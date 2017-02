Au fost cuvintele poetului, publicistului şi teologului Nichifor Crainic care au definit cei 15 ani petrecuţi în închisorile comuniste Viaţa lîngă Părintele Arsenie Boca, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus

A trecut prin închisorile Văcăreşti, Jilava şi prin arestul Ministerului de Interne, aici fiind anchetat pentru întîlnirea cu Părintele Arsenie Boca. Aiudul l-a transformat dintr-un om masiv şi puternic într-un schelet de nici 50 de kg. 15 ani a suportat umilinţele, bătăile, frigul şi foamea din penitenciare avînd un regim de izolare total culminat cu reeducarea. N-a contat pentru regimul comunist că Nichifor Crainic este un simbol al culturii româneşti, poet, publicist renumit şi teolog ales ,,Doctor Honoris Causa“ al Universității din Viena. A fost aruncat în închisori fără niciun regret. A întîlnit şi dialogat cu alţi mari oameni de cultură care au avut aceeaşi soartă, să zacă între zidurile sumbre ale închisorilor. Nichifor Crainic a fost anchetat pentru perioada scurtă petrecută la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus unde stareţ era părintele Arsenie Boca, iar Securitatea era deranjată de sfinţenia lui. În închisori a impresionat chiar şi pe gardieni prin calitatea lui de orator desăvîrşit.



Generația de sacrificiu a perioadei interbelice

Perioada interbelică a constituit una dintre cele mai bogate epopei din istoria noastră pe plan cultural şi socio-economic, exceptînd marea criză. Era un dialog continuu între scriitori și teologi fără să fie obstrucţionat de nimeni. Nici dictatura lui Carol al II-lea nu a oprit acest lucru pentru că acest play-boy regal iubea cultura, cu toate celelalte păcate ale sale. Atunci au avut loc polemicile între Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga pe de o parte, și cele dintre tradiționaliștii lui Crainic și ceilalți oameni de cultură precum Iorga, Lovinescu, C. Motru. Marii gânditori ai acelei epoci își disputau spațiul cultural și trasau direcţia pe care trebuia să meargă poporul român. Unii erau fermecați de Occident, pe când alții vorbeau de păstrarea tradiției răsăritene, ortodoxe, singura care păstra intactă ființa națională. Mircea Eliade vorbea despre ,,Itinerariul spiritual“ pe cînd Cioran îl căuta pe Dumnezeu cu disperare și neînțelegere în spiritul rebel cu care ne-a obișnuit. Oare dacă nu venea comunismul unde s-ar fi aflat România din punct de vedere spiritual, cultural și social? Vom face o incursiune în această perioadă şi vom vedea care au fost reperele acestei generații, comparându-le ulterior cu ceea ce a lăsat comunismul în cultura noastră.

Nichifor Crainic și viața sa zbuciumată

Nichifor Crainic, pentru că despre el vom vorbi, reprezintă una dintre figurile cele mai importante ale culturii noastre, poet, publicist și teolog cu un rol esențial în ceea ce privește învățămîntul teologic. Nichifor Crainic, desi a fost doar un simplu laic, rămîne cel care a inițiat catedra de Teologie Mistică în cadrul învățămîntului teologic din România. Pînă la el termenul mistic părea ceva exagerat, chiar morbid şi pentru urechile ,,fine“ ale profesorilor de teologie care s-au format în cadrul iluminist înrîurit de școala austriacă, pentru că majoritatea profesorilor au fost pregătiți în atmosfera de la Cernăuți a Bucovinei ocupate de Imperiul habsburgic. Crainic s-a născut pe data de 12 decembrie (24 decembrie stil vechi) 1889 în satul Bulbucata din Județul Vlașca, azi Giurgiu, în familia unor țărani săraci: Nedelea și Stana Dobre. Numele adevărat al poetului a fost Ion Dobre. Școala primară a urmat-o în satul natal dar cu dese întreruperi cauzate de sărăcie. Între anii 1904-1912 este elev bursier în cadrul Seminarului Central din București. ,,Aici a avut parte, pe lîngă mult ritualism, și de o bună instrucție intelectuală cu profesori remarcabili“ (Nichifor Crainic, Cursurile de mistică). Aici a fost coleg cu renumitul Dumitru Cornilescu (1891-1975), convertit ulterior la protestantism, traducătorul celebrei Biblii așa-numite ,,britanice“.



Debutul literar si consacrarea

Ion Dobre îşi face debutul literar încă din anii de seminar, pasionat fiind de literatura și publicistica națională ale lui Nicolae Iorga, sub a cărui puternică influență debutează în paginile unei reviste din Iași și publică sub diferite pseudonime precum I.D. Nichifor sau D.I. Crainic în reviste de prestigiu pe plan național precum ,,Viața Românească“ din Iasi, ,,Semănătorul“ și ,,Neamul Românesc“ editate de Nicolae Iorga. Între anii 1912-1916 urmează cursurile Facultății de Teologie din București, perioadă în care continuă să publice. În anul 1916 îşi ia licența în teologie şi publică primul volum de poezie intitulat ,,Zîmbete în lacrimi“, urmat de ,,Șesuri natale“. Anul 1916 este unul al împlinirilor dar şi al dezastrelor. ,,Dornic să ocupe parohia Zlătari din capitală, se căsătorește rapid. Mitropolitul Conon refuză să-l numească direct paroh în capitală, în ciuda insistențelor şi intervenției lui Iorga însuşi. Urmează la scurt timp divorțul de prima soție, intrarea României în Primul Război Mondial, înfrîngerea României şi moartea tatălui“. (ibidem) Crainic este mobilizat ca sergent la Spitalul din Iaşi unde colaborează cu diverse articole şi poezii la publicația ,,Neamul Românesc“ a lui Nicolae Iorga. Se întoarce în capitală unde va deveni redactor la revista ,,Dacia“ a lui Al. Vlahuță şi ,,Luceafărul“ a poetului Octavia Goga, mutată de la Sibiu la București. În anul 1919 publică volumul ,,Icoanele vremii“ în care şi-a strîns poezii şi articole din anii războiului, pentru ca în 1920 să-i apară un nou volum de poezie intitulat ,,Darurile pămîntului”. În perioada 1920-1921 Crainic pleacă la Viena ca să-şi aprofundeze studiile. Vom vedea că Viena va reprezenta un punct de cotitură în viața sa, mai ales în ceea ce privește activitatea ulterioară de profesor universitar. În anul 1921, după ce se întoarce în țară, publică jurnalul de călătorie din Transilvania şi Banat pe care îl numește sugestiv ,,Priveliști fugare“. Între 1922-1930 devine consilier cultural la Fundația Culturală Principele Carol unde îngrijește colecția ,,Cartea vremii“- 28 de titluri ale scriitorilor români şi străini. Tot în colaborare cu aceasta publică şi o serie de manuale pentru școlari. În anul 1924 reorganizează revista ,,Neamul Românesc“ a lui Iorga împreună cu Pamfil Șeicaru şi Victor Ioan Popa. Iorga era deja plecat la Sorbona. Tot împreună cu Pamfil Șeicaru înființează ziarul de orientare tradiționalist-conservatoare ,,Cuvîntul“, unde vreme de un an şi jumătate este redactor al paginii ,,Duminica“. În anul 1926 îl aduce în locul său pe un alt demiurg al culturii românești- Nae Ionescu (1890-1940). În anul 1925 îi apare volumul de poezii ,,Cîntecele patriei“, o colecție cu poezii scrise în perioada 1916-1918. În anul 1926 îşi permanentizează pseudonimul literar Nichifor Crainic, așa cum este cunoscut pînă în zilele noastre. În acelaşi an preia conducerea revistei ,,Gândirea“ abandonată de Cezar Petrescu care a plecat la Paris şi îi conferă un caracter tradiționalist. El recomandă o cale tradițională, specifică neamului românesc în opinia lui, şi combate imitația culturii occidentale şi a modernismului necondiționat susținut de către Eugen Lovinescu ,,Spre deosebire însă de tradiționalismul liber, sub semnul precreștinului ,,Dionysos“, susținut de Lucian Blaga, Crainic va milita pentru un tradiționalism ortodox inspirat din teologia mistică şi a frumosului a lui ,,Dionisie Areopagitul“. (ibidem) Este ideea pe care Crainic o vehiculează mereu. ,, Cultura e un amestec de imponderabile ş factori vizibili: sînge, limbă, pămînt românesc, folclor, ortodoxie. Ea e un aspect al autohtonității în care se cuprind notele de pămînt propriu, cetate proprie, stat propriu, patrie proprie, neam propriu“. (George Călinescu, Istoria Literaturii Române de la origini pînă în prezent) Aceasta a fost direcția pe care Crainic a trasat-o gîndirii. În perioada 1927-1928 Nichifor Crainic colaborează cu ziarul ,,Curentul“ condus de Pamfil Șeicaru de care însă se desparte din motive ideologice. Aceeaşi turnură o va lua şi colaborarea cu publicația ,,Cuvîntul“ a lui Nae Ionescu. În anul 1930 i se decernează Premiul Național de Poezie şi participă la sărbătorirea centenarului lui Frederic Mistral de la Arles- Franța. După anul 1931 îi apare volumul de poezie ,,Țara de dincolo de veac“, în care poetul face din ce în ce mai mult loc teologului. Între ianuarie 1932-decembrie 1933 conduce ziarul independent ,,Calendarul“, o versiune cotidiană a ,,Gândirii“. Începînd cu anul 1935 Nichifor Crainic apare secondat mai tot timpul de preotul Dumitru Stăniloae, o altă figură marcantă a teologiei românești şi care devine un colaborator important al Gândirii pînă în anul 1944. ,,Nichifor Crainic, secondat fidel de pr. Dumitru Stăniloae, opune naturalismului filosofului necesitatea spiritualității şi Ortodoxiei pentru un naționalism autentic şi-i contrapune figura dr. Nicolae Paulescu (1869-1931), ,,fondatorul naționalismului creștin“. Polemica se continuă în 1937 cu discipolii lui Nae Ionescu de la ,,revista critică teologică“ Predania. Aceștia încearcă să-l compromită pe Crainic ca profesor aducînd aminte faptul real că profesorul universitar Crainic nu avea niciun fel de doctorat, iar licența în teologie o obținuse în 1916 doar printr-un examen oral“. ( Nichifor Crainic, Cursurile) În perioada dictaturii regale (1938-1940), Crainic scrie eseurile estetice şi teologice ,,Copilărie şi sfințenie“, ,,Rugăciunea lui Iisus“, ,,Rainer Maria Rilke“. În aprilie 1940 este ales ,,Doctor Honoris Causa“ al Universității din Viena la propunerea Facultății de teologie Evanghelică. Pe data de 22 mai 1941 poetul este primit solemn în Academia Română rostind ,,Elogiu pentru Octavian Goga“, la care Lucian Blaga îi răspunde magnific. Relațiile cu Blaga se răcesc în urma lucrării acestuia ,,Religie si Spirit“ în care Blaga exclude orice revelație supranaturală . Începînd cu anul 1942 în paginile Gândirii va scrie şi tînărul ierodiacon Valeriu Bartolomeu Anania. Începînd cu data de 23 august 1944 lumea lui Crainic se va clătina.



Teologul si profesorul universitar Nichifor Crainic

Aceste lucruri se leagă indisolubil de itinerariul vienez în care Nichifor Crainic şi-a completat studiile. Tot la Viena el o va cunoaște şi pe cea de-a doua soție, Aglae, studentă la Medicină. ,,La Viena descoperă ,,mistica“: mai întîi în varianta ei orientală (prin indologul Paul Deussen ) şi occidentală a lui Angelus Silesius şi Meister Eckhardt prin filiera poeziei germane a lui Rainer Maria Rilke (1875-1926). Ulterior descoperă şi mistica ortodoxă bizantină prin intermediul poetului dadaist Hugo Ball (1886-1963), șvab din Caransebeș, traducător din Dostoievski…“. În anul 1926 Nichifor Crainic devine profesor universitar la noua facultate de Teologie din Chișinău care a fost creată la inițiativa ministrului culturii de atunci, filosoful Ion Petrovici (1882-1972). ,,Timp de șase ani va face naveta București-Chișinău, unde s-a titularizat pe catedra de Literatură religioasă modernă. Cursul despre ,,Dostoievski şi creștinismul rus“ reprezenta introducerea literară la cursul despre ,,Elemente de mistică ortodoxă“, sub haina literaturii Nichifor Crainic reușind să impună primul curs de mistică ortodoxă de la facultățile de teologie ortodoxă- o prioritate românească în școlile superioare de teologie din spațiul panortodox“. (ibidem) În amnitirile sale poetul şi teologul Nichifor Crainic critică sistemul care se preda în școlile de teologie. În ceea ce privește atmosfera primirii sale în corpul profesoral el îi amintea: ,,Președintele comisiunii teologice, delegat de Sfîntul Sinod, era episcopul Vartolomeu al Olteniei (N.R- este vorba despre Vartolomeu Stănescu (1875-1954), profesor de Noul testament la facultatea de Teologie din București între 1913-1919 şi episcop al Rîmnicului între 1921-1938, retras pînă la moarte la mănăstirea Bistrița). Modul său de administrație bisericească stîrnise proteste violente în presă şi în parlament. Un atac împotriva sa se strecurase şi în ziarul Cuvântul fără știrea mea, care nu eram nici director şi nici secretar de redacție, ca să cunosc din ajun ce se publică a doua zi. Episcopul era într-o fază cînd îşi pierduse cumpătul de altădată. Cînd m-a văzut în grupul candidaților, m-a măsurat ca pe ultimul ticălos, care ar vrea să se strecoare pe ușa raiului: Dar frăția ta ce cauți aici? – Candidez şi eu la o catedră. – Atîta vreme cît voi trăi eu, neam de neamul frăției tale nu va pătrunde în Universitate. Episcopul, în culmea furiei, aruncînd talazuri peste talazuri de amenințări, părea foarte urît la chip. Era şi nu mai era acelasi om care, la examenul meu de licență, se investise în proroc, anunțînd că voi fi o mare personalitate a Bisericii, îmbrățișîndu-mă şi sărutîndu-mi fruntea. Mă durea omenește să-l văd schimonosit de posesiune diavolească şi i-am răspuns zîmbind: - Liniștește-te, Prea Sfințite, că nu mă ai la mînă, cum zici. Catedra la care candidez atîrnă de comisia laică! Abia ținîndu-şi rîsul, cei de față n-au văzut o figură chiriarhală mai consternată…“. Începînd cu anul 1932, Nichifor Crainic este chemat să predea la Facultatea de Teologie din București unde va preda pînă în 1944, inițial Istoria literaturii bisericești şi religioase moderne, catedră sub al cărei nume a ținut de fapt cursuri de ascetică şi mistică.



Infernul politicii

În anul 1926 Nichifor Crainic intră în politică, dar activitatea în plan politic se va desfășura sub auspiciile compromisului şi a lipsei de coerență. Mai întîi devine pentru o perioadă de patru luni secretar general la Ministerul Cultelor şi Artelor sub Vasile Goldiș. După gestul laș al lui Carol al II-lea, prin care acesta renunță la tron (21 decembrie 1925) de dragul matresei sale Elena Lupescu, Crainic, în mod paradoxal, îi dedică articolul intitulat ,,Sacrificiul enigmatic“ în care îi ridică osanale lui Carol al II-lea în rîndurile Gândirii, declarîndu-şi astfel carlismul. După aceea se îndreaptă spre Codreanu şi spre legionari. ,,Călătorește în Italia fascistă, unde are două întrevederi cu ducele Mussolini, convertindu-se în promotor al național-socialismului corporatist italian şi adept al ieșirii României din alianțele tradiționale cu Franța şi Anglia şi al afilierii la axa Roma-Berlin“. ( ibidem) În luna octombrie a anului 1933 va scrie în publicația ,,Calendarul“ articolul ,,Țara regelui Wieder şi a reginei Duduca“ în care atacă de această dată ,,promiscuitatea concubinajului lui Carol II cu Elena Lupescu şi camarila acestuia…“. (ibidem) Ziarul va fi suspendat pentru acest motiv din ordinul prim-ministrului liberal I.G. Duca, asasinat pe 29 decembrie de cîțiva legionari pe peronul gării din Sinaia. În anul 1937 dă dovadă de aceeaşi lipsă de statornicitate şi condamnă mișcarea legionară în care publică un articol în care critică de această dată naționalismele românești existente în revista ,,Sfarmă-Piatră“, prin asocierea între ,,Hristos şi revolver“.



Calvarul închisorilor comuniste

După 23 august începe şi Golgota lui Crainic. Mai întîi se îmbolnăvește de pneumonie în timpul bombardamentelor germane asupra Bucureștiului fiind transportat de către profesorul Ioan Petrovici la mănăstirea Cernica, de unde soția sa îl duce la Sibiu şi îl internează în clinica universitară a dr. Hațieganu. Pe 15 octombrie află din presa națională că este le lista ,,criminalilor de război“ trimisă de la Moscova. Este sfătuit să rămînă ascuns o perioadă. ,,Îşi lasă barbă şi se adăpostește prin diferite case din Sibiu. Primarul din Gălănești, județul Rădăuți, refugiat şi el, îi face un buletin de identitate pe numele de Ion Vladimir Spînu, negustor de cherestea, refugiat bucovinean, sub care va pribegi prin Transilvania aproape trei ani de zile. Este eliminat din Societatea scriitorilor şi Sindicatul ziariștilor, este epurat şi din Universitate, iar Gândirea e suprimată. În preajma Crăciunului publică sub numele de Victor Mărginaș un colind în paginile Telegrafului Român (N.R- oficiosul Mitropoliei Ardealului ). În ianuarie 1945 pleacă din Sibiul devenit nesigur şi stă ascuns mai întîi la mănăstirea Sîmbăta de Sus, iar mai apoi la diferiți preoți din sate din Munții Apuseni pînă în martie 1946 şi de pe Valea Târnavelor pînă în mai 1947. Află din ziare că pe 4 iunie 1945 a fost condamnat de Tribunalul Poporului la muncă silnică pe viață în procesul intentat ,,ziariștilor fasciști““. (ibidem) În toată această perioadă el îşi redactează memoriile sub titlul ,,Zile albe, zile negre“. Tot atunci începe un studiu neterminat despre ,,Spiritualitatea poeziei românești“ pe care nu îl termină încă. Este o critică teologică asupra operelor lui Gr. Alexandrescu, T. Arghezi, L. Blaga, G. Coșbuc, M. Eminescu, O. Goga, G. Gregorian, Șt.O.Iosif, Macedonski, D. Namu, I. Pillat i Al. Stamatiad. Pe 20 martie 1946 se stinge din viață soția sa, medicul Aglae, răpusă de întristare şi suferință. În acest timp Crainic stătea ascuns la preotul din satul Lepindea de lîngă Blaj. Anul 1947 îl găsește la preotul Ioan Sămărghițan din Cerghid, lîngă Târnăveni, pe care îl convinge să îl denunțe autorităților şi să-l predea pentru a nu-şi mai lungi chinul. Acest lucru se petrece în 24 mai 1947. Este trimis la Tîrgu-Mureș, apoi la București unde este deținut la Ministerul de Interne şi Mănăstirea Văcărești. Este apărat mai întîi de către Petre Pandrea (1904-1968 ), cumnatul lui Petreșcanu Lucrețiu care va fi acuzat de naționalism din ordinul Moscovei şi executat. Pe 9 decembrie 1947 i se aduc la cunoștință acuzațiile: legionarism, fascism, hitlerism, rasism, ură de clasă, instigare la război împotriva U.S.S.R. şi colaborare cu Germania hitleristă. ,,Crainic este transferat la sinistrul penitenciar de la Aiud, unde timp de 15 ani scriitorul a fost supus unui regim inuman de distrugere morală şi fizică prin umilințe şi înfometări prelungite. Încercat ca un Iov modern, trece prin experiențe-limită (,,Am cunoscut iadul“, va spune ulterior ). Supraviețuiește cu prețul unor cedări exterioare discutabile (şi dificil de judecat), salvîndu-se însă interior prin credință şi poezie ( în temniță va alcătui şi memora volumul de versuri ,,Șoim peste prăpastie“ apărut postum în 1991 ). ,,Eliberarea“ din închisoarea mică în închisoarea mare a țării comunizate s-a făcut cu prețul umilitor al ,,reeducării“ şi al compromiterii, prin anexarea la propaganda regimului comunist român al lui Gheorghe Gheorghiu Dej şi apoi, din 1965, al lui Nicolae Ceaușescu. În martie 1962 a fost transferat în arestul Ministerului de Interne, unde la cererea ministrului Ion Drăghici scrie o istorie a Mișcării legionare. Redactată într-un stil vehement şi încadrată de o introducere cu elogii jenante la adresa leninismului, lucrarea intitulată ,,Cuibarul ucigașilor“…a rămas în manuscris“. (ibidem ) Ulterior, această scriere a fost plagiată de I. Fătu şi N. Spălățelu în cartea ,,Garda de Fier, organizație teroristă de tip fascist“ publicată în anul 1971. Pe data de 24 aprilie 1962 Crainic a fost grațiat şi eliberat din închisoare. Pînă în anul 1968 va fi angajat la revista Ministerului de Interne- ,,Glasul Patriei“, difuzată în afara granițelor țării, adresată în exclusivitate exilului. S-a stins din viață în noaptea de 19/20 august 1972, în somn, lin si ușor.

(Ștefan BOTORAN)



Părintele Arsenie Boca şi Nichifor Crainic

În toamna lui 1944 Nichifor Crainic se refugiază la Sibiu, unde primeşte vestea arestării sale din ziare, deşi era liber, precum mărturiseşte în memoriile sale, dar şi în interogatoriul ce i s-a luat la 11 octombrie 1955, pentru a da relaţii privitoare la părintele Arsenie Boca. Cu ajutorul unui călugăr de la Sâmbăta de Sus, un fost student al lui, reuşeşte să plece din Sibiu. Se va refugia la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus unde stareţ era acest „călugăr”, care indiscutabil era părintele Arsenie Boca, dar pe care Crainic nu-l nominalizează în nici un loc din Memoriile sale. Despre şederea sa la Sâmbăta şi despre părintele Arsenie Boca, Crainic vorbeşte în timpul interogatoriilor la care a fost supus între 11-14 octombrie 1955 la Bucureşti, pentru a da informaţii despre fostul stareţ al mănăstirii făgăreşene.

„În iarna anului 1945, fiind în Sibiu pentru a mă feri de autorităţi, m-a vizitat Arsenie, care m-a invitat să merg la mănăstire. Am plecat la mănăstire, unde n-am putut să stau prea mult, deoarece venea lume care m-ar fi putut cunoaşte şi am plecat în satele din munţii Apuseni […]. Arsenie cunoştea că situaţia mea este nelămurită şi echivocă fiindcă eram la începutul anului 1945, într-o epocă de confuzii a spiritului public şi de dezorientare, când în viaţa publică nu era încă nimic cristalizat […] La el la mănăstire am stat o lună şi ceva, iar situaţia că e nelămurită o ştia din spiritul public şi din discuţiile ce le-am avut împreună. Menţionez că în acel timp nu eram urmărit oficial, nefiind nici mandat oficial de arestarea mea”. Şederea la mănăstirea făgărăşeană a fost în lunile ianuarie-martie 1945. Activitatea lui Nichifor Crainic la Sâmbăta era diversă, el luînd legătura cu preotul profesor Dumitru Stăniloae care pregătea Filocalia pentru publicare. Profitând de prezenţa lui Crainic la această mănăstire, Stăniloae l-a solicitat să revadă textele traduse ale valoroasei lucrări duhovniceşti ortodoxe, mai ales asupra aspectelor de ordin literar. „Afară de aceasta, spune Crainic în interogatoriul din 14 octombrie 1955, am tradus şi comentat cartea «Exerciţiile lui Ignaţiu de Loyola». În calitatea lui de călugăr, fiind foarte curios să cunoască această metodă de viaţă spirituală, m-a rugat să i-o traduc şi s-o comentez. Altceva n-am mai făcut în timpul acesta”. Inclus în lotul ziariştilor, Nichifor Crainic este condamnat, în contumacie, prin Sentinţa nr. 2 din 4 iunie 1945, pronunţată de Tribunalul Poporului din Bucureşti, în virtutea Legii 312/1945, la „detenţie grea pe viaţă şi degradare civică pe timp de 10 ani, pentru crima de dezastrul ţării, prin crime de război”. Crainic, în timpul detenţiei sale a trecut pe la Ministerul de Interne (mai-iulie 1947), Văcăreşti (iulie 1947), Jilava şi Aiud, unde a stat cel mai mult în „condiţii de exterminare. Crainic relatează în memoriile sale regimul de exterminare prin care a trecut, bolile care l-au chinuit, foamea pe care a îndurat-o şi cruntele bătăi pe care le primea de la gardieni şi cei reeducaţi. Tot în timpul detenţiei a fost anchetat pentru alte cazuri penale, cum a fost cel al părintelui Arsenie Boca, între 11-14 octombrie 1955 la Bucureşti sau la penitenciarul Aiud, în aprilie 1956, în acest ultim caz, împreună cu Ion Dumitrecu Borşa. Prin Decretul 293/ 18 aprilie 1962 al Consiliului de Stat al RPR, fiind graţiat de restul pedepsei, la data de 24 aprilie 1962 Nichifor Crainic a fost pus în libertate de către Ministerul Afacerilor Interne, U.M. 0123/0, cu biletul nr. 361/1962. Alexandru Cojan, ginerele lui, mărturiseşte despre Crainic că după eliberarea din închisoare, acesta nu povestea nimic, „singura reflecţie din acea perioadă era: «Am cunoscut iadul»”.



Un orator desăvîrşit



În vara anului 1956, am stat cu Nichifor Crainic în acelaşi salon din Secţia a II-a a închisorii. Era acest om atât de mare, încât tot timpul mă întrebam cum de încape într-un loc atât de strâmt, neaerisit, cu o tinetă de murdărie într-un colţ şi, mai ales, cărui fapt mi se datorează onoarea de a sta în aceeaşi încăpere cu el, cu marele Nichifor Crainic. Trebuie să spun că acest mare om era un orator desăvârşit în orice domeniu. Putea vorbi ceasuri la rând, fără oprire, fără nici o pauză de "ă" sau de "î", oricînd, la orice oră, trezit din somn sau înainte de a adormi, flămând, bolnav sau în oricare altă condiţie de întemniţat. În acea perioadă neagră din viaţa mea, am audiat multe personalităţi din crema intelectualităţii române, dar nimeni nu l-a egalat pe acest munte de om, Nichifor Crainic. Şi a început maestrul să vorbească. În poziţia în care ne aflam în momentul când acesta a deschis gura, aşa am rămas, nimeni nu s-a mai mişcat. Cuvintele lui ieşeau ca dintr-o sursă de basm, dintr-un izvor de lumină, coborau parcă pe căi lactee, astrale, pe raze de luceferi. Toţi din încăpere îl ascultam fascinaţi. Mă întreb şi astăzi, cum a pus Dumnezeu atâta har în acest om şi de ce o aşa ilustră personalitate a trebuit să fie aruncată într-una dintre hrubele, temniţele murdare ale comunismului? Deodată, zăvoarele au sunat surd iar uşa a fost izbită de perete. În prag, gardianul Maier, care s-a îndreptat cu repeziciune înspre maestrul nostru, apostrofându-l:

- Crainic! Dă-mi cartea! Nu stau eu de două ore în dosul uşii şi te ascult?!!

- N-am nici o carte, domnule şef!

- Domnule şef, dar este Nichifor Crainic! N-a citit. A vorbit!

A stat gardianul uitându-se lung, meditând - dacă i se poate atribui această calitate unei fiinţe ca el, apoi, întorcându-se pentru a părăsi celula, i-a zis:

- Băăăi, Crainic, băi! Da' deştept mai eşti! (...)

Nichifor Crainic era o comoară. De la dânsul mi-au rămas întipărite în memorie atâtea lucruri care au avut menirea să-mi anihileze o bună parte din suferinţele ce m-au însoţit toată viaţa.

Era în Zarcă, supus unui regim de exterminare lentă, dar sigură. După ora închiderii de la 19.00, doi au fost scoşi din celulă, duşi la WC în pielea goală şi, după ce au fost luate geamurile şi depozitate pe coridor, uşa a fost încuiată. Era o iarnă cumplită, zăpada scârţia sub picioare şi parcă şi pietrele crăpau de atâta ger. Cei doi condamnaţi - de această dată de gardianul care avea drept de viaţă şi moarte asupra lor - au fost lăsaţi acolo.

Ca să nu îngheţe, de seara şi până dimineaţa, aceşti oameni s-au îmbrăţişat, au stat când faţă în faţă, când unul cu spatele în braţele celuilalt, şi-au făcut masaj unul altuia şi s-au lovit cu palmele reciproc, atingând toate părţile corpului. Nichifor Crainic a făcut dublă pneumonie, dar a scăpat fiind mai rezistent decât colegul lui, care s-a stins în doar câteva zile. (Grigore Caraza - Aiud însângerat)



Ajunsese un schelet

,,Ne-am reîntâlnit la Aiud în 1952. A prins și dânsul cea mai cumplită perioadă, 1948-1954, adică pe directorul Dorobanțu, pe subdirectorul Mareș și pe gardienii Mayer, Boldur, Căldăraru și Biro. Eram amândoi bolnavi, tare bolnavi și slabi. Suferea de litiază renală. Când elimina o piatră, îl ștergea moartea! Ne dădeau, deseori, ciorbă de varză acră, al cărei consum îi provoca des crize cumplite. Slăbise într-un hal de nu-l mai țineau picioarele. Era sub 50 de kilograme. Și cât era de voinic ca profesor! Cât de mult îl prețuiam și îl iubeam! Eram student la Facultatea de Litere și Filozofie, iar Teologia era în aceeași clădire. Nu cred că am pierdut două ore din cursurile dînsului. Sala era plină până la refuz. Și acum un muribund! Într-una din nopți, l-au apucat dureri cumplite. Rugăciunile noastre i-au mai potolit durerile. Duminica dimineața, nu terciul era așteptat, ci predica lui Nichifor Crainic, spusă în șoaptă să nu audă gardianul. Radu Gyr și Nichifor Crainic sînt marii autori ai poeziei în lanțuri. Nichifor Crainic a murit la 23 august 1972. Se spune, pe drept cuvânt, că murim de două ori, odată ca ființă, a doua oară în amintirea oamenilor. Aceasta mi se pare moartea cea mai crudă, să știi că după moarte nimeni nu te va mai pomeni. Profesorul Nichifor Crainic nu va cunoaște această moarte. El va rămâne în mintea și sufletul celor care l-au cunoscut și a urmașilor urmașilor lor. (Nicolae Enescu - Memoria lacrimei)