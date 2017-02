Făgăraşul are nevoie de investiţii, fără îndoială. O spun făgărăşenii care, an de an plătesc taxe şi impozite de tot felul, aşteptînd în schimb să beneficieze de condiţii normale de trai, un spital bine dotat şi cu personal medical profesionist, şcoli în care copiii lor să obţină o educaţie corectă, drumuri şi trotuare fără gropi şi asfaltate, instituţii publice care să lucreze pentru ei şi la care să le fie rezolvate problemele promt. I-am întrebat pe făgărăşeni care ar fi, în opinia lor, pentru că au un cuvînt de spus în Municipaliate, priorităţile de care ar trebui să ţină cont conducerea oraşului, pentru ca ei să simtă că trăiesc într-un oraş european. Conform cetăţenilor, cea mai importantă investiţie este ocolitoarea, urmîndu-i reabilitarea străzilor şi trotuarelor, apoi dotarea spitalului cu aparatură şi cu un personal care să respecte jurămîntul depus. Prioritar este şi sportul din municipiu, dar şi educaţia şi cultura. Redăm mai jos cîteva dintre cerinţele făgărăşenilor plătitori de taxe şi impozite locale.



,,Cea mai importană invetiţie pentru Făgăraş ar fi centura ocolitoare. Tir-urile care circulă pe arterele oraşului afectează carosabilul, blocurile şi deranjează locatarii. Mă bucur că în campania electorală primarul Gheorghe Sucaciu a promis că va realiza această investiţie şi aşteptăm să fie implementată. Cred că după ce trece iarna lucrările vor începe" este de părere Adrian Drăguş de 57 ani.



,,Şoselele şi trotuarele din municipiu sînt dezastruoase. Strada Plopului, în cartierul Galaţi şi aleea din jurul Cetăţii, strada M. Eminescu, toate sînt cu gropi şi crăpături. Multe din aceste asfaltări au mai fost făcute în anii trecuţi, dar au fost de slabă calitate. Angajaţii din primărie ar trebui să urmărească garanţia lucrărilor" a spus Romul Cocoradă, 73 de ani, pensionar.



,,Prioritar pentru Făgăraş ar fi aparatura medicală din Urgenţe şi din secţiile Spitalului Municipal. Nu de mult am ajuns cu soţul la Urgenţe şi am văzut lipsurile din dotarea UPU. Pe de altă parte, medicii ar trebui să fie mai atenţi cu pacienţii pentru că se ajunge la Urgenţe din necesitate, nu de dragul personalului medical. O altă prioritate trebuie să fie trotuarele din 13 Decembrie care sînt distruse şi îţi rupi picioarele" a spus Dorina Rus, 60 ani, pensionară.



,,Cea mai importantă investiţie în Făgăraş este o sală de sport pentru handbalişti, cu tribună, vestare şi tot ce este nevoie pentru a se desfăşura o activitate în condiţii optime. Prin intermediul ziarului fac şi o propunere. Să se vîndă bilete pentru fiecare meci, iar din aceste încasări echipa să-şi susţină activitatea. Ar trebui să avem şi o echipă de fotbal în diviziile C sau B” a spus Remus Fuedui, 68 de ani.



,,Toate străzile din Făgăraş trebuie asfaltate, iar cea mai importantă ar fi centura ocolitoare pentru că sînt afectate blocurile. Locuiesc pe strada V. Alecsandri, bl. 4, iar pereţii apartamentului meu s-au crăpat din cauza traficului greu de pe bulevard. Locuiesc la etajul 4 şi simt fiecare vibraţie, efectiv mobilierul din casă se mişcă din cauza maşinilor grele, ca la cutremur” a spus Cristea Dragostina, 708 de ani.