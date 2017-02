Spun făgărăşenii despre situaţia creată în ţară prin modificările aduse legii penale în toiul nopţii de către PSD



Făgărăşenii se declară solidari cu restul ţării şi au ieşit în stradă în fiecare seară pentru a-şi arăta indignarea faţă de guvernanţi. Majoritatea celor care protestează pe străzile Făgăraşului, dar şi alţi localnici care n-au ieşit în stradă cunosc prevederile OUG 13/2017 şi cer ca actul normativ să fie retras. Avocatul Doina Moga explică pe înţelesul majorităţii localnicilor ce înseamnă modificările aduse legii penale. ,,Eu sînt pentru modificarea Codului penal şi de Procedură penală pentru că sînt necesare şi impuse prin declararea neconstituţională a unor articole. Dar nu sînt de acord ca aceste modificări să se facă în această manieră. Trebuia făcură o consultare eficientă, o dezbatere publică pentru a fi transparenţă, dar nu parchete, nu judecători şi nu CSM pentru că ei aplică legea şi nu fac legea. Ei tocmai asta vor! O problemă este însă stabilirea pragului de răspundere doar la 200.000 de lei, este inadmisibil. Asta înseamnă liber la hoţie! Dacă va rămîne în vigoare noi, cetăţenii, vom sta la cheremul funcţionarilor publici şi aleşilor locali care nu-şi vor face treaba pentru că nu răspund penal pentru deciziile luate. Dacă acum au un comportament urît faţă de cetăţean, dar dacă nu răspund penal peste acest prejudiciu de 200.000 de lei ce va fi? În cazul graţierii, aceasta se impunea” a explicat av. Doina Moga. Am stat de vorbă cu făgărăşenii despre situaţia din ultima săptămînă, iar o parte dintre opiniile lor sînt prezentate în acest VOX.

- „De 17 ani am plecat din ţară din cauza politicienilor care au condus ţara timp de 27 de ani. Îmi pare rău să spun că nu mă mai interesează ce se întîmplă în România, dar aşa este. În urmă cu cîteva zile am venit în ţară pentru a vinde tot ce am, aici nu se poate trăi decent. Legile sînt făcute doar pentru cei care conduc ţara. În 2015 am încercat să revenim în ţară, am deschis o afacere de familie, dar nu a mers pentru că la noi în România nimic nu mai merge şi am fost nevoiţi să plecăm din nou în Italia unde trăim bine" a spus Nicolae Szabo de 47 de ani.



- ,,Trebuie să schimbăm Guvernul pentru că noi nu vrem să fim o naţie de hoţi. În stradă vor ieşi tot mai mulţi tineri şi sper să dispără capii PSD-ului. Nu sînt de acord cu graţierea lor, cine a greşit trebuie să plătească. Îmi pare rău că ne-am făcut de rîs în toată Europa şi ne stricăm din nou imaginea ţării. Nu sînt de acord cu violenţa din stradă, dar grupurile respective au fost plătite să recurgă la violenţă" a spus Dan Lungociu de 39 de ani.



- ,,Sînt pensionar şi mă declar dezamăgit de societatea românească. La ora actuală este un război român contra român şi de această situaţie profită forţe străine. Se urmăreşte agravarea situaţiei să se ajungă la evenimente nedorite. Unii protestatari au fost violenţi şi nu sînt de acord cu acest lucru. Urmăresc cu interes toate evenimentele, PSD-ul a cîştivat alegerile, dar trebuie să avem răbdare să vedem ce vor face şi apoi să ieşim în stradă. Nu sînt de acord cu protestele şi nici cu apariţia presedintelui Iohannis între protestatari. Preşedintele este desemnat să fie un factor de stabilitate, armonie, dar dînsul a încurajat populaţia la protest şi nu este bine" a spus Gheorghe Serentac de 70 de ani.



- ,,Nu sînt deacord să se ia decizii noaptea, doar hoţii acţionează pe timp de noapte. Au vrut să facă totul în secret. Am fost în Braşov şi am protestat alături de mii de oameni. Guvernul Grindeanu trebuie să retragă ordonanţele care legiferează corupţia. Cine a greşit trebuie să plătească. Cine a furat o găină a fost condamnat 7 ani de închisoare, dar cei care au furat mii de euro, cîţi ani de închisoare fac? Eu nu sînt de acord cu eliberarea mafioţilor" a spus Blondu Valile de 62 de ani.



- ,,Şi eu am ieşit în stradă alături de ceilalţi făgărăşeni. Nu vreau demiterea guvernului, însă vreau să se retragă ordonanţa graţierii. Este strigător la cer ce se întîmplă, doar la noi în ţară se poate publica o lege în Monitorul Oficial înainte ca ea să fie votată. Noi, făgăraşenii, am protestat alături de ceilalţi tineri din ţară. Nu ştiu dacă Guvernul va ceda, dar noi am scandat: ,,Ieşiţi din casă, dacă vă pasă", ,,Hoţii la închisoare nu la guvernare". Am urmărit ce se întîmplă în ţară şi îmi pare rău că s-a recurs la violenţă. În astfel de cazuri nu trebuie violenţă, dialogul şi discuţiile sînt cele mai bune soluţii" a spus Marian P. de 44 de ani.



- ,,Toate legile aprobate sînt cu destinaţie doar pentru ei. Nu am ieşit în stradă, dar am urmărit la TV tot ce se întîmplă, nu se va schimba nimic. Legea va fi aprobată şi fiecare îşi va vedea de treabă. Protestele vor continua şi în perioada următoare împotriva graţierii, însă repet nu se va rezolva nimic" a spus Vasile Taborcea de 56 de ani.



- ,,Nu am ştiut că făgărăşenii au ieşit în stradă. Nu ştiu ce să mai cred, eu nu sînt de acord cu corupţia. Tinerii au ieşit în stradă şi au protestat, dar nu vor rezolva nimic pentru că ordonanţa nu va fi retrasă. Aici trebuie să intervină Avocatul Poporului şi Ministrul Justiţiei. Puşcăriile sînt pline şi ar putea graţia pedepsele mici" a spus Ştefan Pandele.