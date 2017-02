Abuzurile şefilor PNL din instituţiile publice dezvăluite din interiorul partidului ,,În PNL nu mai este o virtute să fii onest, să lupți împotriva corupției, virtute este să aparții acestei „cosca” de tip Cosa Nostra și să practici „omerta”

Că liberalii din Făgăraş au preluat metehnele omologilor lor de la nivel judeţean în ultimele 3-4 mandate nu mai încape îndoială. Au păstorit destinele Făgăraşului precum Cosa Nostra din Sicilia, folosind banii publici ca pe propriile lor buzunare. Rezultatele muncii lor nu s-au văzut niciodată în comunitatea locală ci doar în ograda lor, fie personală sau a grupurilor de interese. Partidul brăteniilor s-a dovedit, pentru Făgăraş şi pentru judeţul Braşov, potrivnic cetăţenilor. Proiectele iniţiate de ei erau din start benefice grupurilor lor, iar dacă mai rămîneau fonduri acestea erau direcţionate către obiectivele publice. Am asistat în cîteva rînduri la audienţele preşedintelui CJ Braşov, iar acolo primarii din judeţ aşteptau la rind ca la Mecca pentru a ,,cerşi” fondurile publice necesare comunităţilor locale. Banii publici erau împărţiti pe criterii politice şi de grup nicidecum pe proiecte. Aşa se explică de ce aeroportul a stagnat, de ce Sănătatea e la pămînt sau de ce comunele nu beneficiază de utilităţi şi de drumuri reabilitate. Oamenii legii au demontat abia de curînd sistemul ,,mafiot” care se instaurase la nivelul judeţului Braşov şi în instituţiile publice subordonate. Sînt pe rol o serie de dosare penale, iar unii dintre cei care au abuzat de bugetul public sînt arestaţi, iar altora le urmează rîndul. La nivel de Făgăraş, procurorii se documentează şi încearcă să pună cap la cap filmul abuzurilor săvîrşite pe banii publici. OUG 13/2017 era şansa de scăpare pentru astfel de aleşi locali certaţi cu omenia şi respectul faţă de funcţia publică. Dar cetăţenii au dejucat planurile politicienilor şi prin mişcările de stradă au blocat abuzurile faţă de legile penale. În anul de graţie 2017, au ridicat vocile şi au criticat metehnele liberale chiar membrii PNL. Primul care a dat startul a fost secretarul PNL, Florin Dragoş David, şi i-a urmat Mariana Câju, cea care a deţinut preşedinţia CJ Braşov pe o perioadă determinată. Câju a ţinut să arate, printr-o scrisoare deschisă, practicile din interiorul partidului, pe care le numeşte ,,de tip mafiot”. Monitorul de Făgăraş publică integral scrisoarea fostei membre PNL, Mariana Câju.



,,Dragii mei colegi liberali,

Astăzi am luat o decizie importantă pe care, cu durere, doresc să v-o comunic. După nouă luni de gândire, timp în care nu am făcut declarații în spațiul public, am hotărât să îmi dau demisia din Partidul Național Liberal.

Am intrat în acest partid în anul 1990, când eram elevă la liceu, în clasa a XI-a, și nu eram nici măcar majoră. Aveam doar mult entuziasm, dat de vraja libertății. Am fost, timp de 27 de ani, un membru loial Partidului Național Liberal. După o lungă perioadă petrecută în străinătate, m-am gândit că datorez țării mele măcar puțină implicare și aplicarea experienței dobândite în afara țării. Am activat foarte mulți ani doar ca simplu membru, iar în urmă cu șapte ani am fost aleasă consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov

Cel mai sensibil domeniu de care am avut șansa sa mă ocup începand cu anul 2013 a fost cel al sănătății. Pe finalul mandatului am avut onoarea să conduc, pentru o scurtă perioadă de timp, întreg județul, înlocuindu-l pe președintele suspendat al Consiliului Județean Brașov.

Am fost eliminată din administrația locală brașoveană de conducerea vechiului PNL pentru că o gașcă de tip mafiot conduce astăzi partidul. În Partidul Național Liberal nu mai este o virtute să fii onest, cinstit, să lupți împotriva corupției, să fii competent. Virtute în PNL, astăzi, este să aparții acestei „cosca” de tip Cosa Nostra și să practici „omerta”. Spun asta pentru că i-am urmărit zilele acestea cum așteptau plini de încredere aprobarea OUG 13, pentru că, dragii mei, dacă o parte din colegii noștri se erijează în protestatari, ei nu au nicio legătura cu cei care manifestă împotriva corupției. Eșecul PNL Brasov este elocvent. Revolta oamenilor este îndreptată împotriva întregii clase politice.

Mă veți intreba de ce nu am comunicat conducerii centrale a partidului ce se întâmplă la Brașov. Am încercat și, chiar dacă aveam în acel moment calitatea de președinte al Consiliului Județean, conducerea PNL nu a fost interesată de un membru care a îndrăznit să nu fie de acord cu vechiul președinte. Probabil pentru că interese mai adânci îi leagă pe aceștia din urmă, la care noi, simpli membri, nu avem acces.

Am avut curajul (câți au acest curaj?) să aduc în atenția opiniei publice cele mai grave probleme pe care le-am găsit la Consiliul Județean, probleme legate de cheltuirea banilor publici, credite contractate care amanetează viitorul brașovenilor pe mulți ani de acum înainte, de situația reală în care se află proiectul aeroportului, despre drumuri și mai ales despre spitale. Am deranjat pentru că am „îndrăznit” să arăt care este adevărul, pentru ca brașovenii să nu mai fie furați. Am „îndrăznit” să reziliez contracte care afectau bugetul Consiliului Județean și, ca să folosesc un limbaj mai neacademic, „i-am tăiat de la conductă”. Gândiți-vă ce ar fi însemnat pentru ei ca eu să rămân la conducerea Consiliului Județean.

Am fost catalogată ani de-a rândul ca cea care „face scandal” pentru spitale, pentru că, DA, poziția mea la întocmirea fiecărui buget era extrem de vehementă față de reticența celorlalți de a acorda finanțare sistemului de sănătate. Pentru asta am câștigat respectul celor din sistemul de sănătate, iar satifacția mea a fost enormă.

Au încercat să mă umilească plasându-mă pe un jenant loc 24 pe lista de candidați ai PNL la alegerile locale, neexistand niciun nivel de comparație ca experiență și competență între mine și cei care m-au înlocuit. Au încercat să mă amenințe, să mă șantajeze (RIDICOL!) și, în ultima vreme, să mă asigure că va fi totul bine într-un viitor nu se știe cât de apropiat sau îndepărtat, deși la întalnirile lor BAHICE nocturne, dorințele și le exprimau mult mai liber. „Să dispară”- aceasta este dorința lor pe care eu astăzi le-o îndeplinesc. Am ales să plec, dar nu voi accepta să fac compromisuri cu acești indivizi.

Am reușit în două luni la conducerea Consiliului Județean să realizez cât alții în jumătate de mandat sau poate chiar într-un mandat întreg, pentru că noul președinte, aflat la conducere de nouă luni, a reușit până acum să-și renoveze doar propriul birou.

Sunt mândră că am putut transforma toate spitale din Brașov în spitale clinice, că am reușit să rezolv situația disperată în care se afla Spitalul de Pneumoftiziologie riscând să ajungă cu bolnavii în stradă, ca am aprobat asocierea cu Primăria Brașov pentru realizarea aeroportului și că am reușit la rectificarea din luna mai să alocăm ultimele fonduri pentru spitale anul trecut. Împreună cu Comisia de sănătate am reușit în mandatul trecut să depolizăm spitalele, înlocuind toți membrii numiți de partidele politice din Consiliile de Administrație ale spitalelor, să organizăm după șase ani concursuri pentru funcția de manager și pentru componența Comitetelor directoare din toate spitalele. La plecare am publicat pe site-ul Consiliului Județean și strategia în sănătate a spitalelor aflate în subordinea Consiliului Județean pentru a fi dezbătută, completată și aprobată ulterior. Acolo a rămas. Nu s-a mai întâmplat nimic cu această strategie, pentru că actualii conducători nu sunt interesați.

Sunt trei persoane care au dorit excluderea mea din toate funcțiile: vechiul președinte, actualul președinte și secretarul general adjunct, un consilier județean aflat la al treilea mandat și care până acum nu a avut inițiativa niciunui proiect de hotărâre în Consiliul Județean, deși conduce de două mandate o comisie importantă și în condițiile în care, în mandatul trecut, la fiecare ședință de Consiliu, fără excepție, mai mult de jumătate din ordinea de zi era formată din proiecte de hotărâre inițiate de mine sau de Comisia pe care o conduceam.

Greșeala mea cea mai mare, judecați voi, a fost că mi-am permis să le atrag atenția de câteva ori să respecte legalitatea. NIMIC ÎN PLUS. Am cerut să fim evaluați la întocmirea listelor electorale, ținând cont de criteriile de integritate stabilite de partid, și am atras atenția că pe listă se află persoane care nu îndeplinesc aceste criterii, una dintre ele aflându-se într-un notoriu conflict de interese. Păcat pentru mine că acea persoană se afla în comisia care trebuia să mă evalueze pe mine și pe voi, dragi colegi care nu v-ați regăsit pe acele liste. Nu trebuie să fii competent, nu trebuia să îndeplinești criteriile de integritate, trebuia doar să aparțin acestei grupări cu apucături mafiote de proastă calitate sau chiar staliniste, deviza lor fiind „cine nu este cu noi este împotriva noastră”.

Partidul Național Liberal a câștigat în vară alegerile locale pentru că președintele Consiliului Județean nu se alegea uninominal. În toamnă, însă, la alegerile parlamentare, a venit dezastrul. După 22 de ani, la Brașov a câștigat PSD-ul.

Aș dori să mulțumesc colegilor din fostul PDL pentru că făra votul lor nu aș fi ajuns la conducerea Consiliului Județean Brașov. Doresc, de asemenea, să mulțumesc și colegilor din vechiul PNL care în acel moment au fost alături de mine. Președintele, împreună cu câțiva membri din vechiul PNL ( cei vechi și cei mai puțin vechi aciuați pe la noi de prin FSN) au mai avut o tentativă să mă umilească, propunând un contracandidat pentru conducerea Consiliului Județean pe un coleg care avea calitatea de consilier județean de o lună, care nu avea nici pregătirea și nici experiența necesare pentru a ocupa o asemenea demnitate și a-și asuma o asemenea responsabilitate. În inconștiența lor, ar fi aruncat județul în haos. Nu departe sunt și acum. În nouă luni de zile, în afară de biroul lui, noul președinte nu a reusit să realizeze NIMIC, nicio procedură, nicio începere de lucrări. Singura „mare realizare” este blocarea proiectului aeroportului. Este grav pentru că nu asistăm numai la neputință, ci și la o blocare intenționată a proiectelor pentru a satisface aceleași dorințe ale celui care l-a pus în funcție.

Din păcate pentru brașoveni, nu se va întâmpla nimic în următorii patru ani la Consiliul Județean Brașov și nu din vina PSD-ului, cum i-a învățat înaintașul lor să se victimizeze, ci pentru că nu le pasă de brașoveni și pentru că preferă să nu realizeze un obiectiv decât să se asocieze pentru a găsi finanțare, cum este cazul aeroportului. În campania electorală din iunie, actualul președinte afirma că va vedea el dacă se asociază sau nu cu primăria pentru realizarea aeroportului, iar proiectul de lege pe care l-am înaintat parlamentarilor brațoveni pentru a fi promovat în Parlament pentru a rezolva situația terenului aeroportului nu a fost semnat decât de câțiva parlamentari liberali .

Dragii mei colegi, din păcate așteptările mele de a vedea o schimbare în PNL încetează în acest moment. Nu am decis ce voi face în viitor din punct de vedere politic. Ceea ce știu sigur este că mă voi implica în orice proiect util brașovenilor. Consider că fără aportul dumneavoastră individual nu putem aștepta să se producă o schimbare. Vouă, membrilor simpli, vă rămâne responsabilitatea de a salva Partidul Național Liberal în Brașov.

Vă doresc succes!

Cu drag, Mariana Câju