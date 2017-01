Un focar al maladiei păsărilor a fost depistat la o fermă din Ucea de Jos Cristi Cristian spune că nu i s-a arătat niciun buletin de analiză, dar i-au omorît toate păsările din fermă Paguba localnicului se ridică la 10.000 de lei şi aşteaptă să fie despăgubit ,,Nu este motiv de îngrijorare” spun reprezentanţii DSV Braşov Ultimul focar a fost în anul 2006 şi a cuprins toată Ţara Făgăraşului

Săptămîna trecută a fost panică în tagma veterinarilor din Ţara Făgăraşului care au identificat, spun ei, un focar de gripă aviară la Ucea de Jos. Ştirea n-a ajuns însă la localnici care nici joi, 26 ianuarie nu ştiau nimic. Duminică, 23 ianuarie a.c., în secret total, au fost omorîte şi arse toate păsările din ferma lui Cristi Cristian, nu mai puţin de 70 de exemplare de rasă, gîşte, păuni, găini şi raţe. Reprezentanţii DSV Braşov spun că focarul a fost izolat şi nu există pericolul răspîndirii la alte gospodării.



Păsări de colecţie decimate

,,În fermă aveam 70 de părări de colecţie în valoare de peste 10 mii lei. Săptămîna trecută a murit o gîscă, iar medicul veterinar de la Ucea a trimis probe la laboratorul din Braşov să vadă cauza decesului. Apoi au mai murit şi alte păsări. Din ce mi-a spus medicul veterinar s-a constatat că păsările aveau gripă aviară. Eu însă nu am văzut niciun buletin de analize care să confirme acest lucru. Chiar nu ştiu ce să mai cred! Reprezentanţii DSV Braşov m-au asigurat că voi fi despăgubit. Nu ştiu dacă a fost gripă aviară, păsările mele erau vaccinate. Am umblat mult în ţară să achiziţionez respectivele exemplare de păsări şi acum nu mai am niciuna. Am avut găini, gîşte, raţe şi păuni care convieţuiau într-un ţarc amenajat de 3000 mp lîngă lac. Am cheltuit mult pentru tratamente, hrană şi le-au omorît pe toate. Nu mi-a venit să cred cînd am aflat că sînt purtătoare de gripă aviară, dar nu mă pot pune contra. Cei de la DSV Braşov şi-au făcut treaba, le-au omorît, le-au ars şi apoi le-au îngropat. După care s-a trecut la dezatizare şi au ars toate paiele" a spus administratorul fermei, Cristi Cristian.

Este un caz izolat

,,Duminică, 22 ianuarie a.c., s-a confirmat gripa aviară. La faţa locului au venit reprezentanţii de la DSV Braşov şi au aplicat procedura standard. Toate păsările au fost omorîte, apoi le-au ars şi le-au îngropat. Păsările se aflau la o fermă, în partea de nord a satului Ucea de Jos, la 2 km de sat, între calea ferată şi rîul Olt în apropierea lacului. Vineri, 20 ianuarie a.c., medicul veterinar din sat, Maria Fogoroş, a trimis la laborator în Braşov o pasăre care a decedat pentru a verifica cauza. În urma examenului de laborator s-a constatat că pasărea avea gripă aviară. Este un caz izolat, virusul AH1N8 a fost transmis de raţele sălbatice purtătoare de gripă aviară care au transmis virusul. În comună nu s-a mai înregistrat nicun caz de gripă aviară pentru că zona respectivă este izolată. Oamenii din sat au fost anunţaţi să nu lase gîştele şi raţele la rîu să nu se înbolnăvească" a spus primarul comunei Ucea, Marian Valentin Băcilă.



Sătenii au aflat de la Monitorul de Făgăraş

,,Nu am ştiut că există gripă aviară la noi în sat. Nimeni nu ne-a anunţat să luăm măsurile necesare. Vor iară să ne omoare păsările ca acum cîţiva ani? Avem 80 de păsări în curte şi zeci de porumbei de rasă. Numai un porumbel costă cel 100 de euro. Medicul veterinar şi cei de la Direcţia Sanitar Veterinar Braşov ar trebui să ne comunice astfel de situaţii să ne luăm măsurile necesare" au spus poştăriţa din Ucea de Jos.



Filmul acţiunii DSV

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov a anunţat abia miercuri, 25 ianuarie 2017, că a fost confirmat un focar de gripă aviară H5N8 într-o gospodărie din afara satului Ucea de Jos. Aproape 70 de păsări au fost eutanasiate, iar zona a fost izolată. Totul a început în urmă cu o săptămînă, în 18 ianuarie, cînd un medic veterinar de liberă practică din Ucea de Jos a dus pentru analiză la Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat Braşov, o gîscă domestică găsită moartă într-o „exploataţie non-profesională“ din afara localităţii Ucea de Jos. Directorul executiv al DSVSA Braşov, dr. Dorin Enache, a spus că „boala nu evoluează în ferme comerciale, nu vreau să creăm panică şi nici isterie” pentru că focarul este gestionat profesional de către reprezentanţii Direcţiei. Inspectorii DSVSA Braşov s-au deplasat la gospodăria din Ucea de Jos. „În acest moment corelaţia se face cu păsările purtătoare de virus care cuibăresc în acea zonă, discutăm de o zonă de lacuri învecinată cu rîul Olt, fiind vorba despre lacul de acumulare Arpaş, care se continuă pe traseul judeţului Sibiu. Boala este într-o exploataţie non-profesională, un adăpost unde proprietarul unei salbe de lacuri cu specific pescuit ţinea şi întreţinea un număr de 67 de păsări - raţe, gîşte, păuni şi găini“, a precizat reprezentantul DSVSA Braşov. Pe 22 ianuarie, au fost eutanasiate şi incinerate toate păsările din ferma localnicului, iar zona a fost dezinfectată. De asemenea, a fost stabilită şi o zonă de protecţie de 3 km şi o zonă de supraveghere de 10 km în jurul focarului. Inspectorii sanitar-veterinari au mai impus „interzicerea mişcării efectivelor de păsări, fără notificarea şi aprobarea DSVSA Braşov“.



Măsuri de urgenţă



„Serviciile medicale de stat şi private monitorizează acea zonă, iar în momentul de faţă nu avem suspiciuni, nu avem nici mortalitate, nici morbiditate în celelalte gospodării ale populaţiei din zonă. Nu avem niciun fel de motiv în momentul de faţă să ne alarmăm în legătură cu această boală, în afara focarului de la Ucea de Jos“, a dat asigurări dr. Dorin Enache. Au fost notificate şi judeţele limitrofe, iar situaţia este sub control, „dar nu este de loc uşoară“, a mai spus directorul DSVSA Braşov. Ultimul focar de gripă aviară în judeţul Braşov a fost în anul 2006.



Păsările se vaccinează de două ori pe an

În satele făgărăşene medicii veterinari derulează campanii de vaccinare la animalele din gospodării. Claudiu Talabă, medicul veterinar din comuna Mândra, spune că de două ori pe an vaccinează păsările din gospodăriile oamenilor împotriva pseudopestei aviare, un vaccin obligatoriu. ,,O doză costă 50 bani/bucată, iar sătenii fac aceste vaccinuri. În comună avem cam 7000 de păsări vaccinate din cele 10.000 existente. Facem aceste vaccinuri în perioada martie-aprilie şi în august-septembrie. Nu avem situaţii în comună de gripă aviară, o boală total diferită de pseudopesta aviară” a explicat medicul veterinar Claudiu Talabă.



Gripa aviară din 2006

În primăvara anului 2006, primul focar de gripă aviară din România a fost identificat tot în Ţara Făgăraşului. Satul Hurez a fost scena în care au fost omorîte păsările din gospodăriile oamenilor. Apoi au urmat şi alte sate precum Ileni, Mândra, Viştea sau Sâmbăta. În dimineaţa de 14 mai 2006, s-au identificat focare şi în municipiul Făgăraş. Motiv pentru care s-a instituit carantină totală. Echipe de lucrători înveşmîntaţi în salopete albe au dat iama în gospodării şi au colectat păsările pe care le-au omorît şi ars. Traficul feroviar şi cel rutier au fost suspendate. Pe DN1 au fost instalate posturi de dezinfectare pentru maşini. O întreagă desfăşurare de forţe care aveau scopul de a eradica virusul aviarei. Se spunea atunci că virusul s-a răspandit de la o ferma din Codlea de unde au fost vînduţi ilegal pui vii în mai multe localitati ale ţării. Autorităţile din Braşov au ascuns zile la rînd focarele de aviară, dar după un timp au interzis şi vînzarea cărnii de pasăre în magazinele din judeţul Braşov. Totuşi pagubele produse au detrminat reprezentanţii fermelor de păsări afectate să dea în judecată statul roman, iar după ani de procese au cîştigat şi au fost despăgubiţi. La acea vreme, s-a făcut o analiză a soluţiilor folosite pentru dezinsecţia din Ţara Făgăraşului cînd s-a dovedit că firmele foloseau apă chioară. (M.F.)