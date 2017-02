Două blocuri din Victoria sînt considerate de localnici nişte ,,pete negre” ale oraşului. Blocul 4 de pe strada Salcâmilor, aflat în proprietatea primăriei, care este locuit de familii, în majoritate iresponsabile şi certate cu bunul simţ, şi blocul 44 de pe strada Oltului, aflat în proprietatea unei firme, care a ajuns un focar de infecţie pentru întreaga zonă. Cele două imobile au fost subiecte de dezbatere în ultima şedinţă ordinară a CL Victoria.

,,Locatarii aruncă gunoiul pe geam”

În plenul şedinţei ordinare de la sfîrşitul lunii februarie a.c., consilierul local Timotei Stînea Valentin a relatat situaţia dezastruasă a blocului 4 de pe strada Salcâmilor. ,,Am vizitat blocul nr. 4 de pe strada Salcâmilor şi vreau să vă spun că aceşti oameni trăiesc în condiţii impropri. Bucătăriile şi băile lasă de dorit, nu au căldură, nu au apă caldă, iar casa scării s-a transformat în ghenă de gunoi. Pereţii din bucătăriile şi băile imobilului sînt negrii din cauza condensului. WC-urile sînt închise cu lacăte, doar una era deschisă şi acolo era mizerie de nedescris. În jurul blocului este dezastru, locatarii aruncă gunoiul de pe geam. De la intrare în imobil te izbeşte un miros greu de suportat. Cineva trebuie să se ocupe de acest bloc. Trebuie să se facă curat, să existe un regulament care trebuie respectat, iar cei care nu respectă unele reguli să fie sancţionat şi chiar evacuaţi. În acest bloc locuiesc multe familii cu copii şi în curînd va ajunge un focar de infecţie. Dacă blocul este administrat, acolo trebuie făcută ordine" a spus consilierul Timotei.



,,Nu se păstrează nimic”

,,În acel imobil locuiesc şi chiriaşi şi proprietari. În ultimii ani s-au alocat fonduri pentru achiziţionarea unei centrale termice, pentru reţele de gaz metan, contoare pe gaz şi curent. Însă unii chiriaşi nu au 20 - 30 de lei să beneficieze de curent electric. Băile, bucătăriile au fost modernizate, dar nu păstrează nimic. Nu vor să plătească o femeie de serviciu. Chiriaşii au datorii mari la utilităţi şi chirie. Multe persoane din imobil sînt fără venituri, însă noi nu am găsit soluţii să rezolvăm această problemă. Am încercat să-i ajutăm prin investiţiile făcute, dar aceştia nu îngrijesc bunurile. Sperăm să găsim o variantă pentru persoanele fără venituri, iar din bugetul local să plătim parţial la serviciul de apă şi gunoi" s-au justificat reprezentanţii Executivului. În urmă cu cîţiva ani Primăria Victoria a achiziţionat şi montat panouri solare care să producă apa caldă necesară chiriaşilor. Deşi investiţia a fost plătită din bani publici, panourile solare nu sînt funcţionale.



Ruşinea oraşului

Consilierul local, Alexandrina Pasere a adus în discuţie situaţia blocului nr. 44 de pe strada Oltului şi a propus acoperirea lui. ,,Blocul respectiv strică tot aspectul zonei şi trebuie acoperit cu o folie să nu se mai vadă mizeria din el” a spus Alexandrina Pasere. Se ştie că imobilul a aparţinut firmei de construcţi Brafcov SA din Braşov care a intrat î insolvenţă, a fost preluat apoi de Concefa SA Sibiu, dar şi această firmă a intrat în insolvenţă. În prezent imobilul este scos la vînzare, iar suma cerută este de 208.000 euro. O firmă de insolvenţă din Cluj se ocupă de vînzarea blocului, dar nimeni nu s-a arătat interesat să-l achiziţioneze. Imobilul a ajuns un focar de infesţie, iar cei mai afectaţi sînt localnicii din zona respectivă. Din 2009 nu mai locuieşte nimeni în imobil şi de la an la an acesta s-a deteriorat. ,,Blocul este un focar de infecţie, şobolanii mişună în jurul blocului. Este un pericol pentru copiii, bucăţi de tencuială se desprind din zidurile blocului şi nu se iau măsuri de protecţie" au spus locatarii de pe străzile Viitorului şi Oltului. (Carla Tatu)