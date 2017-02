România în stradă

RO-MÂNIA: „PSD nu uita, ai pierdut încrederea!“



600.000 de români în stradă: 250.000 la Bucureşti, 50.000 la Cluj, 40.000 la Timişoara, 35.000 la Sibiu, 30.000 la Iaşi, 10.000 la Braşov, 10.000 la Craiova. Şi la Făgăraş au ieşit oamenii în stradă, într-un număr mai puţin impresionant, dar reprezentativ pentru un municipiu ca al nostru, 600 de persoane. Oamenii şi-au cerut drepturile în stradă. Mobilizarea a fost impresionantă, iar oamenii au cerut pe un singur glas abrogarea OUG 13 privind modificarea Codurilor Penale şi a legii graţierii. S-a mai strigat: „Demisia“, „PSD – ciuma ro?ie“, „Ieşiţi din casă dacă vă pasă“, „Hoţii, hoţii“, „DNA să vină să vă ia“, „Dragnea nu uita, România nu-i a ta“. Oamenii susţin că îşi doresc un viitor bun pentru copiii lor şi că nu mai vor politicieni corupţi. Indignaţi de deciziile guvernului Grindeanu, oamenii susţin că vor continua protestele pînă ce membrii guvernului îşi vor da demisia. Momente memorabile

În ţară, mitingul a avut cîteva momente memorabile: minutul de tăcere mormîntală, aprinderea concomitentă a lanternelor de la toate telefoanele din piaţă, intonarea imnului, la Bucureşti proiecţiile cu laser pe clădirea guvernului, a BRD şi a Comitetului Olimpic. „Ne-am trezit!“, „Demisia!“, „Vă vedem!“, mesaje de apropiere faţă de ţările occidentale care au criticat guvernul - toate au fost proiectate în Piaţă Victoriei. Protestele au fost sfidate de premierul Grindeanu, care a anunţat în direct din platourile televiziunilor - prietene, RTV şi Antena 3, că nu demisionează. Sfidare a fost şi din partea lui Liviu Dragnea, care a spus la RTV că nu crede în spontaneitatea protestelor, fiind convins că au fost organizate de forţe oculte, o afirmaţie aidoma cu ceea ce susţinea Ceauşescu în decembrie 1989. Protestatarii au făcut iarăşi risipă de creativitate şi au purtat pancarte cu mesaje la adresa lui Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, anti-PSD şi anti-guvernamentale.

Protestele, în presa străină

Imaginile cu zecile de mii de lumini care au inundat Piaţa Victoriei i-au impresionat pe jurnaliştii din toată lumea şi au făcut înconjurul globului. Aceste fotografii au devenit reprezentative pentru cea de-a şasea zi de proteste de la Bucureşti. Publicaţiile străine au relatat că, deşi ordonanţa a fost retrasă, demonstranţii nu par să renunţe la proteste, deoarece nu mai au încredere în guvern.

Agenţia rusească Ruptly a transmis în direct uriaşul protest din Bucureşti, chiar la ora 21.00 cînd Piaţa Victoriei a fost luminată de zeci de mii de protestatarii. Din mijlocul evenimentelor petrecute la Bucureşti a transmis şi agenţia Associated Press. Imaginea cu luminile din Piaţa Victoriei i-a impresionat şi pe jurnaliştii de la New York Times. Publicaţia americană a notat că demonstranţii au rămas în stradă, în ciuda abrogării ordonanţei, pentru că nu mai au încredere că guvernul nu va mai încerca ceva asemănător şi în viitor. CNN a ales o fotografie cu Piaţa Victoriei luminată de demonstranţi drept imaginea-cheie a celei de-a şasea zile de proteste. De asemenea, televiziunea americană a amintit că mulţimea a cîntat imnul şi a ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor Revoluţiei din 1989. Aceeaşi imagine, cu piaţa ca un furnicar de luminiţe a fost folosită ca ilustraţie şi de jurnaliştii de la Der Spiegel. Revista germană, pe pagina sa electronică, a scris că jumătate de milion de români au fost în stradă deşi guvernul a retras ordonanţa 13. BBC a pus pe site o imagine cu zecile de mii de telefoane mobile care au luminat piaţa din faţa Guvernului. Jurnaliştii britanici se întreabă dacă retragerea ordonanţei este o capitulare sau doar o retragere strategică, avînd în vedere că Executivul vrea să trimită un proiect de lege în Parlament cu aceleaşi prevederi. „O victorie pentru societatea civilă românească“, aşa numeşte Radio-Televiziunea Elveţiană decizia guvernului Grindeanu de a retrage ordonanţa. Autorul articolului, acelaşi jurnalist care i-a luat interviul lui Liviu Dragnea cînd şeful PSD a numit corupţia o porcărie, notează că protestatarii şi-au pierdut de tot încrederea în Executiv. Un demonstrant rezumă ţeul care îi animă pe toţi cei din piaţă: Normalitate, fără corupţie, fără hoţie!



Contramanifestaţie la Palatul Cotroceni

Aproximativ 1.500 de oameni au ieşit duminică în stradă în faţa Palatului Cotroceni, la un miting menit să arate susţinerea pentru Guvernul condus de Sorin Grindeanu. Mitingul a început în jurul orei 14.00, cu cîteva zeci de participanţi, iar numărul lor a crescut, pînă la aproximativ 1.500, şi s-a încheiat după aproape şapte ore. În timpul protestului circulaţia rutieră prin faţa Palatului Cotroceni a fost partial blocată. Au fost şi incidente, trei persoane au fost izolate de grup după ce au aruncat cu zăpadă în oamenii strînşi la acest miting. „Demisia! Demisia!” - asta s-a scandat ore bune în faţa Palatului Cotroceni, la mitingul de susţinere a Guvernului. „Vrem guvern democrat, nu guvern tehnocrat!”. Oamenii au stat pînă seara în faţa sediului Administraţiei Prezidenţiale. Întrebaţi ce i-a determinat să iasă în stradă, o bătrînă a răspuns: „Faptul că preşedintele instigă la violenţă şi nu lasă aplicarea programului care a fost votat de majoritatea. Noi nu că ţinem cu PSD-ul, ţinem cu dreptatea! Aici se vede adevăratul miting spontan, nu cum e cel de la Guvern! Acolo toţi oameni sînt plătiţi. Cine îţi dă o banană azi gratuit, cine îţi dă hotel gratuit, de i-au adus acolo?”, spune o bătrînă. „Ceea ce se întîmplă nu mai e corect. Eu nu sînt PSD-ist, nu am votat cu PSD. Poate că ăştia or fi greşit, nu ştiu, or fi greşit, dar nu poţi să spui că ceea ce se întîmplă acum nu este normal”, afirmă un tînăr. Protestul nu a dus lipsă de incidente, chiar dacă izolate. Un bărbat a fost scos din mulţime şi trimis acasă, după ce protestatarii l-au acuzat că ar fi încercat să îi instige. Un altul a fost avertizat de jandarmi, după ce a aruncat cu zăpadă, în timp ce o femeie a fost scoasă din mulţime şi trimisă acasă, după ce a aruncat cu ulei. Strada a cîstigat prima bătălie, războiul pe Codul Penal se mută în Parlament



Guvernul a abrogat ordonanţa de urgenţă care a modificat Codul Penal în favoarea infractorilor, dar strada nu a cîştigat deocamdată războiul. Disputa se mută în Parlament, acolo unde ordonanţa de urgenţă trebuie adoptată sau respinsă printr-o lege, dar şi la CCR, care poate îngropa definitiv proiectul sau îl va readuce la viaţă, scrie adevarul.ro. Guvernul condus de Sorin Grindeanu a abrogat, duminică, în miezul zilei, ordonanţa de urgenţă adoptată pe 31 ianuarie, în miez de noapte, care a modificat radical legislaţia penală (Codul Penal şi Codul de Procedură Penală). Tehnic vorbind, Guvernul a adoptat o nouă ordonanţă de urgenţă (numărul 14) care a abrogat toxica ordonanţă de urgenţă (numărul 13), decizie care a scos în stradă sute de mii de oameni în întreaga ţară. După şedinţa de Guvern, nici premierul Sorin Grindeanu, nici ministrul Justiţiei, Florin Iordache, nu au susţinut declaraţii de presă pentru a explica decizia, deşi cutuma arată că fiecare şedinţă de Guvern, indiferent de ziua în care se desfăşoara şi ora la care se termină, este urmată de tradiţionala conferinţă de presă.

Motivul abrogării

Totuşi, în Monitorul Oficial, Guvernul a scris principalul motiv pentru care a decis să abroge Ordonanţa nr. 13: vocea străzii, deci vocea Romîniei. „Au existat foarte multe reacţii, nu numai în ce priveşte fondul actului normativ, cît şi în ce priveşte modalitatea de adoptare a acestuia, actul normativ menţionat a suscitat un real interes în rîndul cetăţenilor României, aceştia înţelegînd să se implice activ nu numai prin participarea la dezbaterea publică în perioada prealabilă adoptării, dar şi prin susţinerea ideilor în cadrul unor manifestări publice“, a motivat Executivul, care, de asemenea, vorbeşte despre evitarea unui război româno-român. „Constatînd că pe fondul tensiunilor create există un pericol real de divizare a societăţii, în contextul general de neînţelegere, observînd că tensiunile pot fi înlăturate prin abrogarea expresă şi imediată a acestor texte Guvernul adoptă următoarea ordonanţă de urgenţă“, se arată în preambulul documentului.

Ce urmează

Aşadar, în urma deciziei Guvernului, Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 nu va mai intra în vigoare pe data de 10 februarie, însă pericolul persistă. Conform procedurii legislative, orice ordonanţă de urgenţă, după publicarea în Monitorul Oficial, trebuie trimisă în Parlament pentru a fi adoptată sau respinsă printr-o lege. Cum PSD are majoritate în Parlament, cele două Camere ar putea respinge textul ordonanţei de urgenţă (OUG) nr. 14. Asta ar însemna, automat, că intră în vigoare ordonanţa de urgenţă nr. 13, adică cea care a modificat radical legislaţia penală şi care a scos lumea în stradă. „Dacă Parlamentul respinge OUG nr. 14, se revină la situaţia iniţială, adică la OUG nr. 13“, explică avocatul Elenina Nicuţ pentru adevarul.ro. Problema e că OUG nr. 13 nu a fost niciodată în vigoare: ar fi trebuit să se aplice începînd cu data de 10 februarie, însă a fost abrogată duminică, prin OUG nr. 14. Şi atunci se ridică o întrebare foarte complicată: poate intra în vigoare o OUG care nu a fost niciodată în vigoare, doar pentru faptul că ordonanţa care o neagă este respinsă printr-o lege de Parlament? „Da, poate, pentru că aşa cum am spus, se revine la situaţia de dinaintea abrogării. Nu contează că la momentul abrogării, OUG nr. 13 nu era în vigoare. Situaţia e greu de înţeles, tocmai de aceea e periculoasă“, insistă Elenina Nicuţ. Cel mai simplu scenariu ar fi următorul: majoritatea PSD să adopte zilele următoare, în procedură parlamentară de urgenţă, OUG nr. 14 (ordonanţă bună), astfel încît OUG nr. 13 (ordonanţă rea) să fie îngropată. Ca orice lege, şi adoptarea (sau respingerea) unei ordonanţe de urgenţă trebuie să treacă prin comisiile parlamentare şi de votul ambelor Camere, apoi merge spre promulgare la preşedintele Klaus Iohannis. Astfel, dacă PSD va adopta OUG nr.14 în forma venită de la Guvern, fără să introducă amendamente toxice, preşedintele o poate promulga imediat şi pericolul trece, însă tot nu definitiv. Iată de ce. Cheia e la CCR Deşi OUG nr. 13 a fost abrogată, Curtea Constituţională (CCR) va judeca în continuare textul ordonanţei, pentru că odată sesizată, Curtea nu mai poate da înapoi. Deşi pare că nu mai are nicio miză, la CCR se va tranşa, de fapt, întreg conflictul dintre stradă şi PSD. Dacă CCR va admite sesizarea Avocatului Poporului şi va decide că ordonanţa este neconstituţională, atunci PSD va rămîne fără nicio armă şi va trebui să îngroape definitiv proiectul. Însă, în situaţia în care CCR spune că OUG nr. 13 era, de fapt, constituţională, atunci proiectul renaşte din propria cenuşă.

Posibile scenarii

Iată scenariile. Potrivit unor surse politice, PSD nu va adopta OUG nr. 14 prin lege înainte de o decizie a CCR. Dacă decizia va fi favorabilă străzii, atunci majoritatea PSD-ALDE va vota rapid OUG nr .14, Iohannis o va promulga, iar subiectul se va stinge. Dacă CCR va da dreptate PSD, Liviu Drganea ar putea decide respingerea OUG nr.14, astfel încît OUG nr. 13 să fie reactivată. Însă e greu de crezut că majoritatea PSD va risca să defileze tocmai cu OUG nr. 13, din moment ce a generat ample mişcări de stradă. Pentru a mai domoli impactul mediatic, PSD ar putea renunţa şi la OUG nr.13, şi la OUG nr.14. În schimb, ar putea veni cu un proiect de lege în Parlament care să se bazeze fix pe formulările din OUG nr. 13. Şi atunci, coaliţia condusă de Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu va fi imposibil de oprit în a modifica legislaţia penală.

Nou proiect de modificare a Codului Penal

Guvernul condus de fapt de Liviu Dragnea nu renunţă la ideea de modificare a Codului Penal. Luni, 6 februarie, la o zi după ce au abrogat OUG 13 prin OUG 14, ministrul Justiţiei a anunţat că a pus în dezbatere publică un nou proiect de lege pentru modificarea codurilor penale. Acesta va rămîne în consultare publică 30 de zile, timp în care specialiştii îşi vor putea spune punctele de vedere, a declarat, luni, ministrul Justiţiei, Florin Iordache. Iordache a făcut aceste declaraţii la sediul Ministerului Justiţiei. El a refuzat să spună dacă noul proiect de lege cuprinde şi prevederile contestate din celebra OUG 13. El a spus că în momentul în care a fost abrogată OUG 13 s-a revenit la forma iniţială a codurilor penale, formă care cuprinde foarte multe aspecte neconstituţionale. „Acum, în Codul penal şi în Codul de procedură penală sînt foarte multe articole neconstituţionale“, a susţinut Iordache, arătînd că scopul noului proiect de lege este de a corecta aceste articole neconstituţionale. Ministrul Justiţiei a mai spus că noul proiect de lege va fi afişat luni pe site-ul Ministerului Justiţiei şi va rămîne în dezbatere publică 30 de zile. „Înainte de a merge cu acest proiect mai departe, toţi specialiştii vor putea avea un punct de vedere. Potrivit legii, proiectul va rămîne în dezbatere 30 de zile“, a afirmat Iordache. De asemenea, Iordache a susţinut din nou că OUG 13 privind modificarea codurilor penale avea toate avizele necesare: „Da, avea toate avizele necesare. Mă refer la avizele ministerelor".

Abrogare cu eroare

Revenind la Ordonanţa 14/2017, aceasta nu doar abrogă Ordonanţa 13, ci mai conţine două articole, prin care se pune în acord Codul de procedură penală cu decizii ale Curţii Constituţionale. La unul dintre aceste articole s-a comis o eroare ce a panicat pe mulţi dintre observatorii fenomenului, care au văzut în asta o formă prin care guvernul ar fi „sădit” în mod premeditat un element de neconstituţionalitate. Astfel, Curtea Constituţională a decis că dacă într-un proces penal intervine prescripţia şi latura penală încetează, judecata trebuie să continue pentru rezolvarea laturii civile. Numai că Guvernul, atunci cînd a redactat ordonanţa 14, nu a preluat noul text aşa cum era el corectat în ordonanţa 13, ci a preluat tot textul vechi, declarat deja neconstituţional. Problema se poate rezolva printr-o erată. Dacă nu se rezolvă prin erată, în cazul în care ordonanţa ar ajunge din nou la CCR, Curtea va declara neconstituţional doar respectivul articol, nu întreaga ordonanţă 14.

Cum l-a minţit Iordache pe Grindeanu

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, l-a asigurat pe premierul Sorin Grindeanu, în şedinţa din 31 ianuarie, că ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codurilor penale are toate avizele necesare, deşi CSM nu avizase proiectul. Şi secretarul general al Executivului, Mihai Busuioc, a susţinut că OUG nr. 13 are toate avizele necesare, potrivit stenogramei din şedinţa respectivă. Iată cum a fost introducerea ministrului Justiţiei, Florin Iordache, în şedinţa de guvern din data de 31 ianuarie, cînd a fost adoptată OUG nr. 13. „Dl Florin Iordache: Domnule prim-ministru, vă rog să suplimentăm ordinea de zi cu trei proiecte. Este vorba, primul dintre ele, sau două dintre ele fac parte din pachetul de legi care vizează evitarea unei hotărîri pilot de la CEDO. Şi aici discut de proiectul de lege privind graţierea unor pedepse. Nu am avut nevo... Cel de al doilea este proiect de lege pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate. La acest proiect de lege am avizul domnului ministru de Externe, domnul Meleşcanu. Şi cel de-al treilea, vă rog să suplimentăm şi cu cel de-al treilea. Este vorba de proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală”. Apoi a avut loc un scurt dialog între premierul Sorin Grindeanu, ministrul Justiţiei şi secretarul general Mihai Busuioc: „Dl Sorin-Mihai Grindeanu: Am înţeles. Domnule ministru, aveţi toate avizele? Dl Florin Iordache: Bineînţeles. Dl Sorin-Mihai Grindeanu: Toate procedurile care sînt cerute? Dl Florin Iordache: Da domnule prim-ministru. Dl Sorin-Mihai Grindeanu: Sînt îndeplinite? Dl Florin Iordache: Da. Dl Sorin-Mihai Grindeanu: Domnule secretar general, toate lucrurile sînt îndeplinite, toate avizele? Dl Mihai Busuioc: Domnule prim-ministru din punct de vedere tehnic toate avizele sînt luate. Dl Sorin-Mihai Grindeanu: Mulţumesc”. Apoi Guvernul a trecut la supunerea la vot şi aprobarea, pe rînd, a celor trei acte normative. Iată cum a curs dialogul atunci cînd a venit rîndul ultimului act normativ, Ordonanţa 13: „7.Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală (pct.4 pe Ordinea de zi suplimentară) Dl. Sorin-Mihai Grindeanu: Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Aveţi toate avizele, absolut tot, domnule ministru? Dl Florin Iordache: Da. Dl Sorin-Mihai Grindeanu: În regulă. Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat. Vă mulţumesc. (Aprobat)“ La conferinţa de presă care a urmat şedinţei în care a fost adoptată OUG 13/2017, ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a precizat că ordonanţa avea avizele de la Ministerul de Interne şi de la Ministerul Afacerilor Externe. Proiectul nu fusese avizat de CSM, întrucît pe masa magistraţilor ajunsese de la Ministerul Justiţiei abia cu cîteva ore înainte.