Ioan Boeriu îşi petrecea vacanţele la Grid, satul părinţilor lui ,,Să vă uitaţi la televizor că am cîştigat Oscarul” le-a spus telefonic Ioan părinţilor lui



Cine îşi imagina că împletirea dintre focul ce ardea într-o vatră a unei case vechi din Grid şi versurile din poezia ,,Mama” a lui George Coşbuc vor ajunge, peste ani, să impresioneze Academia de film de peste ocean.

Un tînăr cu origini în satul Grig din Ţara Făgăraşului a transpus pe peliculă imaginea satului românesc în lumini şi umbre şi a obţinut Premiul Oscar pentru anul 2016. Ioan Boeriu este singurul român care a obţinut statueta la categoria ,,Cele mai bune efecte vizuale“ pentru producția ,,Jungle Book“. Duminică, 26 februarie a.c. toată mass-media de pe mapamond era cu ochii aţintiţi asupra echipei Scanline VTX al cărei director tehnic este Ioan Boeriu. ,,Duminică ne-a sunat fiul nostru și ne-a spus să ne uităm la televizor pentru că a cîștigat Oscarul“ a spus cu mîndrie Dorina Boeriu, mama lui Ioan. Părinţii lui care locuiesc în Grid şi-au împărtăşit bucuria celorlaţi doi copii ai lor, dar şi sătenilor. Şi asta pentru că Ioan Băeriu a pus România, Braşovul şi Gridul pe harta premiilor Oscar. Ioan Boeriu a crescut la Braşov, iar la Grid venea în vacanţe unde trăiau bunicii. Astăzi este stabilit în Canada, la Vancouver unde lucrează la Scanline VTX ca director. În palmaresul lui mai sînt şi alte filme de succes, unele nominalizate de mai multe ori la Oscar, celebrul ,,Hobbit“, ,,ocurile foamei”, ultima parte a francizei ,,Ziua independenţei” sau ,,Vînătorii de fantome”.



Părinţii lui Ioan îi urmăresc succesul la televizor



Ioan şi Dorina Boeriu, părinţii lui Ioan sau Ionel cum îl alintă ei, sînt la curent cu succesul fiilor lor şi sînt mîndri de ei.,,Am doi băieți și o fată: Mihaela, născută în anul 1974, stabilită în Grecia la Pireu (Atena), care are o fetiță de trei ani pe nume Alexandra. Apoi este Florin, născut în anul 1985, stabilit în Noua Zeelandă, la Wellington. El și-a definitivat studiile la Hollywood. Facultatea de 5 ani a reușit să o termine doar într-un an jumătate. Este căsătorit cu Maria. A fost în S.U.A, apoi în Singapore și, ulterior, în Noua Zeelandă. El este expert în calculatoare și cinematografie. Florin este regizor de filme. Ionel, actualul cîștigător al premiului Oscar, are o fetiță de 3 ani pe nume Maria iar soția sa, Andreea, a absolvit Facultatea de Finanțe Bănci din Brașov. Ionel a absolvit Facultatea de Cibernetică-Calculatoare, secţia Automatică. În paralel a făcut și cinematografia 3 D la București unde a fost și director de firmă. Apoi a plecat în Germania unde a lucrat la Sttutgard, Munchen și Berlin, în domeniul cinematografiei. S-a mutat ulterior în Anglia, iar de acolo s-a înscris la un concurs mondial în acest domeniu. Erau 150 de candidați pe 5 locuri, iar Ionel a reușit să intre pentru un post în Noua Zeelandă. Acolo, el a depus o muncă titanică, a lucrat și 24 de ore pe zi în efecte speciale. Ionel s-a inspirat, în proiectul său, din poezia ,,Mama” a lui Coșbuc: ,,Pe vatra rece ard/Trei vreascuri rupte dintr-un gard/Lumini și umbre amestecînd/Prin colțuri de odaie/Acolo mamă te zăresc/ Pe tine într-o căscioară…“. La noi, în casa părintească, casa bunicilor, nu era sobă ci era o vatră pe care ardea focul deschis ca în poezia lui Coşbuc. Acest mediu i-a adus ideea de ansamblu pentru ,,lumini și umbre“şi care se aplică în efectele speciale de film. Pe baza acestui efect a luat premiul Oscar. Este primul român care a luat Premiul Oscar. Din Noua Zeelandă el a venit în Anglia iar apoi s-a mutat în Canada, mai precis la Vancouver, unde lucrează la a doua firmă de cinematografie din lume. Prima a fost în Noua Zeelandă, unde lucrează, acum, Florin” spune cu mîndrie Ioan Boieriu, tatăl lui Ionel.





Dorul de copii transpus în versuri



Pentru că îşi vede copiii destul de rar, Ioan Boeriu se resemnează urmărindu-i de la kilometri dostanţă. Pentru a-şi alina dorul se foloseşte de talentul său nativ şi le închină versuri. ,,Eu am avut un prieten foarte bun de tînăr. Se numește Nicolae Frigioiu cu care am făcut școala la Săcele și, ulterior, a plecat la București unde a făcut Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Drept. Noi am ținut legătura chiar și după cincizeci de ani. Mi-a trimis un volum de poezii. Una dintre ele se numește ,,Poezie către Mama“ dar eu i-am schimbat cîteva versuri cu privire la fiul meu: ,,Rîuri de foc dansau în noapte-adîncă/Și îngeri blînzi mă invitau la vamă/Bătrînul tunet amintea în tîmplă/De țipătul iubirii tale, tată. Eu, tată, de departe vin acum/Feciorul tău înstrăinat, mezinul/A renăscut ca pasărea din scrum/Și a învins durerea și destinul. O, ce frumos apusul se destramă!/ Oglinda înspre început întoarsă/ Tu tot mă mai aștepți acasă tată/Cu inima de îndoială arsă/ Te văd cum seara la fereastră șezi/Cu chipul meu în minte, nepătat/ Și cum te rogi băiatul să-l revezi/…Eu, tată v-am furat dragostea sfîntă/La iarmarocul zodiei Fecioare/ Și cu a mea, cînd anii tineri cîntă/ Le-am pus zălog la patimi trecătoare. Grăbit și dosnic fiu rătăcitor/Mă reîntorc pe-aceleai cărări sfinte/ La apa fermecatului izvor/ În brîele iubirii dinainte. Nu vă fie frică/ Voi veni curînd/ În satul meu din Patria Română/ Și cu iubirea în ochi și-n gînd/ Ființa mea acolo să rămînă” explică Ioan Boeriu, arătîndu-şi veleităţile de poet.



Şcoala a fost pe primul loc în familia Boeriu



Ioan Boeriu, tatăl, se declară mulţumit de modul în care şi-a educat copiii şi spune că toate sacrificiile făcute de-a lungul timpului au fost, astăzi, transformate în bucurii. ,,Ca părinte, pentru copiii mei, am fost un tată foarte aspru, să spun în glumă ,,vitreg“, ca să învețe să nu mai treacă prin greutățile prin care am trecut eu. Le-am asigurat cărți de toate felurile (literatură pentru școală- Creangă, Coșbuc, Eminescu, etc, dicționare de limbi străine), i-am dat la meditații la cei mai renumiți profesori din liceele Brașovului deşi învăţau foarte bine. Florin, de exemplu, a luat numai 9 și 10 la facultate pentru a putea să-și petreacă vacanțele în S.U.A și dus a fost la vîrsta de 22 de ani. Acolo a făcut cea de-a doua facultate, la Efecte Vizuale.



Boeriu, o familie nobilă din Grid



Ioan Boeriu povesteşte oricui este dispus să afle multe din tainele marilor familii de boeri din satul său natal. A întocmit arborele genealogic al neamului său şi se mîndreşte că rădăcinile familiei Boeriu vin de pe la 1650. El spune că satul Grid este atestat la 1560, an la care sînt consemnate cîteva familii de nobili precum Modorcea, Lascu, Comaniţă sau Popa. Lascu de Grid este acea familie de nobili din care a provenit Boieru, după anul 1850. Pentru familia Boeriu, şcoala a fost întotdeauna pusă pe primul plan. Şi în cazul lui, părinţii l-au dat la şcoală deşi erau 5 copii.

,, Am făcut şcoala elementară la Grid și Șercaia, după care am absolvit Școala Profesională ,,Precizia Săcele“. De atunci m-am afirmat în viață. Am muncit ca sculer-matrițer reparator de cîntare și alte aparate de măsură pînă în anul 2005, cînd m-am pensionat, după 42 de ani de activitate. Am două brevete de invenție: primul în balanță de numărat piese, iar al doilea pentru masă de amortizare a șocurilor și vibrațiilor. Am participat la două conferințe mondiale care s-au ținut la București, una de mecanică fină în anul 1991 cu trei lucrări științifice, iar cea de-a doua a constituit o Conferință de metrologie în anul 2005 unde am participat cu două lucrări științifice, concurența fiind foarte mare. Am fost singurul autor care era un simplu muncitor. Am concurat doar cu ingineri și doctori docenți în diferite științe. Nu ți se admitea lucrarea dacă nu era la nivelul celorlalți. În uzină am fost muncitor specialist și mi se spunea ,,Nică, moașă comunală“ pentru că rezolvam tot. Am fost îndrumător de lucrări de diplomă pentru studenții de facultate din domeniul bancar (finanțe, bănci- preț-cost), din domeniul industrial, mecanic și electric. Am mai fost consilier și îndrumător de proiecte pentru direcțiunea fabricii. În momentele decisive eu aveam puterea deplină și puteam lua hotărîri pentru secțiile de producție. Am fost muncitor specialist corespunzător clasei 11 iar apoi am urcat la clasa 18. Fiecare realizare era o clasă de salarizare în plus. Serviciul meu consta mai mult în delegații, iar greul familiei rămînea pe umerii soției” povesteşte Ioan Boeriu.



S-a luptat cu ursul



După pensionare s-a retras la Grid unde se implică în viaţa satului. Este nelipsit de la biserică, iar la slujbe ajunge încă de la utrenie. Ioan Boeriu explică de ce a ales acest mod de viaţă pentru că, spune el, Dumnezau i-a salvat viaţa. ,,Era ziua mea și făceam 50 de ani. Era anul 1995. Copiii au ţinut să sărbătorim evenimentul. Eu făceam pregătiri, iar soţul meu a vrut să meargă după apă. La un moment dat, am fost anunțați de cei de la Spitalul Județean că un membru al familiei noastre a fost atacat de urs în pădure“ povesteşte Dorina Boeriu. ,,Mă aflam între Steagul Roșu și Metrom, la circa 200 de metri în pădure şi vroiam să iau apă de izvor. Eram împreună cu vreo 15 persoane. Nici nu bănuiam ce tragedie urmează. La un moment dat a venit înspre noi un pui de urs de vreo 3-4 ani care avea un metru dar, ridicat în picioare, măsura 2 metri. Ne-a atacat. Pe mine m-a prins ursul de spate. M-am uitat spre cer şi am apucat să strig: ,,Doamne ajută-mă, nu mă lăsa!“. Era ziua în amiaza mare și un cer senin. Deodată am văzut un fulger care vine spre mine ca și cînd ploua. Ca prin minune am prins o putere supranaturală, m-am dat un pas înapoi și l-am ridicat pe urs în spinare, apoi l-am trîntit la pămînt. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă puterea dumnezeească și credința. Dihania poate sfîșia trupul dar nu poate sfîșia sufletul. Cei mai mulți dintre cei care au fost cu mine au fost răniţi şi după un timp au murit. Eu am fost printre puținii supraviețuitori ai acelei tragedii. A fost o pildă de credință trăită de mine. După acest episod eram considerat în uzină ca un fel de om supranatural“ relatează Ioan Boeriu tragedia prin care a trecut, dar căreia i-a supravieţuit.



,,Au zburat prin lume ca berzele în ţările calde”



Dorina Modorcea, soția lui Ioan Boeriu, s-a născut pe data de 15 octombrie 1953. A absolvit școala elementară la Grid iar apoi Școala Profesională la ,,Partizanul Roșu“din Brașov. ,,Ne-am căsătorit în anul 1973, diferența fiind de 9 ani. În ciuda faptului că am fost diferiți ca și caractere am rezistat împreună vreme de 43 de ani pînă acum și am crescut împreună trei copii. Pe toţi i-am dat la facultăți şi apoi au zburat prin lume ca berzele în țările calde“ spune Ioan Boeriu.



Poveste cu daci



Dacă poposeşti în preajma lui Ioan Boeriu afli multe poveşti cu tîlc din istoria neamului nostru. Gridanul îţi relatează experienţe din viaţa sa, dar şi a altor personalităţi importante despre care a aflat sau a citit din cărţile rare pe care le are în bibliotecă. ,,Fiind elev la școală, un profesor universitar ne-a întrebat de ce au pierdut dacii al doilea război din 105-106. Eu am argumentat că războiul s-a pierdut din cauza trădării. Apa din Sarmisegetuza venea pe un jgheab îngropat în pămînt. Doar păstorii știau locul. Din cauza lăcomiei, aurului, un păstor a trădat locul iar cetatea a picat după zece zile, nemaiavînd apă. La 5 km Est de Sarmisegetuza se află un loc mlăștinos numit ,,Grind“, prescurtat ,,Grid“. Gridanii, care erau păstori, după pierderea războiului, s-au risipit prin lume. Deși făceau parte din neamul dacilor, se spune că războinicii nu i-au lăsat în cetate. Fiind păstori, ei au plecat într-o iarnă, cînd Dunărea era înghețată, și au trecut în Bulgaria de astăzi întemeind un Grid în Bulgaria. Vechiul Grid de lîngă Sarmisegetuza a dispărut rapid. Ceilalți daci din Grid au dispărut în pădure. Astăzi mai există un Grid la Hunedoara, la 15 km de Călan, unul în fosta Jugoslavie și altul la noi, în Țara Făgărașului. Această poveste s-a transmis din generație în generație iar eu am auzit-o demult, cînd eram copil, de la niște funcționari din cadrul Bibliotecii centrale Brașov. După ce am povestit-o la rîndul meu inspectorului Școlar, un profesor universitar cu doctorat, mi-a dăruit două volume din Istoria Transilvaniei pe care le păstrez în locuința noastră din Brașov“ spune Ioan Boeriu.



Teatamentul spiritual al lui Ioan Boeriu către fiul său:



,,Lumea te va judeca nu după cum ai trăit ci după: urma de lumină pe care ai lăsat-o în lume și în urma ta, Ionele!“, datat 17.VIII 2009, chiar de ziua fiului său, Ioan Boeriu.

Cea mai mare zestre constă în:

-,,Zestrea genetică moștenită din moşi strămoşi“

-,,Educația morală și socială în care trăim în viață pe două constante perene- biserica și societatea“.

- ,,Educația intelectuală- școala. Pe toți i-am dat la facultate ca să dea ceva societății precum și ei au primit“.



,,De Grid mă leagă amintiri plăcute”



Ioan Boeriu spune că se consideră braşovean şi îşi aduce mereu aminte cu drag de Braşov deoarece aici este „acasă“. ,,La Braşov am avut şansa să lucrez la primul studio de animaţie, Tiny Creatures care mi-a deschis uşa spre un viitor pe care nici nu-l visam. Am familie în Braşov, prieteni, cunoştinţe ... îl am în suflet pe unde merg. Tot timpul e ceva ce îmi aminteşte de Braşov. Dar părinții mei în schimb sînt din Grid, Făgăraș, și pentru ei acest loc este magnific, îi atrage și este locul în care ei se simt fericiți. Și mie îmi este drag și mă leagă amintiri plăcute de Grid” a spus Ioan Boeriu premiat cu Oscar.