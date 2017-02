CA de la Clubul sportiv din Victoria a stabilit bugetul necesar pentru 2017-02-18 ,,Sport de performanţă sau de masă?” este dilema membrilor CA

Consiliul de Administraţie de la Clubul Sportiv Orăşenesc Victoria a fost convocat, săptămîna trecută, de directorul clubului, Vasile Popa, într-o şedinţă în care să se analizeze bugetul unităţii pentru anul 2017. După 5 ore de discuţii, CA a reuşit să avizeze bugetul clubului. La aceasă şedinţă au participat directorul clubului sportiv Vasile Popa, membrii consiliului de administraţie: Urdea Gheorghe, Stanea Daniel, Timotei Stînea şi Costică Badea. În calitate de invitat a fost prezent Cristian Iosipescu de la secţia de karate, iar Ioan Bîrsan de la secţia de şah nu s-a prezentat din motive de sănătate.

,,Modernizarea bazei sportive este necesară"

,,Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria trebuie să devină o atracţie pentru elevii şi tineri din oraş. Copiii trebuie atraşi să-şi petreacă timpul liber prin activităţi sportive. Trebuie să se dezvolte ramura sportivă din oraş şi vrem să creştem cerinţele performanţei din partea spotivilor legitimaţi. Mi-am luat această responsabilitate şi trebuie să mi-o asum. Am fost numit membru în Consiliul de Administraţie şi vreau să mă implic cît mai mult. Începem cu paşi mici şi sper să atingem cel puţin obiectivele pe care clubul le-a propus. Baza sportivă trebuie să fie reabilitată. Vestiarele sînt aşa cum sînt, trebuie executate lucrări de reparaţii, la duşuri lipsesc bucăţi de faianţă şi gresie, nu mai funcţionează toate şi grupurile sociale trebuie reabilitate. Modernizarea bazei sportive este o necesitate, noi încercăm să-i convingem pe colegii consilieri să sprijine financiar un astfel de proiect. Dacă avem o bază sportivă modernă poate aduce venituri la club prin închiriere. Lîngă baza sportivă avem şi ştrandul, iar şansele sînt mai mari să închiriem baza sportivă. Sportivii au nevoie de o sală de fitness bine dotată unde să-şi desfăşoare antrenamentele. În perioada următoare vreau să încheiem un contract dp arteneriat cu şcolile din oraş pentru înfiinţarea unei echipe de handbal. Sportivii au nevoie de echipamente de iarnă, de vară, ghete şi treninguri, iar sportivii legitimaţi trebuie să aibă echipamente în culorile şi inscripţiile clubului. Prin intermediul ziarului, vreau să le urez succes tuturor sportivilor care a intrat în noul an competiţional" a spus consilierul local Stînea Valentin Timotei. La Victoria funcţionează 4 secţii sportive. Este vorba despre fotbal, karate, orientare şi şah. Membrii consiliului de administraţie au cerut ca fiecare secţie să prezinte un buget real care să corespundă nevoilor. ,,În acest fel noi vrem să cunoaştem cît mai bine activitatea sportivă. Vreau să vă spun că la fotbal se acordă un fond de premiere, iar celelalte secţii nu dispun de acest fond. Toţi sportivii cu rezultate de la toate secţile trebuie să fie stimulaţi şi încurajaţi. Prin fondul de premiere noi apreciem efortul şi rezultatele sportivilor" a mai spus Timotei.



Buget avizat cu greu

,,Am avizat bugetul propus pentru toate secţiile afiliate la club. Bugetul total este de 255.681 lei, din care 33,75% reprezintă cheltuielile cu personalul. În organigrama clubului sînt următoarele posturi: un director, un contabil, un instructor sportiv secţie fotbal, muncitor-administrare bază sportivă, îngrijitor clădiri şi echipamente. În prezent doar patru posturi sînt ocupate, iar celelalte două vor fi scoase la concurs. Bugetul este mic şi am diminuat unele cheltuieli pentru a asigura condiţii mai bune sportivilor. S-a redus norma la contabil de la 4 la 2 ore/ zi. Salariul pentru cele 2 ore/ zi prestate va fi de 700 lei, în loc de 1450 lei. Aşa am reuşit să creştem indemnizaţile de efort la fotbal de la 140 la 200 lei. Vrem să motivăm sportivii cu această creştere care nu este foarte mare, dar interesul nostru este să atragem cîţi mai mulţi tineri să practice sportul. În urma votului am stabilit ca preşedintele secţiei de fotbal să nu primească premii pentru că dînsul este directorul clubului şi are o idemnizaţie pentru a coordona această activitate. Am aprobat bugetul pentru secţia de fotbal şi va urma bugetul pentru celelalte secţii (karate, orientare şi şah)" a spus Costică Badea.



60% din buget doar pentru secţia de fotbal

Conform bugetului sumele au fost împărţite astfel: fotbal 196.997 lei, karate 14.993 lei, orientare 15.042 lei şi şah 4.684 lei, diferenţa pînă la 255.681 lei sînt salariile. Membrii Consiliului de Administraţie nu sînt plătiţi. ,,Avem o singură nelămurire cu bugetul celor trei secţii sportive. Noi am cerut un buget de la secţiile de karate, orientare şi şah care să reflecte cheltuielile reale în vederea desfăşurării activităţilor în condiţii optime. După ce vom analiza bugetele respective vom armoniza bugetul clubului. Nu este corect, pentru fotbal s-a alocat 60% din buget, noi vom echilibrăm bugetul. Trebuie să ne hotărîm ce fel de sport facem la Victoria, sport de masă sau sport de performanţă. Dacă vom face sport de masă urmărim să avem o participare cît mai mare, iar dacă vrem performanţă vom avea nevoie de sportivi aduşi de afară" a mai spus Costică Badea. Membrii consiliului de administraţie au solicitat directorului să prezinte un contract de management pentru o perioadă de un an pentru a urmării criteriile de performanţă.