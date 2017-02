Pentru a înmatricula o maşină sau pentru a schimba permisul de conducere plăteşti mai puţin, dar îţi este pusă răbdarea la încercare Amenzi pentru buletine expirate de 15 zile

De cînd s-a eliminat taxa de timbru, la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Auto Braşov (SPCRAIA sînt cozi interminabile. Localnicii care vro să-şi înmatriculeze maşinile sau să-şi schimbe permisele de conducere trebuie să-şi pună nervii la încercare şi să îşi reserve timp pentru cozile formate la ghişeele de la Braşov. Sînt făgărăşeni care au reuşit să depună dosarele abia a doua zi de stat la coadă. Se fac liste încă de la orele 2.00 ale nopţii, sute de oameni aşteptînd să intre în sediul Serviciului unde primesc bonuri de ordine şi se aşează la alte cozi. ,,Sînt din Victoria şi este a doua zi în care stau la coadă şi am bonul cu numărul 120. Nu ştiu dacă apuc să depun actele. Sînt de la 2.00 noaptea aici” a spus un localnic care dorea să înmatriculeze maşina achiziţionată recent. Aceleaşi cozi lungi se formează şi la preschimbarea permiselor de conducere. ,,Am ajuns dimineaţa la 3.00 în faţa sediului unde s-a făcut o listă cu cel mult 250 de persoane. Cei peste acest număr au plecat acasă pentru că nu reuşeau să depună dosarele în acea zi. Aveam numărul 170. Pe la ora 8.00 am reuşit să intrăm în clădire unde am primit bonuri de ordine în funcţie de serviciile dorite. La preschimbarea carnetului de şofer, eu am avut numărul 34. Pînă la sfîrşitul programului am reuşit să depun actele pentru permisul de conducere pe care-l voi primi prin poştă” a spus V. M. din Făgăraş. Întrebat prefectul judeţului Coprian Băncilă despre haosul creat, acesta spune că noile prevederi legale privind aceste servicii n-au fost interpretate bine. ,,Pentru a descongestiona situaţia am prelungit programul la ghişee, am respins orice cerere de concediu, am impus bonurile de ordine, dar cozile tot mari sînt” a explicat prefectul.

Conform prevederilor Legii nr. 1/2017, începînd cu data de 01.02.2017, la efectuarea înmatriculării, transcrierii, transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autorizări provizorii/pentru probe, precum şi la examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere se vor plăti următoarele taxe:

- Contravaloare permis de conducere – 68 lei;

- Contravaloare certificate de înmatriculare – 37 lei;

- Contravaloare plăci număr înmatriculare la rînd – 40 lei

- Contravaloare plăci număr preferenţial 85 lei

- Contravaloare autorizaţie provizorie – 13 lei;

- Contravaloare plăci numere provizorii – 40 lei

- Contravaloare plăci număr de probe – 40 lei.



Au fost eliminate următoarele taxe:

- taxa pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere:

- taxa de examinare pentru primele trei examene la categoriile AM, A1, A2, A, B, B, BE- 6 lei;

- taxa de examinare pentru primele trei examene la categoriile C,C1,D,D1,CE DE,C1E, D1E, Tr,Tb,Tv- 28 lei;

- taxa de examinare în valoare de 84 lei

- Taxele de inmatriculare a autovehiculelor sâşi remorcilor, autorizare provizorie de circulatie şi autorizare de circulaţie pentru probe:

- taxa de înmatriculare – 60 lei şi de 157 lei, în funcţie de masa autovehiculelor

- taxa autorizare provizorie – 9 lei

- taxa autorizare numă probă – 414 lei

- Timbrul de mediu. 4.

- dovada plăţii taxei pentru furnizare de date.

Programul ghişeelor este zilnic între orele: 8.30.12.00, 12.30.16.00



Taxe reduse la actele de identitate

Făgărăşenii care solicită modificări în actelele de stare civilă sau de identitate vor plăti mai puţin pentru efectuarea acestora întrucît de la 1 februarie 2017 au fost eliminate o serie de taxe. Taxa pentru obţinerea cărţii de identitate este de 7 lei, sumă ce se achită la Serviciul taxe şi impozite locale al Primăriei Făgăraş. Înainte de 1 februarie această taxă a fost de 12 lei. ,,A fost eliminată taxa de timbru fiscal în valoare de 5 lei. Toate taxele pentru obţinerea actelor de identitate vor costa, prin urmare, mai puţin cu 5 lei. În cazul schimbării reşedinţei nu mai există nicio taxă, opera’iunea se face gratuit, doar ]n baya unei cereri a solicitantului" a spus Marius Potroviţă, şef SPCLEP Făgăraş.

Pentru eliberarea cărţii de identitate, solicitantul trebuie să deţină următoarele acte:

- certificat de naştere

-certificat de căsătorie (unde este cazul)

- certificat sentinţă civilă divorţ (unde este cazul)

-dovada adresei de domiciliu

Toate documetele trebuie să fie în original şi în copie xerox

,,În cazul în care expiră cartea de identitate se solicită certificatul de naştere al persoanei care trebuie să fie în condiţii bune (să nu aibă un grad avansat de degradare). Dacă certificatul de naştere este uzat se solicită unul nou. Dacă persoana este născută în Făgăraş, eliberăm automat un certificat nou odată cu CI. Dacă este născută în altă localitate, persoana trebuie să depună o cerere, iar Serviciul de stare civilă din Făgăraş va solicita oficial eliberarea unui noi exemplar de la localitatea în care s-a născut persoana respectivă. În cel mult 15 zile certificatul va fi obţinut" a mai explicat Marius Potroviţă. Pentru a depune solicitările, programul serviciului este: luni şi marţi de la 8.30-12-30, miercuri de la 12.30-18.30, joi de la 8.30-12.30. Pentru eliberarea actelor programul este: luni şi marţi între 8.30-12.30 şi 14.00-16.00, miercuri de la 8.30-10.30 şi 12.30-16.30, joi şi vineri de la 8.30 la 12.30.

Conform SPCLEP, la sfîrşitul anului 2016 erau înregistrate un număr de 309 persoane care aveau actele de identitate expirate. ,,Rugăm persoanele care au actele de identitate expirate să se prezinte la Serviciul nostru pentru reînnoirea acestora. În caz contrar, după 15 zile de la expirare vom aplica sancţiuni. Amenzile sînt cuprinse între 40 şi 80 de lei" a mai adăugat şeful SPCLEP.



Mai puţini bani pentru un paşaport

Şi la paşapoarte se va plăti mai puţin. Au fost eliminate următoarele taxe: taxa pentru serviciul prestat în cuantum de 22 de lei, ce intră în componenţa taxei de paşaport (pentru paşaportul electronic cu valabilitate 5 ani, pentru cel cu valabilitate 3 ani şi pentru paşaportul temporar) tariful suplimentar în cuantum de 100 de lei ce intră în componenţa taxei pentru paşaportul temporar şi taxa pentru eliberarea de adeverinţă de 22 de lei. Prin urmare de la 1 februarie 2017 cetăţenii vor obţine paşapoartele plătind următoarele sume:

- taxa pentru paşaport simplu electronic , cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani- 258 de lei( faţă de 280 de lei)

- taxa pentru paşaport simplu electronic , cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani- 234 de lei( faţă de 256 de lei)

- taxe pentru paşaport simplu temporar- 96 de lei( faţă de 218 lei)

- taxa pentru eliberarea de adeverinţă- 0 lei ( faţă de 22 de lei)

,,Am cerut lucrătorilor din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor să acorde o maximă atenţie informării cetăţenilor cu privire la noile taxe prin afişarea acestora atât la sediul instituţiei, pe site-ul Prefecturii, cât şi la toate punctele unde se pot achita aceste taxe, respectiv orice bancă, poştă şi trezorerie”, a declarat prefectul Ciprian Băncilă.

Fără taxe de apostilare

Dacă înainte pentru un act apostilat persoanele fizice plăteau o sumă de 25 de lei, iar persoanele juridice o sumă de 47 de lei, acum apostilarea se face gratuit. Se apostilează actele administrative oficiale emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România. În vederea apostilării documentelor cetăţenii se vor adresa Instituţiei Prefectului judeţul Braşov. ,,Am dispus actualizarea site-ului şi am organizat un punct de informare la registratura instituţiei, astfel încît cetăţenii să fie bine informaţi asupra prevederilor legale şi activitatea compartimentului apostilă să fie operativă” a mai explicat prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă.