîndeau. Nu i-am spus la omul meu nimic. Doar eu, sora şi mama ştiam şi pămîntul. A mai venit după o vreme să-şi facă buletinul, la Recea. Scăpase de la Securitate . Cînd l-am văzut, am crezut că pămîntul cade pe mine. I-am dat mîncare şi l-am culcat în casă dinainte. Am vorbit atunci amîndoi pînă a 12 noaptea. A venit soţul de la servici şi au vorbit amîndoi. Dimineaţa l-a dus soţul la gară” relatează sora luptătorului.



Fără condamnare, dar cu multă suferinţă



Eugenia Petrişor n-a fost condamnată niciodată, dar anchetele au durat zeci de ani. ,,Am trăit cu frică toată viaţa. Pentru mine chinurile au început de la 9 ani şi s-au gătat la Revoluţie. Am tras ani la rînd, dar n-am spus la nimeni. Doar eu şi sora mea ne-am mîncat amarul. Sora a fost chinuită şi mai mult decît mine. A fost bătută crunt. Odată au ridicat-o din tîrg din Făgăraş. Au dus-o la Securitate şi au pus-o la curent. Mult timp o durea capul. Într-o zi cînd sora era la Dejani la moară, au venit unii de la Bucureşti. Omul meu a venit după mine în cîmp să-mi spună că mă caută iar Securitatea. La Miliţie era şi mama dusă. Ne-au arătat poze să vedem care-i el. La un moment dat, pe mine şi pe mama ne-au băgat în altă casă unde huruia un motor. Era unul ca un miliţean care vroia să mă bată. Dintr-o dată mama a căzut jos. Erau gaze. Am strigat că moare mama. Ne-au scos afară. Mama tremura. A venit doctoriţa, i-a dat ceva. De acolo m-am dus direct în cîmp că hoţii erau acasă. Cînd m-am întors din cîmp am venit cu Gheorghe Stroie, un om din sat în care aveam încredere. I-am spus că mă duc la miliţie şi nu ştiu dacă mai vin acasă, dar îl rog să îmi crească băiatul şi să-i dea o creştere ca un tată. S-a învoit. Chiar mi-a cerut, după ani, să-mi cunune băiatul, dar n-a mai apucat că s-a sfîrşit. Eu n-am avut o condamnare pentru că n-am scris nimic şi aşa n-au avut de ce se lega. În schimb m-au chinuit în anchete ani de zile. Fratelui nu i-am spus necazurile mele pentru că el le avea pe ale lui. Cînd venea acasă se bucura că ne vede şi noi ne bucuram de el. L-am iubit din suflet. Suferinţa ne-a unit, durerea ne-a unit” a explicat Eugenia Petrişor.



Stareţul Venianim, un turnător



Securitatea a lucrat diabolic. Şi-a înfiltrat oamenii şi în rîndul preoţilor. Securiştii au devenit preoţi parohi şi stareţi de mănăstiri sau aceştia au devenit securişti. Ion Gavrilă a fost identificat în urma unei informaţii date de stareţul de la Mănăstirea Sîmbăta de Sus obţinute de la un pomelnic.

,,Vreau să vă spun despre stareţul de Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, Veniamin. Cînd a fost ca băiatul meu să se căsătorească, m-am dus la mănăstire şi am vorbit cu stareţul. Mi-a zis: Să-l aduci să îl cunun aici. Tu, nu îti poate da Dumnezeu, să fie tot ca tine. Trebuie să-ţi dea una ca s-o întorci pe calea credinţei. Pe atunci n-am ştiut că el e turnător. Sora mea se tot ducea la mănăstire. Mereu îmi aducea cărţi diferite să citesc. Odată cînd s-a dus la stareţul Veniamin, a dus-o într-o altă încăpere să-i dea cărţi şi a început s-o întrebe fel şi fel. I s-a părut suspect să vadă acolo un pat răscolit. Cînd a venit acasă mi-a zis: Să nu mai vorbeşti cu stareţul că e agent, vine să ne descoasă. Popa ăsta mereu se băga la mama acasă şi o tot întreba. Şi un popă din Netotu era la fel, ne iscodea mereu. Făceam pomelnice, aşa cum se face la sat, şi îl puneam pe fratele şi la vii şi la morţi. Aşa ca să afle lumea că nu ştim nimic de el. Credeam că aşa ne vor lăsa în pace. Dar nu ne-au slăbit nici aşa” relatează Eugenia Petrişor.



O întîmplare altfel



,,Să-ţi spun un lucru. Odată ploua tare şi ne-am trezit acasă cu unii, o femeie şi un bărbat, cu o motocicletă. Ne-au rugat să-i primim că nu mai pot merge pe aşa o ploaie. Mama i-a ţinut la noi vreo trei zile pînă s-a îndreptat vremea. Nici acum nu ştiu ce vroiau. Dar mereu făceau fotografii, în casă, în curte, pozau casa din stradă. Nu i-au spus mamei nimic despre Ion, nici că e viu nici că e mort. Mama a fost de bună credinţă şi i-a îngrijit bine. Mama se gîndea de atunci că au legătură cu Ion” a relatat Eugenia.



Cum a ajuns Ion Gavrilă în judeţul Alba