Spune făgărăşeanul Ion Negrilă, inspector general adjunct la IŞJ Braşov



Şcolile făgărăşene au fost în ultimii ani, cu mici excepţii, defavorizate la nivelul judeţului Braşov din toate punctele de vedere. La vîrful Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov n-au avut şanse să ocupe funcţii dascălii făgărăşeni, ei fiind acceptaţi doar la conducerea unităţilor de învăţămînt din Ţara Făgăraşului. Iar cele mai bune proiecte care au ajutat la dezvoltarea unei şcoli, au fost implementate la nivelul unităţilor şcolare din reşedinţa de judeţ sau la cele din zona metrolopitană Braşov. Cu toate că şcolile făgărăşene au avut, de-a lungul anilor,

rezultate remarcabile la nivel naţional şi internaţional, amintim aici CN ,,Radu Negru”, Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” din Victoria, CN ,,D-na Stanca”, Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu”. Executivul de la IŞJ Braşov a avut dascăli făgărăşeni, după 1990, prin prof. Vasile Ţifrea care a fost inspector şcolar general şi, acum, Ion Negrilă care ocupă funcţia de inspector şcolar adjunct. Putem aminti în mandatul Ţifrea de la IŞJ Braşov o serie de proiecte care au susţinut şi dezvoltat şcolile făgărăşene: repartizarea de microbuze şcolare, dezvoltarea Colegiului ,,Aurel Vijoli”, proiecte educaţionale la CN ,,Radu Negru” şi multe altele. Prof. Ion Negrilă promite să sprijine, în mandatul său, şcolile făgărăşene şi să implementaze proiecte educaţionale care să ofere elevilor şanse de a rămîne în Ţara Făgăraşului după finaşizarea studiilor. Într-un scurt interviu acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăraş”, Ion Negrilă explică de ce a acceptat funcţia şi elimină opiniile localnicilor care pun numirea sa de la conducerea IŞJ Braşov pe seama politicului.



Reporter: Aţi renunţat la funcţia de director de şcoală în favoarea uneia de conducere la nivelul inspectoratului şcolar. Care au fost motivele care v-au determinat să accepaţi funcţia de inspector şcolar general adjunct?

Ion Negrilă: Această funcţie este pentru mine o provocare şi tocmai de aceea am acceptat să ocup postul de inspector general adjunct. Un alt motiv pentru care am acceptat funcţia este faptul că am trecut prin tot ceea ce se putea face pînă acum. Am fost profesor de gimnaziu, de liceu, director în zona rurală, apoi director la o şcoală de la oraș. Eu am început munca de jos și cred că acum, avînd în vedere experiența pe care am dobîndit-o, pot rezolva multe probleme în educație începînd de la proiectele pe fonduri europene care vin în sprijinul elevilor, profesorilor şi părințior. Îmi doresc şi vreau să reuşesc să fac ca totul să funcționeze în parametri normali.



R: Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu" este căutată tot mai mult de făgărăşeni, mulţi elevi preferînd să urmeze cursurile aici. Este meritul dumneavoastră ca director că aţi reuşit să duceţi această şcoală la alt nivel?

I.N.: Cu multă implicare s-au obţinut rezultate foarte bune pe linie educativă, la olimpiadele şcolare, la concursuri, la evaluarea naţională. Clasa de artă care funcţionează la noi în şcoală a atras mulţi copii pentru că a obţinut rezultate cu care ne putem mîndri, iar copiii de la această clasă au ajuns la Liceele de artă de la Cluj şi Braşov. Avem cadre didactice de valoare, cu gradele didactice în CV-uri, 90% dintre ele cu gradul I, iar dascălii tineri sînt titulari pe posturi, examenele trecîndu-le cu medii de peste 8.00.



,,Funcţia nu mi s-a oferit ca o recompensă politică”



R.: Nu încape îndoială că această funcţie necesită o anumită experienţă în managementul educaţional, dar sînt voci care spun că numirea dumneavoastră la vîrful IŞJ Braşov ar fi o recompensă politică şi electorală. Cît adevăr există în astfel de ipoteze?

I.N.: Consider şi este adevărat că experiența acumulată în învățămînt m-a propulsat pe această funcţie. Experineţa obţinută de-a lungul anilor m-a ajutat să trec prin toate etapele, inclusiv cea de lider de sindicat. Cu siguranţă această funcție nu mi s-a oferit pe bază politică. Iar opiniile oamenilor sînt libere.



R.: În ce mod vă veţi completa experienţa ocupînd această funcţie? Ce diferență este între funcția de director de şcoală și cea de inspector?

I.N: ca inspector trebuie să iei în calcul toate soluțiile. Eu am avut noroc cu experiența din învățămînt. Am avut experiența directorului de școală, dar acum trebuie să iei în calcul tot ceea ce se întîmplă la nivelul unui județ. Nu este nimic deosebit, dar este multă muncă de teren. Și totul trebuie făcut într-un cadru mult mai extins pentru că este vorba de un întreg județ, nu doar de o instituție.



,,Funcţia este o responsabilitate”



R: Cum se vede Învăţămîntul de la nivelul Inspectoratului?

I.N.: O compar cu munca din campania electorală. În general este plăcută munca de teren pentru că intru în contact cu oamenii în mod direct, dar uneori sînt evenimente sau situaţii pe care trebuie să le rezolvi. Lucrezi cu oamenii totuși şi trebuie să ai capacitatea să poți rezolva lucrurile. Este însă și o responsabilitate şi este legată de faptul că ai în subordine mai mulţi oameni.



R.: Cum se vede sistemul de învățămînt prin ochii unui inspector, față de cel de director, sau, de simplu profesor?

I.N: Eu nu văd așa lucrurile! Mă gîndesc la locurile prin care am trecut, la oamenii de care m-am atașat. Viața nu este doar o funcție, mai trebuie să pui și suflet! Sînt totuși profesor și oricînd mă pot întoarce la catedră. Funcția de inspector general adjunct nu este bătută în cuie.



O nouă sală de sport



R.: Şcolile din Ţara Făgăraşului au o pondere importantă la nivelul IŞJ Braşov. Pentru anul şcolar 2016-2017,ce proiecte are Inspectoratul pentru școlile făgărăşene, fie ele gimnazii, licee sau colegii?

I.N: Încercăm, pe lîngă, cursurile ce vor fi date în următoarea perioadă, să aplicăm proiecte pentru școlile din Țara Făgărașului, să implicăm profesorii la cursurile de perfecționare, să îi învățăm să aplice singuri proiectele de care au nevoie și să creem cît mai multe evenimente extrașcolare pentru copii, educative, să creem un plan de acțiune și să prindem în bugetul local aceste proiecte. De asemenea, vrem să găsim soluții pentru obținerea vizelor de la DSP și înfiinţarea unei săli de sport. Vrem să o demolăm pe cea veche și să facem alta mai nouă și mai performantă. Avem acolo activități pentru karate, judo, dansuri și handbal. Noi, deși nu am avut fonduri, la nivelul echipei de handbal ne-am bătut cu cele mai bune cluburi din țară: Dinamo București, Râmnicul Vâlcea, Galați. Fără fonduri am obținut locul 4. Știți ce înseamnă handbalul de performanță? Ne-am bătut cu echipe de profesioniști! Și am obținut locul 4.



,,O bună colaborare la nivelul IŞJ Braşov”



R.: Această funcţie la nivelul IŞJ Braşov presupune, după cum aţi spus, multă responsabilitate. Ce atribuții aveți la nivel de Inspectorat?

I.N: Sînt președinte în comisia de simulare a examenelor și președinte în comisia de înscriere pentru clasa pregătitoare. Mă ocup şi de inspecţiile realizate la şcolile din judeţ, deci atribuţiile mele sînt legate, în special, der munca de teren în şcolile judeţului. Vreau să realizez o bună colaborare şi comunicare cu toate şcolile din judeţul Braşov.



R.: Cum aţi fost primit la nivelul IŞJ Braşov? Cum este colectivul şi cum se lucrează la acest nivel într-o instituţie publică?

I.N: Colaborăm bine şi ne sfătuim tot timpul, ceea ce este foarte bine. Pînă la urmă comunicarea este lucrul cel mai important. Și colaborez și cu noua conducere a școlii pe care am condus-o: Aldea Iuliana care este director general, iar directorul general adjunct este Chiriloiu Georgeta. Vorbesc despre Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu” pentru că am pus suflet în tot ceea ce am făcut acolo, iar instituția pe care am servit-o a lăsat urme.



,,Doresc să le pun drujba în braţe celor care mi-au spus că nu ştiu să bat un cui”

R.: Experienţa dobîndită în învăţămînt a fost completată şi de una politică. Mă refer la campania electorală din 2016 unde aţi obţinut un rezultat bun la alegerile locale pentru funcţia de primar. A fost o experienţă pozitivă sau de altă natură?

I.N: Da, a fost o bună experienţă. Aş vrea doar să le trasmit celor care, în campania electorală, mi-au spus că nu știu să bat un cui, că doresc să le pun o drujbă în brațe! Am fost de mic copil la pădure și am luat totul de jos. Vreau să spun deschis că nu mă interesează funcțiile. Totul este trecător, deşi unii se cred bătuți în cuie pe unele funcţii. Trebuie să gîndim pozitiv pentru cei de lîngă noi, pentru copiii noștri, elevii noștri, pe care trebuie să-i ținem aici, în țară. Trebuie să fim uniţi, să gîndim şi să acţionăm unitar pentru a ieşi din situaţiile în care Făgăraşul a ajuns. Sînt convins că vom reuşi dacă tragem la aceeaşi căruţă, aşa cum spune o vorbă din bătrîni.

(Ştefan Botoran)