,,Toate cererile cetăţenilor pentru lemn de foc au fost aprobate” spune primarul comunei Beclean, Claudiu Motrescu S-a întors ,,circul” în CL Beclean ,,Pomeni” cu lemnul pădurii comunale practicate de vechea conducere a Primăriei Beclean

La şedinţa ordinară a CL Beclean de la sfîrşitul lunii ianuarie 2017 s-a reînviat atmosfera înregistrată în timpul campaniei electorale de la alegerile locale din luna iunie 2016. Pe atunci şedinţa se derula într-un haos total, poliţiştii locali fiind nelipsiţi de la plen pentru a restabili ordinea şi pentru a-i opri pe participanţi să nu se bată. Doar uniforma de poliţist a oprit violenţa că în rest nu erau băgate în seamă intervenţiile oamenilor legii. La ultimul plen au fost prezenţi din nou cetăţeni, poliţişti şi presă pe lîngă aleşii locali, sala de şedinţe devenind neîncăpătoare. Curioasă a fost atitudinea fostului primar, Cosmin Leancu, PSD, care după absenţe consecutive de la şedinţele legislativului, fie ele ordinare sau extraordinare, de data aceasta a fost prezent şi a vorbit ,,apăsat” la fiecare proiect de hotărîre. A fost însoţit şi de susţinători care şi-au făcut simţită prezenţa intervenind la fiecare subiect dezbătut în plen deşi preşedintele de şedinţă nu le-a permis să ia cuvîntul. Lucrările CL Beclean s-au desfăşurat astfel ca pe maidan. Întrebaţi participanţii la plen ce se întîmplă, răspunsul acestora a venit prompt: ,,Păi îs PSD şi ei au preluat conducerea în ţară. De aceea au gura mare”. Este încă o dovadă că aleşii locali confundă rezultatele alegerilor locale cu cele parlamentare. Oricum ar fi, şedinţa CL Beclean a fost un afront adus comunităţii locale prin atitudinile aleşilor locali care şi-au apărat şi promovat interesele personale şi de grup şi nu pe cele ale cetăţenilor. Pentru o mai bună informare a cetăţenilor comunei, am stat de vorbă cu primarul Claudiu Motrescu care a explicat cele mai importante probleme ale comunităţii, de altfel cele care au fost dezbătute şi în plenul CL Beclean. Cel mai disputat subiect s-a referit la lemnul de foc.

Toate cererile de lemn de foc au fost aprobate

Reporter: Trece comuna Beclean printr-o criză de lemn de foc?

Primar Claudiu Motrescu: S-a aprobat pentru fiecare familie din comună care a solicitat lemn de foc cîte 5 mc din pădurea comunală. Toate cererile depuse la sediul Primăriei Beclean au fost aprobate. S-a stabilit cantitatea de 5 mc de lemn de foc pentru fiecare familie solicitantă considerînd că este suficientă pentru o familie, dar şi pentru a elimina eventualele ,,afaceri” cu lemn de foc, aşa cum s-a mai întîmplat în anii trecuţi. Toţi solicitanţii au plătit cantitatea de lemn de foc primită, preţul plătit fiind cel aprobat, respectiv 85 lei/mc. Nu am aprobat nicio gratuitate pentru nimeni. Singurele gratuităţi au fost cele aprobate de consilierii locali prin hotărîrile adoptate. Au fost înregistrate şi aprobate 185 de cereri de la cetăţenii din Beclean, 67 de cereri de la cetăţenii din Hurez, 27 cereri de la Calbor şi 2 cereri de la Boholţ. Lemnul de foc pus la dispoziţia cetăţenilor a fost şi este lemn de esenţă tare, stejar, fag, carpen şi un procent foarte mic de esenţă moale, mesteacăn sau plop.

R: S-a spus în CL Beclean că nu ar mai fi lemn de foc. Cît adevăr este în astfel de afirmaţii?

C.M.: Lemn de foc a fost, este şi va fi pentru cetăţenii comunei. Lemnul de foc este tăiat la metru şi dus la drum auto forestier de unde oamenii îşi pot ridica, în urma plăţii costului, cota aprobată. Ocolul silvic s-a ocupat de marcarea şi tăierea lemnului de foc, iar contravaloarea cotei se va plăti la pădurar. La noi în comună pădurarii care au avut şi au lemn de foc sînt Bruda Ioan, Dan Cucu şi Diaconu Ioan. Cererile oamenilor ajunse la primărie, eu le aprob pe loc sau cel tîrziu de pe o zi pe alta în cazul în care nu sînt în primărie. Bineînţeles nu aprob cererile cetăţenilor din alte comune sau pentru cantităţi mai mari de 5 mc de familie. În cazul angajaţilor din primărie, dacă nu au domiciliul în comună nu primesc lemne. De exemplu, secretara primăriei Elena Marinescu nu a primit şi nu va primi lemn de foc din pădurea comunală a comunri Beclean pentru că aparţine cu domiciliul de altă comună.Şi exemplele pot continua. Aş vrea să rog cetăţenii comunei să se aprovizioneze cu lemn de foc din timp, nu doar cînd au nrevoie iarna, să nu se lase pe ultimul moment. De altfel vorba românească, iarna îţi faci car şi vara sanie spune totul.

Cine exploatează pădurea comunală

R.: Sînt discuţii în privinţa firmelor care exploatează lemnul, fie el de construcţii sau lemn de foc. Ce implicare are primăria în activitatea acestor firme?

C.M.: Firmele de exploatare a lemnului sînt exclusiv sub controlul Ocolului silvic. Primăria Beclean nu are nicio implicare. În perioada octombrie-decembrie 2016 au fost angajate de ocolul silvic mai multe societăţi pentru exploatarea lemnului, iar fiecare a primit cîte o partidă de lemn. Au fost şi firme din zona noastră, dar şi din alte judeţe. Este vorba despre SC Dnyexplo SRL şi Exploania SRL ale administratorului Băcilă Ioan, Silton SRL a lui Anton Popa şi o firmă din Argeş patronată de Dan Lungeanu. Totul este transparent, iar şeful Ocolului silvic a venit şi în Consiliu local şi a prezentat situaţia.

Au golit pădurea

R.: Nu încape îndoială că pădurea comunală de la Beclean a fost exploatată. Cît adevăr este în deficitul înregistrat la nivelul pădurii comunale şi de unde provine acest deficit? Unde au ajuns aceste cantităţi de lemn?

C.M.: Da, există un deficit de 5334 mc, o cantitate enormă de lemn, aici fiind vorba despre lemn de foc dar şi de construcţie. Am fost la şeful de Ocol silvic împreună cu consilierul judeţean Mareş pentru a interveni pe lîngă acesta să repartizeze acest deficit pe mai mulţi ani astfel încît să nu rămînem fără lemn de foc pentru cetăţeni. Cantitatea mare de lemn care formează acest deficit declarat însemna să nu mai putem exploata cîţiva ani buni. Să vă faceţi o imagine asupra cantităţii să luăm în calcul cît primeşte o familie, adică 5 mc. Acest deficit a fost generat de vechea conducere a primăriei care a avizat aceste tăieri. Vreau să cer o verificare în teren şi în acte pentru acest deficit de lemn. Am obţinut o eşalonare a deficitului şi astfel oamenii n-au rămas fără lemn de foc. Nu ştiu unde au ajuns aceste cantităţi de lemn, dar oamenii din comună spun că la ,,prietenii” fostului primar.

R.: Aţi specificat faptul că nu aţi acordat gratuităţi. De ce?

C.M.: Stabilind cota de 5 mc de lemn pentru o familie am pus capăt practicii vechii conduceri de a repartiza lemnul de foc. Erau adevărate pomeni oferite de vechea conducere. Probabil persoanele obişnuite cu astfel de ,,pomeni” acum sînt nemulţumite şi încearcă să ne atace criticînd noile reguli impuse la Primăria Beclean. Îmi amintesc faptul că am cerut, atunci cînd eram consilier local, Ocolului silvic o situaţie a gratuităţilor date de primărie ca lemn de foc şi lemn de construcţie. Nu am primit o astfel de situaţie, dar era vorba despre sute de mc de lemn. Este greu să intrăm într-o linie dreaptă, iar oamenii să se obişnuiască să vină la primărie unde problemele lor să se rezolve pe loc sau într-un timp scurt. Dar vom ajunge şi acolo.

R.: O discuţie aprinsă în plenul CL Beclean s-a referit la cantitatea de combustibil folosită de Primăria Beclean. O situaţie prezentată de viceprimarul comunei a scos în evidenţă o reducere substanţială a consumului lunar de motorină de cînd aţi preluat funcţia de primar faţă de mandatul trecut. În plus unele voci spuneau că din banii publici a fost achiziţionat jeep-ul dumneavoastră.

Vechea conducere nu se lasă

C.M.: Da, s-a redus simţitor consumul de motorină pentru maşinile deţinute de primărie. Primăria Beclean deţine un autoturism Skoda (Bv77PCB), un tractor, două microbuze şcolare şi o Dacie 1310 veche. Motorina este bine repartizată şi respectă norma impusă prin HCL. Conform situaţiei prezentată de viceprimar, întradevăr în trecut s-a făcut mare risipă pe banii publici. Dar să ştiţi că în plen au comentat tot cei care s-au folosit de banii publici şi nu în interesul comunei ci al lor. Oricum, eu cînd am venit în primărie pe funcţia de primar aveam trei autoturisme persoanale.

R.: La ultimul plen al CL Beclean a fost haos, au fost discuţii neavenite, comentarii din public care au deranjat lucrările şedinţei chiar dacă a fost prezent şi şeful de post. Mai era un pic şi se trecea la bătaie ca în campania electorală de la alegerile locale. De ce?

C.M.: În ultimul plen au participat mai mulţi cetăţeni. Florin Lazur a fost cel mai volubil în plen pentru că este un susţinător al fostului primar. Acesta a avut, în ultimii ani, multe lucrări de construcţii primite de la fostul primar. De cînd am venit eu i-am verificat lucrările şi l-am rugat să facă remedierile unde se impuneau, fapt ce l-a deranjat, probabil. Oricum, poate fi şi în continuare un partener al primăriei cu condiţia să respecte legislaţia, mai precis să se înscrie la licitaţii, să urmeze paşii oricărei achiziţii. Toate discuţiile din plen sînt iscate numai de apropiaţii fostului primar care aveau beneficii în primărie. (Lucia Baki)