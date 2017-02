Şapte elevi cu dizabilităţi nu mai pot participa la cursuri pentru că nu au maşină de transport De o lună, Nicolae Barbu a blocat microbuzul



Din neînţelegerile dintre două instituţii şcolare au de suferit şapte elevi care sînt lipsiţi de posibilitatea participării la cursuri. Situaţia este şi mai gravă pentru că elevii sînt cu dizabilităţi şi prezenţa la activităţile Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria este o necesitate. S-a ajuns la această situaţia după terminarea vacanţei de iarnă cînd unul dintre cei doi şoferi de pe microbuzele şcolare n-a mai venit la serviciu. Cei şate copii provin din localităţile Sâmbăta de Sus şi Rucăr, iar microbuzele nu mai efectuază şi aceste rute. La această instituţie de învăţămînt sînt înscrişi 86 de elevi dintre care 7 sînt navetişti. ,,Doar elevii de la Ucea de Sus au posibilitatea să ajungă la şcoală pentru că microbuzul şcolar de la CT ,,DR. Alexandru Bărbat" ajunge pe ruta respectivă" a spus directorul centrului Luminiţa Mureşan. Şoferul cere să-i fie plătite orele suplimentare şi să existe însoţitor pentru elevii cu dizabilităţi.

Orele suplimentare neplătite

- ,,Instituţia noastră nu are microbuz şcolar, dar conform HCL nr. 93 din 27 octombrie 2016, microbuzele de la CT ,,Dr. Alexandru Bărbat" asigură transportul şi pentru elevii noştri. Singura condiţie a fost să punem la dispoziţie un şofer. Aşa am funcţionat în perioada noiembrie şi decembrie 2016. La sfîrşitul anului trecut şoferul instituţiei noastre a acumulat multe ore suplimentare şi nu mai vrea să efectueze transportul elevilor, doar în cazul în care i se plătesc orele suplimentare" a spus directorul şcolii speciale, Luminiţa Mureşan.



Şi şofer şi însoţitor

- ,,În perioada noiembrie - decembrie 2016 programul era de la ora 5.30 pînă la 16.00. Conform contractul colectiv de muncă şi fişa postului, programul de lucru este de 8 ore. Salariul este mic, iar orele suplimentare nu se plătesc. Eu nu mai vreau să fac muncă voluntară, cît muncesc atît să mă plătească. Am cea mai mare răspundere, fiecare copil de la noi din instituţie trebuie să aibă şi însoţitor, dar acest lucru nu se întîmplă, cine răspunde pe traseu de ei? Nu pot fi şi şofer şi însoţitor"a spus şoferul Nicolae Barbu de la Şcoala specială.



Contractul trebuie modificat

,,Este foarte greu să avem aceeaşi rută pentru elevii navetişti. La ora 6.00 microbuzul şcolar pleacă din curtea unităţii, la 6.15 ajungea în localitatea Sîmbăta de Sus de unde prelua un elev care are deficienţe grave. Copilul respectiv are probleme de sănătate şi greu se putea încadra în respectivul program. Băiatul ajungea în curtea şcolii la ora 6.40 cînd instituţia este închisă. Îmi pare rău că nu s-a respectat acordul între cele două instituţii, dar acesta trebuie modificat. Conform adresei nr. 151/ 28 ianuarie a.c., am solicitat CT schimbarea traseului pe ruta Sîmbăta de Sus şi plata orelor suplimentare. Această situaţie trebuie rezolvată cît mai curînd pentru că elevii navetişti trebuie să ajungă la şcoală" a mai spus directorul Luminiţa Mureşan.



Colaborare, şi nu prea

,,Conform HCL nr. 93 din 27 octombrie 2016, Primăria Victoria ne-a dat în folosinţă gtatuită microbuzul marca IVECO cu nr. de înmatriculare BV - 07- TVG ce aparţine domeniului privat al oraşului cu destinaţia ,,Transport Şcolar" pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat pentru CT,,Dr. Alexandru Bărbat. Conform acestei hotărîri am fost condiţionaţi să încheiem un protocol cu Liceul ,,IC Drăguşanu” şi cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Victoria pentru folosirea microbuzului şi de către cele două instituţii. Noi nu putem plăti orele suplimentare şoferului de la şcoala specială pentru că nu este angajatul nostru. Această situaţie afectează pe toată lumea. Majoritatea elevilor sînt de la CT, dar asta nu este problema şoferului, el trebuie să-şi justifice într-un fel postul de şofer. Cei de la şcoala specială nu trebuie să uite că folosesc gratuit cantina, sala de sport, atelierele şi şi multe alte beneficii. Noi nu le-am cerut nimic, însă acum trebuie să facem cum putem, să ne descurcăm. S-a semnat un parteneriat între instituţii, în perioada noiembrie - decembrie 2016 au circulat cele două microbuze cu cei doi şoferi de la ambele instituţii. Însă în 9 ianuarie a.c., cînd elevii au început şcoala ne-am trezit doar cu un şofer. Atunci am aflat că şoferul de la şcoala specială nu mai asigură transportul elevilor navetişti. Acum, şoferul nostru are 5 trasee, însă nu ştiu dacă elevii de la şcoala specială de la Ucea de Sus vin cu microbuzul nostru, nu ştiu dacă au loc. Situaţia trebuie rezolvată intern şi să revenim la programul normal" a spus directorul colegiului tehnic, Lucian Antinie. (Carla Tatu)



Program microbuz şcolar CT ,,Dr. Alexandru Bărbat"

Traseul I

Victoria (ora 6.00) - Cîrţişoara (ora 6.20) - Cârţa (6.30) - Feldioara (6.50) - Victoria ( 7.00)

Traseul II

Victoria (7.0) - Ucea de Sus (ora 7.05) - Victoria (7.15)

Traseul III

Victoria ( 7.15) - Arpaşul de Jos (7.30) - Ucea de Jos (7.35) - Victoria (7.45)

Traseul IV

Victoria (7.45) - Arpaşul de Sus (7.50) - Victoria (8.05)

Traseul V

Victoria (8.05) - Drăguş (8.10) - Victoria ( 8.20)