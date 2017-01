Aleşii judeţului se ,,luptă” pentru funcţia de vicepreşedinte în loc să rezolve problemele judeţului Două şedinţe boicotate săptămîna trecută S-au conturat două tabere, una PSD cu PER, iar alta PNL şi restul

De parcă toate problemele judeţului Braşov ar fi rezolvate, iar activitatea din Consiliul Judeţean Braşov se desfăşoară în linii optime. Aşa se comportă aleşii judeţului care pun pe primul plan interesele de partid şi nu binele cetăţenilor care i-au trimis în funcţii. Ca să nu mai vorbim de braţul lung al magistraţilor care a atins forul judeţean. Partidele politice din CJ Braşov se bat în declaraţii în faţa opiniei publice, iar în spatele acestora îşi impart funcţiile plătite din buget. Săptămîna trecută, prioritatea lor a fost alegerea unui vicepreşedinte al CJ Braşov după ce funcţia a fost vacandată prin plecarea Izabellei Ambrus la Camera Deputaţilor. Postul vacant a intrat în calculele liderilor politici judeţeni care l-au considerat tocmai bun pentru a-şi recompense membrii care au muncit în lunga campanie electorală din 2016. Îl vrea UDMR ca o moştenire a negocierilor din iunie 2016 ca rezultat al alegerilor locale, iar persoana vizată este Szakal Andras. Se bate PNL pentru a putea rămîne majoritar în Legislativ cu sprijinul UDMR. Rîvneşte şi PSD la acest post şi trage sforile pentru a-l obţine pentru unul dintre consilierii judeţeni ai săi, pe listă figurînd şi Radu Mitric. Şi PER se simte îndreptăţit să-l dobîndească pentru liderul său Ionel Spinean. Luptele politice s-au acutizat săptămîna trecută, miercuri şi joi, cînd au fost convocate două şedinţe de îndată, dar care au fost boicotate de aripa PSD-PER.

Şedinţe suspendate, una după alta

Joi, 26 ianuarie a.c., ora 9.00, a fost a doua convocare a plenului CJ Braşov de către preşedintele acestuia, liberalul Adrian Veştea. Prima a fost cu o zi înainte, dar a fost anulată din lipsă de cvorum, pesediştii şi ecologiştii plecînd din sală. Pe ordinea de zi erau, miercuri, şapte puncte, printre care trei aveau legătură cu demersurile Consiliului Judeţean privind obţinerea unor fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii rutiere, mai precis a drumului interjudețean Brașov-Covasna. Mai era un punct prin care aleşii luau act de demisia consilierului judeţean Ioan Miron Paler (PNL) şi încă unul referitor la validarea aleşilor judeţeni care urmau să îi înlocuiască pe cei care au obţinut mandate de parlamentari. Suplimentar, adică la ,,Diverse” au mai fost introduse câteva puncte, unul dintre ele fiind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, având în vedere că acest post a rămas vacant după ce Izabella Ambrus (UDMR) a optat pentru postul de deputat. Acest din urmă punct a încins spiritele, încît aleşii PSD (inclusiv cei patru care aşteptau să depună jurământul de consilier judeţean) au părăsit sala. Odată cu ei au ieşit şi cei trei consilieri ai PER. Ședința a fost suspendată și într-un final amînată pentru joi, la ora 9.00. Pe ordinea de zi au apărut de data aceasta 17 puncte plus propuneri. Primele zece vizau modificările de componenţă ca urmare a plecării din CJ, în favoarea Parlamentului, a lui Mihai Popa, Mihai Mohaci, Florin Orțan și Roxana Mînzatu. În locul lor urmau a fi validați Ionuț Tănase, Claudiu Băbuţă, Dan Petrăreanu, Radu Mitric. Pe locul lăsat liber de Ioan Miron Paler (PNL) va intra Nelu Petru Noaghea. Înlocuitorul Izabellei Ambrus este Szakal Andras (UDMR), care, după toate probabilitățile, ar fi fost propus pentru postul vacant de vicepreşedinte al CJ, avînd susținerea PNL. Numai că şi PSD avea propriul candidat.



PSD a cerut explicaţii pentru convocarea şedinţei de îndată



Consilierii judeţeni ai PSD au intervenit încă de la începutul şedinţei de joi, interesaţi să afle care este urgenţa convocării acestei reuniuni de îndată şi de ce este nevoie ca într-o astfel de şedinţă să fie aprobat noul vicepreşedinte al CJ, avînd în vedere că postul lăsat liber de Izabella Ambrus (UDMR) putea fi completat şi cu alte ocazii. „Atîta timp cît avem o şedinţă statutară şi putem face acest lucru, de ce să nu îl facem, dacă asta va eficientiza şi va optimiza activitatea Consiliului Judeţean“, a răspuns preşedintele CJ, Adrian Veştea. Acesta a pus „graba“ de a acoperi postul de vicepreşedinte şi pe seama problemelor grave de mediu pe care le are judeţul, avînd în vedere că managementul defectuos al deşeurilor şi lipsa unor măsuri ferme de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri ameninţă să se transforme în amenzi lunare de 1,5 milioane de euro. Explicaţia nu a „ţinut“ însă în faţa consilierului judeţean Ariana Bucur (PSD), care a insistat să ştie „care este baza legală“. Pesediştii şi ecologiştii au părăsit sala. După şedinţă, PSD a explicat oficial, prin intermediul unui comunicat de presă, de ce a ales să părăsească sala. „Considerăm că s-au produs mai multe disfuncţionalităţi în convocarea acestei şedinţe. În Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare este prevăzut, la Secţiunea Funcţionarea Consiliului Judeţean, art. 106: (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se face de îndată. (5) În inviţatia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. Invitaţia la şedinţă nu a cuprins nicio ordine de zi, care a fost pusă în faţa consilierilor doar în momentul intrării în sală. O altă problemă, total nejustificată, este apariţia pe ordinea de zi, la Diverse, a alegerii vicepreşedintelui Consiliului Judeţean. Nu era o problemă de maximă urgenţă, în sensul discutării ei într-o şedintţă de îndată. Şi asta mai ales în condiţiile în care, peste cîteva zile, ar fi urmat o şedinţă de plen ordinară. Nu înţelegem de ce această grabă şi de ce această «strecurare» a chestiunii vicepreşedintelui pe ordinea de zi a şedinţei de îndată, de vreme ce preşedintele CJ nu a putut să invoce o altă bază legală pentru acest lucru. Consilierii judeţeni ai PSD, ca de fapt toţi aleşii partidului, îşi exprimă încă o dată dorinţa şi disponibilitatea de a colabora cu toate forţele politice pentru proiecte concrete şi care sînt puse în slujba cetăţenilor“, se arată în comunicatul de presă al PSD. La rîndul său, liderul PER Braşov, Ionel Spinean, a explicat că punctul privind alegerea unui nou vicepre-şedinte a apărut „pe ultima sută de metri“ pe ordinea de zi, iar modul în care a fost introdus contravine prevederilor legale, apărînd la Diverse, într-o şedinţă convocată de îndată.



Vot, abia marţi, 31 ianuarie

Totuşi în plenul de joi, consilierii județeni prezenți au găsit un limbaj comun şi au aprobat punctele referitoare la proiectul de modernizare a drumului interjudețean Brașov - Covasna, pentru care Consiliul JUdețean vrea să aplice pe fonduri europene. Celelalte proiecte de hotărîre referitoare la validarea noilor consilieri locali şi alegerea vice-preşedintelui vor fi dezbătute în şedinţa ordinară programată în data de 31 ianuarie 2017, ora 19.00. (L.B.)