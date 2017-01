Au lăsat locatarii fără căldură la temperaturi de -20 grade Celsius Săpăturile nesupravegheate din zona Cetăţii au avariat grav conducta de gaz metan

Se credea că firma Recon şi Doje, cea care i–a adus la disperare pe făgărăşeni vreme de 3 ani prin şantierul haotic organizat în municipiu pentru investiţia la reţelele de apă şi de canalizare, a finalizat lucrările şi şi-a căutat altă victimă. Dar n-a fost aşa. Au simţit-o locatarii din zona Cetăţii Făgăraşului, mai precis de pe străzile I.C. Drăguşanu, Pălărierilor şi Bariţiu, care au fost lăsaţi o noapte fără gaz metan. De luni, 24 ianuarie a.c., ora 17.00 pînă marţi, 25 ianuarie, în jurul orelor 12.00, oamenii au stat fără căldură în locuinţe întrucît firma constructoare Recon şi Doje a avariat conducta de gaz metan în timp ce efectua săpături la reţeaua de canalizare de la capătul străzii Cetăţii. A fost panică mare în acea zonă a oraşului, atît locatarii cît şi conducerea urbei au rămas în stradă pînă au sosit la faţa locului reprezentanbţii firmei de distribuţie a gazlui metan. Locatarii revoltaţi pe şeful de la Recon şi Doje

,,Îmi făceam un ceai şi dintr- dată s-a oprit aragazul. Am sunat la intervenţii gaz, la numărul pe care-l aveam, iar de la Bucureşti ne-au sfătuit să deschidem geamurile pentru aerisire pînă se va constata care este cauza. Am stat peste oră cu geamul deschis, iar afară erau -15 grade. Am ieşit în stradă unde era mare forfotă, la locul unde lucra firma de canalizare. Spărsese conducta de gaz care alimenta zona” a spus A. Răduţ, locatar de pe strada Pălărierilor. Au ieşit în stradă mai mulţi locatari pentru a cere constructorilor să remedieze defecţiunea. ,,Avem copii mici şi nu avem cum să stăm fără căldură” au spus unii locatari. Reprezentanţii firmei Recon şi Doje au anunţat avaria la distribuitorul de gaz care şi-a trimis, la faţa locului, angajaţii de la Deranjamente. ,,Ne-au spus că au nevoie de un racord şi nu există la Făgăraş, şi va fi trimis de la Bucureşti. Dar unul pleacă, altul vine. Acum nu mai este nimeni aici” au spus lcatarii aflaţi la faţa locului.

Primarul şi viceprimaru, în stradă

Au ajuns la faţa locului primarul Gheorghe Sucaciu şi viceprimarul Valentin Clonţ care i-au liniştit pe locatarii revoltaţi pe firma de construcţii ,,Remedierea defecţiunii se poate face doar a doua zi cînd vom primi piesa care a fost ruptă, un racord” au spus atunci reprezentanţii firmei de gaz. A doua zi, în jurul orelor 12.00 s-a reluat distribuţia de gaz metan în zona Cetăţii. Fiecare familie a folosit alte surse de încălzire decît gazul metan. Nu este prima gafă a firmei Recon şi Doje care a efectuat lucrările de construcţie la reţelele de apă şi canalizare în municipiu. ,,Nu ştiam că Recon şi Doje lucrează în zona Cetăţii la temperaturi aşa de scăzute. Nici nu aveau aviz de săpătură. S-a stabilit că avizele pentru săpătură se mai eliberează doar pentru 20 metri, iar cînd lucrarea pe porţiuneaa respectivă este finalizată se eliberează un alt aviz pentru alţi 20 metri de lucrare. De asemenea, s-a stabilit ca în perioada cu temperaturi foarte scăzute să nu se lucreze” a spus primarul Gheorghe Sucaciu. Pentru lucrările de pe strada Mihai Viteazu avizul de săpătură a fost valabil pînă la data de 11 noiembrie 2016, iar pentru strada Cetăţii pînă la data de 31 decembrie 2016. Investiţia în reţelele de apă şi de canalizare din municipiul Făgăraş trebuia finalizată pînă la data de 14 mai 2015, dar a mai existat o prelungire a contractului pînă în luna octombrie 2016. Chiar şi aşa firma Recon şi Doje n-a finalizat lucrările nici la ora actuală. Ultimele porţiuni ale lucrărilor sînt pe strada Verde şi pe strada Mihai Viteazul la reţelele de canalizare.



Investitie utilã, dar transformatã în cel mai mare cosmar al fãgãrãsenilor

Firma Recon si Doje din Bucuresti a dovedit, la Fãgãras, cã este depãsitã de situatie. La fel si vechea conducere a Fãgãrasului care n-a mai putut tine sub control lucrãrile de constructie. Timp de 3 ani, acest constructor a transformat municipiul într-un santier haotic. Zilnic erau sparte conducte de apã, de canal, de gaz de escavatoarele firmei Recon si Doje, punînd în pericol proprietãtile oamenilor sau chiar viata acestora. Reamintim cã la sfîrsitul lunii iunie 2013 a fost semnat contractul de executie al lucrãrii de reabilitare a retelelor de apã si de canalizare din Fãgãras. Evenimentul a fost transformat într-un Oscar al Fãgãrasului, semnarea avînd loc în Cetatea Fãgãrasului în prezenta reprezentantilor SC Apa Canal SA de la Sibiu si Fãgãras, a reprezenatilor CJ Brasov, a primarul Sibiului, pe atunci, Klaus Johannis, reprezentantilor firmei Recon &Doje, ai proiectantului, dar si autoritãti locale. Toti s-au îngrãmãdit atunci sã dea interviuri. Investitia depãseste 43 de milioane de lei, sumã ce avea sã asigure reabilitarea a 28,4 km de conductã de alimentare cu apã si o extindere de 3,6 km a retelei, refacerea a 25,5 de km de retea de canalizare si extinderea ei cu 8,6 km. Conform proiectului, lucrãrile trebuia sã dureze 22 de luni, pînã în mai 2015. Conform procedurilor europene, investitiile fiind din fonduri UE prin ADI, premergãtor semnãrii acestui contract, în iulie 2011 a fost semnat contractul de asistentã tehnicã privind managementul proiectului, fiind vorba despre o asociere de firme între SC INOCSA INGIENERIA SL Spania FILIALA SRL si SC ESCALIA CRAUS SRL. Valoarea contractului era de 8.248.691lei fãrã TVA , iar durata de desfãsurare a contractului era de 44 luni. În martie 2012 s-a mai semnat un alt contract, cel de asistentã tehnicã pentru Servicii de Supervizare a Lucrãrilor din cadrul Proiectului ”Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã si apã uzatã în judetele Sibiu si Brasov”. Firma desemnatã a fost SC Louis Berger SRL Bucuresti, valoarea contractului fiind de 10.802.190 lei fãrã TVA, iar durata de desfãsurare este de 49 luni. Numai cã lucrurile nu s-au petrecut precum în scripte ci au creat haos în tot Fãgãrasul, iar termenele stabilite prin contracte depãsite în totalitate. Firma Recon si Doje are o garantie în conturile primãriei de un million de euro. (Lucia Baki)