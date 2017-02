Spune directorul general al colegiului, profesoara Maria Racu Prof. Dr. Maria Racu este al 21-lea director care conduce destinele liceului făgărăşean de la înfiinţare, 1898, pînă azi

Multe sacrificii au fost depuse la temelia învăţămîntului făgărăşean pentru ca în şcoli copiii locului să înveţe în limba curat românească. Puţini mai răsfoiesc astăzi monografiile vremii care vorbesc răspicat despre încercările cărturarilor făgărăşeni de a introduce în şcoli predarea în limba română. A reuşit Ion Codru Drăguşanu pe la 1868. Peregrinul transilvan, în calitate de căpitan districtual al Făgăraşului, a învins sistemul maghiar înfiinţînd şcoala superioară ,,Radu Negru" în care s-a predat limba română. Abia după Marea Unire, făgărăşenii s-au putut impune în faţa regimului maghiar, iar Liceul ,,Radu Negru" şi-a redeschis porţile în faţa valului de elevi dornici să înveţe limba şi istoria românească. În primul an şcolar, 1919/1920, nu mai puţin de 417 elevi au urmat cursurile liceului de pe malul Berivoiului. S-au scris monografii, au scris revistele vremii, au semnalat cronicarii despre primul liceu românesc din centrul României Mari, ,,Radu Negru" din Făgăraş. Vechea clădire edificată de maghiari a fost extinsă pentru a putea cuprinde sutele de elevi din Ţara Oltului dornici să studieze, dar şi pe cei veniţi din alte judeţe. S-au întrecut toţi localnicii cu dare de mînă să doneze liceului bani şi clădiri pentru a crea aici o şcoală la nivelul cerinţelor. ,,Radu Negru" s-a înscris în elita şcolilor româneşti încă din primul an şi a dat peste vremi mari personalităţi în toate domeniile de activitate. Au trecut prin băncile de la ,,Radu Negru" Aurel Vijoli, preşedintele BNR şi ministru de finanţe, Ioan Grecu, rector la UMF şi fondatorul catedrei de chimie anorganică de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din Cluj, Virgil Fulicea, decanul Facultăţii de Arte Plastice de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din Cluj, profesorii universitari Farcaş Toma, Roşală Virgil, Răduleţ Remus, academician, Herseni Traian, sociolog în cadul Academiei, Bruda Petru şeful catedrei de urologie a Institutului Medico-Farmaceutic din Cluj şi mulţi alţii. Monitorul de Făgăraş a titrat în paginile sale numeroase material despre acest ,,cuib” al educaţiei făgărăşene, a prezentat realizările dascălilor, performanţele elevilor, şi care n-au fost puţine, dar şi proiectele directorilor care au condus destinele acestei şcoli. În urmă cu cîţiva ani a editat şi un ziar împreună cu elevii de la ,,Radu Negru”, denumit ,,Monitorul de Radu Negru”. Începutul de an a adus schimbări la colegiul făgărăşean. Un concurs organizat de minister prin intermediul inspectoratelor şcolare a validat o nouă conducere, director general Maria Racu, directori adjuncţi, Elena Micu şi Remus Mogoş. .Am stat de vorbă cu directorul general al colegiului, prof. dr. Maria Racu care ne-a răspuns, în limita timpului ei liber, la cîteva întrebări pe care le redăm în acest material. Maria Racu este al 21-lea director la liceul făgărăşean.

,,Concursul mi-adeschis alt orizont”

Reporter: În ultimele două decenii, destinele Colegiuuil ,,Radu Negru” au fost conduse de mai multe echipe manageriale, majoritatea directorilor fiind tineri. Ce v-a determinat să alegeţi acest colegiu pentru planul dumneavoastră de management susţinut la concursul din anul trecut? Ce doriţi sa aduceţi nou la acest colegiu şi ce veţi păstra din ceea ce există?

Maria Racu: Nu pot spune că a fost o dorinţă să ajung director la Colegiul Naţional „Radu Negru”, ci ivirea concursului de directori din toamnă mi-a deschis un alt orizont al aşteptării, o oportunitate căreia i-am dat curs. Tot acest concurs mi-a oferit şansa să cunosc istoricul, tradiţia şi structurile colegiului, deoarece analiza Planului de dezvoltare instituţională mi-a oferit perspectiva de ansamblu asupra instituţiei pe care o conduc. Latura practică şi cultura organizaţională a instituţiei am cunoscut-o direct prin activarea mea ca profesor. Astfel, din partea teoretică şi din cea aplicată am înţeles că această instituţie şcolară este una care a rezistat tranziţiilor şi încă promovează o educaţie de calitate. Aceasta este perspectiva pe care sunt datoare să o continui, iar noutatea ar ţine de o mai bună valorizare a elevilor prin programe şi proiecte naţionale şi internaţionale.

R.: Ce v-a impresionat mai mult din istoria CN ,,Radu Negru”? Dar din istoria recentă a colegiului?

M.R.: Ceea ce leagă cele două perspective trecutul şi prezentul acestui colegiu este rigurozitatea educaţională impusă de ţinuta înaltă a corpului profesoral, ţinută care s-a propagat şi se propagă şi la nivelul elevilor.

,,Avem de învăţat ceva de la orice om”

R.: Pe care dintre directorii care au condus liceul de-a lungul vremii îl aveţi ca model? De ce?

M.R.: Consider că de la orice om avem de învăţat ceva, dar mai ales de la un profesor care mai are şi atribuţii manageriale. Şi în acest context nu aş folosi termenul de model, aş preciza ce am apreciat la directorii cu care am intrat în contat prin colaborarea din acest an. Domnul director, Bogdan Ioan, a dat dovadă de spirit democratic şi deschidere faţă de profesorii mai tineri, iar doamna directoare, Micu Elena, se încadrează în tiparul directorului corect şi riguros prin asumarea completă a funcţiei.

Un liceu cu tradiţie

R.: Împărtăşiţi ideea că ,,Radu Negru” a fost o şcoală de elită. Cum veţi mentine acest standard?

M.R.: Colegiul „Radu Negru” a fost şi trebuie să fie un colegiu de elită, un pilon al educaţiei făgărăşene. Tradiţia colegiului confirmă acest lucru prin generaţiile care i-au făcut cinste prin obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la examenenele naţionale şi apoi prin admiterea la facultăţi de prestigiu din ţară. Prin formarea unui absolvent capabil să facă faţă provocărilor educaţionale moderne, colegiul poate să-şi menţină astăzi eticheta de şcoală-etalon.



,,O echipă bazată pe respect şi profesionalism”

R.: La conducerea colegiului se află, acum, o echipă formată din director general şi doi directori adjuncţi. Cum veţi conlucra? Cum împărţiţi atributiile?

M.R.: Cei doi diretori adjuncţi, doamna Micu Elena şi domnul Mogoş Remus sunt profesori care au referinţe foarte bune atât la nivelul corpului profesoral, cât şi la nivelul comunităţii făgărăşene. Din această pespectivă echipa managerială pe care o formăm este complexă şi axată pe înţelegere, respect şi profesionalism. Atribuţiile celor doi directori adjuncţi sunt stabilite clar în fişa postului, iar colegii mei deja au mai ocupat această funcţie astfel încât sarcinile/ atribuţiile au fost doar o confirmare a statutului pe care îl au.

Ion Codru Drăguşanu, elementul comun între două şcoli de elită din Ţara Făgăraşului

R.: Exista diferenţe între Liceul ,,IC Draguşanu” şi CN ,,Radu Negru”? Dacă da, din ce puncte de vedere?

M.R.: Este interesant să comparăm sau să punem în balanţă cele două instituţii, dar cum se spune nimic nu este întâmplător iată că am plecat de la un liceu care poartă numele cărturarului drăguşean, Ion Codru, şi am ajun într-o instituţie care a fost înfiinţată de acelaşi cărturar. Bineînţeles că există şi asemănări şi diferenţe. O asemănare dintre cele două instituţii vizează aceeaşi axă educaţională, axa teoretică şi promovarea optimă la examenele naţionale. Diferenţele sunt substanţiale, „Radu Negru” este colegiu şi are structuri mai complexe: mai multe clase pe nivel (5 clase nivel liceal, 3 clase nivel gimnazial şi 3-4 clase nivel primar). Un alt plus faţă de Liceul Teoretic „Ion Codru” este cantina proprie. De asemenea, programul pentru ciclul primar „Şcoală după şcoală” este un alt element pe care îl găsim numai în cazul CN ,,Radu Negru”.

Debut cu ,,Întîmpinînd Crăciunul cu căldură”

R.: Cum aţi început activitatea la ,,Radu Negru”, cu decizii sau acţiuni extraşcolare?

M.R.: Aş spune că activitatea am început-o într-o manieră altfel încă din decembrie 2016, prin acţiunea de promovare a instituţiei, intitulată „Întâmpinând Crăciunul cu căldură”, manifestare care şi-a atins scopul de a valorifica poţenţialul artistic al elevilor, respectul pentru tradiţie şi consolidarea unui grup vocal alcătuit din cadre didactice.

R.: O acţiune de succes întradevăr. Rămînînd în aceeaşi linie, care este calendarul manifestarilor extra-şcolare pe care l-aţi stabilit in 2017?

M.R.: Stabilirea calendarului manifestărilor extraşcolare este sarcina consilierului educativ şi vizează activităţi tematice, menite a marca anumite zile cu valoare simbolică. Aş aminti câteva dintre cele care marchează perioada imediat următoare: activitatea Ziua porţilor deschise din 24 februarie 2017 în care vom prezenta oferta educaţională pentru clasa pregătitoare, Carnavalul primăverii (gimnaziu), Ziua mărţişorului (ciclul primar), Dragobetele, sărută fetele! ( ciclul liceal) ş.a.

Dezvoltarea infrastructurii colegiului

R.: . Ce dotari, investiţii v-aţi propus pentru instituţie în 2017?

M.R.: După cum ştiţi noua echipă managerială a fost investită în funcţie în 9 ianuarie, în consecinţă propunerile de investiţii vizează semestrul al II-lea şi anul şcolar viitor. Astfel, am propus un plan de dezvoltarea a infrastructurii, pentru că proiectele pe care îmi doresc să le implementez nu vor fi proiecte pe termen scurt, ci proiecte de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Nu aş vrea să vorbesc prea mult înainte, ci mi-aş dori ca faptele să fie vizibile cât mai curând. Ce vă pot spune este că proiectul de dezvoltare vizează investiţii menite a consolida veniturile proprii, cum ar fi extinderea şi modernizarea cantinei şcolare. Proiectele celelalte vor fi făcute publice în momentul în care sunt şi în curs de realizare.

R.: ,,Radu Negru” este şcoala cea mai mare din Făgăraş. Cîţi elevi şi cîte cadre didactice are colegiul?

M.R.: Colegiul „Radu Negru” este un colegiu cu populaţie şcolară numeroasă: aproximativ 1400 de elevi şi 80 de cadre didactice.

Cine este directorul Maria Racu

R.: Mulţi făgărăşeni, dar şi elevii şi părinţii lor ar dori să vă cunoască mai mult. Un scurt portret al dumneavoastră?

M.R.: Consider că un om care se respectă ar trebui să vorbească extrem de puţin despre el, dar pentru a vă răspunde la întrebare o să precizez câteva detalii despre mine. Sunt un cadru didactic tânăr, dar care înţelege responsabilitatea asumării muncii de profesor în contextul actual al politicii educaţionale. Activitate unui profesor, pe lângă cea de la clasă, vizează şi formare profesională. Din această perspectivă mă consider un profesor care a urmat traseul educaţional normal: titularizare, masterat în domeniul filologiei, definitivarea în învăţământ, apoi cursurile Şcolii doctorale Sibiu, obţinerea titlului de doctor în filologie şi echivalarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor. Pentru a respecta traiectul educaţional, am participat la o serie de cursuri de formare atât în specializare, cât şi în managementul educaţional, devenind membru în corpul de experţi. Fiind profesor de limba română mă consider responsabilă să ofer elevilor şansa de a cunoaşte identitatea nostră culturală prin punerea făţă în făţă cu tradiţia populară. Din acest considerent am dezvoltat proiecte menite a-i dezvolta tran- şi crosscurricular: Noi prin strămoşii noştri (Victoria), Şcoala de vară (Drăguş), Festivalul Sufletul satului (Drăguş), Reprezentări ale morţii în cultură şi literatură (Victoria), Nunta din Ţara Făgăraşului (Victoria) ş.a. Deja am vorbit prea mult şi nu doresc să existe o contradicţie între ceea ce spun şi ceea ce fac.

,,Idealul este greu de definit”

R.: Mai putem vorbi în ziua de azi despre profesorul ideal sau elevul ideal? Cum aţi contura portretul lor?

M.R.: Idealul este greu de definit şi nu poate fi constrâns în/de cuvinte. De asemenea, aş sublinia ideea, deşi desuetă astăzi, că un profesor prin menirea sa de a forma şi modela oameni este deja un ideal uman. Pot, totuşi, descrie profilul profesorului de care are nevoie învăţământul actual: un profesor care îşi respectă profesia, un profesor în slujba elevului şi un profesor, cum ar spune Noica, formator al unui elev, menit a-l întrece la finalul ciclului de învăţare. Elevul actual trebuie să conştientizeze ca astăzi mai mult ca oricând este nevoie de educaţie, este nevoie să fii cât mai bine instruit pentru a face faţă trierii valorilor.

Cabinetul de limba română = ,,fiinţa de hîrtie”

R. Sînteţi profesor tînăr, iar ideile şi proiectele pe care le promovaţi sînt în ton cu societatea de azi. Dovadă sînt acţiunile pe care le-aţi iniţiat şi organizat în decursul timpului. In opinia dumneavoastră cum ar arăta cabinetul de limba română? Dar cancelaria?

M.R.: Cabinetul de română trebuie să fie o prelungire a profesorului de română care trăieşte în şi prin lumea cărţilor, el fiind „fiinţa de hârtie” a realităţii, adică o încăpere în care cărţile (şi în varianta de e-book) să aibă „ochii deschişi”. Cancelaria trebuie să fie spaţiul în care profesorul să simtă confortul celor 10 minute de pauză, un spaţiu deschis socializării şi un spaţiu în care se regăseşte pe sine.

R.: . Cum aţi fost primită în colectivul de la ,,Radu Negru”?

M.R.: Primirea a fost una normală, fără reticenţe, ţinând cont că întâi am activat ca profesor şi apoi, prin concurs am devenit director. (Carla Tatu)

Casete



Directorii liceului



Primul director, provizoriu, a fost Mihaiu Novacu, după care dr. Ştefan Damian care a condus unitatea şcolară din 1919 pînă la pensionare în 1946. Un singur an şcolar a lipsit de la cîrma liceului fiind detaşat la Liceul ,,Gheorghe Lazăr" din Sibiu, 1941-1942, cînd l-a înlocuit prof. Romul Ursu. I-a urmat prof. Marcu Petre care a condus liceul pînă în 1948 cînd s-a pensionat. Primul comitet de conducere al liceului a fost format din: preşedinte: dr. Ştefan Damian, secretar: prof. Dumitru Purice, casier: prof. Victor Flirea, membrii: Constantin Radovici (prefectul judeţului), avocaţii dr. Octavian Vasu şi dr, Iulian Cârje şi prof. Octavian Popa. Cenzorii liceului erau: Matei Jiga- directorul Băncii Furnica, prof. Mihaiu Novacu şi dr. Hariton Pralea- directorul Băncii comerciale. Acest comitet a funcţionat pînă la 10 august 1930 cînd a fost reales cu modificarea că prof. Valeriu Literat l-a înlocuit pe prof. Purice care decedase, iar în locul prefectului a fost numit dr. Ioan Giurca, medicul primar al judeţului Făgăraş.

Directorii Liceului ,,Radu Negru" au fost: Nemes Imre (1898-1901), Szentimrei Istvan (1901-1907), Major Karoly (1907-1913), Kaufmann Gyorgy (1913-1915), Sarkany Lorand (1915-Feb.1919), Suciu Traian (Feb.1919- Oct.1919), Damian Ştefan (1919-1946), Şerban Cornilă (1946-1947), Marcu Petre (1947-1948), Vizitiu Dumitru (1948-1953), Dumitrescu Eugen (1953-1957), Popovici Remus (1957-1973), Stoica Nicolae (1973-1982), Judele Horaţiu (1982-1988), Funariu Ion (1988-1990), Retevoi Sabin (1990-1994), Greavu Traian (1994-2005), Pandrea Dan (Dec.2005-Dec.2009), Micu Elena (Dec.2009-Sep. 2012), Bogdan Ion (Sep. 2012- 9 ianuarie 2017), Maria Racu (9 ianuarie 2017-prezent).



Ion Codru Drăguşanu dă numele liceului, ,,Radu Negru"



Ion Codru Drăguşanu, peregrinul transilvan, cutreieră ţările occidentale încă de tînăr şi revine pe meleagurile natale abia în august 1845. Ia parte la revoluţie, 1948-1849, activînd în Ţara Românească şi Transilvania, după care revine la Făgăraş. Aici este preocupat de îmbunătăţirea situaţiei şcolilor pe care o considera factorul cel mai important pentru progesul românilor. El este fondatorul primei şcoli româneşti la Cincu în octombrie 1860. După ce este numit vicecăpitan al districtului Făgăraş, în iunie 1862, dar şi inspector şcolar, vizitează toate satele districtului în timpul examenelor, Veneţia de Jos, 1863, Viştea de Jos, 1867, Voila, 1870, Beclean, 1869. Începînd cu 1865 este preocuat să înfiinţeze o şcoală superioară la Făgăraş unde să înveţe tinerii din satele făgărăşene. Sinodul arhidiecezan din Făgăraş decide, în octombreie 1865, să înfiinţeze şcoala superioară din Făgăraş, iar I.C. Drăguşanu este însăcinat să se ocupe de proiectul de statut. În paralel s-a decis înfiinţarea unei şcoli centrale cu 3 clase la Viştea de Jos. Acelaşi sinod decide şi locaţia şcolii, iar cel care trebuia să întocmească planul clădirii a fost tot I.C. Drăguşanu. În martie 1868, Drăguşanu finalizează proiectele pe care le prezintă sinodului de la Făgăraş. Conform acestora, şcoala urma să funcţioneze în clădirea vechii şcoli primare. Pentru viitor urma să fie cumpărată şi casa vecină pentru extindere. Programul de studii al şcolii a fost prezentat mitropolitului Andrei Şaguna spre aprobare. Din satele fărăgărăşene s-au strîns 9.000 florini pentru lucrări. Statutele şcolii sînt trimise apoi spre aprobare guvernului, dar sînt respinse. I.C. Drăguşanu nu renunţă însă, şi pleacă în România de unde să facă o colectă pentru proiectul şcolii din Făgăraş. Au subscris 138 de persoane cu 4814 lei (2022fl) printre care: August T. Laurean, V.A.Urechea, B.P.Haşdeu, I.C. Massim, I. Heliade Rădulescu, Al. Papiu-Ilarian, Aaron Florian, Şt. Golescu şi alţii. Ajung la Făgăraş ajutoare pentru şcoală din Craiova, Bucureşti, Iaşi, Tîrgovişte, Botoşani de la profesori, deputaţi, proprietari. La 13 septembrie 1869, IC Drăguşanu inaugurează şcoala pe care o numeşte ,,Radu Negru". Solicită şi primeşe apoi donaţii de cărţi de la tipografiile statului din Bucureşti. În martie 1870 cere Camerei legislative din Bucureşti o donaţie pentru şcoala ,,Radu Negru", solicitare pe care o trimite şi lui Kogălniceanu şi Ioan Câmpineanu -fiul cerîndu-le să o susşină în Cameră. Deşi a fost aprobată suma de 5.000 lei, ministrul de finanţe Mavrogheni o anulează. Şi subvenţia cerută de Drăguşanu şi aprobată, în valoare de 4000 de lei, de către consiliile judeţene Argeş, Buzău, Muscel şi Prahova sînt anulate de ministrul de finanţe. Reuşeşte însă să înfiinţeze biblioteca şcolii printr-o nouă acţiune a sa privind donaţii de cărţi pe care le obţine în urma publicării unor anunţuri în ziarele vremii. Şcoala a funcţionat 4 ani, 1869-1873. (IC Drăguşanu- Animator al şcolii făgărăşene: Constantin Băjenaru: Ţara Făgăraşului: Istorie, etnografie, antropologie, editor coordonator Gheorghe Roşculeţ)



Edificiul ridicat de guvernul maghiar



,,Anul şcolar 1909/1910 s-a deschis în edificiul cel nou, ridicat de guvernul maghiar la intervenţia şi stăruinţa scriitorului Coloman Mithszath care era pe atunci deputatul Făgăraşului. Liceul este aşezat la o despărţire de cîţiva metri de piaţa centrală a oraşului pe malul stîng al rîuleţului Berivoi, cu frontispiciu către miazănoapte, într-un loc liniştit, scutit de praf şi zgomot: împrejurarea favorabilă pentru învăţămînt. Are formă de L cu două etaje cu fereşti mari şi luminoase. De partea stîngă se mărgineşte cu rîuleţul Berivoiului, de a dreapta sînt case particulare şi cîmpii arătoare. Are curte destul de spaţioasă şi o mică grădină de pomi. Lungimea faţadei este de 43 m, aripa stîngă are 30,41 m, iar cea din drepata dimpreună cu sala de gimnastică 94,42 m. Construcţia faţadei are un caracter de tranziţie între stilul baroc antic şi cel modern. Menirea acestui focular cultural a fost propagarea limbii şi culturii ungureşti în acest ţinut curat românesc. La 2 februarie 1919 a avut loc luarea în primire a edificiului şi averii liceului din partea Consilului naţional român din Făgăraş" (Anuarul I al Liceului de stat ,,Radu Negru" din Făgăraş, 1919-1920, publicat de dr. Ştefan Damian la Tipografia lui Ioan Haţieganu din Făgăraş )



Construcţie nouă, în stil baroc



Pentru Gimnaziul de Stat s-a construit o clădire nouă, executată în stil baroc, pe strada ce a purtat suscesiv denumirile Hurezului, Radu Negru şi apoi Şcolii, între anii 1907-1909. Clădirea avea 12 încăperi la subsol şi 49 încăperi, cu 12 dependinţe, la parter, etajul I şi etajul II. Începînd cu anul şcolar 1909-1910, cele 8 clase gimnaziale de băieţi s-au mutat, din sediul Şcolii Civile de fete în pomposul edificiu de pe malul stîng al rîului Berivoi, păstrîndu-şi numele. Este actualul sediu al CN Radu Negru. După 1 Decembrie 1918, liceul a fost transformat radical şi a fost subordonat statului român. Astfel, la 2 februarie 1919, Consiliul Naţional Român din Făgăraş, prin primul prefect român al judeţului Făgăraş, Octavian Vasu, şi prin profesorul Vasile Stoicănea din partea liceului, preia clădirea şi o trece sub conducerea Consiliului Dirigent Sibiu cînd se schimbă şi denumirea în Liceul ,,Radu Negru“. Începînd cu anul şcolar 1919-1920, cursurile s-au predat numai în limba română, funcţionînd clasele I-VIII de liceu, corespunzatoare claselor V-XII de astăzi). Constituit încă de la început ca un liceu de elită, şi-a păstrat renumele de-a lungul vremii. Pentru evaluarea activităţii corpului profesoral, ministerul trimitea aici mari personalităţi ale culturii române. Astfel, Liceul "Radu Negru" este vizitat şi evaluat la modul laudativ de următorii profesori universitari: Nicolae Iorga, Ovid Densuşianu, Mihail Dragomirescu. Si examenele de bacalaureat se desfasurau sub preşedinţia unor cunoscuţi profesori universitari şi mari personalităţi ale culturii, literaturii şi învăţămîntului românesc.