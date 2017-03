Gaşca lui Căncescu din PNL a fost săltată de DNA

Cătuşe la kilogram pentru liberali Căncescu, Grapă şi Matei arestaţi pentru 30 de zile, iar alţii sînt la dispoziţia procurorilor DNA Descinderi ale procurorilor, la Făgăraş La capătului unei zile de percheziţii în Ţara Făgăraşului, procurorii i-au dus la anchete pe Sebatian Grapă, Adrian Neag şi Cristinel Paltin

Au curs rîuri de cerneală despre jaful fără precedent pe care l-au făcut liberalii în judeţul Braşov. Cel puţin ,,Monitorul de Făgăraş” a titrat seriale întregi despre caracatiţa ce pusese stăpînire pe banul public şi care folosea banii contribuabililor după bunul plac. După mulţi ani, procurorii DNA scot la iveală ilegalităţile făcute de aleşii locali şi judeţeni. Unii sînt arestaţi, alţii sînt la mina procurorilor, iar dosarele penale sînt dispuse unul după altul. Portalele instanţelor de judecată sînt de asemenea pline de numele aleşilor precum sînt conturile lor doldora de bani publici. Dacă teatrul cătuşelor a poposit de peste doi ani la Braşov, a venit şi rîndul Ţării Făgăraşului. Procurorii DNA au descins la locuinţele deţinute de Sebastian Grapă, în Braşov şi la Făgăraş, la primele ore ale dimineţii de 28 februarie 2017. Cantina fostului Combinat Chimic din Făgăraş a fost înconjurată începînd cu ora 6.00, iar bariere formate de oamenii legii au fost puse şi străzile adiacente şi chiar pe DN1. După multe ore, percheziţiile s-au soldat cu reţinerea lui Sebastian Grapă pentru 24 de ore, iar DNA a cerut arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. Miercuri, 1 martie, judecătorii de la Tribunalul Braşov au dispus arestarea acestuia. Încătuşat fostul senator şi consilier judeţean a fost dus cu duba în arestul IJP Braşov. Percheziţiile au avut loc, în paralel, şi la locuinţa lui Adrian Neag, cel care a fost, ani la rînd, partener de ,,afaceri” cu Grapă şi chiar angajatul lui. Şi Neag a fost ridicat de procurori şi dus la DNA Braşov pentru anchetă. ,,Am plecat de la Făgăraş ca martor, şi am ieşit de la DNA ca inculpat. Prima întrebare care mi-a adresat-o procurorul a fost dacă vreau să denunţ pe cineva” a spus Adrian Neag. În cazul lui instanţa a impus controlul judiciar pentru 60 de zile. Şi în cazul lui Cristinel Paltin, primarul comunei Şercaia, instanţa a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile. Aristotel Căncescu, fostul preşedinte al CJ Braşov, este inculpat şi în acest dosar şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La fel şi Matei Gavril, fost consilier judeţean. Cornea Claudiu, fost consilier judeţean, cu origini la Voila, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.



Ce spun procurorii DNA

Procurorii anticorupţie au luat la puricat campania electorală din 2012 cînd PNL a obţinut rezultate impresioannate, surclasîndu-şi contracandidaţii. Dar nu pentru că erau iubiţi candidaţii de electorat ci pentru că au mituit electoratul folosind banii publici din visteria judeţului. DNA a demosntrat modul de lucru al liberalilor care au prăduit milioane de euro din buget. Cei care au ajuns inculpaţi sînt:

- GRAPĂ SEBASTIAN, la data faptelor consilier județean și ulterior senator în Parlamentul României pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită în formă continuată,

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 infracțiuni);

- MATEI GAVRIL, la data faptelor consilier județean și om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

- CORNEA CLAUDIU, la data faptelor consilier județean pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată.

- CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptelor președinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al filialei județene a unui partid politic, pentru săvârșirea infracțiunilor de

- luare de mită în formă continuată (7 infracțiuni),

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 infracțiuni) și

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.



- NEAG ADRIAN SABIN, consilier județean și administrator al unei societăți comerciale la data faptei, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;



- PALTIN CRISTINEL, primar al comunei Șercaia, județul Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;



- ȘONERIU VALENTIN OLIMPIU, ȘANDRU RĂZVAN OVIDIU, UNGUREANU VASILE/ și CRĂCIUN DRAGOȘ ROMULUS, consilieri județeni pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată.



Campania electorală din 2012 i-a trimis după gratii

La PNL se purta cartarea unor sume de bani, deloc mici, pentru a accede pe lista de candidaţi. Liderul Căncescu era cel care aduna aceşti bani prin partid, dar fără să fie întocmite documente legale. După ce îşi ocupau funcţiile cheltuiala din campanile şi parandărătul se decontau din buget prin ,,pixul” preşedintelui Căncescu. Erau sume de la 50.000 la 170.000 de candidat, iar ,,şeful” a colectat 485.000 de lei.

,,În contextul campaniei electorale din anul 2012, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al filialei județene a unui partid politic (n.r. PNL), a pretins de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 220.000 lei și 15.000 lei pentru a-i pune pe aceștia pe lista de candidați pentru un post de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov.

Astfel, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a primit de la următorii inculpați următoarele sume de bani:

- de la inculpatul Grapă Sebastian a primit suma de 170.000 lei;

- de la inculpatul Cornea Claudiu a primit suma de 100.000 lei;

- de la inculpatul Șoneriu Valentin Olimpiu a primit suma de 60.000 lei;

- de la inculpatul Matei Gavril a primit suma de 50.000 lei;

- de la inculpatul Șandru Răzvan Ovidiu a primit suma de 50.000 lei;

- de la inculpatul Ungureanu Vasile a primit suma de 40.000 lei;

- de la inculpatul Crăciun Dragoș Romulus a primit suma de 15.000 lei.

Suma totală de bani primită de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian de la cei șapte inculpați a fost de 485.000 lei, cuantumul acestora fiind pretins în funcție de locul pe care s-au aflat cei șapte inculpați pe lista de candidați pentru campania electorală din anul 2012 a partidului respectiv.

Toate sumele de bani au fost predate personal sau printr-un intermediar la casieria partidului de către cei șapte inculpați, fără ca aceștia să primească documente justificative. Suma de bani menționată anterior a fost folosită în campania electorală din anul 2012. Ulterior, toți cei șapte inculpați au fost aleși consilieri județeni în cadrul Consiliului Județean Brașov.



Cum au sifonat 1.167.200 lei din banii publici

,,În perioada 2012 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, a aprobat alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă al C.J. Brașov pentru achiziționarea de studii sau pentru plata unor contracte supraevaluate încheiate între firmele controlate de inculpatul Grapă Sebastian și mai multe primării din județ.

Sumele de bani alocate de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, la cererea și cu ajutorul inculpatului Grapă Sebastian, au fost în cuantum total de 1.089.080 lei, iar parte din această sumă, respectiv suma de 170.000 lei, a fost depusă de acesta din urmă la casieria unui partid politic pentru a fi pus pe o poziție eligibilă pe lista de candidați pentru Consiliul Județean Brașov în contextul campaniei electorale din anul 2012. În anul 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, la cererea și cu ajutorul inculpatului Matei Gavril, a aprobat alocarea sumei de 416.721 lei din fondul de rezervă al CJ Brașov sub pretextul achiziției de sisteme de încălzire de către primăria unei comune din județul Brașov de la o societate controlată în fapt de inculpatul Matei Gavril” se arată în comunicatul DNA.

Sume împărţite discreţionar din ,,pixul” lui Căncescu.

,,În ceea ce privește utilizarea fondului de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Brașov, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că banii au fost alocați doar cu aprobarea inculpatului Căncescu Aristotel Adrian, care a avut grijă ca în fiecare an fondul să fie constituit la nivelul maxim prevăzut de lege, respectiv 5% din buget. Sumele de bani aflate în acest fond au fost date în mod discreționar de către inculpatul Căncescu Aristotel Adrian pentru recompensarea colaboratorilor politici, fără vreo legătură cu condițiile reale din localități, acesta considerând fondul de rezervă ca fiind la dispoziția sa. În acest context, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a ținut o evidență a utilizării sumelor respective, pentru a căror alocare fiecare persoană se adresa acestuia care aproba direct cererea fără să existe referat de analizare a solicitării, fiind de ajuns ca persoana respectivă să-i spună că banii sunt pentru el. Votul în plen, atunci când a avut loc, a fost formal, consilierii limitându-se să aprobe punctul de pe ordinea de zi inițiat de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, fără discuții sau verificări.

Grapă şi Neag au făcut studii pe bandă rulantă

În această cauză, procurorii DNA au scos la iveală modul în care erau sifonaţi banii publici prin intermediul primăriilor făgărăşene, prin studii de tot felul şi contracte de publicitate. Pe tapet a fost de data aceasta Primăria Şercaia. ,,În aceeași perioadă, inculpatul Paltin Cristinel, în calitate de primar al Comunei Șercaia, la cererea și cu ajutorul inculpatului Grapă Sebastian, a încheiat cu o societate administrată și deținută în fapt de acesta din urmă un contract de servicii, având ca obiect întocmirea și predarea studiului „Strategie privind prevenirea abandonului școlar, identificarea metodelor de creștere a gradului de instruire a populației comunei Șercaia, jud. Brașov” în valoare de 78.120 lei. Contractul respectiv a fost atribuit fără să existe o analiză la nivelul unităților școlare din care să rezulte abandonul la acest nivel și care să justifice efectuarea acestei achiziții, fără să fie întocmit un referat de necesitate și fără să existe un buget rectificat și fonduri aprobate. În plus, contractul a fost încheiat cu o societate care nu avea calificarea necesară realizării prestației care face obiectul contractului, iar ulterior studiul respectiv nu a fost utilizat vreodată, cauzând astfel un prejudiciu pentru comuna Șercaia în sumă de 78.120 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpatul Grapă Sebastian.



Neag ţinea legătura cu primarii

,,În atribuirea contractelor descrise anterior, inculpatul Grapă Sebastian a beneficiat de ajutorul inculpatului Neag Adrian Sabin care a întreprins următoarele activități:

- a redactat în mod formal documente, studii și lucrări, sub pretextul îndeplinirii obligațiilor contractuale, care nu corespundeau calitativ și cantitativ, acestea fiind descărcate de pe Internet,

- a pus la dispoziția primarilor documentele respective pentru a avea justificarea decontării sumelor menționate în contracte,

- a completat și semnat facturi,

- a redactat contracte,

- a retras bani din conturile societăților și

- a păstrat legătura cu primarii comunelor respective.

Prin aceasta, s-a cauzat un prejudiciu bugetului C.J. Brașov și primăriilor respective în sumă totală de 1.167.200 lei, sumă ce reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpatul Grapă Sebastian.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală” se arată în comunicatul DNA. .

.

17 milioane de euro în 4 ani



Liberalul Sebastian Grapă, în calitate de consilier judeţean, a beneficiat de la Consiliul Judetean, prin dărnicia suspectă a şefului său de partid, preşedintele CJ, Aristotel Căncescu, de lucrări în valoare aproximativă de 59.604.587 lei, peste 17 milioane de euro, aşa cum rezultă de pe siteul Ministerului de Finanţe. Toate aceste sume au fost obţinute doar în 4 ani. În 2006 Consiliul Judeţean Braşov a înfiinţat „Asociaţia pentru Promovarea şi dezvoltarea Turismului din Ju¬deţul Braşov (APDT) având ca scop dezvoltarea şi promovarea, atât în ţară cât şi în străinătate, a turismului din judeţul Braşov. Nici nu se uscase cerneala pe actele APDT că a fost încheiat, fără licitaţie, cu SC Distrikem SRL, firma consilierului judeţean de atunci, Sebastian Grapă. Contractul de execuţie numărul 69 prevedea construcţia a două centre de informare turistică, la Săcele şi Sâmbăta de Sus, valoarea contractului a fost stabilită la 376.266 lei. Ulterior suma a fost completată ajungînd pînă la 800.000 de lei. Căncescu a dispus începerea lucrărilor prin comanda de demarare lucrări, nr 175 din 27.08.2007, după prima plată parţială în avans în cuantum de 166.600 lei, în condiţiile în care nu existau autorizaţii de construire, deoarece terenul aparţinea unor persoane private O situaţie similară a existat şi la Făgăraş unde acelaşi Grapă a edificat o clădire din banii publici pe terenul altui proprietar şi fără să deţină autorizaţie de construcţie. Este vorba despre clădirea dedicată rromilor din cartierul Combinat pentru care s-au folosit 2,2 milioane de lei din banii publici . Respectiva clădire a fost lăsată de izbelişte. La un simplu calcul constatăm că metrul pătrat al construcţiilor a ajuns la de aproximativ 5.000 euro. Pentru a scăpa de braţul lung al legii, Grapă a băgat firma în faliment la 20. 11.2009, iar în decembrie 2011 nu se mai vorbea de Distrikem fiind radiată din Registrul Comerţului. Pe acelaşi model, bani publici daţi prin asociaţie şi apoi falimentarea firmei, a fost folosit de Sebastian Grapă contractul nr 72 din 06.12.2006 în valoare de 226.750 lei, dar cu firma SC CO & M SRL prin care amenaja cinci puncte de informare turistică. După ce banii au fost încasaţi, s-a trecut la procedura de falimentare a firmei. Prin contracte similare derulate de firmele controlate de Sebastian Grapă direct cu CJ Braşov sau indirect prin intermediul primăriilor din judeţ, bugetul CJ Braşov a fost ,,uşurat” de 17 milioane de euro în numai 4 ani (2006-2009). Numai pentru un wc construit în curtea şcolii din Părău, primăria a plătit aproape 100.000 de lei. Prefectura a depus o plîngere în care a menţionat şirul lung al lucrărilor executate de firmele aparţinând lui Sebastian Grapă şi rudelor sale: reabiltare şcoală generală, construire dispensar uman în comuna Beclean, reabilitare sediu primărie în comuna Hârseni, reabilitare grădiniţă, reabilitare cămin şi grădiniţă în comuna Recea, modernizare şcoală şi grădiniţă în comuna Şinca Nouă, renovare cămin cultural în comuna Viştea, construire bază sportivă în comuna Voila, reabilitări drumuri ju¬deţene pentru comunităţile de rommi etc. Au fost băgate în faliment în perioada 2009-2011 mai multe firme care înregistrau datorii: SC Distrikem SRL, SC CO & M SRL, SC Revecom SRL, SC Ebola SRL, Ansemagnum SRL şi altele. Ca printr-o minune, în aceeaşi perioadă biroul lui Grapă şi arhiva de la Făgăraş au luat foc.



Cine este Sebastian Grapă?

Grapă Sebastian este cunoscut făgărăşenilor ca şi cameleon politic şi autor al celor mai multe inginerii finaciare pe banii public. Pe numele lui au existat, de-a lungul timpului, mai multe dosare penale. Dar mereu a poposit, la timp, lîngă cei care puteau să-i ascundă ilegalităţile. Cum a ajuns Grapă să dicteze în judeţul Braşov, cum şi-a tras fortăreaţa din cartierul sărăciei din Făgăraş, cum a sifonat peste 20 de milioane de euro din bugetul CJ Braşov numai în mandatul 2008-2012, sînt întrebări la care oamenii legii aşteaptă răspuns de la Sebastian Grapă. Activitatea lui pe astfel de criteria a început undeva după anul 2000. Pe cînd era membru PSD şi consilier judeţean, s-a înscris la licitaţia organizată de Ministerul Culturii pentru lucrările de încălzire a Cetăţii Făgăraş. Era octombrie 2002. Să ne reamintim că de cîţiva ani, Cetatea Făgăraşului nu era încălzită. Trebuia să se monteze o centrală termică şi să se realizeze o reţea interioară de încălzire. Atunci, apare SC Weingart SA, patronată de Sebastian Grapă care a fost încîntat de miliardele puse în joc de Ministerul Culturii. Firma lui Grapă a fost respinsă de la licitaţie, dar SC Selcom Invest SRL din Bucureşti a semnat, surprinzător, cu Weingart SA un contract de subantrepriză, iar lucrările din Cetate au fost lăsate la mîna lui Grapă. A fără autorizaţie de construcţie, iar după un an lucrarea n-a fost recepţionată pentru că lucrările au fost de proastă calitate şi materialele folosite ieftine şi proaste. Drept dovadă după doi ani, Cetatea a rămas tot în frig. Pe lista neagră a ,,ţepelor” trase de Weingart SA s-au aflat mai multe primării din Ţara Făgăraşului pentru care a efectuat lucrări de renovare şi igienizare de multe miliarde de lei, dar şi firme particulare de la care a luat materiale de construcţii şi pe care apoi nu le-a mai plătit. Prin 2004 şi comisarii Gărzii Financiare şi alte organe de control aveau în vizor firmele lui Grapă în primul rînd pentru că în cazul niciuneia n-a plătit contribuţiile la bugetul de stat. Cu toate acestea, a scăpat de braţul lung al legii. A fost perioada în care Grapă a sărit în barca PNL, fiind exclus din PSD.



Famiglia de la Nitrosere cu Grapă şi Tânjală

O altă inginerie marca Grapă a fost acapararea Cantinei şi a Serelor Combinatului Chimic Făgăraş pe care şi le-a însuşit. Totul a început în iunie 2004, cînd s-a înfiinţat SC Nitrosere SA, unul dintre puii Nitramoniei, cu un capital de 3.534.525.000 lei şi care consta din mijloace fixe de 1,816 miliarde de lei şi un aport în natură de 1,717 miliarde de lei format din sere cu teren de 87.764 mp, staţie epurare de 2.821 mp şi cantina cu o surafaţă de 2.102 mp şi terenul acesteia de 7.407 mp. Acţionarul majoritar de la Nitrosere era atunci S&T Oil Equipment and Machinery LTD controlat de Mihai Tânjală. S&T a încheiat pentru Nitrosere două contracte de asociere, unul pentru sere şi altul pentru cantină. Cu SC Alipot SRL care aparţinea lui Adrian Neag, contractul nr. 10.2165/29 iunie 2004 reprezentată de Adrian Neag, iar cu Sebastian Grapă contractul nr. 102164/29 iunie 2004 cu SC Weingard SA, în care fiecare parte avea 50%. Aceste contracte au fot completate cu acte adiţionale la 2 august 2004 care au pregătit terenul intrării în joc a altor firme pentru a se prelua patrimoniul Nitrosere fără niciun ban. Este binecunoscuta procedură a băieţilor deştepţi de tip suveică. Artizanii au fost Mihai Tînjală şi Sebastian Grapă. În cazul serelor intră în joc SC Co&M SRL reprezentată prin Monica Grapă, soţia lui Sebastian Grapă, şi SC Dunav International Construct SA din Lugoj a lui M. Tînjală care-l împuterniceşte pe S. Grapă s-o reprezinte. Astfel, Nitrosere nu mai era asociată cu două firme ci cu patru, scăzîndu-i la 35% aportul la capital în loc de 50%. La 12 august 2005, părţile (Grapă şi Tânjală) înfiinţează SC Familia Agricolă SRL în care Nitrosere avea 35%, Dunav 35%, Co& M 15% şi Alin Luculescu, fiul lui Tânjală, 15%. La 13 septembrie 2005 se înscrie la RC societatea Familia Agricolă SRL cu sediul la Cantină avîndu-l ca administrator pe Grapă Sebastian. Acesta strecoară şi un act adiţional în care stipulează dreptul de a dezmembrea serele. Aceste manevre s-au făcut fără acordul AVAS, acţionarul unic de la Nitrosere. Şirul abuzurilor se continuă pe SC Familia Agricolă SRL căreia îi măreşte capitalul social: Nitrosere vine cu patrimoniul serelor, 6,8 miliarde şi 8 ha de teren, cu staţia de epurare, Co&M vine cu valoarea de 2,3 miliarde constînd (culmea!) într-un agregat de producere lemn, Dunav vine cu un tractor, un plug, o grapă luate în liesing de 4,7 miliarde, iar Luculescu cu 1,5 milioane de lei. Astfel Familia Agricolă şi-a înscris terenul în proprietate, 87.767 mp, staţie epurare de 2.821 mp cu CF 10306. Povestea devalizării şi înstrăinării Serelor continuă cînd se ajunge ca AVAS să deţină o casă într-un sătuc în Timiş, iar Nitrosere să intre în faliment şi să fie datoare lui Grapă şi Neag



Cum a furat Grapă Cantina din Combinat

Nitrosere n-a scăpat numai cu atît din vizorul lui S. Grapă, mai ales că-şi dorea cantina. La 26 iunie 2004 prin contractul de asociere nr. 10.2164 dintre SC Nitrosere SA şi SC Weingart SA reprezentată de Sebastian Grapă s-a stipulat şi ,,Alimentaţie publică, club de noapte restaurant, producţie TV şi radio, comerţ, prestări servicii”, asocierea neavînd însă personalitate juridică. Titularul asocierii era trecut Weingart SA care avea sarcina să se ocupe de gestionarea activităţii cantinei şi totodată responsabilităţi economico-contabile. La 29 iulie 2004, AGA de la Nitrosere aprobă asocierea făcută în urmă cu o lună, iar înregistrarea în RC s-a făcut abia la 10 august 2004. Ulterior s-a mai adăugat la contractul cu Weingart o anexă în care se stipulau lucrări efectuate la cantină în valoare de 3,25 miliarde de lei de către Weingart. Acestea au fost recunoscute de Nitrosere abia după un an, printr-un proces verbal de recepţie la 15 iulie 2005. La 2 august 2004 însă asocierea capătă personalitate juridică, iar un act stipulează că ,,.asociaţii nu-şi mai păstrează dreptul de proprietate asupra aportului adus avînd doar drepturi la beneficii şi pierderi. Asociaţii au dreptul de a atrage alţi asociaţi”. Apare astfel SC Distrikem SA, o altă firmă a lui Grapă. Şi asta pentru că Weingart era deja în atenţia oamenilor legii. La 9 august apare un alt act adiţional prin care Distrikem ia locul lui Weingart în această afacere, aşa ca la piaţă. La 12 august 2004 apare alt act adiţional, de înfiinţare a SC Ebola SRL, la care asociaţi erau Nitrosere cu 50%, Distrikem cu 50%, şi un capital social de 10 milioane de lei. După procedura deja ştiută, se trece la mărirea capitalului social folosind mijloace fixe şi obiecte de inventar, ajungîndu-se la suma de 5,812 miliarde de lei. Nitrosere închide din nou ochii la toate manevrele lui Grapă. La 6 septembrie 2004, la Registrul Comerţului apare SC Ebola SRL, cu sediul la Cantină, la fel ca în cazul Familiei Agricole, şi un nou acţionar, Mihai Tânjală care-l împuterniceşte tot pe Grapă să-l reprezinte în afacere. Astfel la Ebola SRL figurau: Nitrosere 49%, Distrikem 49% şi Tînjală 2%. Nitrosere pierde astfel controlul, Cantina ajungînd la Grapă care controla 51% din acţiuni prin Ebola şi Tînjală. Ebola îşi majorează capitalul social, de data aceasta Grapă folosind o serie de facturi care, oricum, erau uşor de procurat, la acea vreme. Capitalul ajunge la 3.687.300.000 lei astfel: Nitrosere cu 1,8 miliarde cu clădirea cantinei şi terenul de 2102 mp şi terenul din jur de 7407 mp, Distrikem cu 1,8 miliarde prin mijloace fixe justificate printr-o factură emisă la data de 3 septembrie 2004 pentru aparate şi utilaje pe care societatea le avea la fabrica de lapte de la Ucea de Jos (o altă afacere necurată a lui Grapă), iar Tînjală aduce 73,9 milioane de lei. Ebola îşi intabulează cantina şi terenul devenind proprietar prin actul CF 10307. De aici este uşor de dedus ce a urmat cu Ebola aflată la mîna lui S. Grapă. Cantina devenise apoi 2008-2014 locaţia în care liberalii mituiau electoratul prin baluri plătite din banii publici. Numai în primul trimestru din 2012 CJ Braşov şi Aristotel Căncescu au prăduit 10 miliarde pentru astfel de acţiuni culturale electorale.



Cum au furat serele

Ingineriile au continuat la SC Nitrosere SA şi în cazul serele au dispărut rind pe rind odată cu terenul ocupat de acestea, de 8,7 ha. La SC Nitrosere SA s-au înregistrat contracte de asociere cu SC Alipot SRL ce aparţinea lui Adrian Neag pentru activul sere. În august 2004 s-a încheiat un act adiţional prin care intra în acţiune SC Dunav International SRL ce aparţinea lui Mihai Tînjală şi SC Co &M SRL ce aparţinea lui Sebastian Grapă. În martie 2006 Patrimoniul de la Nitrosere şi Pensiune Păstrăvărie- Foarea Reginei sînt încredinţate Fondului Proprietatea care angajează firma de avocatură britanică Allen &Ower pentru a descurca iţele afacerii de peste 63 de miliarde însuşite de Tînjală şi Grapă & company. Chiar şi aşa, în mai 2006 se înregistrează afacerea de 525.000 de euro a lui Tînjală şi Sebastian Grapă cînd vînd terenul fostelor sere de 8,7 ha firmei Contrascom Benţa SA din Mureş. Terenul a fost luat cu japca de la Nitrosere SA, iar societăţii Nitrosere i-a pasat o casă şi un teren de 3,5 ha în satul Honorici de lîngă Lugoj unde un ha de teren se vindea la 400 euro. Astăzi pe terenul fostelor sere sînt vilele construite de firma din Mureş. (Lucia BAKI)