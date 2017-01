Datornicii la Serviciul de apă-canal din Victoria vor ajunge în instanţă Restanţierii săraci cer subvenţionarea preţului la apa potabilă de la bugetul local



Serviciul de apă-canal din Victoria are de încasat de la populaţie suma de 360 mii lei care reprezintă datoriile acumulate în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2016. Pe lista neagră a datornicilor sînt 260 de familii care nu şi-au plătit facturile de apă, sumele restante fiind de la 250 lei la peste 2500 lei. Blocurile cu cele mai mari datorii sînt cele de pe străzile: G.Coşbuc, Viitorului, Salcîmilor, Stadionului, dar şi unele blocuri din zona Pieţii. ,,Avem abonaţi care nu au plătit nicio factură. Am trimis sute de somaţii de plată însă foarte puţini abonaţi şi-au achitat din datorii. Pentru a recupera sumele am acceptat şi plata eşalonată. Din rîndul datornicilor am angajat persoane cu plata la zi tot pentru a putea recupera datoriile. Nu avem posibilitatea tehnică să le oprim apa pe apartamente pentru că în blocurile respective sînt persoane care şi-au achitat facturile la zi. Potrivit Legii nr. 225/ 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006, factura emisă pentru serviciile de utilitaţi publice constituie titlu executoriu. Astfel, persoanele care nu-şi achită facturile vor fi executaţi silit fără să-i mai acţionăm în judecată. În perioada următoare vom selecta facturile cu valori mari şi le vom depune la Judecătoria Făgăraş în vederea executării silite pentru a recupera sumele restante" a spus administratorul de la Serviciul de apă, Marian Baciu.

Datorii mari la apă

,,Venitul meu este ocazional şi nu am posibilitatea de plată. Nu mă pot da în judecată pentru că nu am semnat niciun contract cu acest Serviciu. Mereu primesc notificări de plată pentru datoria acumulată la Serviciul de apă - canal, dar nu am bani să achit facturile. Am acumulat o datorie de peste două mii de lei, dar cînd o să am bani mă duc şi achit. Primăria ar trebui să ne ajute cu o subvenţie lunară pentru apă, sîntem oameni săraci şi nu ne pot lăsa fără apă. În alte oraşe Primăriile se implică şi ajută cazurile sociale cu hrană, însă la noi în oraş nu se acordă niciun ajutor" a spus Ioan G, de 56 de ani.



Pensionarii, buni platnici

În oraşul Victoria sînt 3.407 apartamente, 206 case şi 132 de camere în blocurile de nefamilişti. 13% din facturile emise lunar nu se încasează, iar datoriile cresc de la o lună la alta. ,,Avem noroc cu pensionarii care îşi achită facturile imediat după ce le emitem" a mai spus administratorul. ,,Nu avem datorii la utilităţi, cum primim facturile ne ducem şi le achităm. Noi nu rămînem restanţieri nicio lună pentru că aşa ne-am învăţat. După ce primim pensia o dăm înapoi la stat, achităm facturile şi apoi vedem ce mai facem" a spus Viorica L.



Ce propun consilierii locali

- ,,Toţi abonaţii trebuie să plătească apa consumată. Unele persoane fac tot posibilul să-şi achite facturile, dar pe alţii nu-i interesează. Nu este corect, apa consumată trebuie plătită. Din cîte ştiu 87% din populaţie îşi plăteşte apa. Administratorul societăţii trebuie să găsească soluţii pentru a recupera sumele respective. Eu le-am propus să facă muncă în folosul comunităţii, iar la cei care au salarii să li se facă poprire pe statele de plată" a spus consilierul local Stînea Timotei Valentin.

- ,,Datoriile sînt foarte mari şi dacă nu se recuperează sumele, societatea va intra în faliment aşa cum a intrat şi Sacotermul. În aceste condiţii se va bloca activitatea. Noi putem propune în anumite condiţii subvenţionarea preţului la apă, pentru că apa este vitală, iar aceşti oameni nu pot rămîne fără apă. Trebuie făcută o analiză serioasă cu specialişti, iar Primăria să suporte subvenţia la apă. În altă situaţie societatea nu va mai rezista" a spus consilierul local Costică Badea. (Carla Tatu)