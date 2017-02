Preşedintele CJ Braşov are o leafă lunară de 7.278 lei, dar este întrecut de managerii publici care încasează cite de 17.404 lei fiecare Managerii de spitale şi directorii de muzeze au lefuri de peste 10.000 de lei lunar Primarul Făgăraşului are o indemnizaţie de 4.444 lei lunar, iar un director de primărie 3.653 lei

Toţi bugetarii se vor bucura de lefuri majorate cu 20% începînd cu data de 1 februarie a.c., aşa cum prevede legislaţia recentă. Dacă la nivelul Consiliului Judeţean Braşov noile salarii au fost aprobate în plen, nu putem spune acelaşi lucru despre primăriile din Ţara Făgăraşului care n-au făcut publice aceste decizii. În Primăria Făgăraş se lucrează la noile venituri lunare ce urmează să le primească angajaţii bugetari pentru luna în curs, daprimarul Gheorghe Sucaciu a dat piublicităţii lefurile lunare nete ale subordonaţilor săi, la cererea ziarului ,,Monitorul de Făgăraş”.



Administratorul judeţului, cel mai bine plătit

Conform noilor organigrame şi state de funcţii aprobate de plenul Consiliului Judeţean, cei mai bine plătiţi angajaţi din sistemul judeţean vor fi managerii de spitale, managerul Muzeului de Etnografie, iar preşedintele consiliului judeţean se află undeva pe la mijlocul topului celor mai bune lefuri din administraţia judeţeană. Aparatul propriu al Consiliului Judeţean are în jur de 200 de angajaţi. Preşedintele CJ, Adrian Veştea şi administratorul public al judeţului, Daniel Grigoraş, au cele mai mari salarii, respectiv 7.278 de lei. Grigoraş îşi poate „rotunji“ însă veniturile şi din cîştigurile ca reprezentant al CJ în diferite consilii de administraţie sau alte foruri. La mică distanţă însă, sînt cei doi manageri publici, care împreună au venituri brute de 17.404 lei. Secretarul judeţului, care verifică legalitatea tuturor actelor şi acţiunilor CJ, cîştigă 6.785 de lei. Directorul general al CJ, Mihai Pascu, cîştigă şi el 4.957 de lei, la fel ca şi arhitectul-şef Adrian Ibănescu, însă CJ mai are şi 5 directori executivi, pentru care lunar se va aloca în total 23.980 de lei. CJ are şi doi directori executiv adjuncţi, pentru salariile cărora se va aloca lunar 9.400 de lei, dar şi 10 şefi de serviciu, pentru care se vor aloca în total 41.357 lei. Şeful de cabinet al preşedintelui cîştigă un salariu brut lunar de 3.377 de lei, iar un inspector de specialitate, ceva mai mult de 2.000 de lei. Cele mai mici salarii le au muncitorii angajaţi la CJ, care vor cîştiga în jur de 1.500 de lei brut.



Managerii de spitale au cele mai mari lefuri din judeţ

Deşi problemele din sistemul public de sănătate din Braşov sînt de notorietate, iar pacienţii sesizează în continuare mari neajunsuri, managerii de spital sînt printre cel mai bine plătiţi funcţionari publici sau angajaţi asimilaţi acestora. În topul managerilor se află şeful Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie, dr. Alexandru Grigoriu, cu un venit brut de 16.104 lei pe lună, compus din salariul de bază de 10.736 lei şi sporuri de 5.368 lei. Următorul în top este managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, care începînd de la 1 februarie va cîştiga 13.660 de lei. În fapt, salariul său de bază este de 6.830 de lei, însă la această sumă se adaugă un spor de 100%, care îl dublează. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, dr. Carmen Neculoiu, are un venit brut de 11.488 de lei. Deşi este abia pe locul 3 în topul managerilor, din punct de vedere al cîştigurilor, salariul său de bază este cel mai mare, avînd în vedere că la acesta nu se adaugă niciun spor. La polul opus, cel mai mic salariu brut îl are managerul Spitalului Clinic de Copii, dr. Munteanu, care cîştigă 6.830 de lei. Veniturile sale sînt chiar mai mici decît ale şefului Secţiei de Anestezie-Terapie Intensivă din unitatea pe care o conduce, ocupantul respectivului post avînd un salariu brut de 10.450 de lei, cam la fel ca şeful Secţiei de Neurologie Pediatrică, ce cîştigă 10.495 de lei. De asemenea, şefii laboratoarelor spitalului au venituri brute de peste 7.400 de lei, la salarii de bază de 5.500 de lei.



Managerul Italian îşi donează leafa Spitalului Municipal Făgăraş

Şi la Spitalul Municipal Făgăraş lefurile au fost majorate cu 20%. ,,Nu cunosc încă salariul pe care-l voi primi, dar probabil va fi peste 5000 de lei. Pentru mine chiar nu contează ce salariu voi primi pentru că nu-l voi folosi. Voi dona salariul meu lunar spitalului din Făgăraş. Eu nu am nevoie de niciun leu de la spital. Eu vreau doar să schimb lucrurile aici. Am cerut o listă cu salariile din spital, este în lucru şi o voi da spre publicare” a spus Erik Cocchetti, managerul de la Spitalul Municipal Făgăraş.



Lefuri la muzee, 9.568 de lei



Angajaţii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean vor avea şi ei salarii majorate după 1 februarie. Cel mai bine plătit manager de instituţie de cultură va fi şefa Muzeului de Etnografie, Ligia Fulga, care va cîştiga un salariu de 9.568 de lei, conform documentelor prezentate de CJ. Tot în instituţia pe care o conduce, unul dintre şefii de serviciu va avea un salariu de 6.403 lei, un salariu de aproximativ trei ori mai mare decît al unui muzeograf de la Etnografie. La polul opus, Bartha Arpad, managerul Muzeului de Artă, are un salariu la jumătate. De asemenea, unul dintre cel mai slab plătiţi manageri de cultură, cu salariu de 4.660 lei, este Nicolae Pepene, de la Muzeul de Istorie, în ciuda faptului că instituţia sa a devenit, în ultima perioadă una dintre cele mai vizibile din oraş. De altfel, la Muzeul de Istorie, un şef de serviciu(5.860 lei) sau contabilul-şef (5.224 lei) cîştigă mai bine decît managerul.



Topul salariilor din CJ



1. Preşedinte - 7.278 lei

2. Administrator public - 7.278 lei

3. Manager public - 7.202 lei

4. Secretarul judeţului - 6.785

5. Vicepreşedinte - 6.218



Topul salariilor în sistemul medical public



1.Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie

* manager - 16.104 lei (10.736 lei de bază + 5.368 lei sporuri)

* director medical - 13.095 lei (8.729 lei de bază + 4.365 lei sporuri)

* director îngrijiri - 8.507 lei (5.671 lei de bază + 2.836 lei sporuri)

2. Spitalul de Pneumoftiziologie

* manager - 13.660 lei (6.830 lei de bază + 6.830 lei spor)

* director medical - 12.700 lei (6.350 lei de bază + 6.350 lei sporuri)

* şef de secţie - 11.100 lei (5.500 lei de bază + 5.500 lei spor)

3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

* manager - 11.488 lei

* director medical - 9.341 lei

* medic şef Secţia ATI - 10.190 lei (5.823 lei de bază + 4.367 lei sporuri)

4. Spitalul de Boli Infecţioase

* manager - 8.538 lei (6.830 lei de bază + .1708 lei sporuri)

* director medical - 8.350 lei (5.500 lei de bază + 1.375 lei sporuri)

* medic şef Secţie Laborator - 10.175 lei (5.500 lei de bază + 4.675 lei sporuri)

5. Spitalul Clinic de Copii

* manager - 6.830 lei

* director medical - 6.350 lei

* medic şef Secţia ATI - 10.450 lei

* medic şef Secţia Neurologie Pediatrică - 10.495

6. Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „A. I Sbîrcea“

* manager - 6.500

* director medical - 7.145 lei (6.680 lei de bază + 465 lei sporuri)

* medic şef Secţia Pediatrie - 10.546 lei (5.550 lei de bază + 4.996 lei sporuri)



Topul salariilor managerilor din instituţiile de cultură



1. Muzeul de Etnografie - 9.568 lei

2. Muzeul „Casa Mureşenilor“ - 5.913 lei

3. Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu“ - 5.668 lei

4. Centrul Cultural „Reduta“ - 5.214 lei

5. Muzeul de Istorie - 4.660 lei

6. Muzeul de Artă - 4.499 lei

Lefurile nete din Primăria Făgăraş

Am solicitat primarului Făgăraşului să ne prezinte nivelul salariilor din administraţia publică locală. ,,Acum se calculează salariile cu majorarea impusă de la 1 februarie. Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Făgăraş vă va pune la dispoziţie informaţiile solicitate” a impus primarul. Funcţionarii de la Serviciul Resurse Umane şi secretarul administraţiei publice locale ne-au prezentat o informare succintă a suportului legal care a stat la baza majorării salarilor bugetarilor în perioada 2008-2017. Primarul Gheorghe Sucaciu a prezentat în schimb valoarea salarilor nete (în mînă) un angajat din administraţia public locală de la Făgăraş.

Conform edilului şef, în Primăria Făgăraş sînt următoarele lefuri nete:

- Primar: 4.444 lei

- Viceprimar: 4.148 lei

- Director de primărie: 3.653 lei

- Şef de serviciu: 3.298 lei

- Funcţionar public: între 1.312 lei şi 2.536 lei

- Personal contractual: între 1.679 lei şi 1.982 lei

- Muncitor calificat: între 1.327 lei şi 1.397 lei

- Muncitor necalificat: 1.312 lei

(Lucia Baki)