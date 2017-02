O angajată a centrului este acuzată de un copil instituţionalizat că a întreţinut relaţii sexuale cu el Scandalul ONG-ului aterizat la Azur ,,Centrul nu e hotel de cinci stele”

Centrele de plasament au devenit, în ulimii ani, adevărate familii pentru copiii părăsiţi de părinţi. S-au făcut paşi mari în confortul copiilor, iar unii dintre ei au reuşit să se integreze în societate şi chiar să devină persoane importante în instituţiile în care şi-au găsit rostul. La Victoria funcţionează de mult timp centrul de plasament ,,Azur”, acesta înlocuind fostul orfelinat. Este un centru în care 70 de băieţi convieţuiesc împreună sub supravegherea personalului încadrat aici. Copiii frecventează cursurile şcolilor din localitate, şi majoritatea dintre ei sînt disciplinaţi. De bună seamă că mai sînt şi excepţii care însă sînt sub strictă supraveghere atît la centru cît şi la şcoală. Instituţia a avut de înfruntat, la început de an, cîteva probleme despre care directorul Gheorghe Durnă de la DGASCP Braşov spune că sînt inventate de un ONG.



Acuzată că a întreţinut relaţii sexuale cu un copil instituţionalizat



O angajată de la Centrul de Plasament ,,Azur" din Victoria a întreţinut relaţii sexuale cu un băiat instituţionalizat, cel puţin aşa a declarat un adolescent de 17 ani. Acesta a sesizat conducerea unităţii despre relaţia lor, miercuri, 11 ianuarie 2017. ,,Băiatul ne-a sesizat în luna ianuarie a.c., despre relaţia cu educatoarea. Din cele declarate femeia i-ar făcut avansuri sexuale şi au întreţinut relaţii sexuale. Însă după două ore tînărul şi-a retras plîngerea motivînd că a scris-o la nervi şi că nimic din ce a scris nu este adevărat" a spus directorul centrului ,,Azur" Sandor Janos Szekeres. În această perioadă instituţia se află în vizorul anchetatorilor. Cazul este în atenţia procurorilor de la Parchetul de pe lîngă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov. În urma verificărilor s-a deschis un dosar penal pentru infracţiunea de act sexual cu un minor.



,,Această imagine ne afectează instituţia"

,,În instituţie se discută acest subiect. Nu mi-am imaginat că se poate întîmpla aşa ceva. Nu pot să cred că a întreţinut relaţii sexuale cu un copil de la noi din centru, nu este capabilă de aşa ceva. Noi ne ocupăm de educaţia acestor copii, o astfel de imagine ne va afecta instituţia. Băiatul a făcut o sesizare la nervi şi apoi a spus ,,am minţit", ,,nimic nu este adevărat", ,,tot ce am spus au fost doar vorbe". În ultima perioadă a trecut pragul instituţiei noastre mai multe comisii de cercetare şi la final se va stabili cine este vinovat. Colega a negat acuzaţiile şi a demisionat din funcţia de educator. Oricum avea de gînd să plece din cauza unor probleme personale" au spus angajaţii centrului. Tînărul este elev în casa a X-a la CT ,,Dr. Alexandru Bărbat". Băiatul nu este un copil problemă, mai mult el a fost numit preşedinte şi lider de centru. ,,Am făcut anchetă internă, băiatul a făcut o plîngere către directorul instituţiei, dar după un timp acesta a spus că a minţit şi că nimic nu este adevărat. Cunosc foarte bine angajaţii de la Victoria şi mă abţin de la declaraţii" a spus directorul DGASPC Braşov, Gheorghe Durnă.



,,Acţiune de presă mascată în ONG-uri"

În urmă cu cîtva timp, la ,,Azur” au efectuat o vizită reprezentanţii unui ONG din Braşov, iar vizita s-a soldat cu articole de presă. ,,Sînt foarte supărat de atitudinea acelor persoane care în urmă cu cîteva săptămîni ne-au cerut aprobarea să viziteze toate centrele din judeţul Braşov, le-am dat acceptul, iar la final am stabilit să ne facă un raport şi să discutăm în cazul în care vin cu unele propuneri. Şase persoane au descins la Victoria şi au acţionat ca un organ de control. Ei trebuia să aibă acreditare, dar oricum nu înţeleg ce vor. Noi am fost de bună credinţă şi i-am lăsat în instituţie. După vizita lor, ne-am dat seama că unele persoane vor să atace centrul de la Victoria. Nu mai înţeleg nimic. Aceste persoane au pretenţii să le punem la dispoziţie şi unele documente. Ei nu aveau voie să filmeze, nu aveau voie să vorbească cu copiii. Respectivele persoane au încălcat legile în vigoare. Mă întreb de ce primul centru vizitat de ei a fost Victoria? Cred că urmăresc ceva cu centrul de la Victoria. Au făcut acuzaţii că era mizerie în camere, dar n-au ţinut cont că avem lipsă de personal. Am organizat concursuri însă posturile nu au fost ocupate. La centrul de la Victoria în ultima perioadă au ajuns toate organelede control. Începînd de vineri, 17 februarie a.c., respectiva asociaţie nu va mai pătrunde în nicio instituţie, pînă nu vom clarifica problemele. Vreau să văd statutul acestei organizaţii. Nu aveau dreptul să publice materialul respetiv. A fost o acţiune de presă mascată într-o asociaţie" a mai spus directorul DGASPC, Gheorghe Durnă.



,,Nu este muzeu şi nici hotel de cinci stele"

,,Este foarte uşor să arunci cu noroi într-o instituţie. Au venit cîteva persoane de la Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere şi au vizitat instituţia. Vreau să vă spun că instituţia noastră nu este muzeu şi nici hotel de cinci stele. Acum înţeleg ce urmăresc aceste asociaţii. Da, avem geamuri sparte, uşi stricate, însă avem şi mulţi copii. La nervi băieţii instituţionalizaţi mai sparg cîte un geam sau dă cu pumnul în uşi. Noi schimbăm geamurile, schimbăm şi repatăm uşile pentru că ăştia sînt băieţii noştri. Bugetul nostru este limitat ca la toate instituţiile şi în fiecare an am făcut ce s-a putut. Anul trecut am achiziţionat mobilier, uşi, saltele, mese. În acest an vom achiziţiona mobilier, acolo unde este cazul. Pereţii sînt zugrăviţi în alb, pentru că noi an de an facem igienizare, iar pe pereţii albi mai putem face unele retuşuri. În centrul ,,Azur" avem două femei care se ocupă cu curăţenia. Instituţia este mare are patru etaje plus parter, holuri, multe camere, băi. Aici ducem lipsă de personal şi ne descurcăm cum putem" a spus directorul de la Centrul ,,Azur", Szekeres.



Ce este ASUM?



Despre Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere Braşov (ASUM) a scris şi presa judeţeană folosind documentele depuse de aceasta la un proiect de hotărîre aflat pe masa CL Braşov în vederea obţinerii unui spaţiu. Conform Monitorul Expres, ASUM este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2006, care desfăşoară activităţi „în interesul comunităţii“, aşa cum este precizat în expunerea de motive şi raportul de specialitate care au însoţit proiectul de hotărîre privind acordarea spaţiului gratuit. ,,Asociaţia s-a remarcat pînă acum printr-o campanie pentru susţinerea drepturilor deţinuţilor din penitenciare. Asociaţia a fost înfiinţată şi este condusă de fostul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Ionel Spătaru, cel care în 2012 a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru luare de mită. În noiembrie 2014, Spătaru a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Codlea, după ce a ispăşit două treimi din pedeapsă. Potrivit procurorilor, în perioada iulie - octombrie 2011, Ionel Spătaru, în calitate de şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov, a pretins de la administratorul unei societăţi comerciale 300.000 de lei, din care a primit, prin intermediul altor persoane, în mai multe tranşe, suma totală de 70.000 de euro. Banii au fost ceruţi de Spătaru pentru a revoca o decizie de închidere a activităţii firmei respective. În 12 octombrie 2011, Ionel Spătaru a fost prins în flagrant după ce a primit de la administratorul firmei, denunţător în această cauză, 60.000 de euro, în două tranşe.

Un alt punct care ridică un semn de întrebare asupra acestei hotărîri este tocmai votul asupra proiectului. La vot a participat „din plin“ şi consilierul Marius Comşa (PER), care a dat un vot „pentru“. În acest caz, se poate considera că Marius Comşa are un interes direct pentru promovarea hotărîrii. În declaraţia de interese depusă la data de 05.07.2016, Marius Comşa este vicepreşedinte al ASUM, fără a avea însă beneficii de pe urma activităţii sale de la acest ONG, după cum se arată în document. De asemenea, şi soţia sa, Mariana Sebeni-Comşa, consilier judeţean al PER, este implicată în conducerea ONG-ului. Declaraţia de interese a Marianei Sebeni-Comşa, înregistrată la data de 04.07.2016 la CJ, arată că şi aceasta este vicepreşedinte ASUM. Între timp, se pare că Marius Comşa a renunţat la funcţia sa de vicepreşedinte al Asociaţiei, dar acest lucru nu clarifică foarte mult situaţia, în condiţiile în care Mariana Sebeni-Comşa este încă „pe poziţie“. Legea 215/2001, art. 46, interzice consilierilor locali să ia parte la deliberarea şi adoptarea hotărîrilor în care au un interes patrimonial faţă de problema supusă aprobării” a titrat Monitorul Expres.