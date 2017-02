Patru minori sînt consideraţi elevii problemă ai unităţii şcolare Conducerea şcolii a cerut sprijinul Poliţiei Victoria



Poliţiştii din Victoria au fost solicitaţi, în mai multe rînduri, la Şcoala specială pentru a readuce ordinea în unitatea şcolară. Patru minori au ajuns elevii problemă din şcoală din cauza comportamentului lor violent. Ei deranjează orele de curs şi nu se sfiesc să-şi ameninţe colegii şi pe cadrele didactice. Dacă dascălii se văd neputincioşi în faţa acestor elevi, poliţiştii spun că vor readuce la nornal situaţia prin consiliere şi dialog. Pînă atunci, părinţii colegilor lor cer ca minorii violenţi să fie transferaţi.

,,Profită de avantajele instituţiei"

,,Am intervenit la această instituţie în mai multe rînduri, am fost solicitaţi de director pentru consilierea unor elevi, dar şi pentru încredinţarea acestora la părinţi. Am participat şi la şedinţele cu părinţii unde s-a discutat situaţia creată de aceşti elevi. Minorii au un comportament inadecvat şi violent, nu doar la şcoală, ci şi în familie şi pe stradă. Aceşti elevi sînt în atenţia noastră de multă vreme pentru că au un comportament agresiv şi crează probleme. Ei frecventează cursurile şcolare doar pentru că au anumite avantaje, primesc hrană, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte din partea şcolii. Din păcate trebuie să spun că nu au înclinaţi către şcoală. Toţi elevii instituţionalizaţi la şcoala specială au un diagnostic medical şi suferă de anumite tulburări şi afecţiuni. Cei patru elevi nu stau la toate cursurile, de obicei după masa de prînz pleacă de la şcoală şi se ocupă de alte probleme. Această instituţie de învăţămînt se confruntă cu diverse probleme, aici necesită o atenţie sporită din partea angajaţilor, iar noi încercăm să-i consiliem şi să le explicăm urmările faptelor, atît pentru ei ca autori cît şi pentru victime" a spus comandantul Poliţiei Victoria, cms. Marian Filipoiu.



Dosare penale

Cei patru elevi de la şcoala specială sînt cercetaţi pentru fapte de violenţă, furturi şi tentativă de furturi din autoturisme şi locuinţe. ,,La începutul lunii februerie 2017, am înregistrat trei plîngeri de furt şi o tentativă de furt. În urma cercetărilor am reuşit, în cîteva zile, să identificăm autorul faptei. Este vorba despre unul dintre elevii problemă de la şcoala specială. În mare parte am recuperat bunurile sustrase de către minorul de 13 ani, dar acesta a reuşit să valorifice parte din bunurile furate. Minorul este cercetat pentru faptele sale. Ceilalţi trei elevi sînt cunoscuţi pentru manifestări violente şi sînt cercetaţi în dosare penale pentru lovire şi ameninţare. Minorii au agresat pe stradă mai multe persoane după ce au consumat băuturi alcoolice. În aceste cazuri minorii au fost audiaţi la sediul Poliţiei în prezenţa unui părinte, asistent social, psiholog şi obligatoriu în prezenţa avocatului. Toate instituţiile colaborează la identificarea cauzelor care duc la săvîrşirea faptelor penale de către minori” a mai spus comisarul Filipoiu.



,,Elevii violenţi să fie transferaţi"

,,Sînt cîţiva elevi care crează probleme la şcoală, instituţia trebuie să ia măsuri, dar să găsească soluţii pentru rezolvarea problemei. M-am săturat să-mi spună copilul că din nou a fost bătut de unii colegi. Nu este normal, eu îmi trimit copilul la şcoală să fie educat nu să fie bătut. Conducerea instituţiei trebuie să ia măsuri, să-i transfere la o şcoală de reeducare. În şcoală trebuie să existe un regulament de funcţionare şi acesta trebuie aplicat. Am făcut plîngere la poliţie pentru că mi-a ameninţat copilul spunînd că îl bate de îl omoară. Eu nu accept aşa ceva şi în luna martie voi merge la comisia de la Braşov să văd dacă acolo se cunoaşte situaţia de la Victoria" au spus unii părinţii. (Carla Tatu)