Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca” se poate mîndri cu performanţele elevilor săi obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare. Palmaresul elevilor merituoşi de la acest colegiu include rezultatele deosebite obţinute atît fazele locale şi fazele judeţene ale olimpiadelor care i-a propulsat, pe unii dintre ei, la faza naţională, dar şi la concursurile naţionale organizate pe discipline. Iulia Stanciu din clasa a IX-a este unul dintre elevii buni ai colegiului care vrea să devină medic chirurg. Eleva îşi doreşte însă să studieze medicina în SUA pentru că spune ea, posibilităţile şi şansele de a face carieră sînt mult mai mari peste ocean. Precum Iulia, alţi nouă elevi fac cinste acestui colegiu. ,,Rezultatele de la faza judeţeană la Olimpiada de limba şi literatura română a încununat în mod fericit munca celor zece elevi din instituţia noastră. Prin munca susţinută şi talentul lor, ei au reuşit să aducă şcolii noastre motive de bucurie şi mîndrie. Cei zece elevi au obţinut peste 80 de puncte ceea ce înseamnă rezultate remarcabile. Aceşti elevi sînt înscrişi în clasele cu predare în limba germană" au spus profesorii de limba română de la CN ,,D-na Stanca”. Elevul Şteavu Nicolae Constantin din clasa a VIII- a s-a clasat pe locul II pe judeţ cu 110 puncte, calificîndu-se la concursul naţional ,,Ionel Teodoreanu". Ramba Teodor Andrei şi Grosu Monica Georgiana din aceeaşi clasă au reuşit să se claseze pe locurile patru şi cinci cu 106 şi respectiv 105 puncte. Alţi elevi din clasa a V-a, secţia germană, nu s-au lăsat mai prejos, situîndu-se pe locurile cinci şi şase. Este vorba despre elevele Radu Alessandra şi Popeneciu Daria. Şi eleva Lascu Anisia din clasa a IX -a se numără şi ea în primii zece clasaţi pe judeţ. Aceste rezultate se datorează şi profesorilor care i-au îndrumat: Muntean Georgeta, Arsu Adriana, Iaru Irina şi Frîncu Roxana. Alţi doi elevi din clasa a IX -a au participat la ,,Concursul Adolf Haimovici" de matematică, faza judeţeană, şi în urma rezultatelor obţinute vor participa la faza naţională. Este vorba despre Enceanu Nicoleta din clasa a IX-a D şi Stanciu Iulia din clasa a IX-a A. Elevii au fost îndrumaţi de către profesorii Popa Liana şi Ghizdavu S.

Lasă România pentru America

,,Am participat la mai multe olimpiade şcolare alături de colegii din unităţile de învăţămînt din judeţul Braşov. La toate am obţinut rezultate bune. La matematică m-am calificat la Olimpiada naţională. Ce să vă spun, subiectele au fost de dificultate mediu spre greu. La geometrie subiectele au fost mai grele comparativ cu cele de la algebră. În următoarea perioadă voi participa şi la Olimpiada judeţeană la Biologie şi mă pregătesc intens să obţin rezultate cît mai bune. La Olimpiada locală am obţinut 100 de puncte. M-am pregătit intens şi la engleză şi voi participa la faza judeţeană. Mi-am propus să devin medic chirurg, să salvez vieţi. Vreau să studiez peste ocean, în America, pentru că acolo sînt alte posibilităţi. Asta este dorinţa mea de cînd eram mică, iar părinţii sînt de acord cu ce îmi doresc eu" a spus eleva Iulia Stanciu din clasa a IX-a, profil Ştiinţele naturii. ,,Şi în acest an şcolar rezultatele la concursurile şi olimpiade şcolare au fost bune. Aceşti elevi se pregătesc intens peste programa şcolară. Iulia vrea să studieze la o universitate din America şi munceşte pentru a-şi atinge ţelul. Această elevă se implică în toate activităţile extraşcolare, face parte din consiliul elevilor şi participă la activităţi de voluntariat" a spus directorul CN ,,Doamna Stanca", prof. Corina Drăgoiu. (Carla TATU)