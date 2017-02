Poiana narciselor la mîna unui ONG

Custodele desemnat pentru ara protejată ,,Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului” a avut prima întîlnire cu proprietarii de terenuri Întălnire cu scîntei pentru Poiana narciselor Primarul comunei Şercaia, Cristinel Paltin, între custode şi proprietarii de terenuri

Poaiana narciselor de la Vad a fost, în ultimii ani, un subiect aspru discutat de proprietarii de terenuri din dumbravă care s-au organizat într-o asociaţie pentru a-şi apăra drepturile moştenite. Sînt peste 280 de săteni din Vad care deţin suprafeţe de terenuri în poiana narciselor şi care aşteaptă să primească titlurile de proprietate de la autorităţile în domenul fondului funciar. Aşa cum susţine primarul comunei Şercaia, Crstinel Paltin, primele titluri de proprietate vor fi eliberate în perioada imediat următoare şi vor fi înmînate proprietarlor de drept. Emoţiile localnicilor dn Vad au fost însă amplificate în acest an de apariţia unui custode care, în opinia lor, va decide întrutotul asupra proprietăţilor lor. ,,Poiana a fost declarată arie protejată de mult, dar dreptul nostru asupra terenurilor ne era respectat. Am aflat acum că nici nu mai avem voie să intrăm în poiană, nu avem voie să cosim, iar de construcţii nici nu se mai pune problema. Ne-am trezit că altcineva decide pe proprietăţile noastre” au spus oamenii nedumeriţi.

Întîlnire cu scîntei

Duminică, 26 februarie a.c., de la ora 14.00, a avut loc la căminul cultural prima întîlnire dintre proprietarii de terenuri din Dumbrava Vadului, custodele numit pentru aria protejată şi primarul comunei, Cristinel Paltin. Sala căminului cultural a fost neîncăpătoare, iar şedinţa a fost una cu scîntei. Sătenii pe de o parte şi-au adus jurişti şi reprezentanţi de la sinducatul din domeniul forestier care să le susţină drepturile în faţa custodelui. ,,Noi am avut în faţă documentele în baza cărora se doreşte să se acţioneze în aria protejată din Poiana narciselor. Există un plan de management şi un Regulament emis de Ministerul Mediului care, credem noi, se vor aplica. Am vrut să ştim cum se pune problema şi ce drepturi avem noi ca şi proprietari de terenuri. Am constatat că noi nu mai avem niciun drept. Nu avem voie nici măcar să mai intrăm pe terenurile noastre. N-am fost lăsaţi să vorbim” au spus sătenii.

Primarul vrea colaborare între părţi

Primarul Cristinel Paltin se declară nemulţumit de anumite aspecte stipulate în planul de management. ,,Conform planului de management nu ai voie să intervi în ariile protejate. Dar narciseler nu se pot menţine dacă nu intervenim. În poiană se cosea şi de aceea s-au menţinut narcisele pentru că în caz contrar se va înţeleni. Custodele a fost de acord cu acest aspect. În plan este permisă vînătoarea. Consider că este un lucru greşit pentru că mistreţii, de exemplu, strică terenurile. Încercăm să găsim finanţare pentru curăţarea loturilor de teren pentru că oamenii n-au posibilitatea să le cureţe pe toate. Oamenii trebuie să înţeleagă că doar prin colaborare, poiana poate fi recuperată” a spus primarul Cristinel Paltin. Primarul mai spune că va căuta surse de finanţare pentru a putea interveni în poiană şi a păstra flora aşa cum era odată. Oricum în planul de management şi în regulamentul după care se ghidează noul custode sînt stipulate sursele agreate pentru finanţarea acţiunilor din Poiana narciselor: bugetul de stat, tarifarea impusă de custode, proiecte întocmite de custode în colaborare cu ONG, finanţare locală, naţională şi internaţională. Banii vor fi preluaţi şi dirijaţi de custode pentru acţiunile din aria protejată.



Custodele şi-a tras o feudă

Custodele desemnat pentru Poiana narciselor este Claudiu Paşca, reprezentantul unui ONG, singurul care s-a prezentat la licitaţia organizată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Planul de management al acetui ONG a fost însuşit de Minister care a emis la data de 10 mai 2016 Regulamentul sitului Natura 2000- Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului. Documentul a ajuns în atenţia proprietarilor de trerenuri din Dumbrava Vadului abia în acest an şi i-a revoltat întrucît, spun ei, au doar obligaţii şi nu mai au drepturi. Articolele cuprinse în acest Regulament, 79 la număr, transformă poiana cu narcise într-o feudă patronată de custode. Conform documentului, nimeni altul decît reprezentantul ONG-ului agreat de Ministerul Mediului poate decide asupra celor 394,9 hectare. Proprietarii de loturi pot avea acces doar cu acordul custodelui pe proprietăţile lor. Ce i-a revoltat pe oameni este faptul că este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate, colectarea florei, păşunatul, construcţiile, etc. ,,Noi ca proprietari avem obligaţia să asigurăm debitele de apă dar nu putem beneficia de nimic. Şi cînd vrem să intrăm la terenurile noastre trebuie să arătăm actele de proprietate, pe care încă nu le avem, custodelui. Pentru orice activitate a noastră trebuie să primim o adeverinţă de la custode, pe care probabil trebuie să o şi plătim. În regulament sînt prevăzute actele pe care trebuie să le prezentăm custodelui la fiecare adeverinţă pe care o eliberează. Este anormal cum sîntem priviţi noi, ca proprietari” au spus oamenii. Custodele s-a arătat surprins de faptul că Monitorul de Făgăraş a cerut informaţii legate de regulament, de planul de management şi mai ales de întîlnie lui cu sătenii din Vad.

Sărbătoarea narciselor se va organiza

Primarul Cristinel Paltin spune că tradiţionala serbare ocazionată de înflorirea narciselor va fi organizată şi în continuare cu toate că regulamentul custodelui interzice activităţile comerciale. ,,Locul în care vom organiza serbarea se află în afara ariei protejate, deci nu vom afecta mediul. Vom păstra tradiţie şi de 21 mai vom organiza tîrgul anual” a mai spus Paltin.

O altă încercare

Pentru că întîlnirea dintre părţi nu s-a soldat cu anumite decizii, a fost programată o nouă dezbatere. ,,Peste o lună de zile vom avea o nouă întîlnire cu custodele şi oamenii din Vad. Pînă atunci vom avea şi primele titluri de proprietate” a mai spus primarul Cristinel Paltin. Pînă la desemnarea noului custode, Poiana narciselor s-a aflat în administrarea Direcţiei Silvice Braşov. Aici a mai fost un custode, Oliviu Pop, reprezentantul Asociaţiei Renaturopa care a prezentat un plan de management al rezervaţiei Poiana Narciselor. Numirea noului custode pentru aria protejată Poiana narciselor şi emiterea Regulamentului sitului au apărut în aceeaşi perioadă cînd la conducerea Ministerului Mediului s-a aflat ministrul Paşca Palmer care a ţinut să implementeze proiectul ,,Parcul Naţional Munţii Făgăraşului”, un proiect care a revoltat comunităţile din Ţara Făgăraşului.

Arii protejate în zona Făgăraşului

Prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în MO nr. 152 din 12 aprilie 2000, au fost declarate arii protejate pe raza judeţului Braşov următoarele zone: coloanele de bazalt de la Racoş, coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită din Comăna de Jos, vulcanii noroioşi de la Homorod, microcanionul în bazalt de la Hoghiz, cheile Dopca de la Hoghiz, poienile cu narcise de la Vad (394,9 ha), cotul Turzunului de la Hoghiz, Pădurea Bogăţii de la Hoghiz (8,5 ha).

Arie protejată încă din anul 1954

În anul 1954, în urma unei hotărîri a Consiliului de Miniştri, pădurea de stejar din Dumbrava Vadului a fost pusă provizoriu sub ocrotire, fiind încadrată în grupa ,,păduri cu rol de protecţie". Statutul de zonă protejată a fost dobîndit zece ani mai tîrziu, printr-o dispoziţie a aceluiaşi Consiliu. Pînă în anul 1962, Dumbrava Vadului a fost în regim de proprietate, oamenii folosind poienile şi pentru păşunat, de două ori pe an, o dată în aprilie, înainte de înflorirea narciselor, şi apoi toamna. După colectivizare, foştii proprietari şi-au pierdut dreptul asupra terenului, avînd voie doar să cosească în fiecare an o anumită suprafaţă. După ce pădurea a fost desemnată rezervaţie naturală, Ocolul silvic a întocmit un ,,plan de fîn" care după 1990 nu a mai fost respectat, iar cosirea sporadică şi lipsa unui plan de management foarte riguros au dus la infiltrarea în rezervaţie a tufărişurilor şi a speciilor invadatoare. Acestea s-au instalat atît în poieni cît şi în parcelele acoperite de stejar, au lăstărit şi au proliferat în fiecare an mai mult. În prezent, rezervaţia naturală Poienile cu narcise continuă să se degradeze pierzîndu-şi în fiecare zi cîte un pic din statutul de ,,monument al naturii" - fiind singura pădure de stejar din Ţara Făgăraşului şi una din singurele două păduri dumbrăvite din Europa. (Lucia Baki)