Au fost cuvintele auzite de Constantin Muraru după ce a ajuns cu elicopterul la spitalul din Tg. Mureş În accidentul rutier petrecut în urmă cu doi ani pe DN1 o persoană a murit şi alta a fost grav rănită A fost condamnat pentru ucidere din culpă la 3 ani cu suspendare şi zile de muncă în folosul comunităţii Patru intervenţii chirurgicale şi peste un an imobilizat la pat



Neatenţia, oboseala, stresul sau şoselele deteriorate sînt principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere. Pe DN1 au loc dese evenimente rutiere care se soldează cu victime şi morţi. Sînt adevărate tradegii care marchează pe viaţă victimele acestora. Constantin Muraru din Victoria a supravieţuit unui grav accident de circulaţie produs pe DN1, iar după doi ani relatează coşmarul prin care a trecut. Îşi aminteşte cum îi auzea pe medicii aplecaţi în jurul lui, între leşinuri, spunînd nu va mai trăi. Bărbatul este la pat şi depinde de un aparat pentru respiraţie. Şi-a reamenajat locuinţa pentru a putea să-şi facă mai uşoare deplasările.



Filmul accidentului



În urmă cu un an şi nouă luni pe DN 1, la km 246, între localităţile Viştea de Jos şi Ucea de Jos, a vut loc un accident de circulaţie în care au fost implicate două autovehicule, o autoutilitară în care erau şase persoane şi un autocar cu 30 de pasageri. O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital cu grave traumatisme. Constantin Murariu era şoferul autoutilitarei ce aparţinea firmei de construcţii din Braşov, SC Instalaţii Montaj 91, cu numărul de înmatriculare Bv 13 CSK. Bărbatul a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Tg. Mureş unde i-a fost salvată viaţa. Oamenii legii au stabilit şi vinovaţii pentru producerea accidentului rutier, iar Constantin Murariu a fost condamnat la 2 ani cu închisoare pentru ucidere din culpă (art.192 alin. 1 şi 2 Cod penal).



,,Am rămas nenorocit toată viaţa"



Constantin Murariu şi-a povestit coşmarul prin care a trăit şi care-l va urmări toatăviaţa. ,,Chiar dacă au trecut aproape doi ani de la accident sînt zile în care mă gîndesc cum s-a întîmplat tragedia. Nu îmi amintesc nimic, mi-am pierdut cunoştinţa, nu ştiu ce s-a întîmplat. Ne întorceam de la muncă spre casă, eram obosiţi după o zi de lucru şi am văzut autocarul care venea din sens opus, dar nu îmi amintesc impactul. M-am trezit cînd paramedicii mi-au tăiat centura de siguranţă, eram încarcerat între fiarele autoutilitarei, mă durea tot corpul. Cînd m-au scos din maşină, mîna şi piciorul stîng se mişcau în voia lor, aveam dureri cumplite. Mai mulţi asistenţi erau în jurul meu, m-au pus pe targă pînă la elicopter. Auzeam cum asistenţii şi medicii discutau între ei, este un caz grav, nu cred că va trăi. Mă trezeam şi iar leşinam. M-am trezit la spitalul din Tg. Mureş, în jurul meu erau medici, asistente şi poliţişti care m-au pus să suflu în aparatul etilotest şi apoi mi-au recoltat şi probe de sînge pentru alcolemie, dar eu oricum nu consumam alcool" a spus şoferul.



Patru intervenţii chirurgicale şi luni de zile pe patul de spital



În urma accidentului, Constantin Murariu a suferit patru intervenţii chirurgicale şi a fost internat luni de zile, în perioade diferite la spitalul din Tg. Mureş şi apoi la Spitalul Municipal Făgăraş. ,,M-am trezit a doua zi după accident într-un salon de la spitalul din Tg. Mureş. Medicii mi-au pus două tije la mîna stăngă unde am avut fractură deschidă, şi altă tijă la piciorul stîng, din şold pînă la genunchi, unde osul a fost rupt în trei locuri. Corpul era plin de răni, mîinile şi piciorele erau vinete, în unele locuri eram carne vie. Bucăţi din tabla maşinii erau înfipte în piele. 10 zile am stat internat la Tg. Mureş şi apoi am fost expernat. Medicul de familie mi-a spus că dacă rănile nu se vindecă o să-mi pierd piciorul. A urmat o perioadă critică, m-am rugat să mor să nu mă mai chinui. Un an şi două luni nu m-am mişcat din pat. Nu mă puteam întoarce de pe o parte pe alta. A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea. După accident de zeci de ori am solicitat ambulanţa care m-a transportat la Spitalul Municipal Făgăraş pentru că nu aveam aer, nu puteam respira. Sînt distrus, am plîns zile şi noapţi, am slăbit peste 30 de kg. A fost o perioadă cumplită. În luna ianuarie 2016 am suferit o altă operaţie chirurgicală la stomac. Din impact, centura de siguranţă mi-a afectat unele organe interne şi a trebuit să mă opereze. Alte cinci săptămîni am fost internat la Reanimare. Cînd m-am uitat în oglindă, după 5 săptămîni, nu m-am recunoscut, am fost şocat şi am leşinat. Pe 21 iulie 2016 am fost din nou operat la Tg. Mureş, de această dată, mi-au scos tija de la picior. Am avut ceva complicaţii, iar medicii m-au programat la operaţie. După această intervenţie chirurgicală am început să mă deplasez cu cîrjele. Acum pot să mă depasez cu ajutorul cîrjelor" povesteşte Constantin despre coşmarul vieţii lui.



A avut o presinţire



,,După două luni de la accident am aflat că a murit Florin, colegul meu. Pînă atunci nimeni nu mi-a comunicat tragedia, am aflat de la sora mea. Şi acum mă macină gîndul, nu îmi explic cum a murit Florin care era pe bancheta din spatele meu, chiar nu înţeleg! În ziua în care s-a întîmplat accidentul m-am certat cu şefii şi am vrut să renunţ la contractul de muncă. Poate am presimţit ceva, dar colegii m-au rugat să rămîn şi aşa am plecat la lucru. Executam o lucrare de apă - canal în localitatea Dridif. Am plecat la muncă, am încărcat un tub de la Feldioara, din Voila am luat nişte ţevă şi ventile şi apoi ne-am dus la Dridif. Eu am săpat cu buldoexcavatorul, băieţii şi-au văzut de treaba lor şi la finalul programului am plecat spre casă. Florin s-a aşezat pe bancheta din spatele meu, nu ştiu cum el a murit şi eu mai trăiesc" a mai spus Constantin.



A fost dat afară de la locul de muncă



,,După 87 de zile medicale firma mi-a desfăcut contractul de muncă. Dacă mă mai ţineau 13 zile în concediu medical, beneficiam şi eu de o pensie de boală. Mi-a fost plătit doar concediul medical pe care l-am avut în perioada mai - iulie 2015. Îmi pare rău să spun, dar nimeni de la firmă nu s-a interesat de soarta mea, abia am recuperat ultimii bani din salariu. M-am angajat la SC Instalaţii Montaj în data de 9 octombrie 2006 ca mecanic de utilaje" a mai spus Constantin Murariu.



Dependent de aparatul de oxigen



,,După externarea din spital mereu făceam crize, nu puteam respira şi am închiriat de la o firmă din Braşov un aparat de oxigen. CASA achită lunar 200 de lei pentru acest aparat. Din trei în trei luni se reînoieşte contractul şi aşa pot folosi aparatul în continuare. De la accident şi pînă în prezent pot să spun că am făcut naveta la spitalul din Tg. Mureş şi la Spitalul Municipal Făgăraş. Zilnic i-au tratament, dar am rămas cu o semipareză pe partea stîngă" a mai spus Constantin.



Condamnat cu suspendare