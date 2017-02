Pe uliţele satelor din Ţara Făgăraşului se văd tot mai puţine animale. Dacă în fiecare sat existau ciude numeroase cu sute de bivoli şi sute de vaci, astăzi numărul acestora este de cîteva zeci. Mai mult, bivoliţele sînt pe cale de dispariţie pentru că oamenii le-au vîndut şi au renunţat să le mai crească pe lîngă casă. În satul Rucăr, unde erau şi 300 de capete de bivoli în urmă cu 5 decenii, astăzi pot fi numărate pe degete, doar cîteva familii se mai încumetă să le întreţină. Scăderea drastică a numărului de bovine din bătătura omului s-a datorat în primul rînd a lipsei desfacerii laptelui şi a produselor derivate. Sătenii spun că nu au unde să-şi mai vîndă laptele, iar firmele care colectează lapte plătesc foarte puţin. De asemenea, cheltuielile şi munca depuse pentru întreţinerea animalelor sînt foarte mari faţă de veniturile obţinute. Mai mult decît atît, subvenţiile aferente creşterii bovinelor şi cele pe păşune nu le acoperă necesarul, mai spun oamenii. Sătenii preferă să vîndă laptele la piaţă sau abonaţilor. Un litru de lapte de vacă se vinde cu 2,5 lei, iar un litru de lapte de bivoliţă cu 5 lei.



,,Am trei vaci, una de lapte şi două de carne, iar laptele îl vînd în piaţă. Nu am cantitate mare, cel mult 10 litri pe zi. Aproape în fiecare zi vin din Meltea cu bidoanele de lapte în piaţă. Un bidon de doi litri îl vînd cu 5 lei. Ocazional mai vînd lapte şi la vecini. Trăiesc din vînzarea de lapte pentru că nu am alt venit. Cînd avem lapte mai mult, facem brînză pentru familie" a spus Ion M. de 60 de ani din Meltea.



,,La noi în sat nu mai sînt animale aşa cum era altdată. Mulţi oameni şi-au vîndut anumalele ca şi noi. Cînd ieşea ciurda dimineaţa, se umplea uliţa, erau sute de capete. Acum le poţi număra pe degete. Poate nu le vindeam, dar noi am îmbătrînit şi nu mai puteam umbla cu bidoanele de lapte în piaţă şi la diverse familii. Cheltuiam motorină, timp şi cînd trăgeam linie cîştigul era foarte mic" a spus Vasile Silea, de 59 de ani din comuna Ucea.



,,Nu avem animale multe, doar două vaci. Nu avem abonaţi pentru că nu vindem laptele. Vrem să avem produsele noastre şi ne-am obişnuit să avem animale în curte. Din cîte am auzit firmele care colectează laptele din sat oferă un preţ mic. Cu animalele avem de mult de lucru, dar ne bucurăm că avem lapte proaspăt şi o brînză bună" a spus Mihaela Stoia, de 42 de ani din Drăguş.



,,În gospodărie avem o vacă, două bivoliţe şi cîteva oi, dar nu vindem laptele. Noi avem copii, nepoţi şi are cine să-l consume. Nu avem cantităţi mari pentru a vinde. Nici vorbă să vindem la cei care colectează laptele în zonă pentru că plătesc foarte puţin" a spus Olimpia Racu, de 57 de ani din Drăguş.



,,De cîţiva ani am vîndut animalele pentru că nu aveam unde vinde laptele. Era muncă multă, bani puţini, iar noi nu am luat subvenţii pentru animale. Sîntem bătrîni şi nu mai putem munci aşa cum o făceam cînd eram tineri. Am avut vaci, bivoliţe, dar niciodată nu am vîndut laptele la firmele care colectau. Îşi băteau joc de munca noastră cînd ne plăteau cîţva bănuţi pe litru de lapte. În ziua de astăzi nu mai merită să creşti animale, pentru că laptele şi brînza nu sînt plătite faţă de munca depusă" a spus Ioan Paler, de 74 de ani, Lisa.



,,Avem o mică fermă cu 20 de vaci de lapte. Zilnic strîngem cam 100 de litri pe care-i predăm la firma Hohland din Sovata. Folosim un răcitor unde păstrăm laptele pînă vine cu cisterna să-l colecteze. Această firmă plăteşte între 1,25 şi 1,3 lei pe litru, în funcţie de calitatea laptelui. Vreau să vă spun că nu merită munca la animale faţă de ce venituri obţinem. La noi în comună sînt probleme şi cu locul de păşunat, în fiecare an ne confruntăm cu problema suprafeţei de păşunat oferită de primărie din păşunatul comunal. Nu primim nici subvenţii pe păşune şi nu este normal. Această subvenţie ne-ar ajuta la întreţinerea animalelor” a spus Doina Bărbătei, fermier din satul Dacia.